Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.999,90
|3,44
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,91
|1,02
|7,80
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,77
|0,53
|-0,79
|İş Girişim
|16,02
|1,78
|321,58
|İş GMYO
|1,97
|-1,01
|11,93
|İş Y. Men. Değ.
|13,15
|6,05
|226,57
|İş Yat. Ort.
|3,24
|0,31
|101,08
|İşbir Holding
|2.850,00
|0,35
|562,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|0,00
|91,94
|İttifak Holding
|2,30
|0,88
|81,13
|İz Hayvancılık Tarım
|12,76
|10,00
|387,68
|İzmir Demir Çelik
|19,09
|0,74
|133,09
|İzmir Fırça
|6,40
|-1,69
|255,56
|Jantsa Jant Sanayi
|204,90
|1,94
|285,24
|Kafein Yazılım
|17,75
|3,74
|59,82
|Kaplamin
|27,00
|4,90
|386,49
|Kardemir (A)
|4,74
|-1,66
|78,87
|Kardemir (B)
|3,97
|0,51
|50,38
|Kardemir (D)
|4,87
|6,10
|83,08
|Karel Elektronik
|17,14
|0,06
|17,96
|Karsan Otomotiv
|2,95
|-0,34
|86,71
|Karsu Tekstil
|7,05
|-0,98
|117,59
|Kartonsan
|2.494,90
|0,36
|545,78
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|-0,92
|111,29
|Kent Gıda
|428,80
|9,98
|1746,56
|Kerevitaş Gıda
|7,23
|0,14
|121,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,81
|-1,22
|47,27
|Kiler GMYO
|2,40
|-1,23
|124,51
|Klimasan Klima
|17,05
|10,00
|-19,63
|Koç Holding
|19,15
|5,22
|-4,29
|Konfrut Gıda
|16,93
|0,59
|116,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,88
|-1,06
|Konya Çimento
|891,30
|10,00
|228,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|1,29
|-0,99
|Koza Altın
|75,45
|0,80
|1,89
|Koza Madencilik
|12,45
|-0,24
|24,13
|Körfez GMYO
|6,57
|-1,05
|174,90
|Kristal Kola
|2,37
|1,28
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,16
|-0,08
|105,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|161,70
|-7,60
|588,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|-2,50
|108,69
|Kütahya Porselen
|40,02
|0,05
|504,53
|Lider Faktoring
|3,37
|1,51
|83,65
|Link Bilgisayar
|49,94
|5,54
|177,62
|Logo Yazılım
|99,20
|0,25
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|0,00
|97,02
|Lüks Kadife
|28,68
|0,28
|231,94
|Makina Takım
|2,82
|3,30
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|8,87
|-9,95
|651,69
|Marmaris Altınyunus
|87,95
|0,00
|23,87
|Marshall
|327,60
|9,97
|589,10
|Martı GMYO
|3,33
|0,30
|229,70
|Martı Otel
|2,70
|-9,70
|196,70
|Mavi Giyim
|46,60
|2,73
|-19,52
|Mazhar Zorlu Holding
|18,01
|-2,17
|48,97
|Mega Polietilen
|11,25
|-5,30
|786,91
|Menderes Tekstil
|3,44
|8,18
|162,60
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,95
|1,36
|264,97
|Merko Gıda
|11,82
|0,17
|1025,71
|Metemtur Otelcilik
|11,79
|-0,08
|562,36
|Metro Holding
|2,16
|-0,46
|56,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|0,62
|64,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|0,43
|-56,31
|Migros Ticaret
|39,86
|0,25
|64,57
|Milpa
|4,88
|-1,21
|122,83
|Mistral GMYO
|4,46
|4,21
|137,66
|MLP Sağlık
|19,43
|1,78
|21,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|-0,18
|399,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|0,46
|58,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,50
|0,17
|171,23
|Net Holding
|3,24
|2,53
|24,62
|Netaş Telekom.
|20,10
|1,01
|53,91
|Niğbaş Niğde Beton
|64,00
|1,27
|932,26
|Nuh Çimento
|34,92
|-0,96
|217,89
|Nurol GMYO
|6,80
|4,45
|90,48
|Odaş Elektrik
|3,46
|3,59
|139,33
|Olmuksan-IP
|6,50
|-3,70
|153,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|0,41
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|12,25
|8,89
|343,84
|Osmanlı Menkul
|22,00
|1,48
|427,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,18
|5,03
|148,81
|Otokar
|197,90
|-0,45
|34,59
|Oyak Çimento
|7,93
|-0,13
|44,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,24
|0,48
|170,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,18
|-2,81
|67,70
|Özak GMYO
|4,19
|1,45
|63,04
|Özbal Çelik Boru
|7,16
|-2,32
|344,21
|Özderici GMYO
|2,18
|-0,46
|38,85
|Özerden Plastik
|9,45
|8,50
|314,47
|Panora GMYO
|6,80
|6,08
|21,39
|Papilon Savunma
|22,56
|2,45
|192,74
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|1,20
|66,23
|Parsan
|20,10
|2,19
|18,65
|Pegasus
|54,65
|-0,27
|-36,75
|Peker GMYO
|2,55
|-2,67
|181,97
|Penguen Gıda
|5,68
|0,71
|520,50
|Pera GMYO
|2,60
|-0,38
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|16,25
|0,00
|110,01
|Petkim
|4,90
|4,26
|28,61
|Petrokent Turizm
|770,00
|10,00
|501,09
|Pınar Et ve Un
|23,40
|-1,18
|157,44
|Pınar Su
|7,59
|-0,13
|227,16
|Pınar Süt
|20,26
|-2,03
|60,67
|Plastikkart
|11,45
|0,09
|23,52
|Polisan Holding
|3,89
|1,30
|28,91
|Politeknik Metal
|302,00
|0,83
|296,99
|Prizma Press Matbaacılık
|5,97
|1,02
|38,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,10
|2,11
|-2,32
|QNB Finansbank
|68,80
|0,95
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|2,07
|87,47
|Ray Sigorta
|21,22
|3,01
|520,47
|Reysaş GMYO
|4,78
|0,21
|4,14
|Reysaş Lojistik
|8,11
|-0,98
|85,16
|Rhea Girişim
|3,21
|-0,31
|169,75
|Rodrigo Tekstil
|11,14
|0,54
|515,47
|Royal Halı
|3,94
|0,25
|187,59
|RTA Laboratuvarları
|44,62
|1,27
|1823,28
|Sabancı Holding
|10,92
|4,00
|19,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,58
|9,99
|339,45
|Sanel Mühendislik
|3,58
|-0,28
|22,02
|Sanifoam Sünger
|15,50
|6,16
|210,00
|Sanko Pazarlama
|7,55
|0,27
|3,62
|Saray Matbaacılık
|7,35
|0,68
|468,54
|Sarkuysan
|6,98
|0,14
|119,67
|Sasa Polyester
|17,15
|0,12
|121,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,53
|-1,61
|280,80
|Sekuro Plastik
|12,15
|9,95
|126,68
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|0,85
|58,26
|Selçuk Gıda
|4,00
|-2,44
|271,15
|Senkron Güvenlik
|4,04
|1,25
|47,99
|Serve Film Prodüksiyon
|15,45
|-0,32
|871,70
|Servet GMYO
|54,90
|9,93
|545,88
|Seyitler Kimya
|16,70
|0,00
|145,95
|Silverline Endüstri
|4,21
|-0,94
|94,91
|Sinpaş GMYO
|3,92
|0,00
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,61
|-0,52
|-22,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,80
|1,54
|518,79
|Söktaş
|5,44
|9,90
|219,90
|Sönmez Filament
|33,60
|1,69
|588,52
|Sönmez Pamuklu
|15,99
|-0,12
|225,00
|Sumaş Suni Tahta
|32,00
|0,00
|226,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|0,71
|-10,88
|Şekerbank
|1,49
|-1,97
|36,66
|Şişe Cam
|6,73
|0,75
|32,21
|Şok Marketler
|12,09
|-0,17
|12,36
|T. Halk Bankası
|5,43
|1,50
|-8,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,75
|0,39
|46,22
|T.S.K.B.
|2,17
|0,93
|79,34
|T.Tuborg
|17,58
|-1,18
|47,73
|Taç Tarım Ürünleri
|10,95
|9,50
|250,96
|Tat Gıda
|11,12
|-1,51
|82,78
|TAV Havalimanları
|17,85
|0,39
|-34,29
|Taze Kuru Gıda
|282,60
|-10,00
|3803,31
|Tek-Art Turizm
|1,74
|-0,57
|38,10
|Tekfen Holding
|14,79
|1,79
|-18,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,11
|-0,22
|116,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,57
|4,14
|102,49
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|0,11
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|28,06
|3,47
|20,42
|Torunlar GMYO
|3,59
|0,56
|30,55
|Trabzon Liman
|32,56
|-0,91
|210,87
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|2,79
|105,58
|Trend GMYO
|12,85
|2,23
|484,09
|TSKB GMYO
|3,46
|-1,70
|262,31
|Tuğçelik
|7,46
|-2,23
|88,86
|Tukaş
|10,83
|-0,91
|-12,31
|Turcas Petrol
|4,78
|1,92
|79,03
|Turkcell
|16,00
|0,76
|15,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,13
|3,06
|73,63
|Tüpraş
|90,00
|1,87
|-29,02
|Türk Hava Yolları
|11,71
|0,09
|-19,02
|Türk Prysmian Kablo
|12,61
|0,96
|388,66
|Türk Telekom
|7,95
|6,00
|10,18
|Türk Traktör
|139,20
|-0,22
|163,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,15
|2,46
|97,98
|Türkiye Sigorta
|5,85
|3,91
|168,62
|Ufuk Yatırım
|12,00
|1,69
|365,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|3,06
|297,05
|Ulusoy Elektrik
|49,94
|-0,91
|87,74
|Ulusoy Un Sanayi
|11,94
|-1,32
|212,57
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,51
|-0,40
|106,85
|Utopya Turizm
|23,16
|-0,69
|370,73
|Uzertaş Boya
|27,50
|-1,57
|1138,74
|Ülker Bisküvi
|22,30
|1,36
|-0,27
|Vakıf Fin. Kir.
|3,83
|2,13
|80,87
|Vakıf GMYO
|3,82
|4,09
|120,68
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|0,00
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,83
|1,47
|-12,34
|Vakko Tekstil
|6,25
|-3,25
|37,67
|Vanet Gıda
|9,14
|-0,54
|539,16
|Verusa Holding
|45,16
|0,04
|143,44
|Verusaturk Girisim
|9,08
|2,95
|72,66
|Vestel
|19,46
|0,00
|54,20
|Vestel Beyaz Eşya
|32,14
|-0,12
|52,33
|Viking Kağıt
|6,29
|0,80
|236,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,75
|0,64
|96,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|6,14
|25,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,00
|-2,70
|475,44
|Yataş
|11,33
|7,70
|54,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,91
|0,26
|142,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|-0,62
|6,42
|Yeşil GMYO
|1,13
|0,89
|76,56
|Yeşil Yapı
|1,37
|3,79
|107,58
|Yeşil Yatırım Holding
|58,40
|9,98
|420,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.100,00
|-10,00
|480,65
|Yonga Mobilya
|31,50
|-2,54
|241,18
|Yükselen Çelik
|7,01
|-1,13
|128,71
|Yünsa
|13,54
|-0,44
|34,49
|Zorlu Enerji
|2,70
|0,00
|65,64
(Son)
- Kaynak: AA
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