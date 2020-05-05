Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 40.000,00 1,78 32,54
İş Bankası (C) 4,90 0,62 -23,56
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,31 1,22 -12,89
İş Girişim 5,76 -0,35 51,58
İş GMYO 1,62 5,88 -7,95
İş Y. Men. Değ. 5,45 0,37 35,34
İş Yat. Ort. 2,23 0,45 38,39
İşbir Holding 573,50 4,84 33,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,58 0,39 -30,65
İz Hayvancılık Tarım 4,73 10,00 80,78
İzmir Demir Çelik 9,69 4,19 18,32
İzmir Fırça 2,05 9,63 13,89
Jantsa Jant Sanayi 52,30 -0,95 -1,67
Kafein Yazılım 17,42 9,97 56,37
Kapital Yat. Holding 2,59 4,02 7,02
Kaplamin 6,09 -0,81 9,73
Kardemir (A) 2,44 9,91 -7,92
Kardemir (B) 2,39 9,63 -9,47
Kardemir (D) 2,26 4,63 -15,04
Karel Elektronik 16,25 3,44 11,84
Karsan Otomotiv 1,73 -4,95 9,49
Karsu Tekstil 2,96 0,34 -8,64
Kartonsan 435,00 -4,19 11,57
Katmerciler Ekipman 3,22 0,00 -16,15
Kent Gıda 243,50 -3,26 38,51
Kerevitaş Gıda 4,26 2,40 30,67
Kervansaray Yat. Holding 0,38 8,57 -30,91
Kiler GMYO 2,74 2,24 -27,70
Klimasan Klima 16,22 1,12 -26,54
Koç Holding 14,89 -0,20 -25,58
Konfrut Gıda 11,33 10,00 44,88
Konya Çimento 240,00 -7,76 -11,54
Kordsa Teknik Tekstil 10,99 1,01 -13,57
Koza Altın 74,20 2,91 0,20
Koza Madencilik 11,92 2,94 18,84
Körfez GMYO 2,58 -3,01 7,95
Kristal Kola 1,88 3,30 24,50
Kron Telekomünikasyon 24,28 9,96 90,88
Kuştur Kuşadası Turizm 26,88 3,38 13,42
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 0,65 -6,06
Kütahya Porselen 12,00 -6,83 81,27
Lider Faktoring 3,83 1,86 4,36
Link Bilgisayar 27,14 1,27 49,53
Logo Yazılım 74,00 4,59 21,71
Lokman Hekim Sağlık 7,09 9,75 22,66
Lüks Kadife 8,98 1,47 3,94
Makina Takım 1,53 0,66 -18,62
Mardin Çimento 5,60 -9,09 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,28 0,79 8,47
Marmaris Altınyunus 82,05 9,99 15,56
Marshall 48,56 0,12 2,15
Martı GMYO 1,06 4,95 4,95
Martı Otel 0,87 3,57 -4,40
Mavi Giyim 40,82 2,05 -29,50
Mazhar Zorlu Holding 13,14 -2,23 8,68
Mega Polietilen 2,75 10,00 25,00
Menderes Tekstil 1,50 3,45 14,50
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,83 9,98 2,01
Merko Gıda 1,44 -1,37 37,14
Metal Gayrimenkul 0,88 3,53 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,71 2,40 -3,93
Metro Holding 1,31 3,97 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 4,60 -7,14
Metro Yatırım Ortaklığı 2,17 3,58 -59,31
Migros Ticaret 28,76 -0,76 18,74
Milpa 2,87 -0,35 31,05
Mistral GMYO 1,94 1,57 2,65
MLP Sağlık 15,66 0,71 -2,12
MMC San. ve Tic. Yat. 1,24 -9,49 8,77
Mondi Tire Kutsan 6,76 0,30 63,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,38 9,99 44,50
Net Holding 2,03 1,00 -21,92
Netaş Telekom. 13,28 4,65 1,68
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 10,16 -4,60 -7,51
Nurol GMYO 3,40 0,29 -4,76
Odaş Elektrik 1,81 0,56 25,20
Olmuksan-IP 4,23 -3,86 65,17
Orge Enerji Elektrik 5,03 -0,59 1,41
Orma Orman Mahsulleri 4,20 -1,41 52,17
Osmanlı Menkul 7,99 0,25 91,11
Ostim Endüstriyel Yat 2,12 1,44 26,19
Otokar 127,00 0,71 -13,63
Oyak Yat. Ort. 5,60 -9,24 140,34
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 0,97 1,33
Özak GMYO 2,89 -3,02 12,45
Özbal Çelik Boru 1,68 0,60 4,23
Özderici GMYO 1,50 -0,66 -4,46
Özerden Plastik 2,34 0,43 2,63
Panora GMYO 4,98 -0,99 -11,10
Papilon Savunma 13,03 9,96 69,08
Park Elek.Madencilik 2,91 -1,02 -4,59
Parsan 14,80 4,30 -12,63
Pegasus 53,45 -3,69 -38,14
Peker GMYO 4,26 7,04 36,10
Penguen Gıda 3,08 -1,60 48,79
Pera GMYO 0,92 2,22 -2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,44 5,24 9,08
Petkim 3,48 0,29 -8,66
Petrokent Turizm 157,60 0,25 23,03
Pınar Et ve Un 22,34 -9,99 143,62
Pınar Su 5,74 -9,32 147,41
Pınar Süt 15,64 -1,14 23,44
Plastikkart 9,40 1,29 1,40
Polisan Holding 2,43 2,10 -19,47
Politeknik Metal 110,00 1,29 44,60
Prizma Press Matbaacılık 3,78 -1,56 -12,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.184,70 0,03 6,94
QNB Finans Fin. Kir. 109,00 2,64 -15,57
QNB Finansbank 49,24 2,58 31,31
Ral Yatırım Holding 9,01 2,74 32,50
Ray Sigorta 7,12 9,88 108,19
Reysaş GMYO 5,23 2,15 13,94
Reysaş Lojistik 7,02 2,48 60,27
Rhea Girişim 2,00 -7,41 68,07
Rodrigo Tekstil 2,00 -9,91 10,50
Royal Halı 1,83 1,67 33,58
RTA Laboratuvarları 27,06 10,00 1066,38
Sabancı Holding 7,96 -0,62 -12,72
Safkar Ege Soğutmacılık 4,15 2,72 90,37
Salix Yatırım Holding 6,82 6,56 -5,41
Sanel Mühendislik 5,02 6,36 23,95
Sanifoam Sünger 7,04 -2,76 40,80
Sanko Pazarlama 6,52 1,24 -15,76
Saray Matbaacılık 1,88 1,62 5,03
Sarkuysan 5,41 1,12 12,01
Sasa Polyester 8,89 4,96 15,01
Say Reklamcılık 2,76 2,22 23,21
Sekuro Plastik 5,06 2,02 -5,60
Selçuk Ecza Deposu 7,45 1,22 24,90
Selçuk Gıda 2,44 0,00 41,86
Senkron Güvenlik 3,10 1,97 13,55
Serve Film Prodüksiyon 4,90 8,89 208,18
Servet GMYO 15,45 4,82 81,76
Seyitler Kimya 12,82 1,18 88,81
Silverline Endüstri 2,37 -0,84 9,72
Sinpaş GMYO 1,10 4,76 -5,17
Smartiks Yazılım 10,30 9,93 4,99
Soda Sanayii 5,78 -0,86 -6,47
Sodaş Sodyum Sanayii 23,84 5,77 147,93
Söktaş 2,85 0,71 7,55
Sönmez Filament 6,54 9,92 34,02
Sönmez Pamuklu 6,49 10,00 31,91
Sumaş Suni Tahta 11,00 0,27 11,11
Şeker Fin. Kir. 4,70 -0,42 -1,67
Şekerbank 1,01 1,00 -22,90
Şişe Cam 4,80 0,21 -8,92
Şok Marketler 10,40 -1,98 -3,35
T. Halk Bankası 5,16 0,98 -12,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,20 -0,41 -10,09
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 14,30 -2,05 20,17
Taç Tarım Ürünleri 5,65 9,92 81,09
Tat Gıda 7,37 2,50 21,14
TAV Havalimanları 17,80 -0,34 -34,47
Taze Kuru Gıda 10,94 -9,96 51,10
Tek-Art Turizm 1,27 0,79 0,79
Tekfen Holding 14,04 -0,78 -24,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,49 9,99 78,33
Temapol Polimer Plastik 5,72 8,13 9,58
TGS Dış Ticaret 4,12 1,48 -11,78
Tofaş Oto. Fab. 20,60 -2,46 -11,60
Torunlar GMYO 2,47 4,22 -10,18
Trabzon Liman 10,58 1,93 -0,75
Trabzonspor Sportif 5,73 -1,72 166,51
Trakya Cam 3,16 -1,25 -9,71
Trend GMYO 2,78 4,12 26,36
TSKB GMYO 1,75 1,74 30,60
Tuğçelik 4,70 5,15 18,99
Tukaş 14,69 2,01 18,95
Turcas Petrol 2,73 4,60 2,25
Turkcell 13,41 -0,37 -2,83
Tümosan Motor ve Traktör 5,42 0,74 -15,44
Tüpraş 86,70 0,35 -31,62
Türk Hava Yolları 10,50 -0,28 -27,39
Türk Prysmian Kablo 3,52 1,44 36,16
Türk Telekom 7,16 1,13 -2,85
Türk Traktör 53,60 -2,81 1,30
Türker Proje Gayrimenkul 37,90 -0,11 -9,76
Ufuk Yatırım 4,29 6,19 66,28
Ulaşlar Turizm Yat. 2,34 6,36 10,38
Ulusoy Elektrik 31,70 0,70 19,17
Ulusoy Un Sanayi 10,29 -9,97 169,37
Umpaş Holding 0,51 0,00 -17,74
Uşak Seramik 1,55 6,16 -8,28
Utopya Turizm 4,62 1,32 -6,10
Uzertaş Boya 3,19 10,00 43,69
Ülker Bisküvi 22,86 -3,14 2,24
Ünye Çimento 4,93 -9,04 -8,36
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81
Vakıf GMYO 1,90 -2,06 9,76
Vakıf Yat. Ort. 2,15 -0,46 -7,73
Vakıflar Bankası 4,50 0,90 -18,33
Vakko Tekstil 4,65 2,20 2,42
Vanet Gıda 1,54 -6,67 7,69
Verusa Holding 19,50 0,36 5,06
Verusaturk Girisim 4,93 3,14 -8,53
Vestel 13,16 -0,30 4,28
Vestel Beyaz Eşya 18,87 -1,10 -12,64
Viking Kağıt 4,18 -2,79 123,53
Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 3,50 9,92
Yapı ve Kredi Bank. 2,07 0,98 -16,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,98 -1,86 43,22
Yataş 6,50 0,46 -11,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 2,13 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,20 -0,33 1,91
Yeşil GMYO 0,48 0,00 -25,00
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 11,84 3,05 5,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.797,00 -3,38 96,84
Yonga Mobilya 14,30 10,00 54,76
Yükselen Çelik 7,94 2,98 29,53
Yünsa 13,45 8,03 33,59
Zorlu Enerji 1,26 1,61 -22,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:44 Kaynak: AA


Son Dakika

BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor Benzine 5 kuruş zam geldi
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu         
00:54
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı         
00:33
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı         
00:18
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu         
00:12
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı         
00:06
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 01:12:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]