Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,10
|1,57
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,73
|-0,88
|4,99
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|18,04
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,77
|0,53
|-0,79
|İş Girişim
|16,44
|0,86
|332,63
|İş GMYO
|2,13
|0,47
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|12,90
|-1,15
|220,36
|İş Yat. Ort.
|3,33
|1,22
|106,66
|İşbir Holding
|3.000,00
|1,69
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,20
|1,69
|93,55
|İttifak Holding
|2,37
|3,49
|81,77
|İz Hayvancılık Tarım
|14,05
|-6,21
|436,98
|İzmir Demir Çelik
|19,67
|-3,29
|140,17
|İzmir Fırça
|5,50
|-0,90
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|255,50
|4,63
|380,37
|Kafein Yazılım
|18,07
|-0,71
|62,71
|Kaplamin
|24,80
|-0,40
|346,85
|Kardemir (A)
|5,13
|-0,19
|93,58
|Kardemir (B)
|4,78
|2,58
|81,06
|Kardemir (D)
|5,05
|2,23
|89,85
|Karel Elektronik
|19,44
|9,95
|33,79
|Karsan Otomotiv
|3,01
|0,33
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,61
|0,92
|104,01
|Kartonsan
|2.919,00
|3,04
|655,55
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|0,00
|102,79
|Kent Gıda
|480,00
|-2,04
|1967,05
|Kerevitaş Gıda
|7,08
|-1,12
|117,18
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|9,65
|127,27
|Kiler GMYO
|2,49
|-0,40
|132,93
|Klimasan Klima
|21,98
|3,39
|3,61
|Koç Holding
|18,45
|0,65
|-7,79
|Konfrut Gıda
|16,73
|-1,18
|113,94
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,98
|-1,57
|Konya Çimento
|1.152,50
|8,11
|324,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,60
|-2,14
|14,82
|Koza Altın
|77,50
|1,97
|4,66
|Koza Madencilik
|13,22
|2,08
|31,80
|Körfez GMYO
|5,99
|-1,16
|150,63
|Kristal Kola
|3,20
|2,89
|111,92
|Kron Telekomünikasyon
|26,30
|0,15
|106,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|161,00
|-1,83
|585,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|-0,43
|108,69
|Kütahya Porselen
|37,00
|-1,07
|458,91
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|67,30
|Link Bilgisayar
|47,86
|0,59
|166,06
|Logo Yazılım
|111,30
|-1,15
|83,06
|Lokman Hekim Sağlık
|11,44
|-2,14
|99,46
|Lüks Kadife
|28,00
|-1,69
|224,07
|Makina Takım
|2,74
|0,74
|45,74
|Marka Yatırım Holding
|6,48
|-3,43
|449,15
|Marmaris Altınyunus
|95,80
|-2,24
|34,93
|Marshall
|331,00
|-1,28
|596,26
|Martı GMYO
|2,96
|-1,00
|193,07
|Martı Otel
|2,32
|3,11
|154,95
|Mavi Giyim
|49,00
|3,38
|-15,37
|Mazhar Zorlu Holding
|18,22
|0,55
|50,70
|Mega Polietilen
|10,33
|-1,90
|714,38
|Menderes Tekstil
|3,17
|-0,94
|141,98
|Merit Turizm
|80,05
|4,16
|311,78
|Merko Gıda
|13,10
|6,94
|1147,62
|Metemtur Otelcilik
|12,70
|1,11
|613,48
|Metro Holding
|2,19
|0,46
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,12
|-0,95
|59,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,59
|-1,15
|-51,43
|Migros Ticaret
|41,64
|-2,02
|71,92
|Milpa
|4,75
|6,26
|116,89
|Mistral GMYO
|4,39
|2,33
|133,93
|MLP Sağlık
|19,81
|-1,83
|23,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,83
|-0,17
|411,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-0,77
|56,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,90
|-0,68
|174,37
|Net Holding
|3,14
|-0,95
|20,77
|Netaş Telekom.
|21,74
|8,16
|66,46
|Niğbaş Niğde Beton
|77,75
|9,97
|1154,03
|Nuh Çimento
|48,56
|9,96
|342,06
|Nurol GMYO
|7,10
|-1,66
|98,88
|Odaş Elektrik
|3,54
|1,43
|144,86
|Olmuksan-IP
|7,35
|-0,41
|187,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|0,27
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|12,91
|2,38
|367,75
|Osmanlı Menkul
|20,74
|0,00
|397,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,13
|0,00
|145,83
|Otokar
|246,60
|3,40
|67,71
|Oyak Çimento
|8,19
|-0,12
|48,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-0,32
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|-0,57
|69,00
|Özak GMYO
|4,40
|3,04
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|6,86
|-1,01
|325,59
|Özderici GMYO
|2,21
|-0,45
|40,76
|Özerden Plastik
|8,69
|4,20
|281,14
|Pamukova Elektrik
|23,10
|-9,98
|1704,69
|Panora GMYO
|6,59
|-0,45
|17,64
|Papilon Savunma
|21,00
|2,24
|172,50
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|-0,78
|66,89
|Parsan
|22,84
|-1,89
|34,83
|Pegasus
|63,55
|1,03
|-26,45
|Peker GMYO
|2,41
|5,24
|166,49
|Penguen Gıda
|5,36
|-1,47
|485,54
|Pera GMYO
|2,33
|-2,10
|147,87
|Pergamon Dış Ticaret
|16,42
|-1,38
|112,21
|Petkim
|4,23
|-0,70
|33,23
|Petrokent Turizm
|1.010,00
|7,56
|688,45
|Pınar Et ve Un
|24,30
|-0,33
|167,34
|Pınar Su
|7,56
|-1,05
|225,86
|Pınar Süt
|22,08
|-1,34
|75,10
|Plastikkart
|12,68
|5,40
|36,79
|Polisan Holding
|3,84
|-1,29
|27,25
|Politeknik Metal
|345,20
|5,40
|353,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|-0,18
|32,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,60
|-1,47
|8,91
|QNB Finansbank
|79,05
|-2,29
|110,80
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|-0,61
|85,94
|Ray Sigorta
|23,74
|3,22
|594,15
|Reysaş GMYO
|5,55
|9,90
|20,92
|Reysaş Lojistik
|10,78
|4,97
|146,12
|Rhea Girişim
|3,71
|8,16
|211,76
|Rodrigo Tekstil
|15,23
|-9,99
|741,44
|Royal Halı
|4,00
|1,01
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|42,58
|-1,25
|1735,34
|Sabancı Holding
|10,25
|0,59
|12,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|18,44
|9,96
|745,87
|Sanel Mühendislik
|4,05
|9,76
|38,04
|Sanifoam Sünger
|12,95
|-2,63
|159,00
|Sanko Pazarlama
|7,71
|1,98
|5,82
|Saray Matbaacılık
|8,13
|2,52
|528,88
|Sarkuysan
|7,75
|9,93
|143,91
|Sasa Polyester
|17,18
|-1,09
|122,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,51
|3,15
|279,91
|Sekuro Plastik
|11,38
|1,88
|112,31
|Selçuk Ecza Deposu
|15,16
|9,93
|154,16
|Selçuk Gıda
|4,08
|0,00
|278,58
|Senkron Güvenlik
|6,33
|9,90
|131,87
|Serve Film Prodüksiyon
|15,95
|-0,31
|903,14
|Servet GMYO
|59,50
|3,12
|600,00
|Seyitler Kimya
|20,54
|3,74
|202,50
|Silverline Endüstri
|4,71
|9,79
|118,06
|Sinpaş GMYO
|3,79
|-0,52
|226,72
|Smartiks Yazılım
|7,62
|-0,52
|-22,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|-0,87
|549,47
|Söktaş
|5,07
|0,40
|198,14
|Sönmez Filament
|42,70
|1,67
|775,00
|Sönmez Pamuklu
|15,88
|-1,12
|222,76
|Sumaş Suni Tahta
|41,50
|3,91
|322,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,41
|-1,12
|-7,74
|Şekerbank
|1,42
|-2,74
|30,24
|Şişe Cam
|6,89
|-0,43
|35,35
|Şok Marketler
|12,05
|-0,66
|11,99
|T. Halk Bankası
|5,40
|-0,37
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,72
|9,94
|60,62
|T.S.K.B.
|2,24
|-3,03
|85,12
|T.Tuborg
|18,61
|7,82
|56,39
|Taç Tarım Ürünleri
|10,70
|-1,83
|242,95
|Tat Gıda
|11,09
|-1,07
|82,29
|TAV Havalimanları
|20,00
|-1,96
|-26,37
|Taze Kuru Gıda
|255,00
|-2,63
|3422,10
|Tek-Art Turizm
|1,98
|-1,00
|57,14
|Tekfen Holding
|15,15
|0,60
|-16,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,67
|9,97
|249,29
|Temapol Polimer Plastik
|10,30
|-1,34
|97,32
|TGS Dış Ticaret
|9,37
|1,19
|100,64
|Tofaş Oto. Fab.
|29,48
|1,03
|26,51
|Torunlar GMYO
|3,75
|1,90
|36,36
|Trabzon Liman
|34,00
|0,41
|224,62
|Trabzonspor Sportif
|4,61
|6,22
|114,42
|Trend GMYO
|15,24
|-4,99
|592,73
|TSKB GMYO
|4,38
|8,96
|358,65
|Tuğçelik
|7,13
|-0,83
|80,51
|Tukaş
|11,51
|-1,20
|-6,80
|Turcas Petrol
|5,14
|1,98
|92,51
|Turkcell
|15,15
|-0,92
|12,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,85
|2,84
|69,27
|Tüpraş
|92,75
|-0,38
|-26,85
|Türk Hava Yolları
|12,25
|-2,00
|-15,28
|Türk Prysmian Kablo
|13,13
|-1,35
|408,82
|Türk Telekom
|7,69
|-1,03
|6,58
|Türk Traktör
|139,70
|-0,07
|164,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|89,90
|-1,37
|114,05
|Türkiye Sigorta
|6,01
|3,98
|175,97
|Ufuk Yatırım
|14,80
|9,96
|473,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,99
|5,56
|328,17
|Ulusoy Elektrik
|47,40
|-1,94
|78,20
|Ulusoy Un Sanayi
|11,73
|-1,18
|207,07
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,33
|-0,43
|92,01
|Utopya Turizm
|26,92
|5,98
|447,15
|Uzertaş Boya
|37,08
|3,98
|1570,27
|Ülker Bisküvi
|22,16
|-0,18
|-0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,97
|3,12
|87,49
|Vakıf GMYO
|3,69
|-1,60
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,70
|-0,65
|322,81
|Vakıflar Bankası
|4,67
|-0,64
|-15,25
|Vakko Tekstil
|6,09
|0,16
|34,14
|Vanet Gıda
|8,60
|1,06
|501,40
|Verusa Holding
|43,80
|0,23
|136,11
|Verusaturk Girisim
|9,82
|0,51
|86,73
|Vestel
|20,20
|0,00
|60,06
|Vestel Beyaz Eşya
|34,94
|-0,46
|65,61
|Viking Kağıt
|6,28
|-1,72
|235,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,65
|-0,64
|92,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,98
|-0,33
|20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,80
|0,85
|472,24
|Yataş
|11,65
|-1,69
|58,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|0,00
|136,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,55
|-0,32
|4,83
|Yeşil GMYO
|1,19
|-0,83
|85,94
|Yeşil Yapı
|1,36
|0,00
|106,06
|Yeşil Yatırım Holding
|71,00
|-3,60
|532,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.084,70
|7,26
|514,08
|Yonga Mobilya
|30,50
|1,73
|230,35
|Yükselen Çelik
|6,94
|0,14
|126,43
|Yünsa
|13,81
|2,68
|37,17
|Zorlu Enerji
|2,70
|-0,74
|65,64
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi