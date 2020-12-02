Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.12.2020 18:39
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.000,101,5739,16
İş Bankası (C)6,73-0,884,99
İş Bankası (Kur.)373.000,0018,0477,62
İş Fin.Kir.3,770,53-0,79
İş Girişim16,440,86332,63
İş GMYO2,130,4721,02
İş Y. Men. Değ.12,90-1,15220,36
İş Yat. Ort.3,331,22106,66
İşbir Holding3.000,001,69597,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,201,6993,55
İttifak Holding2,373,4981,77
İz Hayvancılık Tarım14,05-6,21436,98
İzmir Demir Çelik19,67-3,29140,17
İzmir Fırça5,50-0,90205,56
Jantsa Jant Sanayi255,504,63380,37
Kafein Yazılım18,07-0,7162,71
Kaplamin24,80-0,40346,85
Kardemir (A)5,13-0,1993,58
Kardemir (B)4,782,5881,06
Kardemir (D)5,052,2389,85
Karel Elektronik19,449,9533,79
Karsan Otomotiv3,010,3390,51
Karsu Tekstil6,610,92104,01
Kartonsan2.919,003,04655,55
Katmerciler Ekipman3,100,00102,79
Kent Gıda480,00-2,041967,05
Kerevitaş Gıda7,08-1,12117,18
Kervansaray Yat. Holding1,259,65127,27
Kiler GMYO2,49-0,40132,93
Klimasan Klima21,983,393,61
Koç Holding18,450,65-7,79
Konfrut Gıda16,73-1,18113,94
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,98-1,57

Konya Çimento1.152,508,11324,81
Kordsa Teknik Tekstil14,60-2,1414,82
Koza Altın77,501,974,66
Koza Madencilik13,222,0831,80
Körfez GMYO5,99-1,16150,63
Kristal Kola3,202,89111,92
Kron Telekomünikasyon26,300,15106,76
Kuştur Kuşadası Turizm161,00-1,83585,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-0,43108,69
Kütahya Porselen37,00-1,07458,91
Lider Faktoring3,07-0,3267,30
Link Bilgisayar47,860,59166,06
Logo Yazılım111,30-1,1583,06
Lokman Hekim Sağlık11,44-2,1499,46
Lüks Kadife28,00-1,69224,07
Makina Takım2,740,7445,74
Marka Yatırım Holding6,48-3,43449,15
Marmaris Altınyunus95,80-2,2434,93
Marshall331,00-1,28596,26
Martı GMYO2,96-1,00193,07
Martı Otel2,323,11154,95
Mavi Giyim49,003,38-15,37
Mazhar Zorlu Holding18,220,5550,70
Mega Polietilen10,33-1,90714,38
Menderes Tekstil3,17-0,94141,98
Merit Turizm80,054,16311,78
Merko Gıda13,106,941147,62
Metemtur Otelcilik12,701,11613,48
Metro Holding2,190,4658,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,12-0,9559,18
Metro Yatırım Ortaklığı2,59-1,15-51,43
Migros Ticaret41,64-2,0271,92
Milpa4,756,26116,89
Mistral GMYO4,392,33133,93
MLP Sağlık19,81-1,8323,81
MMC San. ve Tic. Yat.5,83-0,17411,40
Mondi Tire Kutsan6,46-0,7756,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,90-0,68174,37
Net Holding3,14-0,9520,77
Netaş Telekom.21,748,1666,46
Niğbaş Niğde Beton77,759,971154,03
Nuh Çimento48,569,96342,06
Nurol GMYO7,10-1,6698,88
Odaş Elektrik3,541,43144,86
Olmuksan-IP7,35-0,41187,00
Orge Enerji Elektrik7,350,2748,19
Orma Orman Mahsulleri12,912,38367,75
Osmanlı Menkul20,740,00397,21
Ostim Endüstriyel Yat4,130,00145,83
Otokar246,603,4067,71
Oyak Çimento8,19-0,1248,97
Oyak Yat. Ort.6,30-0,32172,89
Oylum Sınai Yatırımlar5,22-0,5769,00
Özak GMYO4,403,0471,21
Özbal Çelik Boru6,86-1,01325,59
Özderici GMYO2,21-0,4540,76
Özerden Plastik8,694,20281,14
Pamukova Elektrik23,10-9,981704,69
Panora GMYO6,59-0,4517,64
Papilon Savunma21,002,24172,50
Park Elek.Madencilik5,09-0,7866,89
Parsan22,84-1,8934,83
Pegasus63,551,03-26,45
Peker GMYO2,415,24166,49
Penguen Gıda5,36-1,47485,54
Pera GMYO2,33-2,10147,87
Pergamon Dış Ticaret16,42-1,38112,21
Petkim4,23-0,7033,23
Petrokent Turizm1.010,007,56688,45
Pınar Et ve Un24,30-0,33167,34
Pınar Su7,56-1,05225,86
Pınar Süt22,08-1,3475,10
Plastikkart12,685,4036,79
Polisan Holding3,84-1,2927,25
Politeknik Metal345,205,40353,78
Prizma Press Matbaacılık5,68-0,1832,09
QNB Finans Fin. Kir.140,60-1,478,91
QNB Finansbank79,05-2,29110,80
Ral Yatırım Holding4,88-0,6185,94
Ray Sigorta23,743,22594,15
Reysaş GMYO5,559,9020,92
Reysaş Lojistik10,784,97146,12
Rhea Girişim3,718,16211,76
Rodrigo Tekstil15,23-9,99741,44
Royal Halı4,001,01191,97
RTA Laboratuvarları42,58-1,251735,34
Sabancı Holding10,250,5912,39
Safkar Ege Soğutmacılık18,449,96745,87
Sanel Mühendislik4,059,7638,04
Sanifoam Sünger12,95-2,63159,00
Sanko Pazarlama7,711,985,82
Saray Matbaacılık8,132,52528,88
Sarkuysan7,759,93143,91
Sasa Polyester17,18-1,09122,25
Say Yenilenebilir Enerji8,513,15279,91
Sekuro Plastik11,381,88112,31
Selçuk Ecza Deposu15,169,93154,16
Selçuk Gıda4,080,00278,58
Senkron Güvenlik6,339,90131,87
Serve Film Prodüksiyon15,95-0,31903,14
Servet GMYO59,503,12600,00
Seyitler Kimya20,543,74202,50
Silverline Endüstri4,719,79118,06
Sinpaş GMYO3,79-0,52226,72
Smartiks Yazılım7,62-0,52-22,32
Sodaş Sodyum Sanayii24,98-0,87549,47
Söktaş5,070,40198,14
Sönmez Filament42,701,67775,00
Sönmez Pamuklu15,88-1,12222,76
Sumaş Suni Tahta41,503,91322,91
Şeker Fin. Kir.4,41-1,12-7,74
Şekerbank1,42-2,7430,24
Şişe Cam6,89-0,4335,35
Şok Marketler12,05-0,6611,99
T. Halk Bankası5,40-0,37-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,729,9460,62
T.S.K.B.2,24-3,0385,12
T.Tuborg18,617,8256,39
Taç Tarım Ürünleri10,70-1,83242,95
Tat Gıda11,09-1,0782,29
TAV Havalimanları20,00-1,96-26,37
Taze Kuru Gıda255,00-2,633422,10
Tek-Art Turizm1,98-1,0057,14
Tekfen Holding15,150,60-16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,679,97249,29
Temapol Polimer Plastik10,30-1,3497,32
TGS Dış Ticaret9,371,19100,64
Tofaş Oto. Fab.29,481,0326,51
Torunlar GMYO3,751,9036,36
Trabzon Liman34,000,41224,62
Trabzonspor Sportif4,616,22114,42
Trend GMYO15,24-4,99592,73
TSKB GMYO4,388,96358,65
Tuğçelik7,13-0,8380,51
Tukaş11,51-1,20-6,80
Turcas Petrol5,141,9892,51
Turkcell15,15-0,9212,42
Tümosan Motor ve Traktör10,852,8469,27
Tüpraş92,75-0,38-26,85
Türk Hava Yolları12,25-2,00-15,28
Türk Prysmian Kablo13,13-1,35408,82
Türk Telekom7,69-1,036,58
Türk Traktör139,70-0,07164,03
Türker Proje Gayrimenkul89,90-1,37114,05
Türkiye Sigorta6,013,98175,97
Ufuk Yatırım14,809,96473,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,995,56328,17
Ulusoy Elektrik47,40-1,9478,20
Ulusoy Un Sanayi11,73-1,18207,07
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,33-0,4392,01
Utopya Turizm26,925,98447,15
Uzertaş Boya37,083,981570,27
Ülker Bisküvi22,16-0,18-0,89
Vakıf Fin. Kir.3,973,1287,49
Vakıf GMYO3,69-1,60113,17
Vakıf Yat. Ort.7,70-0,65322,81
Vakıflar Bankası4,67-0,64-15,25
Vakko Tekstil6,090,1634,14
Vanet Gıda8,601,06501,40
Verusa Holding43,800,23136,11
Verusaturk Girisim9,820,5186,73
Vestel20,200,0060,06
Vestel Beyaz Eşya34,94-0,4665,61
Viking Kağıt6,28-1,72235,83
Yapı Kredi Koray GMYO4,65-0,6492,15
Yapı ve Kredi Bank.2,98-0,3320,16
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,800,85472,24
Yataş11,65-1,6958,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,800,00136,02
Yeni Gimat GMYO12,55-0,324,83
Yeşil GMYO1,19-0,8385,94
Yeşil Yapı1,360,00106,06
Yeşil Yatırım Holding71,00-3,60532,24
Yibitaş İnşaat Malzeme18.084,707,26514,08
Yonga Mobilya30,501,73230,35
Yükselen Çelik6,940,14126,43
Yünsa13,812,6837,17
Zorlu Enerji2,70-0,7465,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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