Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|2,53
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,79
|1,34
|5,93
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,78
|1,58
|İş Girişim
|19,52
|0,15
|413,68
|İş GMYO
|2,40
|4,80
|36,36
|İş Y. Men. Değ.
|15,99
|1,98
|297,09
|İş Yat. Ort.
|3,37
|-0,59
|109,14
|İşbir Holding
|2.766,00
|-2,95
|543,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,43
|-0,41
|86,37
|İz Hayvancılık Tarım
|16,68
|-7,33
|537,50
|İzmir Demir Çelik
|11,14
|-4,95
|36,02
|İzmir Fırça
|5,22
|-0,19
|190,00
|Jantsa Jant Sanayi
|280,50
|10,00
|427,38
|Kafein Yazılım
|18,89
|4,36
|70,09
|Kaplamin
|29,00
|3,57
|422,52
|Kardemir (A)
|5,65
|0,89
|113,21
|Kardemir (B)
|5,10
|-0,39
|93,18
|Kardemir (D)
|5,32
|-0,37
|100,00
|Karel Elektronik
|19,87
|1,17
|36,75
|Karsan Otomotiv
|3,08
|0,65
|94,94
|Karsu Tekstil
|6,86
|0,88
|111,73
|Kartonsan
|3.006,70
|-10,00
|678,25
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|-0,96
|103,44
|Kent Gıda
|372,00
|-3,13
|1501,96
|Kerevitaş Gıda
|6,61
|0,15
|102,76
|Kervan Gıda
|14,05
|-1,33
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|4,92
|132,73
|Kiler GMYO
|2,63
|-1,13
|146,03
|Klimasan Klima
|17,71
|-1,17
|-16,52
|Koç Holding
|20,00
|0,55
|-0,05
|Konfrut Gıda
|16,01
|-0,87
|104,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,91
|-0,50
|Konya Çimento
|1.166,00
|5,85
|329,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,32
|1,52
|20,48
|Koza Altın
|79,60
|-1,36
|7,49
|Koza Madencilik
|14,06
|-0,85
|40,18
|Körfez GMYO
|6,18
|6,00
|158,58
|Kristal Kola
|3,14
|1,95
|107,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,52
|-1,41
|108,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|145,90
|-5,20
|521,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,88
|104,23
|Kütahya Porselen
|42,62
|0,80
|543,81
|Lider Faktoring
|3,13
|-0,95
|70,57
|Link Bilgisayar
|52,25
|-2,79
|190,46
|Logo Yazılım
|120,40
|-1,31
|98,03
|Lokman Hekim Sağlık
|10,85
|0,00
|89,17
|Lüks Kadife
|25,86
|-1,52
|199,31
|Makina Takım
|2,98
|-4,49
|58,51
|Marka Yatırım Holding
|6,22
|9,89
|427,12
|Marmaris Altınyunus
|100,60
|1,21
|41,69
|Marshall
|307,20
|0,69
|546,19
|Martı GMYO
|2,86
|-2,39
|183,17
|Martı Otel
|2,13
|-2,29
|134,07
|Mavi Giyim
|53,50
|1,33
|-7,60
|Mazhar Zorlu Holding
|24,10
|0,42
|99,34
|Mega Polietilen
|11,30
|-0,62
|790,85
|Menderes Tekstil
|3,12
|-0,32
|138,17
|Merit Turizm
|78,50
|4,46
|303,81
|Merko Gıda
|10,11
|-5,51
|862,86
|Metemtur Otelcilik
|14,91
|0,74
|737,64
|Metro Holding
|2,12
|-0,47
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|-0,33
|53,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|1,68
|-53,52
|Migros Ticaret
|41,50
|1,52
|71,35
|Milpa
|4,62
|0,43
|110,96
|Mistral GMYO
|4,46
|-0,67
|137,66
|MLP Sağlık
|18,90
|0,00
|18,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,76
|9,93
|317,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|1,82
|62,56
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,84
|-0,12
|166,04
|Net Holding
|3,65
|0,55
|40,38
|Netaş Telekom.
|21,40
|3,78
|63,86
|Niğbaş Niğde Beton
|71,50
|-5,49
|1053,23
|Nuh Çimento
|46,90
|1,25
|326,95
|Nurol GMYO
|7,45
|-2,61
|108,68
|Odaş Elektrik
|3,96
|0,76
|173,91
|Olmuksan-IP
|10,56
|5,81
|312,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|0,14
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|-2,44
|334,78
|Osmanlı Menkul
|23,78
|1,71
|470,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,96
|-1,25
|135,71
|Otokar
|260,20
|9,97
|76,96
|Oyak Çimento
|8,13
|1,50
|47,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,45
|-0,46
|179,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,00
|56,05
|Özak GMYO
|5,07
|-2,50
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,70
|-0,74
|315,67
|Özderici GMYO
|2,32
|0,87
|47,77
|Özerden Plastik
|7,72
|6,93
|238,60
|Pamukova Elektrik
|23,22
|-10,00
|1714,06
|Panora GMYO
|6,33
|0,16
|13,00
|Papilon Savunma
|20,30
|-1,65
|163,42
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|0,00
|65,57
|Parsan
|22,54
|1,17
|33,06
|Pegasus
|73,20
|-1,35
|-15,28
|Peker GMYO
|2,69
|2,67
|197,45
|Penguen Gıda
|5,05
|0,20
|451,68
|Pera GMYO
|2,30
|-0,43
|144,68
|Pergamon Dış Ticaret
|16,13
|-0,68
|108,46
|Petkim
|4,87
|2,10
|53,39
|Petrokent Turizm
|880,00
|0,49
|586,96
|Pınar Et ve Un
|23,32
|0,52
|156,56
|Pınar Su
|7,17
|0,42
|209,05
|Pınar Süt
|20,90
|-0,85
|65,75
|Plastikkart
|11,97
|-0,83
|29,13
|Polisan Holding
|3,95
|1,28
|30,90
|Politeknik Metal
|334,20
|1,89
|339,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|0,00
|31,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|0,00
|-2,40
|QNB Finansbank
|70,35
|0,50
|87,60
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|2,42
|77,18
|Ray Sigorta
|20,02
|-9,98
|485,38
|Reysaş GMYO
|5,47
|-2,15
|19,17
|Reysaş Lojistik
|8,98
|0,11
|105,02
|Rhea Girişim
|4,03
|-0,25
|238,66
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|6,58
|759,67
|Royal Halı
|3,88
|-7,62
|183,21
|RTA Laboratuvarları
|34,30
|-0,46
|1378,45
|Sabancı Holding
|10,60
|1,05
|16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,65
|4,20
|526,15
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-0,86
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,08
|-1,58
|161,60
|Sanko Pazarlama
|9,10
|4,60
|24,90
|Saray Matbaacılık
|8,18
|1,24
|532,75
|Sarkuysan
|8,82
|1,15
|177,58
|Sasa Polyester
|19,30
|1,47
|149,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,79
|0,65
|247,77
|Sekuro Plastik
|11,90
|-1,98
|122,01
|Selçuk Ecza Deposu
|14,75
|0,20
|147,28
|Selçuk Gıda
|4,69
|1,96
|335,18
|Senkron Güvenlik
|11,17
|9,94
|309,16
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,82
|874,84
|Servet GMYO
|66,60
|0,30
|683,53
|Seyitler Kimya
|29,00
|3,94
|327,10
|Silverline Endüstri
|8,30
|1,22
|284,26
|Sinpaş GMYO
|3,99
|0,00
|243,97
|Smartiks Yazılım
|8,27
|9,97
|-15,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,24
|0,56
|556,23
|Söktaş
|5,23
|-1,32
|207,55
|Sönmez Filament
|59,80
|2,66
|1125,41
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|9,96
|416,26
|Sumaş Suni Tahta
|38,00
|1,60
|287,25
|Şeker Fin. Kir.
|5,90
|-5,45
|23,43
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|32,08
|Şişe Cam
|7,18
|0,14
|41,05
|Şok Marketler
|12,21
|1,33
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,49
|0,37
|-7,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,28
|0,36
|41,72
|T.S.K.B.
|1,84
|9,52
|52,07
|T.Tuborg
|18,66
|-1,58
|56,81
|Taç Tarım Ürünleri
|10,44
|-2,43
|234,62
|Tat Gıda
|10,52
|-0,57
|72,92
|TAV Havalimanları
|21,28
|5,03
|-21,66
|Taze Kuru Gıda
|221,90
|-1,38
|2964,92
|Tek-Art Turizm
|1,95
|0,52
|54,76
|Tekfen Holding
|16,07
|-0,56
|-11,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,87
|1,98
|182,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,64
|-0,56
|103,83
|TGS Dış Ticaret
|9,17
|-0,33
|96,36
|Tofaş Oto. Fab.
|31,64
|0,25
|35,78
|Torunlar GMYO
|4,14
|-2,82
|50,55
|Trabzon Liman
|32,18
|-0,56
|207,24
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|0,23
|99,53
|Trend GMYO
|13,86
|-0,22
|530,00
|TSKB GMYO
|5,76
|0,52
|503,15
|Tuğçelik
|7,83
|6,39
|98,23
|Tukaş
|10,88
|-0,55
|-11,90
|Turcas Petrol
|5,03
|-0,79
|88,39
|Turkcell
|16,08
|1,71
|19,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,52
|-1,36
|126,52
|Tüpraş
|108,40
|0,37
|-14,51
|Türk Hava Yolları
|12,96
|-0,38
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|11,86
|-0,67
|359,60
|Türk Telekom
|8,31
|-1,19
|15,17
|Türk Traktör
|158,80
|-1,37
|200,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,95
|-0,70
|102,26
|Türkiye Sigorta
|6,31
|-2,02
|189,74
|Ufuk Yatırım
|13,59
|-1,81
|426,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|-2,50
|318,51
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|0,32
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,28
|0,00
|195,29
|Umpaş Holding
|2,14
|9,74
|245,16
|Uşak Seramik
|2,32
|-1,28
|91,19
|Utopya Turizm
|31,00
|-0,39
|530,08
|Uzertaş Boya
|51,25
|6,73
|2208,56
|Ülker Bisküvi
|22,00
|0,27
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|3,00
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,79
|0,80
|118,95
|Vakıf Yat. Ort.
|7,97
|-1,73
|337,64
|Vakıflar Bankası
|4,65
|0,87
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,28
|1,13
|38,33
|Vanet Gıda
|7,47
|-1,45
|422,38
|Verusa Holding
|41,00
|-2,15
|121,02
|Verusaturk Girisim
|10,49
|-0,94
|99,48
|Vestel
|20,92
|-0,76
|65,77
|Vestel Beyaz Eşya
|35,52
|0,00
|68,35
|Viking Kağıt
|6,43
|-1,23
|243,85
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|-0,45
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|0,00
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,20
|-9,98
|606,51
|Yataş
|13,36
|-2,20
|82,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,82
|0,53
|137,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,48
|0,16
|4,25
|Yeşil GMYO
|1,35
|2,27
|110,94
|Yeşil Yapı
|1,70
|5,59
|157,58
|Yeşil Yatırım Holding
|80,50
|1,96
|616,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,00
|-1,88
|450,08
|Yonga Mobilya
|30,40
|7,12
|229,27
|Yükselen Çelik
|6,89
|-0,72
|124,80
|Yünsa
|13,88
|0,14
|37,87
|Zorlu Enerji
|2,67
|0,00
|63,80
(Son)
- Kaynak: AA
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