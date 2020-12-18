Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 40.500,00 2,53 34,19 İş Bankası (C) 6,79 1,34 5,93 İş Bankası (Kur.) 333.000,00 58,57 İş Fin.Kir. 3,86 0,78 1,58 İş Girişim 19,52 0,15 413,68 İş GMYO 2,40 4,80 36,36 İş Y. Men. Değ. 15,99 1,98 297,09 İş Yat. Ort. 3,37 -0,59 109,14 İşbir Holding 2.766,00 -2,95 543,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 87,10 İttifak Holding 2,43 -0,41 86,37 İz Hayvancılık Tarım 16,68 -7,33 537,50 İzmir Demir Çelik 11,14 -4,95 36,02 İzmir Fırça 5,22 -0,19 190,00 Jantsa Jant Sanayi 280,50 10,00 427,38 Kafein Yazılım 18,89 4,36 70,09 Kaplamin 29,00 3,57 422,52 Kardemir (A) 5,65 0,89 113,21 Kardemir (B) 5,10 -0,39 93,18 Kardemir (D) 5,32 -0,37 100,00 Karel Elektronik 19,87 1,17 36,75 Karsan Otomotiv 3,08 0,65 94,94 Karsu Tekstil 6,86 0,88 111,73 Kartonsan 3.006,70 -10,00 678,25 Katmerciler Ekipman 3,11 -0,96 103,44 Kent Gıda 372,00 -3,13 1501,96 Kerevitaş Gıda 6,61 0,15 102,76 Kervan Gıda 14,05 -1,33 Kervansaray Yat. Holding 1,28 4,92 132,73 Kiler GMYO 2,63 -1,13 146,03 Klimasan Klima 17,71 -1,17 -16,52 Koç Holding 20,00 0,55 -0,05 Konfrut Gıda 16,01 -0,87 104,73 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,91 -0,50 Konya Çimento 1.166,00 5,85 329,78 Kordsa Teknik Tekstil 15,32 1,52 20,48 Koza Altın 79,60 -1,36 7,49 Koza Madencilik 14,06 -0,85 40,18 Körfez GMYO 6,18 6,00 158,58 Kristal Kola 3,14 1,95 107,95 Kron Telekomünikasyon 26,52 -1,41 108,49 Kuştur Kuşadası Turizm 145,90 -5,20 521,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 0,88 104,23 Kütahya Porselen 42,62 0,80 543,81 Lider Faktoring 3,13 -0,95 70,57 Link Bilgisayar 52,25 -2,79 190,46 Logo Yazılım 120,40 -1,31 98,03 Lokman Hekim Sağlık 10,85 0,00 89,17 Lüks Kadife 25,86 -1,52 199,31 Makina Takım 2,98 -4,49 58,51 Marka Yatırım Holding 6,22 9,89 427,12 Marmaris Altınyunus 100,60 1,21 41,69 Marshall 307,20 0,69 546,19 Martı GMYO 2,86 -2,39 183,17 Martı Otel 2,13 -2,29 134,07 Mavi Giyim 53,50 1,33 -7,60 Mazhar Zorlu Holding 24,10 0,42 99,34 Mega Polietilen 11,30 -0,62 790,85 Menderes Tekstil 3,12 -0,32 138,17 Merit Turizm 78,50 4,46 303,81 Merko Gıda 10,11 -5,51 862,86 Metemtur Otelcilik 14,91 0,74 737,64 Metro Holding 2,12 -0,47 53,62 Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 -0,33 53,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 1,68 -53,52 Migros Ticaret 41,50 1,52 71,35 Milpa 4,62 0,43 110,96 Mistral GMYO 4,46 -0,67 137,66 MLP Sağlık 18,90 0,00 18,12 MMC San. ve Tic. Yat. 4,76 9,93 317,54 Mondi Tire Kutsan 6,73 1,82 62,56 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,84 -0,12 166,04 Net Holding 3,65 0,55 40,38 Netaş Telekom. 21,40 3,78 63,86 Niğbaş Niğde Beton 71,50 -5,49 1053,23 Nuh Çimento 46,90 1,25 326,95 Nurol GMYO 7,45 -2,61 108,68 Odaş Elektrik 3,96 0,76 173,91 Olmuksan-IP 10,56 5,81 312,34 Orge Enerji Elektrik 7,31 0,14 47,38 Orma Orman Mahsulleri 12,00 -2,44 334,78 Osmanlı Menkul 23,78 1,71 470,09 Ostim Endüstriyel Yat 3,96 -1,25 135,71 Otokar 260,20 9,97 76,96 Oyak Çimento 8,13 1,50 47,88 Oyak Yat. Ort. 6,45 -0,46 179,38 Oylum Sınai Yatırımlar 4,82 0,00 56,05 Özak GMYO 5,07 -2,50 97,28 Özbal Çelik Boru 6,70 -0,74 315,67 Özderici GMYO 2,32 0,87 47,77 Özerden Plastik 7,72 6,93 238,60 Pamukova Elektrik 23,22 -10,00 1714,06 Panora GMYO 6,33 0,16 13,00 Papilon Savunma 20,30 -1,65 163,42 Park Elek.Madencilik 5,05 0,00 65,57 Parsan 22,54 1,17 33,06 Pegasus 73,20 -1,35 -15,28 Peker GMYO 2,69 2,67 197,45 Penguen Gıda 5,05 0,20 451,68 Pera GMYO 2,30 -0,43 144,68 Pergamon Dış Ticaret 16,13 -0,68 108,46 Petkim 4,87 2,10 53,39 Petrokent Turizm 880,00 0,49 586,96 Pınar Et ve Un 23,32 0,52 156,56 Pınar Su 7,17 0,42 209,05 Pınar Süt 20,90 -0,85 65,75 Plastikkart 11,97 -0,83 29,13 Polisan Holding 3,95 1,28 30,90 Politeknik Metal 334,20 1,89 339,32 Prizma Press Matbaacılık 5,64 0,00 31,16 QNB Finans Fin. Kir. 126,00 0,00 -2,40 QNB Finansbank 70,35 0,50 87,60 Ral Yatırım Holding 4,65 2,42 77,18 Ray Sigorta 20,02 -9,98 485,38 Reysaş GMYO 5,47 -2,15 19,17 Reysaş Lojistik 8,98 0,11 105,02 Rhea Girişim 4,03 -0,25 238,66 Rodrigo Tekstil 15,56 6,58 759,67 Royal Halı 3,88 -7,62 183,21 RTA Laboratuvarları 34,30 -0,46 1378,45 Sabancı Holding 10,60 1,05 16,23 Safkar Ege Soğutmacılık 13,65 4,20 526,15 Sanel Mühendislik 3,46 -0,86 17,93 Sanifoam Sünger 13,08 -1,58 161,60 Sanko Pazarlama 9,10 4,60 24,90 Saray Matbaacılık 8,18 1,24 532,75 Sarkuysan 8,82 1,15 177,58 Sasa Polyester 19,30 1,47 149,68 Say Yenilenebilir Enerji 7,79 0,65 247,77 Sekuro Plastik 11,90 -1,98 122,01 Selçuk Ecza Deposu 14,75 0,20 147,28 Selçuk Gıda 4,69 1,96 335,18 Senkron Güvenlik 11,17 9,94 309,16 Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,82 874,84 Servet GMYO 66,60 0,30 683,53 Seyitler Kimya 29,00 3,94 327,10 Silverline Endüstri 8,30 1,22 284,26 Sinpaş GMYO 3,99 0,00 243,97 Smartiks Yazılım 8,27 9,97 -15,70 Sodaş Sodyum Sanayii 25,24 0,56 556,23 Söktaş 5,23 -1,32 207,55 Sönmez Filament 59,80 2,66 1125,41 Sönmez Pamuklu 25,40 9,96 416,26 Sumaş Suni Tahta 38,00 1,60 287,25 Şeker Fin. Kir. 5,90 -5,45 23,43 Şekerbank 1,44 0,70 32,08 Şişe Cam 7,18 0,14 41,05 Şok Marketler 12,21 1,33 13,48 T. Halk Bankası 5,49 0,37 -7,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,28 0,36 41,72 T.S.K.B. 1,84 9,52 52,07 T.Tuborg 18,66 -1,58 56,81 Taç Tarım Ürünleri 10,44 -2,43 234,62 Tat Gıda 10,52 -0,57 72,92 TAV Havalimanları 21,28 5,03 -21,66 Taze Kuru Gıda 221,90 -1,38 2964,92 Tek-Art Turizm 1,95 0,52 54,76 Tekfen Holding 16,07 -0,56 -11,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,87 1,98 182,62 Temapol Polimer Plastik 10,64 -0,56 103,83 TGS Dış Ticaret 9,17 -0,33 96,36 Tofaş Oto. Fab. 31,64 0,25 35,78 Torunlar GMYO 4,14 -2,82 50,55 Trabzon Liman 32,18 -0,56 207,24 Trabzonspor Sportif 4,29 0,23 99,53 Trend GMYO 13,86 -0,22 530,00 TSKB GMYO 5,76 0,52 503,15 Tuğçelik 7,83 6,39 98,23 Tukaş 10,88 -0,55 -11,90 Turcas Petrol 5,03 -0,79 88,39 Turkcell 16,08 1,71 19,32 Tümosan Motor ve Traktör 14,52 -1,36 126,52 Tüpraş 108,40 0,37 -14,51 Türk Hava Yolları 12,96 -0,38 -10,37 Türk Prysmian Kablo 11,86 -0,67 359,60 Türk Telekom 8,31 -1,19 15,17 Türk Traktör 158,80 -1,37 200,13 Türker Proje Gayrimenkul 84,95 -0,70 102,26 Türkiye Sigorta 6,31 -2,02 189,74 Ufuk Yatırım 13,59 -1,81 426,74 Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 -2,50 318,51 Ulusoy Elektrik 50,00 0,32 87,97 Ulusoy Un Sanayi 11,28 0,00 195,29 Umpaş Holding 2,14 9,74 245,16 Uşak Seramik 2,32 -1,28 91,19 Utopya Turizm 31,00 -0,39 530,08 Uzertaş Boya 51,25 6,73 2208,56 Ülker Bisküvi 22,00 0,27 -1,61 Vakıf Fin. Kir. 4,12 3,00 94,57 Vakıf GMYO 3,79 0,80 118,95 Vakıf Yat. Ort. 7,97 -1,73 337,64 Vakıflar Bankası 4,65 0,87 -15,61 Vakko Tekstil 6,28 1,13 38,33 Vanet Gıda 7,47 -1,45 422,38 Verusa Holding 41,00 -2,15 121,02 Verusaturk Girisim 10,49 -0,94 99,48 Vestel 20,92 -0,76 65,77 Vestel Beyaz Eşya 35,52 0,00 68,35 Viking Kağıt 6,43 -1,23 243,85 Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 -0,45 82,23 Yapı ve Kredi Bank. 3,08 0,00 24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,20 -9,98 606,51 Yataş 13,36 -2,20 82,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,82 0,53 137,27 Yeni Gimat GMYO 12,48 0,16 4,25 Yeşil GMYO 1,35 2,27 110,94 Yeşil Yapı 1,70 5,59 157,58 Yeşil Yatırım Holding 80,50 1,96 616,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.200,00 -1,88 450,08 Yonga Mobilya 30,40 7,12 229,27 Yükselen Çelik 6,89 -0,72 124,80 Yünsa 13,88 0,14 37,87 Zorlu Enerji 2,67 0,00 63,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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