Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.250,10
|-1,87
|56,56
|İş Bankası (C)
|5,33
|-0,74
|-16,85
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|3,96
|-5,71
|4,21
|İş Girişim
|7,35
|-3,42
|93,42
|İş GMYO
|2,07
|-5,05
|17,61
|İş Y. Men. Değ.
|6,63
|-1,92
|64,65
|İş Yat. Ort.
|2,60
|-4,41
|61,36
|İşbir Holding
|1.330,00
|-1,48
|209,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-9,90
|46,77
|İttifak Holding
|3,45
|-3,63
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,48
|6,00
|109,44
|İzmir Demir Çelik
|16,20
|-2,41
|97,80
|İzmir Fırça
|2,77
|-4,48
|53,89
|Jantsa Jant Sanayi
|74,25
|-0,87
|39,60
|Kafein Yazılım
|18,71
|-3,46
|68,47
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|-7,42
|39,26
|Kaplamin
|9,62
|-9,25
|73,33
|Kardemir (A)
|4,24
|-8,23
|60,00
|Kardemir (B)
|3,41
|-9,31
|29,17
|Kardemir (D)
|3,09
|-5,50
|16,17
|Karel Elektronik
|16,50
|-4,46
|13,56
|Karsan Otomotiv
|3,19
|-9,63
|101,90
|Karsu Tekstil
|4,47
|9,83
|37,96
|Kartonsan
|469,00
|2,20
|21,40
|Katmerciler Ekipman
|4,85
|-6,19
|26,30
|Kent Gıda
|875,00
|4,94
|397,72
|Kerevitaş Gıda
|4,76
|-7,39
|46,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Kiler GMYO
|5,61
|5,85
|48,02
|Klimasan Klima
|15,98
|-4,14
|-24,67
|Koç Holding
|17,40
|-2,74
|-13,04
|Konfrut Gıda
|10,54
|-4,01
|34,78
|Konya Çimento
|290,50
|-0,95
|7,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,26
|-2,70
|-3,58
|Koza Altın
|82,80
|-3,66
|11,82
|Koza Madencilik
|13,06
|-4,53
|30,21
|Körfez GMYO
|3,16
|-7,06
|32,22
|Kristal Kola
|2,18
|-8,02
|44,37
|Kron Telekomünikasyon
|27,30
|-3,19
|114,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,10
|0,17
|145,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,92
|-9,88
|76,97
|Kütahya Porselen
|39,78
|0,25
|500,91
|Lider Faktoring
|3,60
|1,12
|96,19
|Link Bilgisayar
|25,10
|-4,85
|38,29
|Logo Yazılım
|87,30
|0,34
|43,59
|Lokman Hekim Sağlık
|9,60
|9,97
|66,09
|Lüks Kadife
|19,89
|9,41
|130,21
|Makina Takım
|2,30
|-9,45
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|2,70
|1,89
|128,81
|Marmaris Altınyunus
|95,00
|3,37
|33,80
|Marshall
|88,30
|-1,62
|85,74
|Martı GMYO
|2,47
|-8,18
|144,55
|Martı Otel
|1,25
|-9,42
|37,36
|Mavi Giyim
|45,50
|-3,48
|-21,42
|Mazhar Zorlu Holding
|16,78
|-0,94
|38,79
|Mega Polietilen
|4,47
|0,45
|103,18
|Menderes Tekstil
|2,92
|-5,19
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,38
|-1,41
|15,12
|Merko Gıda
|1,61
|-6,94
|53,33
|Metemtur Otelcilik
|2,31
|-7,97
|29,78
|Metro Holding
|1,79
|-7,73
|29,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,78
|-4,79
|92,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|-8,46
|-53,31
|Migros Ticaret
|41,20
|-1,44
|70,11
|Milpa
|3,85
|-6,33
|75,80
|Mistral GMYO
|2,46
|-9,89
|30,16
|MLP Sağlık
|20,96
|-9,26
|31,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,73
|-0,57
|51,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,63
|-4,47
|60,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,24
|-7,20
|90,57
|Net Holding
|2,49
|-9,78
|-4,23
|Netaş Telekom.
|15,45
|-4,22
|18,30
|Niğbaş Niğde Beton
|14,00
|-0,85
|125,81
|Nuh Çimento
|16,61
|-4,98
|51,21
|Nurol GMYO
|4,66
|-5,28
|30,53
|Odaş Elektrik
|2,63
|-2,95
|81,92
|Olmuksan-IP
|5,14
|0,98
|100,71
|Orge Enerji Elektrik
|6,90
|-4,17
|39,11
|Orma Orman Mahsulleri
|7,49
|1,77
|171,38
|Osmanlı Menkul
|13,10
|8,71
|213,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|-9,62
|67,86
|Otokar
|158,70
|1,41
|7,93
|Oyak Çimento
|8,68
|-7,86
|57,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-2,40
|198,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,28
|-8,38
|6,19
|Özak GMYO
|4,30
|-4,44
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|3,56
|-8,25
|120,86
|Özderici GMYO
|2,29
|-7,66
|45,86
|Özerden Plastik
|2,39
|-6,27
|4,82
|Panora GMYO
|5,52
|-4,17
|-1,46
|Papilon Savunma
|16,38
|-5,15
|112,55
|Park Elek.Madencilik
|4,07
|-3,33
|33,44
|Parsan
|19,50
|-4,60
|15,11
|Pegasus
|51,80
|1,87
|-40,05
|Peker GMYO
|9,62
|-9,93
|207,35
|Penguen Gıda
|4,18
|-4,13
|101,93
|Pera GMYO
|1,48
|-5,13
|57,45
|Pergamon Dış Ticaret
|10,91
|-1,62
|41,00
|Petkim
|4,23
|-1,17
|11,02
|Petrokent Turizm
|251,70
|9,96
|96,49
|Pınar Et ve Un
|19,00
|-4,33
|107,20
|Pınar Su
|5,77
|-4,15
|148,71
|Pınar Süt
|18,89
|-4,79
|49,09
|Plastikkart
|14,30
|-8,45
|54,26
|Polisan Holding
|3,05
|-7,29
|1,07
|Politeknik Metal
|127,90
|0,95
|68,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,34
|-7,07
|0,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,20
|0,03
|7,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,00
|-5,25
|-34,93
|QNB Finansbank
|40,44
|-4,94
|7,84
|Ral Yatırım Holding
|17,49
|1,10
|157,21
|Ray Sigorta
|6,01
|-3,69
|75,73
|Reysaş GMYO
|5,50
|-4,18
|19,83
|Reysaş Lojistik
|5,85
|-3,31
|33,56
|Rhea Girişim
|2,20
|-7,95
|84,87
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-1,89
|43,09
|Royal Halı
|2,15
|0,00
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|34,10
|10,00
|1369,83
|Sabancı Holding
|9,28
|0,32
|1,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,42
|-4,33
|102,75
|Salix Yatırım Holding
|9,90
|-0,50
|37,31
|Sanel Mühendislik
|3,88
|-3,00
|32,24
|Sanifoam Sünger
|5,72
|-6,69
|14,40
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-4,21
|-2,97
|Saray Matbaacılık
|3,03
|-0,98
|134,38
|Sarkuysan
|7,11
|-4,56
|47,20
|Sasa Polyester
|10,84
|-4,58
|40,23
|Say Reklamcılık
|4,08
|-9,53
|82,14
|Sekuro Plastik
|7,25
|-5,48
|35,26
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|-4,50
|46,02
|Selçuk Gıda
|2,99
|0,67
|73,84
|Senkron Güvenlik
|2,86
|1,78
|4,76
|Serve Film Prodüksiyon
|6,50
|-4,41
|308,81
|Servet GMYO
|16,64
|-3,54
|95,76
|Seyitler Kimya
|8,97
|-2,71
|32,11
|Silverline Endüstri
|3,81
|-9,07
|76,39
|Sinpaş GMYO
|1,49
|-8,59
|28,45
|Smartiks Yazılım
|8,43
|-6,33
|-14,07
|Soda Sanayii
|7,14
|0,71
|20,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,69
|-1,27
|203,94
|Söktaş
|2,71
|-6,87
|59,36
|Sönmez Filament
|7,84
|-6,22
|60,66
|Sönmez Pamuklu
|8,67
|-9,97
|76,22
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|1,09
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,51
|-3,84
|-5,65
|Şekerbank
|1,60
|-4,76
|22,14
|Şişe Cam
|6,38
|0,16
|24,56
|Şok Marketler
|13,24
|-4,20
|23,05
|T. Halk Bankası
|5,83
|-4,89
|-1,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,74
|-0,63
|-6,56
|T.S.K.B.
|1,25
|-4,58
|3,31
|T.Tuborg
|15,02
|-1,51
|26,22
|Taç Tarım Ürünleri
|5,99
|7,16
|91,99
|Tat Gıda
|9,91
|-4,25
|62,89
|TAV Havalimanları
|17,37
|-1,75
|-36,06
|Taze Kuru Gıda
|16,10
|-2,42
|122,38
|Tek-Art Turizm
|1,84
|-9,36
|46,03
|Tekfen Holding
|17,53
|-4,62
|-5,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,79
|-3,82
|61,67
|Temapol Polimer Plastik
|7,60
|-6,86
|45,59
|TGS Dış Ticaret
|7,02
|-2,64
|50,32
|Tofaş Oto. Fab.
|25,18
|-2,78
|8,06
|Torunlar GMYO
|3,63
|-9,02
|32,00
|Trabzon Liman
|14,00
|-3,65
|31,33
|Trabzonspor Sportif
|6,93
|-10,00
|222,33
|Trakya Cam
|4,63
|7,42
|36,54
|Trend GMYO
|4,88
|-2,20
|121,82
|TSKB GMYO
|3,17
|-4,52
|136,57
|Tuğçelik
|5,46
|-9,60
|38,23
|Tukaş
|8,82
|-1,78
|-28,58
|Turcas Petrol
|3,61
|-9,98
|35,21
|Turkcell
|15,74
|-3,85
|14,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|-7,00
|7,80
|Tüpraş
|86,30
|-1,93
|-31,94
|Türk Hava Yolları
|11,55
|2,12
|-20,12
|Türk Prysmian Kablo
|5,50
|-7,55
|113,14
|Türk Telekom
|7,97
|-3,98
|8,14
|Türk Traktör
|88,30
|-4,02
|66,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|61,05
|-9,96
|45,36
|Ufuk Yatırım
|5,30
|1,53
|105,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,89
|-3,93
|130,66
|Ulusoy Elektrik
|38,70
|-1,83
|45,49
|Ulusoy Un Sanayi
|9,30
|-2,21
|143,46
|Umpaş Holding
|0,77
|0,00
|24,19
|Uşak Seramik
|1,66
|-8,29
|36,80
|Utopya Turizm
|6,70
|-6,42
|36,18
|Uzertaş Boya
|5,06
|5,42
|127,93
|Ülker Bisküvi
|25,50
|-2,15
|14,04
|Vakıf Fin. Kir.
|2,88
|-7,40
|19,01
|Vakıf GMYO
|2,90
|-4,92
|67,53
|Vakıf Yat. Ort.
|6,29
|8,26
|245,39
|Vakıflar Bankası
|4,95
|-3,51
|-10,16
|Vakko Tekstil
|5,18
|-7,33
|14,10
|Vanet Gıda
|1,82
|-3,19
|27,27
|Verusa Holding
|27,76
|-3,14
|49,64
|Verusaturk Girisim
|5,62
|-4,58
|6,87
|Vestel
|16,40
|-0,67
|29,95
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|-1,96
|25,00
|Viking Kağıt
|4,75
|-4,62
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,82
|-4,26
|57,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-2,10
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,79
|-4,93
|72,09
|Yataş
|8,36
|-5,96
|13,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,88
|-9,15
|78,88
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|-0,90
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,94
|-4,08
|46,87
|Yeşil Yapı
|0,99
|-3,88
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|16,61
|-4,70
|47,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.110,00
|1,57
|141,43
|Yonga Mobilya
|24,88
|3,67
|169,26
|Yükselen Çelik
|10,85
|-6,47
|77,00
|Yünsa
|15,79
|-7,50
|56,84
|Zorlu Enerji
|2,52
|-9,68
|54,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)