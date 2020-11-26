Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.999,70
|0,00
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,80
|1,64
|6,08
|İş Bankası (Kur.)
|325.000,00
|-10,84
|54,76
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,00
|1,58
|İş Girişim
|16,00
|-0,31
|321,05
|İş GMYO
|2,10
|1,94
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|12,99
|2,12
|222,59
|İş Yat. Ort.
|3,37
|-1,75
|109,14
|İşbir Holding
|3.240,00
|9,92
|653,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,20
|4,35
|93,55
|İttifak Holding
|2,23
|1,36
|71,03
|İz Hayvancılık Tarım
|13,76
|-9,95
|425,90
|İzmir Demir Çelik
|20,06
|-0,10
|144,93
|İzmir Fırça
|5,79
|-1,86
|221,67
|Jantsa Jant Sanayi
|237,20
|-2,10
|345,97
|Kafein Yazılım
|18,40
|-1,87
|65,68
|Kaplamin
|24,88
|1,55
|348,29
|Kardemir (A)
|5,31
|-0,56
|100,38
|Kardemir (B)
|4,85
|-1,02
|83,71
|Kardemir (D)
|5,18
|-0,38
|94,74
|Karel Elektronik
|17,34
|1,70
|19,34
|Karsan Otomotiv
|3,11
|1,30
|96,84
|Karsu Tekstil
|6,71
|-0,59
|107,10
|Kartonsan
|2.823,90
|1,20
|630,94
|Katmerciler Ekipman
|3,15
|-0,32
|106,06
|Kent Gıda
|470,50
|9,98
|1926,14
|Kerevitaş Gıda
|7,05
|-2,49
|116,26
|Kervansaray Yat. Holding
|1,27
|9,48
|130,91
|Kiler GMYO
|2,44
|1,24
|128,26
|Klimasan Klima
|21,48
|6,55
|1,25
|Koç Holding
|19,14
|2,19
|-4,34
|Konfrut Gıda
|16,05
|-1,95
|105,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,74
|1,03
|Konya Çimento
|1.128,00
|-2,41
|315,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,36
|-0,21
|12,93
|Koza Altın
|78,00
|0,52
|5,33
|Koza Madencilik
|13,63
|2,33
|35,89
|Körfez GMYO
|6,40
|-2,74
|167,78
|Kristal Kola
|2,89
|-3,67
|91,39
|Kron Telekomünikasyon
|27,30
|3,88
|114,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|164,90
|-0,72
|602,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|1,74
|108,69
|Kütahya Porselen
|38,20
|0,32
|477,04
|Lider Faktoring
|3,08
|-0,65
|67,85
|Link Bilgisayar
|48,38
|2,28
|168,95
|Logo Yazılım
|108,90
|10,00
|79,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,34
|0,98
|97,71
|Lüks Kadife
|28,66
|2,36
|231,71
|Makina Takım
|2,81
|1,44
|49,47
|Marka Yatırım Holding
|6,41
|-9,97
|443,22
|Marmaris Altınyunus
|101,40
|-2,78
|42,82
|Marshall
|341,00
|2,96
|617,29
|Martı GMYO
|3,23
|-0,92
|219,80
|Martı Otel
|2,49
|9,69
|173,63
|Mavi Giyim
|48,98
|-0,57
|-15,41
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|-0,06
|48,47
|Mega Polietilen
|10,70
|0,00
|743,55
|Menderes Tekstil
|3,19
|0,00
|143,51
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,20
|-3,60
|271,40
|Merko Gıda
|12,71
|-2,98
|1110,48
|Metemtur Otelcilik
|12,46
|-1,19
|600,00
|Metro Holding
|2,19
|0,00
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|0,00
|63,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,57
|-2,28
|-51,81
|Migros Ticaret
|40,76
|-0,24
|68,29
|Milpa
|4,56
|-2,98
|108,22
|Mistral GMYO
|4,31
|1,65
|129,67
|MLP Sağlık
|19,40
|1,46
|21,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,98
|0,17
|424,56
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|0,46
|59,90
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,92
|4,42
|182,39
|Net Holding
|3,34
|1,21
|28,46
|Netaş Telekom.
|20,00
|1,27
|53,14
|Niğbaş Niğde Beton
|68,00
|1,49
|996,77
|Nuh Çimento
|37,36
|2,58
|240,10
|Nurol GMYO
|7,23
|2,12
|102,52
|Odaş Elektrik
|3,63
|-0,27
|151,09
|Olmuksan-IP
|7,61
|2,84
|197,15
|Orge Enerji Elektrik
|7,58
|-4,65
|52,82
|Orma Orman Mahsulleri
|12,36
|-5,21
|347,83
|Osmanlı Menkul
|20,80
|-1,98
|398,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,15
|0,73
|147,02
|Otokar
|240,00
|1,22
|63,22
|Oyak Çimento
|8,11
|0,37
|47,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|-0,31
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|-1,12
|71,26
|Özak GMYO
|4,28
|0,47
|66,54
|Özbal Çelik Boru
|7,09
|0,14
|339,86
|Özderici GMYO
|2,30
|0,44
|46,50
|Özerden Plastik
|8,73
|-2,57
|282,89
|Panora GMYO
|7,02
|-1,54
|25,32
|Papilon Savunma
|21,00
|-1,78
|172,50
|Park Elek.Madencilik
|5,36
|4,48
|75,74
|Parsan
|24,08
|4,33
|42,15
|Pegasus
|63,70
|4,08
|-26,27
|Peker GMYO
|2,27
|-2,58
|151,01
|Penguen Gıda
|5,35
|-2,73
|484,45
|Pera GMYO
|2,58
|0,39
|174,47
|Pergamon Dış Ticaret
|15,82
|0,64
|104,45
|Petkim
|4,13
|1,23
|30,08
|Petrokent Turizm
|930,00
|9,41
|626,00
|Pınar Et ve Un
|23,64
|-1,58
|160,08
|Pınar Su
|7,52
|-1,96
|224,14
|Pınar Süt
|20,96
|-2,15
|66,22
|Plastikkart
|11,45
|2,23
|23,52
|Polisan Holding
|3,92
|1,55
|29,91
|Politeknik Metal
|383,40
|-9,98
|404,00
|Prizma Press Matbaacılık
|5,58
|-1,06
|29,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|155,70
|9,96
|20,60
|QNB Finansbank
|84,30
|9,98
|124,80
|Ral Yatırım Holding
|5,31
|8,37
|102,33
|Ray Sigorta
|25,90
|-4,43
|657,31
|Reysaş GMYO
|4,96
|3,98
|8,06
|Reysaş Lojistik
|9,68
|10,00
|121,00
|Rhea Girişim
|3,41
|-0,29
|186,55
|Rodrigo Tekstil
|15,48
|9,94
|755,25
|Royal Halı
|3,85
|0,00
|181,02
|RTA Laboratuvarları
|45,32
|-0,13
|1853,45
|Sabancı Holding
|10,25
|0,69
|12,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,61
|9,94
|478,44
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,28
|20,65
|Sanifoam Sünger
|13,66
|-9,95
|173,20
|Sanko Pazarlama
|7,55
|0,40
|3,62
|Saray Matbaacılık
|7,56
|-3,57
|484,79
|Sarkuysan
|6,94
|0,14
|118,41
|Sasa Polyester
|17,38
|-1,36
|124,84
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,26
|1,60
|268,75
|Sekuro Plastik
|11,83
|-1,42
|120,71
|Selçuk Ecza Deposu
|10,68
|9,99
|79,05
|Selçuk Gıda
|3,97
|-0,75
|268,37
|Senkron Güvenlik
|5,29
|-4,17
|93,77
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|1,80
|969,18
|Servet GMYO
|58,00
|0,69
|582,35
|Seyitler Kimya
|17,00
|0,00
|150,37
|Silverline Endüstri
|4,42
|-2,21
|104,63
|Sinpaş GMYO
|3,93
|1,55
|238,79
|Smartiks Yazılım
|7,65
|-0,91
|-22,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,20
|-0,82
|529,19
|Söktaş
|5,08
|0,99
|198,73
|Sönmez Filament
|36,22
|1,12
|642,21
|Sönmez Pamuklu
|15,80
|-0,44
|221,14
|Sumaş Suni Tahta
|42,00
|8,19
|328,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,27
|2,15
|-10,67
|Şekerbank
|1,51
|0,00
|38,50
|Şişe Cam
|7,03
|0,72
|38,10
|Şok Marketler
|12,00
|-1,23
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,45
|2,25
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|73,70
|10,00
|69,04
|T.S.K.B.
|2,67
|-1,48
|120,66
|T.Tuborg
|17,44
|-0,34
|46,55
|Taç Tarım Ürünleri
|10,68
|-2,82
|242,31
|Tat Gıda
|11,07
|-0,63
|81,96
|TAV Havalimanları
|20,32
|1,96
|-25,20
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|-3,71
|3629,28
|Tek-Art Turizm
|1,81
|1,12
|43,65
|Tekfen Holding
|15,46
|-0,26
|-14,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,03
|9,98
|138,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,48
|0,58
|100,77
|TGS Dış Ticaret
|9,25
|-2,84
|98,07
|Tofaş Oto. Fab.
|29,14
|-1,55
|25,05
|Torunlar GMYO
|3,77
|2,72
|37,09
|Trabzon Liman
|35,10
|9,96
|235,12
|Trabzonspor Sportif
|4,35
|2,11
|102,33
|Trend GMYO
|12,36
|4,30
|461,82
|TSKB GMYO
|3,89
|-1,52
|307,34
|Tuğçelik
|7,23
|-1,23
|83,04
|Tukaş
|11,03
|-1,34
|-10,69
|Turcas Petrol
|5,03
|1,21
|88,39
|Turkcell
|15,85
|1,02
|14,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|0,00
|71,61
|Tüpraş
|93,70
|0,86
|-26,10
|Türk Hava Yolları
|12,20
|1,75
|-15,63
|Türk Prysmian Kablo
|13,55
|1,42
|425,09
|Türk Telekom
|7,83
|1,29
|8,52
|Türk Traktör
|143,70
|0,84
|171,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,05
|-2,98
|116,79
|Türkiye Sigorta
|5,86
|1,74
|169,08
|Ufuk Yatırım
|11,70
|7,34
|353,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|-0,81
|293,83
|Ulusoy Elektrik
|48,98
|1,49
|84,14
|Ulusoy Un Sanayi
|11,76
|-2,16
|207,85
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,42
|0,83
|99,43
|Utopya Turizm
|25,30
|0,08
|414,23
|Uzertaş Boya
|28,02
|3,78
|1162,16
|Ülker Bisküvi
|22,24
|0,72
|-0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|3,95
|1,80
|86,54
|Vakıf GMYO
|3,93
|1,55
|127,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|0,65
|328,30
|Vakıflar Bankası
|4,81
|2,78
|-12,70
|Vakko Tekstil
|6,33
|3,94
|39,43
|Vanet Gıda
|8,01
|-8,35
|460,14
|Verusa Holding
|45,52
|5,27
|145,38
|Verusaturk Girisim
|9,69
|4,76
|84,26
|Vestel
|20,00
|0,20
|58,48
|Vestel Beyaz Eşya
|34,58
|-0,06
|63,90
|Viking Kağıt
|6,34
|1,12
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,70
|-1,67
|94,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|1,99
|23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,30
|-1,84
|496,22
|Yataş
|11,80
|1,90
|60,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,88
|0,00
|140,99
|Yeni Gimat GMYO
|12,65
|-0,16
|5,67
|Yeşil GMYO
|1,18
|4,42
|84,37
|Yeşil Yapı
|1,39
|2,96
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|70,40
|10,00
|526,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.900,00
|-4,68
|473,85
|Yonga Mobilya
|30,98
|3,20
|235,55
|Yükselen Çelik
|7,16
|1,99
|133,61
|Yünsa
|13,53
|0,37
|34,39
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,94
|71,78
(Son)
- Kaynak: AA
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