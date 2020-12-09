Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 274.500,00 -18,98 65,53 İş Bankası (B) 41.025,00 -1,14 35,93 İş Bankası (C) 6,55 2,34 2,18 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,75 1,08 -1,32 İş Girişim 17,28 0,99 354,74 İş GMYO 2,13 0,47 21,02 İş Y. Men. Değ. 14,32 7,03 255,62 İş Yat. Ort. 3,38 1,20 109,76 İşbir Holding 2.960,70 -3,87 588,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 -3,20 95,16 İttifak Holding 2,79 1,82 113,98 İz Hayvancılık Tarım 14,80 5,11 465,64 İzmir Demir Çelik 17,20 -8,99 110,01 İzmir Fırça 5,51 -1,78 206,11 Jantsa Jant Sanayi 245,00 -1,61 360,63 Kafein Yazılım 17,65 -1,29 58,92 Kaplamin 25,80 0,00 364,86 Kardemir (A) 5,17 -1,71 95,09 Kardemir (B) 4,72 -2,48 78,79 Kardemir (D) 5,09 -2,68 91,35 Karel Elektronik 20,20 3,17 39,02 Karsan Otomotiv 3,18 1,27 101,27 Karsu Tekstil 7,02 -2,50 116,67 Kartonsan 2.880,00 5,04 645,46 Katmerciler Ekipman 3,14 -0,63 105,41 Kent Gıda 437,60 5,45 1784,46 Kerevitaş Gıda 6,67 -1,48 104,60 Kervan Gıda 13,16 9,94 Kervansaray Yat. Holding 1,12 -3,45 103,64 Kiler GMYO 2,48 0,00 132,00 Klimasan Klima 18,52 -2,78 -12,70 Koç Holding 18,85 1,24 -5,79 Konfrut Gıda 15,92 -2,03 103,58 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,93 -2,29 Konya Çimento 1.086,10 0,50 300,33 Kordsa Teknik Tekstil 14,36 -0,42 12,93 Koza Altın 78,30 -0,57 5,74 Koza Madencilik 13,75 3,00 37,09 Körfez GMYO 5,85 -1,18 144,77 Kristal Kola 2,95 -0,34 95,36 Kron Telekomünikasyon 26,90 -0,66 111,48 Kuştur Kuşadası Turizm 159,60 -0,25 579,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,00 103,34 Kütahya Porselen 39,10 1,88 490,63 Lider Faktoring 3,24 -2,99 76,57 Link Bilgisayar 46,84 -0,68 160,39 Logo Yazılım 106,40 -0,37 75,00 Lokman Hekim Sağlık 11,31 0,27 97,19 Lüks Kadife 27,16 -0,29 214,35 Makina Takım 2,88 1,41 53,19 Marka Yatırım Holding 6,12 -2,86 418,64 Marmaris Altınyunus 101,90 1,90 43,52 Marshall 316,00 -3,57 564,70 Martı GMYO 2,90 0,35 187,13 Martı Otel 2,30 4,07 152,75 Mavi Giyim 48,94 0,74 -15,47 Mazhar Zorlu Holding 18,70 3,89 54,67 Mega Polietilen 10,48 0,48 726,20 Menderes Tekstil 3,16 -0,94 141,22 Merit Turizm 81,00 -1,22 316,67 Merko Gıda 11,39 -3,15 984,76 Metemtur Otelcilik 13,50 0,00 658,43 Metro Holding 2,20 -1,35 59,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,13 -0,95 59,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,70 -2,17 -49,37 Migros Ticaret 39,94 0,81 64,91 Milpa 4,53 0,22 106,85 Mistral GMYO 4,42 0,91 135,53 MLP Sağlık 19,30 1,15 20,63 MMC San. ve Tic. Yat. 5,28 -3,83 363,16 Mondi Tire Kutsan 6,56 0,00 58,45 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,76 -1,75 173,27 Net Holding 3,20 0,31 23,08 Netaş Telekom. 20,24 0,60 54,98 Niğbaş Niğde Beton 70,00 -4,57 1029,03 Nuh Çimento 45,72 -3,58 316,21 Nurol GMYO 8,14 0,62 128,01 Odaş Elektrik 3,70 4,23 155,93 Olmuksan-IP 9,29 9,94 262,75 Orge Enerji Elektrik 7,35 0,41 48,19 Orma Orman Mahsulleri 11,98 -2,92 334,06 Osmanlı Menkul 24,50 9,96 487,35 Ostim Endüstriyel Yat 3,94 -1,01 134,52 Otokar 225,00 -2,17 53,02 Oyak Çimento 8,05 0,00 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,33 -0,78 174,19 Oylum Sınai Yatırımlar 5,01 -1,57 62,20 Özak GMYO 4,77 -3,05 85,60 Özbal Çelik Boru 6,86 -0,87 325,59 Özderici GMYO 2,22 -0,45 41,40 Özerden Plastik 8,35 -0,60 266,23 Pamukova Elektrik 25,12 -9,96 1862,50 Panora GMYO 6,35 -1,40 13,36 Papilon Savunma 19,41 -0,97 151,87 Park Elek.Madencilik 5,07 0,20 66,23 Parsan 22,96 -1,20 35,54 Pegasus 63,90 0,39 -26,04 Peker GMYO 2,33 -1,69 157,64 Penguen Gıda 5,09 -0,97 456,05 Pera GMYO 2,38 9,68 153,19 Pergamon Dış Ticaret 16,54 1,53 113,76 Petkim 4,74 -3,07 49,29 Petrokent Turizm 894,90 -1,77 598,59 Pınar Et ve Un 23,32 -0,34 156,56 Pınar Su 7,39 0,27 218,53 Pınar Süt 20,88 -0,38 65,59 Plastikkart 12,65 -3,88 36,46 Polisan Holding 3,87 -1,53 28,25 Politeknik Metal 298,80 -10,00 292,78 Prizma Press Matbaacılık 6,11 -3,02 42,09 QNB Finans Fin. Kir. 129,60 -1,82 0,39 QNB Finansbank 71,90 -1,44 91,73 Ral Yatırım Holding 4,78 -1,04 82,13 Ray Sigorta 22,70 -1,22 563,74 Reysaş GMYO 5,70 -2,06 24,18 Reysaş Lojistik 9,10 -2,47 107,76 Rhea Girişim 4,60 9,79 286,55 Rodrigo Tekstil 13,89 7,01 667,40 Royal Halı 4,73 -9,90 245,26 RTA Laboratuvarları 40,46 -0,30 1643,97 Sabancı Holding 10,53 1,15 15,46 Safkar Ege Soğutmacılık 13,40 -9,89 514,68 Sanel Mühendislik 3,76 -3,09 28,15 Sanifoam Sünger 13,00 -7,14 160,00 Sanko Pazarlama 7,89 -0,75 8,29 Saray Matbaacılık 8,09 -1,46 525,78 Sarkuysan 8,85 9,94 178,53 Sasa Polyester 20,24 0,10 161,84 Say Yenilenebilir Enerji 7,93 -1,49 254,02 Sekuro Plastik 11,79 -1,34 119,96 Selçuk Ecza Deposu 17,98 -0,99 201,44 Selçuk Gıda 4,10 -2,38 280,43 Senkron Güvenlik 7,02 -9,88 157,14 Serve Film Prodüksiyon 15,05 -2,78 846,54 Servet GMYO 58,95 1,03 593,53 Seyitler Kimya 23,30 -1,77 243,15 Silverline Endüstri 6,57 9,87 204,17 Sinpaş GMYO 3,83 0,26 230,17 Smartiks Yazılım 7,64 -0,52 -22,12 Sodaş Sodyum Sanayii 23,74 0,08 517,23 Söktaş 5,16 -1,15 203,44 Sönmez Filament 49,10 4,03 906,15 Sönmez Pamuklu 23,12 9,99 369,92 Sumaş Suni Tahta 38,12 8,30 288,47 Şeker Fin. Kir. 5,52 -3,16 15,48 Şekerbank 1,40 1,45 28,41 Şişe Cam 7,03 -1,40 38,10 Şok Marketler 11,87 0,34 10,32 T. Halk Bankası 5,35 0,75 -9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,88 -1,26 40,01 T.S.K.B. 1,84 -1,08 52,07 T.Tuborg 18,39 -1,39 54,54 Taç Tarım Ürünleri 10,10 -3,44 223,72 Tat Gıda 10,93 -0,09 79,66 TAV Havalimanları 20,58 0,98 -24,24 Taze Kuru Gıda 247,00 -5,00 3311,60 Tek-Art Turizm 1,96 -1,51 55,56 Tekfen Holding 15,75 3,01 -12,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,11 9,98 235,95 Temapol Polimer Plastik 11,13 4,02 113,22 TGS Dış Ticaret 9,23 0,33 97,64 Tofaş Oto. Fab. 30,62 -0,78 31,40 Torunlar GMYO 3,77 -1,05 37,09 Trabzon Liman 32,94 -0,42 214,50 Trabzonspor Sportif 4,47 -0,89 107,91 Trend GMYO 14,08 1,44 540,00 TSKB GMYO 4,44 0,91 364,93 Tuğçelik 7,59 -1,43 92,15 Tukaş 11,21 -2,52 -9,23 Turcas Petrol 5,07 -0,59 89,89 Turkcell 15,44 -0,26 14,57 Tümosan Motor ve Traktör 10,92 0,55 70,36 Tüpraş 95,50 0,37 -24,68 Türk Hava Yolları 12,30 0,74 -14,94 Türk Prysmian Kablo 13,20 -1,93 411,53 Türk Telekom 7,91 -1,37 9,63 Türk Traktör 145,00 2,26 174,05 Türker Proje Gayrimenkul 92,85 2,03 121,07 Türkiye Sigorta 6,00 2,56 175,51 Ufuk Yatırım 14,25 -1,59 452,33 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -6,11 345,34 Ulusoy Elektrik 49,00 4,70 84,21 Ulusoy Un Sanayi 11,54 -0,52 202,09 Umpaş Holding 1,12 9,80 80,65 Uşak Seramik 2,32 -0,85 91,19 Utopya Turizm 29,98 -3,35 509,35 Uzertaş Boya 34,98 -2,89 1475,68 Ülker Bisküvi 21,74 0,83 -2,77 Vakıf Fin. Kir. 4,13 0,73 95,04 Vakıf GMYO 3,70 0,00 113,75 Vakıf Yat. Ort. 7,65 -0,65 320,06 Vakıflar Bankası 4,55 2,48 -17,42 Vakko Tekstil 6,07 1,68 33,70 Vanet Gıda 7,99 -1,96 458,74 Verusa Holding 43,30 -1,37 133,42 Verusaturk Girisim 9,70 -0,82 84,45 Vestel 20,92 3,77 65,77 Vestel Beyaz Eşya 35,58 3,13 68,64 Viking Kağıt 6,20 0,00 231,55 Yapı Kredi Koray GMYO 4,58 -0,22 89,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,93 2,81 18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,84 -7,66 504,85 Yataş 13,63 4,52 85,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,84 -2,29 138,51 Yeni Gimat GMYO 12,57 0,88 5,00 Yeşil GMYO 1,35 -4,93 110,94 Yeşil Yapı 1,64 -1,80 148,48 Yeşil Yatırım Holding 78,75 -1,56 601,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.250,00 -1,51 451,78 Yonga Mobilya 30,00 0,81 224,94 Yükselen Çelik 7,06 -0,70 130,34 Yünsa 13,93 0,94 38,36 Zorlu Enerji 2,68 -0,37 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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