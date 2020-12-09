Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.12.2020 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)274.500,00-18,9865,53İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)274.500,00-18,9865,53
İş Bankası (B)41.025,00-1,1435,93
İş Bankası (C)6,552,342,18
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,751,08-1,32
İş Girişim17,280,99354,74
İş GMYO2,130,4721,02
İş Y. Men. Değ.14,327,03255,62
İş Yat. Ort.3,381,20109,76
İşbir Holding2.960,70-3,87588,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,21-3,2095,16
İttifak Holding2,791,82113,98
İz Hayvancılık Tarım14,805,11465,64
İzmir Demir Çelik17,20-8,99110,01
İzmir Fırça5,51-1,78206,11
Jantsa Jant Sanayi245,00-1,61360,63
Kafein Yazılım17,65-1,2958,92
Kaplamin25,800,00364,86
Kardemir (A)5,17-1,7195,09
Kardemir (B)4,72-2,4878,79
Kardemir (D)5,09-2,6891,35
Karel Elektronik20,203,1739,02
Karsan Otomotiv3,181,27101,27
Karsu Tekstil7,02-2,50116,67
Kartonsan2.880,005,04645,46
Katmerciler Ekipman3,14-0,63105,41
Kent Gıda437,605,451784,46
Kerevitaş Gıda6,67-1,48104,60
Kervan Gıda13,169,94

Kervansaray Yat. Holding1,12-3,45103,64
Kiler GMYO2,480,00132,00
Klimasan Klima18,52-2,78-12,70
Koç Holding18,851,24-5,79
Konfrut Gıda15,92-2,03103,58
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,93-2,29

Konya Çimento1.086,100,50300,33
Kordsa Teknik Tekstil14,36-0,4212,93
Koza Altın78,30-0,575,74
Koza Madencilik13,753,0037,09
Körfez GMYO5,85-1,18144,77
Kristal Kola2,95-0,3495,36
Kron Telekomünikasyon26,90-0,66111,48
Kuştur Kuşadası Turizm159,60-0,25579,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,00103,34
Kütahya Porselen39,101,88490,63
Lider Faktoring3,24-2,9976,57
Link Bilgisayar46,84-0,68160,39
Logo Yazılım106,40-0,3775,00
Lokman Hekim Sağlık11,310,2797,19
Lüks Kadife27,16-0,29214,35
Makina Takım2,881,4153,19
Marka Yatırım Holding6,12-2,86418,64
Marmaris Altınyunus101,901,9043,52
Marshall316,00-3,57564,70
Martı GMYO2,900,35187,13
Martı Otel2,304,07152,75
Mavi Giyim48,940,74-15,47
Mazhar Zorlu Holding18,703,8954,67
Mega Polietilen10,480,48726,20
Menderes Tekstil3,16-0,94141,22
Merit Turizm81,00-1,22316,67
Merko Gıda11,39-3,15984,76
Metemtur Otelcilik13,500,00658,43
Metro Holding2,20-1,3559,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,13-0,9559,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,70-2,17-49,37
Migros Ticaret39,940,8164,91
Milpa4,530,22106,85
Mistral GMYO4,420,91135,53
MLP Sağlık19,301,1520,63
MMC San. ve Tic. Yat.5,28-3,83363,16
Mondi Tire Kutsan6,560,0058,45
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,76-1,75173,27
Net Holding3,200,3123,08
Netaş Telekom.20,240,6054,98
Niğbaş Niğde Beton70,00-4,571029,03
Nuh Çimento45,72-3,58316,21
Nurol GMYO8,140,62128,01
Odaş Elektrik3,704,23155,93
Olmuksan-IP9,299,94262,75
Orge Enerji Elektrik7,350,4148,19
Orma Orman Mahsulleri11,98-2,92334,06
Osmanlı Menkul24,509,96487,35
Ostim Endüstriyel Yat3,94-1,01134,52
Otokar225,00-2,1753,02
Oyak Çimento8,050,0046,43
Oyak Yat. Ort.6,33-0,78174,19
Oylum Sınai Yatırımlar5,01-1,5762,20
Özak GMYO4,77-3,0585,60
Özbal Çelik Boru6,86-0,87325,59
Özderici GMYO2,22-0,4541,40
Özerden Plastik8,35-0,60266,23
Pamukova Elektrik25,12-9,961862,50
Panora GMYO6,35-1,4013,36
Papilon Savunma19,41-0,97151,87
Park Elek.Madencilik5,070,2066,23
Parsan22,96-1,2035,54
Pegasus63,900,39-26,04
Peker GMYO2,33-1,69157,64
Penguen Gıda5,09-0,97456,05
Pera GMYO2,389,68153,19
Pergamon Dış Ticaret16,541,53113,76
Petkim4,74-3,0749,29
Petrokent Turizm894,90-1,77598,59
Pınar Et ve Un23,32-0,34156,56
Pınar Su7,390,27218,53
Pınar Süt20,88-0,3865,59
Plastikkart12,65-3,8836,46
Polisan Holding3,87-1,5328,25
Politeknik Metal298,80-10,00292,78
Prizma Press Matbaacılık6,11-3,0242,09
QNB Finans Fin. Kir.129,60-1,820,39
QNB Finansbank71,90-1,4491,73
Ral Yatırım Holding4,78-1,0482,13
Ray Sigorta22,70-1,22563,74
Reysaş GMYO5,70-2,0624,18
Reysaş Lojistik9,10-2,47107,76
Rhea Girişim4,609,79286,55
Rodrigo Tekstil13,897,01667,40
Royal Halı4,73-9,90245,26
RTA Laboratuvarları40,46-0,301643,97
Sabancı Holding10,531,1515,46
Safkar Ege Soğutmacılık13,40-9,89514,68
Sanel Mühendislik3,76-3,0928,15
Sanifoam Sünger13,00-7,14160,00
Sanko Pazarlama7,89-0,758,29
Saray Matbaacılık8,09-1,46525,78
Sarkuysan8,859,94178,53
Sasa Polyester20,240,10161,84
Say Yenilenebilir Enerji7,93-1,49254,02
Sekuro Plastik11,79-1,34119,96
Selçuk Ecza Deposu17,98-0,99201,44
Selçuk Gıda4,10-2,38280,43
Senkron Güvenlik7,02-9,88157,14
Serve Film Prodüksiyon15,05-2,78846,54
Servet GMYO58,951,03593,53
Seyitler Kimya23,30-1,77243,15
Silverline Endüstri6,579,87204,17
Sinpaş GMYO3,830,26230,17
Smartiks Yazılım7,64-0,52-22,12
Sodaş Sodyum Sanayii23,740,08517,23
Söktaş5,16-1,15203,44
Sönmez Filament49,104,03906,15
Sönmez Pamuklu23,129,99369,92
Sumaş Suni Tahta38,128,30288,47
Şeker Fin. Kir.5,52-3,1615,48
Şekerbank1,401,4528,41
Şişe Cam7,03-1,4038,10
Şok Marketler11,870,3410,32
T. Halk Bankası5,350,75-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,88-1,2640,01
T.S.K.B.1,84-1,0852,07
T.Tuborg18,39-1,3954,54
Taç Tarım Ürünleri10,10-3,44223,72
Tat Gıda10,93-0,0979,66
TAV Havalimanları20,580,98-24,24
Taze Kuru Gıda247,00-5,003311,60
Tek-Art Turizm1,96-1,5155,56
Tekfen Holding15,753,01-12,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,119,98235,95
Temapol Polimer Plastik11,134,02113,22
TGS Dış Ticaret9,230,3397,64
Tofaş Oto. Fab.30,62-0,7831,40
Torunlar GMYO3,77-1,0537,09
Trabzon Liman32,94-0,42214,50
Trabzonspor Sportif4,47-0,89107,91
Trend GMYO14,081,44540,00
TSKB GMYO4,440,91364,93
Tuğçelik7,59-1,4392,15
Tukaş11,21-2,52-9,23
Turcas Petrol5,07-0,5989,89
Turkcell15,44-0,2614,57
Tümosan Motor ve Traktör10,920,5570,36
Tüpraş95,500,37-24,68
Türk Hava Yolları12,300,74-14,94
Türk Prysmian Kablo13,20-1,93411,53
Türk Telekom7,91-1,379,63
Türk Traktör145,002,26174,05
Türker Proje Gayrimenkul92,852,03121,07
Türkiye Sigorta6,002,56175,51
Ufuk Yatırım14,25-1,59452,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-6,11345,34
Ulusoy Elektrik49,004,7084,21
Ulusoy Un Sanayi11,54-0,52202,09
Umpaş Holding1,129,8080,65
Uşak Seramik2,32-0,8591,19
Utopya Turizm29,98-3,35509,35
Uzertaş Boya34,98-2,891475,68
Ülker Bisküvi21,740,83-2,77
Vakıf Fin. Kir.4,130,7395,04
Vakıf GMYO3,700,00113,75
Vakıf Yat. Ort.7,65-0,65320,06
Vakıflar Bankası4,552,48-17,42
Vakko Tekstil6,071,6833,70
Vanet Gıda7,99-1,96458,74
Verusa Holding43,30-1,37133,42
Verusaturk Girisim9,70-0,8284,45
Vestel20,923,7765,77
Vestel Beyaz Eşya35,583,1368,64
Viking Kağıt6,200,00231,55
Yapı Kredi Koray GMYO4,58-0,2289,26
Yapı ve Kredi Bank.2,932,8118,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,84-7,66504,85
Yataş13,634,5285,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,84-2,29138,51
Yeni Gimat GMYO12,570,885,00
Yeşil GMYO1,35-4,93110,94
Yeşil Yapı1,64-1,80148,48
Yeşil Yatırım Holding78,75-1,56601,25
Yibitaş İnşaat Malzeme16.250,00-1,51451,78
Yonga Mobilya30,000,81224,94
Yükselen Çelik7,06-0,70130,34
Yünsa13,930,9438,36
Zorlu Enerji2,68-0,3764,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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