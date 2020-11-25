Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.999,70
|1,23
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,69
|2,61
|4,37
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,00
|1,58
|İş Girişim
|16,05
|0,06
|322,37
|İş GMYO
|2,06
|-1,90
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|12,72
|-0,86
|215,89
|İş Yat. Ort.
|3,43
|6,19
|112,87
|İşbir Holding
|2.947,70
|-6,42
|585,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|-1,71
|85,48
|İttifak Holding
|2,20
|-1,79
|68,73
|İz Hayvancılık Tarım
|15,28
|-9,96
|483,99
|İzmir Demir Çelik
|20,08
|0,40
|145,18
|İzmir Fırça
|5,90
|0,17
|227,78
|Jantsa Jant Sanayi
|242,30
|-0,25
|355,55
|Kafein Yazılım
|18,75
|5,28
|68,83
|Kaplamin
|24,50
|2,08
|341,44
|Kardemir (A)
|5,34
|4,91
|101,51
|Kardemir (B)
|4,90
|4,93
|85,61
|Kardemir (D)
|5,20
|5,69
|95,49
|Karel Elektronik
|17,05
|-0,29
|17,34
|Karsan Otomotiv
|3,07
|3,02
|94,30
|Karsu Tekstil
|6,75
|-1,60
|108,33
|Kartonsan
|2.790,50
|-5,41
|622,29
|Katmerciler Ekipman
|3,16
|-2,17
|106,71
|Kent Gıda
|427,80
|-9,99
|1742,26
|Kerevitaş Gıda
|7,23
|4,03
|121,78
|Kervansaray Yat. Holding
|1,16
|9,43
|110,91
|Kiler GMYO
|2,41
|-1,63
|125,45
|Klimasan Klima
|20,16
|7,23
|-4,97
|Koç Holding
|18,73
|-1,73
|-6,39
|Konfrut Gıda
|16,37
|3,09
|109,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,57
|-2,30
|Konya Çimento
|1.155,80
|-2,56
|326,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,39
|-0,07
|13,17
|Koza Altın
|77,60
|-1,46
|4,79
|Koza Madencilik
|13,32
|-1,70
|32,80
|Körfez GMYO
|6,58
|-3,94
|175,31
|Kristal Kola
|3,00
|8,70
|98,68
|Kron Telekomünikasyon
|26,28
|1,86
|106,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,10
|0,00
|607,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-0,86
|105,12
|Kütahya Porselen
|38,08
|1,01
|475,23
|Lider Faktoring
|3,10
|-1,27
|68,94
|Link Bilgisayar
|47,30
|0,08
|162,94
|Logo Yazılım
|99,00
|-0,20
|62,83
|Lokman Hekim Sağlık
|11,23
|1,63
|95,80
|Lüks Kadife
|28,00
|0,50
|224,07
|Makina Takım
|2,77
|-2,46
|47,34
|Marka Yatırım Holding
|7,12
|9,88
|503,39
|Marmaris Altınyunus
|104,30
|5,83
|46,90
|Marshall
|331,20
|-3,19
|596,68
|Martı GMYO
|3,26
|-2,40
|222,77
|Martı Otel
|2,27
|-1,30
|149,45
|Mavi Giyim
|49,26
|-1,08
|-14,92
|Mazhar Zorlu Holding
|17,96
|-0,17
|48,55
|Mega Polietilen
|10,70
|-0,28
|743,55
|Menderes Tekstil
|3,19
|-0,31
|143,51
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,90
|5,57
|285,29
|Merko Gıda
|13,10
|0,85
|1147,62
|Metemtur Otelcilik
|12,61
|0,32
|608,43
|Metro Holding
|2,19
|-1,35
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|-0,62
|63,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|-7,07
|-50,68
|Migros Ticaret
|40,86
|1,29
|68,70
|Milpa
|4,70
|-4,28
|114,61
|Mistral GMYO
|4,24
|-1,62
|125,94
|MLP Sağlık
|19,12
|0,63
|19,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,97
|-2,13
|423,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,59
|-2,08
|59,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,40
|-0,35
|170,44
|Net Holding
|3,30
|-1,79
|26,92
|Netaş Telekom.
|19,75
|-1,55
|51,23
|Niğbaş Niğde Beton
|67,00
|-6,82
|980,65
|Nuh Çimento
|36,42
|-0,22
|231,55
|Nurol GMYO
|7,08
|-0,42
|98,32
|Odaş Elektrik
|3,64
|0,55
|151,78
|Olmuksan-IP
|7,40
|-6,33
|188,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,95
|9,96
|60,28
|Orma Orman Mahsulleri
|13,04
|0,31
|372,46
|Osmanlı Menkul
|21,22
|2,12
|408,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|-3,29
|145,24
|Otokar
|237,10
|0,21
|61,25
|Oyak Çimento
|8,08
|-1,82
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|-0,16
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,35
|0,56
|73,21
|Özak GMYO
|4,26
|-0,70
|65,76
|Özbal Çelik Boru
|7,08
|-1,94
|339,24
|Özderici GMYO
|2,29
|-1,72
|45,86
|Özerden Plastik
|8,96
|7,95
|292,98
|Panora GMYO
|7,13
|-2,99
|27,28
|Papilon Savunma
|21,38
|-3,52
|177,43
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|-1,54
|68,20
|Parsan
|23,08
|3,96
|36,25
|Pegasus
|61,20
|5,25
|-29,17
|Peker GMYO
|2,33
|-3,72
|157,64
|Penguen Gıda
|5,50
|2,23
|500,83
|Pera GMYO
|2,57
|-0,39
|173,40
|Pergamon Dış Ticaret
|15,72
|0,70
|103,16
|Petkim
|4,08
|0,74
|28,50
|Petrokent Turizm
|850,00
|0,00
|563,54
|Pınar Et ve Un
|24,02
|2,13
|164,26
|Pınar Su
|7,67
|0,92
|230,60
|Pınar Süt
|21,42
|5,52
|69,87
|Plastikkart
|11,20
|-1,84
|20,82
|Polisan Holding
|3,86
|-1,03
|27,92
|Politeknik Metal
|425,90
|9,99
|459,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-0,53
|31,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,60
|9,94
|9,68
|QNB Finansbank
|76,65
|9,97
|104,40
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|0,62
|86,70
|Ray Sigorta
|27,10
|-1,81
|692,40
|Reysaş GMYO
|4,77
|-2,05
|3,92
|Reysaş Lojistik
|8,80
|-2,87
|100,91
|Rhea Girişim
|3,42
|-3,66
|187,39
|Rodrigo Tekstil
|14,08
|10,00
|677,90
|Royal Halı
|3,85
|-3,27
|181,02
|RTA Laboratuvarları
|45,38
|-4,86
|1856,03
|Sabancı Holding
|10,18
|-0,68
|11,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,47
|9,97
|426,15
|Sanel Mühendislik
|3,55
|0,00
|20,99
|Sanifoam Sünger
|15,17
|-9,97
|203,40
|Sanko Pazarlama
|7,52
|1,90
|3,21
|Saray Matbaacılık
|7,84
|0,26
|506,45
|Sarkuysan
|6,93
|-0,86
|118,10
|Sasa Polyester
|17,62
|2,32
|127,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,13
|-1,57
|262,95
|Sekuro Plastik
|12,00
|2,65
|123,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,71
|3,30
|62,79
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,52
|9,96
|102,20
|Serve Film Prodüksiyon
|16,70
|-4,84
|950,31
|Servet GMYO
|57,60
|1,05
|577,65
|Seyitler Kimya
|17,00
|2,29
|150,37
|Silverline Endüstri
|4,52
|4,63
|109,26
|Sinpaş GMYO
|3,87
|-0,77
|233,62
|Smartiks Yazılım
|7,72
|1,85
|-21,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,40
|-3,79
|534,39
|Söktaş
|5,03
|-1,37
|195,79
|Sönmez Filament
|35,82
|0,67
|634,02
|Sönmez Pamuklu
|15,87
|-0,81
|222,56
|Sumaş Suni Tahta
|38,82
|-8,83
|295,60
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|-0,95
|-12,55
|Şekerbank
|1,51
|0,00
|38,50
|Şişe Cam
|6,98
|-0,71
|37,12
|Şok Marketler
|12,15
|0,91
|12,92
|T. Halk Bankası
|5,33
|0,38
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,00
|3,55
|53,67
|T.S.K.B.
|2,71
|3,83
|123,97
|T.Tuborg
|17,50
|-0,11
|47,06
|Taç Tarım Ürünleri
|10,99
|-8,42
|252,24
|Tat Gıda
|11,14
|1,36
|83,11
|TAV Havalimanları
|19,93
|2,78
|-26,63
|Taze Kuru Gıda
|280,40
|5,61
|3772,93
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-2,19
|42,06
|Tekfen Holding
|15,50
|-0,83
|-14,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,12
|-1,30
|117,14
|Temapol Polimer Plastik
|10,42
|0,48
|99,62
|TGS Dış Ticaret
|9,52
|0,42
|103,85
|Tofaş Oto. Fab.
|29,60
|-0,67
|27,03
|Torunlar GMYO
|3,67
|-0,81
|33,45
|Trabzon Liman
|31,92
|-1,48
|204,76
|Trabzonspor Sportif
|4,26
|-1,84
|98,14
|Trend GMYO
|11,85
|9,93
|438,64
|TSKB GMYO
|3,95
|4,77
|313,62
|Tuğçelik
|7,32
|0,55
|85,32
|Tukaş
|11,18
|3,42
|-9,47
|Turcas Petrol
|4,97
|0,00
|86,14
|Turkcell
|15,69
|-0,51
|13,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|-2,57
|71,61
|Tüpraş
|92,90
|3,11
|-26,74
|Türk Hava Yolları
|11,99
|1,35
|-17,08
|Türk Prysmian Kablo
|13,36
|-2,27
|417,73
|Türk Telekom
|7,73
|-0,64
|7,13
|Türk Traktör
|142,50
|-2,40
|169,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|93,85
|-4,43
|123,45
|Türkiye Sigorta
|5,76
|-1,54
|164,49
|Ufuk Yatırım
|10,90
|-6,76
|322,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|0,54
|297,05
|Ulusoy Elektrik
|48,26
|-0,21
|81,43
|Ulusoy Un Sanayi
|12,02
|2,12
|214,66
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,40
|-2,04
|97,78
|Utopya Turizm
|25,28
|1,53
|413,82
|Uzertaş Boya
|27,00
|3,85
|1116,22
|Ülker Bisküvi
|22,08
|-2,39
|-1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|-0,51
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,87
|-0,26
|123,57
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|-1,02
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,68
|0,65
|-15,06
|Vakko Tekstil
|6,09
|-0,49
|34,14
|Vanet Gıda
|8,74
|2,82
|511,19
|Verusa Holding
|43,24
|-3,27
|133,09
|Verusaturk Girisim
|9,25
|-3,04
|75,90
|Vestel
|19,96
|-0,40
|58,16
|Vestel Beyaz Eşya
|34,60
|-1,14
|63,99
|Viking Kağıt
|6,27
|-0,48
|235,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,78
|0,84
|97,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|1,35
|21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|-4,47
|507,41
|Yataş
|11,58
|-2,36
|57,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,88
|-1,02
|140,99
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|-1,40
|5,84
|Yeşil GMYO
|1,13
|-3,42
|76,56
|Yeşil Yapı
|1,35
|-4,93
|104,55
|Yeşil Yatırım Holding
|64,00
|-9,60
|469,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.729,00
|5,53
|502,00
|Yonga Mobilya
|30,02
|-3,16
|225,15
|Yükselen Çelik
|7,02
|-1,13
|129,04
|Yünsa
|13,48
|-0,66
|33,89
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,37
|66,87
(Son)
- Kaynak: AA
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