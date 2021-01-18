Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 37.511,00 -2,57 -7,38 İş Bankası (C) 6,90 0,73 -1,43 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,79 1,07 -1,81 İş Girişim 23,14 9,77 22,11 İş GMYO 2,60 4,42 2,36 İş Y. Men. Değ. 17,95 0,56 1,64 İş Yat. Ort. 3,55 -0,56 0,85 İşbir Holding 4.130,00 0,73 50,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 1,75 İttifak Holding 2,18 0,00 -2,24 İz Hayvancılık Tarım 20,60 8,48 14,44 İzmir Demir Çelik 11,20 5,16 3,99 İzmir Fırça 6,65 3,91 19,60 Jantsa Jant Sanayi 555,00 -1,77 67,32 Kafein Yazılım 20,94 3,66 -2,06 Kaplamin 35,40 2,31 4,73 Kardemir (A) 6,53 3,82 9,75 Kardemir (B) 6,55 6,85 24,29 Kardemir (D) 7,27 9,98 25,78 Karel Elektronik 25,32 6,84 9,80 Karsan Otomotiv 3,75 0,54 15,38 Karsu Tekstil 9,88 9,90 15,56 Kartonsan 86,05 -3,59 -9,94 Katmerciler Ekipman 3,22 1,58 4,55 Kent Gıda 345,00 -2,73 -2,98 Kerevitaş Gıda 6,65 2,78 1,06 Kervan Gıda 16,05 3,95 21,41 Kervansaray Yat. Holding 1,50 9,49 19,05 Kiler GMYO 2,52 0,40 0,40 Klimasan Klima 18,70 2,47 10,19 Koç Holding 22,22 3,73 5,21 Konfrut Gıda 17,42 1,16 3,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 33,66 10,00 42,15 Konya Çimento 1.470,00 -1,67 30,09 Kordsa Teknik Tekstil 19,97 3,42 28,42 Koza Altın 118,20 1,81 22,23 Koza Madencilik 16,41 0,37 5,94 Körfez GMYO 6,03 1,01 3,97 Kristal Kola 3,65 3,11 -6,89 Kron Telekomünikasyon 57,05 9,92 54,86 Kuştur Kuşadası Turizm 222,20 10,00 41,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 0,00 6,52 Kütahya Porselen 49,50 -1,10 -1,88 Lider Faktoring 3,24 0,31 -4,99 Link Bilgisayar 29,80 2,48 -6,51 Logo Yazılım 146,00 6,18 16,33 Lokman Hekim Sağlık 15,65 7,41 45,55 Lüks Kadife 37,00 0,11 28,03 Makina Takım 3,13 3,64 -8,21 Marka Yatırım Holding 6,30 0,00 -2,02 Marmaris Altınyunus 192,00 1,37 72,82 Marshall 320,00 -1,84 4,34 Martı GMYO 3,00 0,67 9,09 Martı Otel 2,44 -0,41 14,55 Mavi Giyim 55,85 1,27 6,99 Mazhar Zorlu Holding 38,00 9,20 20,71 Mega Polietilen 8,92 2,18 16,45 Menderes Tekstil 3,20 1,27 3,56 Merit Turizm 131,00 9,99 56,51 Merko Gıda 8,47 -1,97 -1,97 Metemtur Otelcilik 25,30 10,00 14,48 Metro Holding 2,11 0,00 1,44 Metro Petrol ve Tesisleri 3,04 -0,65 5,19 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,43 0,43 Migros Ticaret 44,00 1,29 2,80 Milpa 5,16 2,99 12,17 Mistral GMYO 5,52 -2,82 17,20 MLP Sağlık 23,28 1,66 17,16 MMC San. ve Tic. Yat. 4,79 0,84 4,13 Mondi Tire Kutsan 7,63 0,13 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,24 5,69 7,30 Net Holding 3,46 1,76 0,87 Netaş Telekom. 28,96 3,43 3,13 Niğbaş Niğde Beton 43,72 -2,84 -15,92 Nuh Çimento 48,00 0,42 -2,52 Nurol GMYO 8,60 2,38 17,97 Odaş Elektrik 3,82 1,60 -2,05 Olmuksan-IP 8,25 3,25 -30,38 Orge Enerji Elektrik 7,58 0,53 2,71 Orma Orman Mahsulleri 21,98 4,67 49,32 Osmanlı Menkul 32,96 3,39 6,32 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 0,76 -2,45 Otokar 403,60 0,27 26,76 Oyak Çimento 8,65 0,23 -1,48 Oyak Yat. Ort. 11,68 9,98 68,06 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 0,00 2,12 Özak GMYO 5,42 6,90 6,27 Özbal Çelik Boru 6,80 5,26 3,82 Özderici GMYO 2,39 3,46 7,66 Özerden Plastik 8,80 3,29 -2,22 Pamukova Elektrik 22,02 3,87 3,28 Panora GMYO 6,10 -2,56 -1,45 Papilon Savunma 22,98 1,06 0,97 Park Elek.Madencilik 5,28 1,93 -1,68 Parsan 25,32 3,01 4,20 Pegasus 76,95 0,39 3,15 Peker GMYO 2,51 2,87 -3,83 Penguen Gıda 5,03 -1,57 -0,40 Pera GMYO 1,63 -6,52 -6,95 Pergamon Dış Ticaret 37,40 10,00 89,75 Petkim 5,14 1,38 3,21 Petrokent Turizm 1.184,50 9,99 30,68 Pınar Et ve Un 24,40 4,27 4,81 Pınar Su 8,51 -4,27 14,54 Pınar Süt 26,80 9,93 16,12 Plastikkart 18,00 -3,85 24,57 Polisan Holding 3,92 0,77 1,55 Politeknik Metal 529,20 10,00 29,71 Prizma Press Matbaacılık 6,00 7,14 9,49 QNB Finans Fin. Kir. 122,90 2,42 -1,92 QNB Finansbank 67,10 0,75 -4,62 Ral Yatırım Holding 4,47 -0,22 0,68 Ray Sigorta 15,70 -2,36 1,62 Reysaş GMYO 5,42 0,93 -0,55 Reysaş Lojistik 8,47 -0,47 -8,33 Rhea Girişim 3,60 -0,28 -3,23 Rodrigo Tekstil 15,95 5,00 16,34 Royal Halı 3,68 3,66 6,98 RTA Laboratuvarları 28,08 -2,16 -7,27 Sabancı Holding 11,31 0,18 -1,31 Safkar Ege Soğutmacılık 10,58 -3,56 -2,76 Sanel Mühendislik 3,50 -0,85 2,34 Sanifoam Sünger 17,37 1,46 27,72 Sanko Pazarlama 9,70 8,38 3,30 Saray Matbaacılık 9,87 0,20 12,54 Sarkuysan 9,59 0,74 8,48 Sasa Polyester 24,32 2,18 20,28 Say Yenilenebilir Enerji 8,50 0,47 -0,12 Sekuro Plastik 16,72 9,35 19,77 Selçuk Ecza Deposu 12,82 -0,62 -6,08 Selçuk Gıda 4,92 0,20 -1,20 Senkron Güvenlik 29,42 9,94 12,03 Serve Film Prodüksiyon 14,91 -0,60 -6,81 Servet GMYO 109,30 1,49 39,41 Seyitler Kimya 36,08 9,07 43,80 Silverline Endüstri 9,42 -6,45 9,53 Sinpaş GMYO 5,28 0,19 26,32 Smartiks Yazılım 8,57 -0,35 -3,27 Sodaş Sodyum Sanayii 38,72 10,00 45,16 Söktaş 4,71 1,29 -7,47 Sönmez Filament 79,50 1,15 13,25 Sönmez Pamuklu 29,66 3,06 23,58 Sumaş Suni Tahta 75,25 9,93 46,83 Şeker Fin. Kir. 6,90 5,34 7,81 Şekerbank 1,60 0,63 5,96 Şişe Cam 7,80 -0,26 6,70 Şok Marketler 13,69 1,71 8,48 T. Halk Bankası 5,59 0,36 0,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,70 10,00 -4,38 T.S.K.B. 1,89 0,53 6,18 T.Tuborg 17,80 0,68 -1,49 Taç Tarım Ürünleri 14,45 9,97 37,23 Tat Gıda 10,97 0,55 -7,50 TAV Havalimanları 23,40 4,46 9,86 Taze Kuru Gıda 330,00 -0,60 52,57 Tek-Art Turizm 2,22 0,45 9,90 Tekfen Holding 18,30 1,22 11,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,87 2,59 8,53 Temapol Polimer Plastik 13,61 9,94 18,35 TGS Dış Ticaret 28,56 9,93 124,70 Tofaş Oto. Fab. 38,80 5,66 14,39 Torunlar GMYO 4,16 3,74 6,67 Trabzon Liman 39,10 6,19 21,73 Trabzonspor Sportif 2,56 -1,92 4,92 Trend GMYO 8,79 -7,38 -30,07 TSKB GMYO 5,09 -0,78 -11,48 Tuğçelik 7,85 1,42 -2,85 Tukaş 9,44 0,64 -2,58 Turcas Petrol 4,87 0,83 0,41 Turkcell 16,77 1,15 4,16 Tümosan Motor ve Traktör 17,73 9,99 26,01 Tüpraş 108,10 1,69 0,09 Türk Hava Yolları 13,23 0,00 2,48 Türk Prysmian Kablo 13,60 3,42 12,40 Türk Telekom 8,56 1,06 0,23 Türk Traktör 181,00 1,74 -0,93 Türker Proje Gayrimenkul 171,20 9,96 51,64 Türkiye Sigorta 6,93 1,76 5,00 Ufuk Yatırım 16,50 9,27 23,13 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 -0,96 -2,59 Ulusoy Elektrik 49,24 0,29 -4,11 Ulusoy Un Sanayi 12,73 3,24 10,70 Umpaş Holding 2,88 -4,00 10,34 Uşak Seramik 2,32 1,31 -0,85 Utopya Turizm 44,60 -4,09 14,95 Uzertaş Boya 88,00 -7,76 55,48 Ülker Bisküvi 23,16 1,05 0,09 Vakıf Fin. Kir. 4,97 9,96 16,67 Vakıf GMYO 3,64 1,11 0,55 Vakıf Yat. Ort. 7,70 3,22 4,62 Vakıflar Bankası 4,74 0,21 0,64 Vakko Tekstil 6,28 0,64 -3,68 Vanet Gıda 7,85 3,84 1,55 Verusa Holding 47,24 -0,92 4,75 Verusaturk Girisim 15,56 3,18 18,96 Vestel 24,52 0,16 16,43 Vestel Beyaz Eşya 40,30 1,51 -1,42 Viking Kağıt 8,18 1,74 -9,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 1,54 4,04 Yapı ve Kredi Bank. 3,21 2,23 4,22 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,80 9,97 75,14 Yataş 15,07 0,67 4,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,35 3,08 -1,14 Yeni Gimat GMYO 12,91 1,10 3,86 Yeşil GMYO 1,98 10,00 43,48 Yeşil Yapı 2,56 9,87 39,13 Yeşil Yatırım Holding 202,60 9,99 112,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.499,00 2,42 5,76 Yonga Mobilya 36,00 6,07 20,00 Yükselen Çelik 5,21 0,39 -0,42 Yünsa 15,00 2,74 2,32 Zorlu Enerji 3,12 3,31 12,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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