Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.12.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)40.500,002,5334,19
İş Bankası (C)6,791,345,93
İş Bankası (Kur.)333.000,00

58,57
İş Fin.Kir.3,860,781,58
İş Girişim19,520,15413,68
İş GMYO2,404,8036,36
İş Y. Men. Değ.15,991,98297,09
İş Yat. Ort.3,37-0,59109,14
İşbir Holding2.766,00-2,95543,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,43-0,4186,37
İz Hayvancılık Tarım16,68-7,33537,50
İzmir Demir Çelik11,14-4,9536,02
İzmir Fırça5,22-0,19190,00
Jantsa Jant Sanayi280,5010,00427,38
Kafein Yazılım18,894,3670,09
Kaplamin29,003,57422,52
Kardemir (A)5,650,89113,21
Kardemir (B)5,10-0,3993,18
Kardemir (D)5,32-0,37100,00
Karel Elektronik19,871,1736,75
Karsan Otomotiv3,080,6594,94
Karsu Tekstil6,860,88111,73
Kartonsan3.006,70-10,00678,25
Katmerciler Ekipman3,11-0,96103,44
Kent Gıda372,00-3,131501,96
Kerevitaş Gıda6,610,15102,76
Kervan Gıda14,05-1,33

Kervansaray Yat. Holding1,284,92132,73
Kiler GMYO2,63-1,13146,03
Klimasan Klima17,71-1,17-16,52
Koç Holding20,000,55-0,05
Konfrut Gıda16,01-0,87104,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,91-0,50

Konya Çimento1.166,005,85329,78
Kordsa Teknik Tekstil15,321,5220,48
Koza Altın79,60-1,367,49
Koza Madencilik14,06-0,8540,18
Körfez GMYO6,186,00158,58
Kristal Kola3,141,95107,95
Kron Telekomünikasyon26,52-1,41108,49
Kuştur Kuşadası Turizm145,90-5,20521,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88104,23
Kütahya Porselen42,620,80543,81
Lider Faktoring3,13-0,9570,57
Link Bilgisayar52,25-2,79190,46
Logo Yazılım120,40-1,3198,03
Lokman Hekim Sağlık10,850,0089,17
Lüks Kadife25,86-1,52199,31
Makina Takım2,98-4,4958,51
Marka Yatırım Holding6,229,89427,12
Marmaris Altınyunus100,601,2141,69
Marshall307,200,69546,19
Martı GMYO2,86-2,39183,17
Martı Otel2,13-2,29134,07
Mavi Giyim53,501,33-7,60
Mazhar Zorlu Holding24,100,4299,34
Mega Polietilen11,30-0,62790,85
Menderes Tekstil3,12-0,32138,17
Merit Turizm78,504,46303,81
Merko Gıda10,11-5,51862,86
Metemtur Otelcilik14,910,74737,64
Metro Holding2,12-0,4753,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,01-0,3353,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,421,68-53,52
Migros Ticaret41,501,5271,35
Milpa4,620,43110,96
Mistral GMYO4,46-0,67137,66
MLP Sağlık18,900,0018,12
MMC San. ve Tic. Yat.4,769,93317,54
Mondi Tire Kutsan6,731,8262,56
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,84-0,12166,04
Net Holding3,650,5540,38
Netaş Telekom.21,403,7863,86
Niğbaş Niğde Beton71,50-5,491053,23
Nuh Çimento46,901,25326,95
Nurol GMYO7,45-2,61108,68
Odaş Elektrik3,960,76173,91
Olmuksan-IP10,565,81312,34
Orge Enerji Elektrik7,310,1447,38
Orma Orman Mahsulleri12,00-2,44334,78
Osmanlı Menkul23,781,71470,09
Ostim Endüstriyel Yat3,96-1,25135,71
Otokar260,209,9776,96
Oyak Çimento8,131,5047,88
Oyak Yat. Ort.6,45-0,46179,38
Oylum Sınai Yatırımlar4,820,0056,05
Özak GMYO5,07-2,5097,28
Özbal Çelik Boru6,70-0,74315,67
Özderici GMYO2,320,8747,77
Özerden Plastik7,726,93238,60
Pamukova Elektrik23,22-10,001714,06
Panora GMYO6,330,1613,00
Papilon Savunma20,30-1,65163,42
Park Elek.Madencilik5,050,0065,57
Parsan22,541,1733,06
Pegasus73,20-1,35-15,28
Peker GMYO2,692,67197,45
Penguen Gıda5,050,20451,68
Pera GMYO2,30-0,43144,68
Pergamon Dış Ticaret16,13-0,68108,46
Petkim4,872,1053,39
Petrokent Turizm880,000,49586,96
Pınar Et ve Un23,320,52156,56
Pınar Su7,170,42209,05
Pınar Süt20,90-0,8565,75
Plastikkart11,97-0,8329,13
Polisan Holding3,951,2830,90
Politeknik Metal334,201,89339,32
Prizma Press Matbaacılık5,640,0031,16
QNB Finans Fin. Kir.126,000,00-2,40
QNB Finansbank70,350,5087,60
Ral Yatırım Holding4,652,4277,18
Ray Sigorta20,02-9,98485,38
Reysaş GMYO5,47-2,1519,17
Reysaş Lojistik8,980,11105,02
Rhea Girişim4,03-0,25238,66
Rodrigo Tekstil15,566,58759,67
Royal Halı3,88-7,62183,21
RTA Laboratuvarları34,30-0,461378,45
Sabancı Holding10,601,0516,23
Safkar Ege Soğutmacılık13,654,20526,15
Sanel Mühendislik3,46-0,8617,93
Sanifoam Sünger13,08-1,58161,60
Sanko Pazarlama9,104,6024,90
Saray Matbaacılık8,181,24532,75
Sarkuysan8,821,15177,58
Sasa Polyester19,301,47149,68
Say Yenilenebilir Enerji7,790,65247,77
Sekuro Plastik11,90-1,98122,01
Selçuk Ecza Deposu14,750,20147,28
Selçuk Gıda4,691,96335,18
Senkron Güvenlik11,179,94309,16
Serve Film Prodüksiyon15,503,82874,84
Servet GMYO66,600,30683,53
Seyitler Kimya29,003,94327,10
Silverline Endüstri8,301,22284,26
Sinpaş GMYO3,990,00243,97
Smartiks Yazılım8,279,97-15,70
Sodaş Sodyum Sanayii25,240,56556,23
Söktaş5,23-1,32207,55
Sönmez Filament59,802,661125,41
Sönmez Pamuklu25,409,96416,26
Sumaş Suni Tahta38,001,60287,25
Şeker Fin. Kir.5,90-5,4523,43
Şekerbank1,440,7032,08
Şişe Cam7,180,1441,05
Şok Marketler12,211,3313,48
T. Halk Bankası5,490,37-7,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,280,3641,72
T.S.K.B.1,849,5252,07
T.Tuborg18,66-1,5856,81
Taç Tarım Ürünleri10,44-2,43234,62
Tat Gıda10,52-0,5772,92
TAV Havalimanları21,285,03-21,66
Taze Kuru Gıda221,90-1,382964,92
Tek-Art Turizm1,950,5254,76
Tekfen Holding16,07-0,56-11,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,871,98182,62
Temapol Polimer Plastik10,64-0,56103,83
TGS Dış Ticaret9,17-0,3396,36
Tofaş Oto. Fab.31,640,2535,78
Torunlar GMYO4,14-2,8250,55
Trabzon Liman32,18-0,56207,24
Trabzonspor Sportif4,290,2399,53
Trend GMYO13,86-0,22530,00
TSKB GMYO5,760,52503,15
Tuğçelik7,836,3998,23
Tukaş10,88-0,55-11,90
Turcas Petrol5,03-0,7988,39
Turkcell16,081,7119,32
Tümosan Motor ve Traktör14,52-1,36126,52
Tüpraş108,400,37-14,51
Türk Hava Yolları12,96-0,38-10,37
Türk Prysmian Kablo11,86-0,67359,60
Türk Telekom8,31-1,1915,17
Türk Traktör158,80-1,37200,13
Türker Proje Gayrimenkul84,95-0,70102,26
Türkiye Sigorta6,31-2,02189,74
Ufuk Yatırım13,59-1,81426,74
Ulaşlar Turizm Yat.3,90-2,50318,51
Ulusoy Elektrik50,000,3287,97
Ulusoy Un Sanayi11,280,00195,29
Umpaş Holding2,149,74245,16
Uşak Seramik2,32-1,2891,19
Utopya Turizm31,00-0,39530,08
Uzertaş Boya51,256,732208,56
Ülker Bisküvi22,000,27-1,61
Vakıf Fin. Kir.4,123,0094,57
Vakıf GMYO3,790,80118,95
Vakıf Yat. Ort.7,97-1,73337,64
Vakıflar Bankası4,650,87-15,61
Vakko Tekstil6,281,1338,33
Vanet Gıda7,47-1,45422,38
Verusa Holding41,00-2,15121,02
Verusaturk Girisim10,49-0,9499,48
Vestel20,92-0,7665,77
Vestel Beyaz Eşya35,520,0068,35
Viking Kağıt6,43-1,23243,85
Yapı Kredi Koray GMYO4,41-0,4582,23
Yapı ve Kredi Bank.3,080,0024,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,20-9,98606,51
Yataş13,36-2,2082,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,820,53137,27
Yeni Gimat GMYO12,480,164,25
Yeşil GMYO1,352,27110,94
Yeşil Yapı1,705,59157,58
Yeşil Yatırım Holding80,501,96616,83
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,00-1,88450,08
Yonga Mobilya30,407,12229,27
Yükselen Çelik6,89-0,72124,80
Yünsa13,880,1437,87
Zorlu Enerji2,670,0063,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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