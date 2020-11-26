Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.11.2020 19:13
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.999,700,0035,85
İş Bankası (C)6,801,646,08
İş Bankası (Kur.)325.000,00-10,8454,76
İş Fin.Kir.3,860,001,58
İş Girişim16,00-0,31321,05
İş GMYO2,101,9419,32
İş Y. Men. Değ.12,992,12222,59
İş Yat. Ort.3,37-1,75109,14
İşbir Holding3.240,009,92653,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,204,3593,55
İttifak Holding2,231,3671,03
İz Hayvancılık Tarım13,76-9,95425,90
İzmir Demir Çelik20,06-0,10144,93
İzmir Fırça5,79-1,86221,67
Jantsa Jant Sanayi237,20-2,10345,97
Kafein Yazılım18,40-1,8765,68
Kaplamin24,881,55348,29
Kardemir (A)5,31-0,56100,38
Kardemir (B)4,85-1,0283,71
Kardemir (D)5,18-0,3894,74
Karel Elektronik17,341,7019,34
Karsan Otomotiv3,111,3096,84
Karsu Tekstil6,71-0,59107,10
Kartonsan2.823,901,20630,94
Katmerciler Ekipman3,15-0,32106,06
Kent Gıda470,509,981926,14
Kerevitaş Gıda7,05-2,49116,26
Kervansaray Yat. Holding1,279,48130,91
Kiler GMYO2,441,24128,26
Klimasan Klima21,486,551,25
Koç Holding19,142,19-4,34
Konfrut Gıda16,05-1,95105,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,741,03

Konya Çimento1.128,00-2,41315,78
Kordsa Teknik Tekstil14,36-0,2112,93
Koza Altın78,000,525,33
Koza Madencilik13,632,3335,89
Körfez GMYO6,40-2,74167,78
Kristal Kola2,89-3,6791,39
Kron Telekomünikasyon27,303,88114,62
Kuştur Kuşadası Turizm164,90-0,72602,45
Kuyumcukent Gayrimenkul2,341,74108,69
Kütahya Porselen38,200,32477,04
Lider Faktoring3,08-0,6567,85
Link Bilgisayar48,382,28168,95
Logo Yazılım108,9010,0079,11
Lokman Hekim Sağlık11,340,9897,71
Lüks Kadife28,662,36231,71
Makina Takım2,811,4449,47
Marka Yatırım Holding6,41-9,97443,22
Marmaris Altınyunus101,40-2,7842,82
Marshall341,002,96617,29
Martı GMYO3,23-0,92219,80
Martı Otel2,499,69173,63
Mavi Giyim48,98-0,57-15,41
Mazhar Zorlu Holding17,95-0,0648,47
Mega Polietilen10,700,00743,55
Menderes Tekstil3,190,00143,51
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm72,20-3,60271,40
Merko Gıda12,71-2,981110,48
Metemtur Otelcilik12,46-1,19600,00
Metro Holding2,190,0058,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,200,0063,27
Metro Yatırım Ortaklığı2,57-2,28-51,81
Migros Ticaret40,76-0,2468,29
Milpa4,56-2,98108,22
Mistral GMYO4,311,65129,67
MLP Sağlık19,401,4621,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,980,17424,56
Mondi Tire Kutsan6,620,4659,90
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,924,42182,39
Net Holding3,341,2128,46
Netaş Telekom.20,001,2753,14
Niğbaş Niğde Beton68,001,49996,77
Nuh Çimento37,362,58240,10
Nurol GMYO7,232,12102,52
Odaş Elektrik3,63-0,27151,09
Olmuksan-IP7,612,84197,15
Orge Enerji Elektrik7,58-4,6552,82
Orma Orman Mahsulleri12,36-5,21347,83
Osmanlı Menkul20,80-1,98398,65
Ostim Endüstriyel Yat4,150,73147,02
Otokar240,001,2263,22
Oyak Çimento8,110,3747,52
Oyak Yat. Ort.6,35-0,31175,05
Oylum Sınai Yatırımlar5,29-1,1271,26
Özak GMYO4,280,4766,54
Özbal Çelik Boru7,090,14339,86
Özderici GMYO2,300,4446,50
Özerden Plastik8,73-2,57282,89
Panora GMYO7,02-1,5425,32
Papilon Savunma21,00-1,78172,50
Park Elek.Madencilik5,364,4875,74
Parsan24,084,3342,15
Pegasus63,704,08-26,27
Peker GMYO2,27-2,58151,01
Penguen Gıda5,35-2,73484,45
Pera GMYO2,580,39174,47
Pergamon Dış Ticaret15,820,64104,45
Petkim4,131,2330,08
Petrokent Turizm930,009,41626,00
Pınar Et ve Un23,64-1,58160,08
Pınar Su7,52-1,96224,14
Pınar Süt20,96-2,1566,22
Plastikkart11,452,2323,52
Polisan Holding3,921,5529,91
Politeknik Metal383,40-9,98404,00
Prizma Press Matbaacılık5,58-1,0629,77
QNB Finans Fin. Kir.155,709,9620,60
QNB Finansbank84,309,98124,80
Ral Yatırım Holding5,318,37102,33
Ray Sigorta25,90-4,43657,31
Reysaş GMYO4,963,988,06
Reysaş Lojistik9,6810,00121,00
Rhea Girişim3,41-0,29186,55
Rodrigo Tekstil15,489,94755,25
Royal Halı3,850,00181,02
RTA Laboratuvarları45,32-0,131853,45
Sabancı Holding10,250,6912,39
Safkar Ege Soğutmacılık12,619,94478,44
Sanel Mühendislik3,54-0,2820,65
Sanifoam Sünger13,66-9,95173,20
Sanko Pazarlama7,550,403,62
Saray Matbaacılık7,56-3,57484,79
Sarkuysan6,940,14118,41
Sasa Polyester17,38-1,36124,84
Say Yenilenebilir Enerji8,261,60268,75
Sekuro Plastik11,83-1,42120,71
Selçuk Ecza Deposu10,689,9979,05
Selçuk Gıda3,97-0,75268,37
Senkron Güvenlik5,29-4,1793,77
Serve Film Prodüksiyon17,001,80969,18
Servet GMYO58,000,69582,35
Seyitler Kimya17,000,00150,37
Silverline Endüstri4,42-2,21104,63
Sinpaş GMYO3,931,55238,79
Smartiks Yazılım7,65-0,91-22,02
Sodaş Sodyum Sanayii24,20-0,82529,19
Söktaş5,080,99198,73
Sönmez Filament36,221,12642,21
Sönmez Pamuklu15,80-0,44221,14
Sumaş Suni Tahta42,008,19328,01
Şeker Fin. Kir.4,272,15-10,67
Şekerbank1,510,0038,50
Şişe Cam7,030,7238,10
Şok Marketler12,00-1,2311,52
T. Halk Bankası5,452,25-7,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası73,7010,0069,04
T.S.K.B.2,67-1,48120,66
T.Tuborg17,44-0,3446,55
Taç Tarım Ürünleri10,68-2,82242,31
Tat Gıda11,07-0,6381,96
TAV Havalimanları20,321,96-25,20
Taze Kuru Gıda270,00-3,713629,28
Tek-Art Turizm1,811,1243,65
Tekfen Holding15,46-0,26-14,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,039,98138,81
Temapol Polimer Plastik10,480,58100,77
TGS Dış Ticaret9,25-2,8498,07
Tofaş Oto. Fab.29,14-1,5525,05
Torunlar GMYO3,772,7237,09
Trabzon Liman35,109,96235,12
Trabzonspor Sportif4,352,11102,33
Trend GMYO12,364,30461,82
TSKB GMYO3,89-1,52307,34
Tuğçelik7,23-1,2383,04
Tukaş11,03-1,34-10,69
Turcas Petrol5,031,2188,39
Turkcell15,851,0214,86
Tümosan Motor ve Traktör11,000,0071,61
Tüpraş93,700,86-26,10
Türk Hava Yolları12,201,75-15,63
Türk Prysmian Kablo13,551,42425,09
Türk Telekom7,831,298,52
Türk Traktör143,700,84171,59
Türker Proje Gayrimenkul91,05-2,98116,79
Türkiye Sigorta5,861,74169,08
Ufuk Yatırım11,707,34353,49
Ulaşlar Turizm Yat.3,67-0,81293,83
Ulusoy Elektrik48,981,4984,14
Ulusoy Un Sanayi11,76-2,16207,85
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,420,8399,43
Utopya Turizm25,300,08414,23
Uzertaş Boya28,023,781162,16
Ülker Bisküvi22,240,72-0,54
Vakıf Fin. Kir.3,951,8086,54
Vakıf GMYO3,931,55127,04
Vakıf Yat. Ort.7,800,65328,30
Vakıflar Bankası4,812,78-12,70
Vakko Tekstil6,333,9439,43
Vanet Gıda8,01-8,35460,14
Verusa Holding45,525,27145,38
Verusaturk Girisim9,694,7684,26
Vestel20,000,2058,48
Vestel Beyaz Eşya34,58-0,0663,90
Viking Kağıt6,341,12239,04
Yapı Kredi Koray GMYO4,70-1,6794,21
Yapı ve Kredi Bank.3,071,9923,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,30-1,84496,22
Yataş11,801,9060,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,880,00140,99
Yeni Gimat GMYO12,65-0,165,67
Yeşil GMYO1,184,4284,37
Yeşil Yapı1,392,96110,61
Yeşil Yatırım Holding70,4010,00526,89
Yibitaş İnşaat Malzeme16.900,00-4,68473,85
Yonga Mobilya30,983,20235,55
Yükselen Çelik7,161,99133,61
Yünsa13,530,3734,39
Zorlu Enerji2,802,9471,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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