Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.999,70 0,00 35,85 İş Bankası (C) 6,80 1,64 6,08 İş Bankası (Kur.) 325.000,00 -10,84 54,76 İş Fin.Kir. 3,86 0,00 1,58 İş Girişim 16,00 -0,31 321,05 İş GMYO 2,10 1,94 19,32 İş Y. Men. Değ. 12,99 2,12 222,59 İş Yat. Ort. 3,37 -1,75 109,14 İşbir Holding 3.240,00 9,92 653,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,20 4,35 93,55 İttifak Holding 2,23 1,36 71,03 İz Hayvancılık Tarım 13,76 -9,95 425,90 İzmir Demir Çelik 20,06 -0,10 144,93 İzmir Fırça 5,79 -1,86 221,67 Jantsa Jant Sanayi 237,20 -2,10 345,97 Kafein Yazılım 18,40 -1,87 65,68 Kaplamin 24,88 1,55 348,29 Kardemir (A) 5,31 -0,56 100,38 Kardemir (B) 4,85 -1,02 83,71 Kardemir (D) 5,18 -0,38 94,74 Karel Elektronik 17,34 1,70 19,34 Karsan Otomotiv 3,11 1,30 96,84 Karsu Tekstil 6,71 -0,59 107,10 Kartonsan 2.823,90 1,20 630,94 Katmerciler Ekipman 3,15 -0,32 106,06 Kent Gıda 470,50 9,98 1926,14 Kerevitaş Gıda 7,05 -2,49 116,26 Kervansaray Yat. Holding 1,27 9,48 130,91 Kiler GMYO 2,44 1,24 128,26 Klimasan Klima 21,48 6,55 1,25 Koç Holding 19,14 2,19 -4,34 Konfrut Gıda 16,05 -1,95 105,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,74 1,03 Konya Çimento 1.128,00 -2,41 315,78 Kordsa Teknik Tekstil 14,36 -0,21 12,93 Koza Altın 78,00 0,52 5,33 Koza Madencilik 13,63 2,33 35,89 Körfez GMYO 6,40 -2,74 167,78 Kristal Kola 2,89 -3,67 91,39 Kron Telekomünikasyon 27,30 3,88 114,62 Kuştur Kuşadası Turizm 164,90 -0,72 602,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 1,74 108,69 Kütahya Porselen 38,20 0,32 477,04 Lider Faktoring 3,08 -0,65 67,85 Link Bilgisayar 48,38 2,28 168,95 Logo Yazılım 108,90 10,00 79,11 Lokman Hekim Sağlık 11,34 0,98 97,71 Lüks Kadife 28,66 2,36 231,71 Makina Takım 2,81 1,44 49,47 Marka Yatırım Holding 6,41 -9,97 443,22 Marmaris Altınyunus 101,40 -2,78 42,82 Marshall 341,00 2,96 617,29 Martı GMYO 3,23 -0,92 219,80 Martı Otel 2,49 9,69 173,63 Mavi Giyim 48,98 -0,57 -15,41 Mazhar Zorlu Holding 17,95 -0,06 48,47 Mega Polietilen 10,70 0,00 743,55 Menderes Tekstil 3,19 0,00 143,51 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 72,20 -3,60 271,40 Merko Gıda 12,71 -2,98 1110,48 Metemtur Otelcilik 12,46 -1,19 600,00 Metro Holding 2,19 0,00 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,20 0,00 63,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,57 -2,28 -51,81 Migros Ticaret 40,76 -0,24 68,29 Milpa 4,56 -2,98 108,22 Mistral GMYO 4,31 1,65 129,67 MLP Sağlık 19,40 1,46 21,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,98 0,17 424,56 Mondi Tire Kutsan 6,62 0,46 59,90 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,92 4,42 182,39 Net Holding 3,34 1,21 28,46 Netaş Telekom. 20,00 1,27 53,14 Niğbaş Niğde Beton 68,00 1,49 996,77 Nuh Çimento 37,36 2,58 240,10 Nurol GMYO 7,23 2,12 102,52 Odaş Elektrik 3,63 -0,27 151,09 Olmuksan-IP 7,61 2,84 197,15 Orge Enerji Elektrik 7,58 -4,65 52,82 Orma Orman Mahsulleri 12,36 -5,21 347,83 Osmanlı Menkul 20,80 -1,98 398,65 Ostim Endüstriyel Yat 4,15 0,73 147,02 Otokar 240,00 1,22 63,22 Oyak Çimento 8,11 0,37 47,52 Oyak Yat. Ort. 6,35 -0,31 175,05 Oylum Sınai Yatırımlar 5,29 -1,12 71,26 Özak GMYO 4,28 0,47 66,54 Özbal Çelik Boru 7,09 0,14 339,86 Özderici GMYO 2,30 0,44 46,50 Özerden Plastik 8,73 -2,57 282,89 Panora GMYO 7,02 -1,54 25,32 Papilon Savunma 21,00 -1,78 172,50 Park Elek.Madencilik 5,36 4,48 75,74 Parsan 24,08 4,33 42,15 Pegasus 63,70 4,08 -26,27 Peker GMYO 2,27 -2,58 151,01 Penguen Gıda 5,35 -2,73 484,45 Pera GMYO 2,58 0,39 174,47 Pergamon Dış Ticaret 15,82 0,64 104,45 Petkim 4,13 1,23 30,08 Petrokent Turizm 930,00 9,41 626,00 Pınar Et ve Un 23,64 -1,58 160,08 Pınar Su 7,52 -1,96 224,14 Pınar Süt 20,96 -2,15 66,22 Plastikkart 11,45 2,23 23,52 Polisan Holding 3,92 1,55 29,91 Politeknik Metal 383,40 -9,98 404,00 Prizma Press Matbaacılık 5,58 -1,06 29,77 QNB Finans Fin. Kir. 155,70 9,96 20,60 QNB Finansbank 84,30 9,98 124,80 Ral Yatırım Holding 5,31 8,37 102,33 Ray Sigorta 25,90 -4,43 657,31 Reysaş GMYO 4,96 3,98 8,06 Reysaş Lojistik 9,68 10,00 121,00 Rhea Girişim 3,41 -0,29 186,55 Rodrigo Tekstil 15,48 9,94 755,25 Royal Halı 3,85 0,00 181,02 RTA Laboratuvarları 45,32 -0,13 1853,45 Sabancı Holding 10,25 0,69 12,39 Safkar Ege Soğutmacılık 12,61 9,94 478,44 Sanel Mühendislik 3,54 -0,28 20,65 Sanifoam Sünger 13,66 -9,95 173,20 Sanko Pazarlama 7,55 0,40 3,62 Saray Matbaacılık 7,56 -3,57 484,79 Sarkuysan 6,94 0,14 118,41 Sasa Polyester 17,38 -1,36 124,84 Say Yenilenebilir Enerji 8,26 1,60 268,75 Sekuro Plastik 11,83 -1,42 120,71 Selçuk Ecza Deposu 10,68 9,99 79,05 Selçuk Gıda 3,97 -0,75 268,37 Senkron Güvenlik 5,29 -4,17 93,77 Serve Film Prodüksiyon 17,00 1,80 969,18 Servet GMYO 58,00 0,69 582,35 Seyitler Kimya 17,00 0,00 150,37 Silverline Endüstri 4,42 -2,21 104,63 Sinpaş GMYO 3,93 1,55 238,79 Smartiks Yazılım 7,65 -0,91 -22,02 Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 -0,82 529,19 Söktaş 5,08 0,99 198,73 Sönmez Filament 36,22 1,12 642,21 Sönmez Pamuklu 15,80 -0,44 221,14 Sumaş Suni Tahta 42,00 8,19 328,01 Şeker Fin. Kir. 4,27 2,15 -10,67 Şekerbank 1,51 0,00 38,50 Şişe Cam 7,03 0,72 38,10 Şok Marketler 12,00 -1,23 11,52 T. Halk Bankası 5,45 2,25 -7,78 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 73,70 10,00 69,04 T.S.K.B. 2,67 -1,48 120,66 T.Tuborg 17,44 -0,34 46,55 Taç Tarım Ürünleri 10,68 -2,82 242,31 Tat Gıda 11,07 -0,63 81,96 TAV Havalimanları 20,32 1,96 -25,20 Taze Kuru Gıda 270,00 -3,71 3629,28 Tek-Art Turizm 1,81 1,12 43,65 Tekfen Holding 15,46 -0,26 -14,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,03 9,98 138,81 Temapol Polimer Plastik 10,48 0,58 100,77 TGS Dış Ticaret 9,25 -2,84 98,07 Tofaş Oto. Fab. 29,14 -1,55 25,05 Torunlar GMYO 3,77 2,72 37,09 Trabzon Liman 35,10 9,96 235,12 Trabzonspor Sportif 4,35 2,11 102,33 Trend GMYO 12,36 4,30 461,82 TSKB GMYO 3,89 -1,52 307,34 Tuğçelik 7,23 -1,23 83,04 Tukaş 11,03 -1,34 -10,69 Turcas Petrol 5,03 1,21 88,39 Turkcell 15,85 1,02 14,86 Tümosan Motor ve Traktör 11,00 0,00 71,61 Tüpraş 93,70 0,86 -26,10 Türk Hava Yolları 12,20 1,75 -15,63 Türk Prysmian Kablo 13,55 1,42 425,09 Türk Telekom 7,83 1,29 8,52 Türk Traktör 143,70 0,84 171,59 Türker Proje Gayrimenkul 91,05 -2,98 116,79 Türkiye Sigorta 5,86 1,74 169,08 Ufuk Yatırım 11,70 7,34 353,49 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 -0,81 293,83 Ulusoy Elektrik 48,98 1,49 84,14 Ulusoy Un Sanayi 11,76 -2,16 207,85 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,42 0,83 99,43 Utopya Turizm 25,30 0,08 414,23 Uzertaş Boya 28,02 3,78 1162,16 Ülker Bisküvi 22,24 0,72 -0,54 Vakıf Fin. Kir. 3,95 1,80 86,54 Vakıf GMYO 3,93 1,55 127,04 Vakıf Yat. Ort. 7,80 0,65 328,30 Vakıflar Bankası 4,81 2,78 -12,70 Vakko Tekstil 6,33 3,94 39,43 Vanet Gıda 8,01 -8,35 460,14 Verusa Holding 45,52 5,27 145,38 Verusaturk Girisim 9,69 4,76 84,26 Vestel 20,00 0,20 58,48 Vestel Beyaz Eşya 34,58 -0,06 63,90 Viking Kağıt 6,34 1,12 239,04 Yapı Kredi Koray GMYO 4,70 -1,67 94,21 Yapı ve Kredi Bank. 3,07 1,99 23,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,30 -1,84 496,22 Yataş 11,80 1,90 60,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,88 0,00 140,99 Yeni Gimat GMYO 12,65 -0,16 5,67 Yeşil GMYO 1,18 4,42 84,37 Yeşil Yapı 1,39 2,96 110,61 Yeşil Yatırım Holding 70,40 10,00 526,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.900,00 -4,68 473,85 Yonga Mobilya 30,98 3,20 235,55 Yükselen Çelik 7,16 1,99 133,61 Yünsa 13,53 0,37 34,39 Zorlu Enerji 2,80 2,94 71,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

12 kişinin cinayet zanlısı seri katil: Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm

Futbol Ekonomi Formu'nda sinirler gerildi! Şenol Güneş ile Mustafa Cengiz tartıştı

Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti

Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı

Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor