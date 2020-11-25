Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.11.2020 18:41
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.999,701,2335,85
İş Bankası (C)6,692,614,37
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,860,001,58
İş Girişim16,050,06322,37
İş GMYO2,06-1,9017,05
İş Y. Men. Değ.12,72-0,86215,89
İş Yat. Ort.3,436,19112,87
İşbir Holding2.947,70-6,42585,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,15-1,7185,48
İttifak Holding2,20-1,7968,73
İz Hayvancılık Tarım15,28-9,96483,99
İzmir Demir Çelik20,080,40145,18
İzmir Fırça5,900,17227,78
Jantsa Jant Sanayi242,30-0,25355,55
Kafein Yazılım18,755,2868,83
Kaplamin24,502,08341,44
Kardemir (A)5,344,91101,51
Kardemir (B)4,904,9385,61
Kardemir (D)5,205,6995,49
Karel Elektronik17,05-0,2917,34
Karsan Otomotiv3,073,0294,30
Karsu Tekstil6,75-1,60108,33
Kartonsan2.790,50-5,41622,29
Katmerciler Ekipman3,16-2,17106,71
Kent Gıda427,80-9,991742,26
Kerevitaş Gıda7,234,03121,78
Kervansaray Yat. Holding1,169,43110,91
Kiler GMYO2,41-1,63125,45
Klimasan Klima20,167,23-4,97
Koç Holding18,73-1,73-6,39
Konfrut Gıda16,373,09109,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,57-2,30

Konya Çimento1.155,80-2,56326,02
Kordsa Teknik Tekstil14,39-0,0713,17
Koza Altın77,60-1,464,79
Koza Madencilik13,32-1,7032,80
Körfez GMYO6,58-3,94175,31
Kristal Kola3,008,7098,68
Kron Telekomünikasyon26,281,86106,60
Kuştur Kuşadası Turizm166,100,00607,56
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-0,86105,12
Kütahya Porselen38,081,01475,23
Lider Faktoring3,10-1,2768,94
Link Bilgisayar47,300,08162,94
Logo Yazılım99,00-0,2062,83
Lokman Hekim Sağlık11,231,6395,80
Lüks Kadife28,000,50224,07
Makina Takım2,77-2,4647,34
Marka Yatırım Holding7,129,88503,39
Marmaris Altınyunus104,305,8346,90
Marshall331,20-3,19596,68
Martı GMYO3,26-2,40222,77
Martı Otel2,27-1,30149,45
Mavi Giyim49,26-1,08-14,92
Mazhar Zorlu Holding17,96-0,1748,55
Mega Polietilen10,70-0,28743,55
Menderes Tekstil3,19-0,31143,51
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm74,905,57285,29
Merko Gıda13,100,851147,62
Metemtur Otelcilik12,610,32608,43
Metro Holding2,19-1,3558,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,20-0,6263,27
Metro Yatırım Ortaklığı2,63-7,07-50,68
Migros Ticaret40,861,2968,70
Milpa4,70-4,28114,61
Mistral GMYO4,24-1,62125,94
MLP Sağlık19,120,6319,50
MMC San. ve Tic. Yat.5,97-2,13423,68
Mondi Tire Kutsan6,59-2,0859,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,40-0,35170,44
Net Holding3,30-1,7926,92
Netaş Telekom.19,75-1,5551,23
Niğbaş Niğde Beton67,00-6,82980,65
Nuh Çimento36,42-0,22231,55
Nurol GMYO7,08-0,4298,32
Odaş Elektrik3,640,55151,78
Olmuksan-IP7,40-6,33188,95
Orge Enerji Elektrik7,959,9660,28
Orma Orman Mahsulleri13,040,31372,46
Osmanlı Menkul21,222,12408,71
Ostim Endüstriyel Yat4,12-3,29145,24
Otokar237,100,2161,25
Oyak Çimento8,08-1,8246,97
Oyak Yat. Ort.6,37-0,16175,92
Oylum Sınai Yatırımlar5,350,5673,21
Özak GMYO4,26-0,7065,76
Özbal Çelik Boru7,08-1,94339,24
Özderici GMYO2,29-1,7245,86
Özerden Plastik8,967,95292,98
Panora GMYO7,13-2,9927,28
Papilon Savunma21,38-3,52177,43
Park Elek.Madencilik5,13-1,5468,20
Parsan23,083,9636,25
Pegasus61,205,25-29,17
Peker GMYO2,33-3,72157,64
Penguen Gıda5,502,23500,83
Pera GMYO2,57-0,39173,40
Pergamon Dış Ticaret15,720,70103,16
Petkim4,080,7428,50
Petrokent Turizm850,000,00563,54
Pınar Et ve Un24,022,13164,26
Pınar Su7,670,92230,60
Pınar Süt21,425,5269,87
Plastikkart11,20-1,8420,82
Polisan Holding3,86-1,0327,92
Politeknik Metal425,909,99459,86
Prizma Press Matbaacılık5,64-0,5331,16
QNB Finans Fin. Kir.141,609,949,68
QNB Finansbank76,659,97104,40
Ral Yatırım Holding4,900,6286,70
Ray Sigorta27,10-1,81692,40
Reysaş GMYO4,77-2,053,92
Reysaş Lojistik8,80-2,87100,91
Rhea Girişim3,42-3,66187,39
Rodrigo Tekstil14,0810,00677,90
Royal Halı3,85-3,27181,02
RTA Laboratuvarları45,38-4,861856,03
Sabancı Holding10,18-0,6811,63
Safkar Ege Soğutmacılık11,479,97426,15
Sanel Mühendislik3,550,0020,99
Sanifoam Sünger15,17-9,97203,40
Sanko Pazarlama7,521,903,21
Saray Matbaacılık7,840,26506,45
Sarkuysan6,93-0,86118,10
Sasa Polyester17,622,32127,94
Say Yenilenebilir Enerji8,13-1,57262,95
Sekuro Plastik12,002,65123,88
Selçuk Ecza Deposu9,713,3062,79
Selçuk Gıda4,000,00271,15
Senkron Güvenlik5,529,96102,20
Serve Film Prodüksiyon16,70-4,84950,31
Servet GMYO57,601,05577,65
Seyitler Kimya17,002,29150,37
Silverline Endüstri4,524,63109,26
Sinpaş GMYO3,87-0,77233,62
Smartiks Yazılım7,721,85-21,30
Sodaş Sodyum Sanayii24,40-3,79534,39
Söktaş5,03-1,37195,79
Sönmez Filament35,820,67634,02
Sönmez Pamuklu15,87-0,81222,56
Sumaş Suni Tahta38,82-8,83295,60
Şeker Fin. Kir.4,18-0,95-12,55
Şekerbank1,510,0038,50
Şişe Cam6,98-0,7137,12
Şok Marketler12,150,9112,92
T. Halk Bankası5,330,38-9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası67,003,5553,67
T.S.K.B.2,713,83123,97
T.Tuborg17,50-0,1147,06
Taç Tarım Ürünleri10,99-8,42252,24
Tat Gıda11,141,3683,11
TAV Havalimanları19,932,78-26,63
Taze Kuru Gıda280,405,613772,93
Tek-Art Turizm1,79-2,1942,06
Tekfen Holding15,50-0,83-14,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,12-1,30117,14
Temapol Polimer Plastik10,420,4899,62
TGS Dış Ticaret9,520,42103,85
Tofaş Oto. Fab.29,60-0,6727,03
Torunlar GMYO3,67-0,8133,45
Trabzon Liman31,92-1,48204,76
Trabzonspor Sportif4,26-1,8498,14
Trend GMYO11,859,93438,64
TSKB GMYO3,954,77313,62
Tuğçelik7,320,5585,32
Tukaş11,183,42-9,47
Turcas Petrol4,970,0086,14
Turkcell15,69-0,5113,70
Tümosan Motor ve Traktör11,00-2,5771,61
Tüpraş92,903,11-26,74
Türk Hava Yolları11,991,35-17,08
Türk Prysmian Kablo13,36-2,27417,73
Türk Telekom7,73-0,647,13
Türk Traktör142,50-2,40169,32
Türker Proje Gayrimenkul93,85-4,43123,45
Türkiye Sigorta5,76-1,54164,49
Ufuk Yatırım10,90-6,76322,48
Ulaşlar Turizm Yat.3,700,54297,05
Ulusoy Elektrik48,26-0,2181,43
Ulusoy Un Sanayi12,022,12214,66
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,40-2,0497,78
Utopya Turizm25,281,53413,82
Uzertaş Boya27,003,851116,22
Ülker Bisküvi22,08-2,39-1,25
Vakıf Fin. Kir.3,88-0,5183,23
Vakıf GMYO3,87-0,26123,57
Vakıf Yat. Ort.7,75-1,02325,56
Vakıflar Bankası4,680,65-15,06
Vakko Tekstil6,09-0,4934,14
Vanet Gıda8,742,82511,19
Verusa Holding43,24-3,27133,09
Verusaturk Girisim9,25-3,0475,90
Vestel19,96-0,4058,16
Vestel Beyaz Eşya34,60-1,1463,99
Viking Kağıt6,27-0,48235,29
Yapı Kredi Koray GMYO4,780,8497,52
Yapı ve Kredi Bank.3,011,3521,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,00-4,47507,41
Yataş11,58-2,3657,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,88-1,02140,99
Yeni Gimat GMYO12,67-1,405,84
Yeşil GMYO1,13-3,4276,56
Yeşil Yapı1,35-4,93104,55
Yeşil Yatırım Holding64,00-9,60469,90
Yibitaş İnşaat Malzeme17.729,005,53502,00
Yonga Mobilya30,02-3,16225,15
Yükselen Çelik7,02-1,13129,04
Yünsa13,48-0,6633,89
Zorlu Enerji2,720,3766,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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