Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.01.2021 18:35
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)37.511,00-2,57-7,38
İş Bankası (C)6,900,73-1,43
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,791,07-1,81
İş Girişim23,149,7722,11
İş GMYO2,604,422,36
İş Y. Men. Değ.17,950,561,64
İş Yat. Ort.3,55-0,560,85
İşbir Holding4.130,000,7350,73
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,001,75
İttifak Holding2,180,00-2,24
İz Hayvancılık Tarım20,608,4814,44
İzmir Demir Çelik11,205,163,99
İzmir Fırça6,653,9119,60
Jantsa Jant Sanayi555,00-1,7767,32
Kafein Yazılım20,943,66-2,06
Kaplamin35,402,314,73
Kardemir (A)6,533,829,75
Kardemir (B)6,556,8524,29
Kardemir (D)7,279,9825,78
Karel Elektronik25,326,849,80
Karsan Otomotiv3,750,5415,38
Karsu Tekstil9,889,9015,56
Kartonsan86,05-3,59-9,94
Katmerciler Ekipman3,221,584,55
Kent Gıda345,00-2,73-2,98
Kerevitaş Gıda6,652,781,06
Kervan Gıda16,053,9521,41
Kervansaray Yat. Holding1,509,4919,05
Kiler GMYO2,520,400,40
Klimasan Klima18,702,4710,19
Koç Holding22,223,735,21
Konfrut Gıda17,421,163,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji33,6610,0042,15
Konya Çimento1.470,00-1,6730,09
Kordsa Teknik Tekstil19,973,4228,42
Koza Altın118,201,8122,23
Koza Madencilik16,410,375,94
Körfez GMYO6,031,013,97
Kristal Kola3,653,11-6,89
Kron Telekomünikasyon57,059,9254,86
Kuştur Kuşadası Turizm222,2010,0041,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,450,006,52
Kütahya Porselen49,50-1,10-1,88
Lider Faktoring3,240,31-4,99
Link Bilgisayar29,802,48-6,51
Logo Yazılım146,006,1816,33
Lokman Hekim Sağlık15,657,4145,55
Lüks Kadife37,000,1128,03
Makina Takım3,133,64-8,21
Marka Yatırım Holding6,300,00-2,02
Marmaris Altınyunus192,001,3772,82
Marshall320,00-1,844,34
Martı GMYO3,000,679,09
Martı Otel2,44-0,4114,55
Mavi Giyim55,851,276,99
Mazhar Zorlu Holding38,009,2020,71
Mega Polietilen8,922,1816,45
Menderes Tekstil3,201,273,56
Merit Turizm131,009,9956,51
Merko Gıda8,47-1,97-1,97
Metemtur Otelcilik25,3010,0014,48
Metro Holding2,110,001,44
Metro Petrol ve Tesisleri3,04-0,655,19
Metro Yatırım Ortaklığı2,34-0,430,43
Migros Ticaret44,001,292,80
Milpa5,162,9912,17
Mistral GMYO5,52-2,8217,20
MLP Sağlık23,281,6617,16
MMC San. ve Tic. Yat.4,790,844,13
Mondi Tire Kutsan7,630,130,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,245,697,30
Net Holding3,461,760,87
Netaş Telekom.28,963,433,13
Niğbaş Niğde Beton43,72-2,84-15,92
Nuh Çimento48,000,42-2,52
Nurol GMYO8,602,3817,97
Odaş Elektrik3,821,60-2,05
Olmuksan-IP8,253,25-30,38
Orge Enerji Elektrik7,580,532,71
Orma Orman Mahsulleri21,984,6749,32
Osmanlı Menkul32,963,396,32
Ostim Endüstriyel Yat3,980,76-2,45
Otokar403,600,2726,76
Oyak Çimento8,650,23-1,48
Oyak Yat. Ort.11,689,9868,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,810,002,12
Özak GMYO5,426,906,27
Özbal Çelik Boru6,805,263,82
Özderici GMYO2,393,467,66
Özerden Plastik8,803,29-2,22
Pamukova Elektrik22,023,873,28
Panora GMYO6,10-2,56-1,45
Papilon Savunma22,981,060,97
Park Elek.Madencilik5,281,93-1,68
Parsan25,323,014,20
Pegasus76,950,393,15
Peker GMYO2,512,87-3,83
Penguen Gıda5,03-1,57-0,40
Pera GMYO1,63-6,52-6,95
Pergamon Dış Ticaret37,4010,0089,75
Petkim5,141,383,21
Petrokent Turizm1.184,509,9930,68
Pınar Et ve Un24,404,274,81
Pınar Su8,51-4,2714,54
Pınar Süt26,809,9316,12
Plastikkart18,00-3,8524,57
Polisan Holding3,920,771,55
Politeknik Metal529,2010,0029,71
Prizma Press Matbaacılık6,007,149,49
QNB Finans Fin. Kir.122,902,42-1,92
QNB Finansbank67,100,75-4,62
Ral Yatırım Holding4,47-0,220,68
Ray Sigorta15,70-2,361,62
Reysaş GMYO5,420,93-0,55
Reysaş Lojistik8,47-0,47-8,33
Rhea Girişim3,60-0,28-3,23
Rodrigo Tekstil15,955,0016,34
Royal Halı3,683,666,98
RTA Laboratuvarları28,08-2,16-7,27
Sabancı Holding11,310,18-1,31
Safkar Ege Soğutmacılık10,58-3,56-2,76
Sanel Mühendislik3,50-0,852,34
Sanifoam Sünger17,371,4627,72
Sanko Pazarlama9,708,383,30
Saray Matbaacılık9,870,2012,54
Sarkuysan9,590,748,48
Sasa Polyester24,322,1820,28
Say Yenilenebilir Enerji8,500,47-0,12
Sekuro Plastik16,729,3519,77
Selçuk Ecza Deposu12,82-0,62-6,08
Selçuk Gıda4,920,20-1,20
Senkron Güvenlik29,429,9412,03
Serve Film Prodüksiyon14,91-0,60-6,81
Servet GMYO109,301,4939,41
Seyitler Kimya36,089,0743,80
Silverline Endüstri9,42-6,459,53
Sinpaş GMYO5,280,1926,32
Smartiks Yazılım8,57-0,35-3,27
Sodaş Sodyum Sanayii38,7210,0045,16
Söktaş4,711,29-7,47
Sönmez Filament79,501,1513,25
Sönmez Pamuklu29,663,0623,58
Sumaş Suni Tahta75,259,9346,83
Şeker Fin. Kir.6,905,347,81
Şekerbank1,600,635,96
Şişe Cam7,80-0,266,70
Şok Marketler13,691,718,48
T. Halk Bankası5,590,360,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,7010,00-4,38
T.S.K.B.1,890,536,18
T.Tuborg17,800,68-1,49
Taç Tarım Ürünleri14,459,9737,23
Tat Gıda10,970,55-7,50
TAV Havalimanları23,404,469,86
Taze Kuru Gıda330,00-0,6052,57
Tek-Art Turizm2,220,459,90
Tekfen Holding18,301,2211,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,872,598,53
Temapol Polimer Plastik13,619,9418,35
TGS Dış Ticaret28,569,93124,70
Tofaş Oto. Fab.38,805,6614,39
Torunlar GMYO4,163,746,67
Trabzon Liman39,106,1921,73
Trabzonspor Sportif2,56-1,924,92
Trend GMYO8,79-7,38-30,07
TSKB GMYO5,09-0,78-11,48
Tuğçelik7,851,42-2,85
Tukaş9,440,64-2,58
Turcas Petrol4,870,830,41
Turkcell16,771,154,16
Tümosan Motor ve Traktör17,739,9926,01
Tüpraş108,101,690,09
Türk Hava Yolları13,230,002,48
Türk Prysmian Kablo13,603,4212,40
Türk Telekom8,561,060,23
Türk Traktör181,001,74-0,93
Türker Proje Gayrimenkul171,209,9651,64
Türkiye Sigorta6,931,765,00
Ufuk Yatırım16,509,2723,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,13-0,96-2,59
Ulusoy Elektrik49,240,29-4,11
Ulusoy Un Sanayi12,733,2410,70
Umpaş Holding2,88-4,0010,34
Uşak Seramik2,321,31-0,85
Utopya Turizm44,60-4,0914,95
Uzertaş Boya88,00-7,7655,48
Ülker Bisküvi23,161,050,09
Vakıf Fin. Kir.4,979,9616,67
Vakıf GMYO3,641,110,55
Vakıf Yat. Ort.7,703,224,62
Vakıflar Bankası4,740,210,64
Vakko Tekstil6,280,64-3,68
Vanet Gıda7,853,841,55
Verusa Holding47,24-0,924,75
Verusaturk Girisim15,563,1818,96
Vestel24,520,1616,43
Vestel Beyaz Eşya40,301,51-1,42
Viking Kağıt8,181,74-9,11
Yapı Kredi Koray GMYO4,631,544,04
Yapı ve Kredi Bank.3,212,234,22
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,809,9775,14
Yataş15,070,674,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,353,08-1,14
Yeni Gimat GMYO12,911,103,86
Yeşil GMYO1,9810,0043,48
Yeşil Yapı2,569,8739,13
Yeşil Yatırım Holding202,609,99112,48
Yibitaş İnşaat Malzeme16.499,002,425,76
Yonga Mobilya36,006,0720,00
Yükselen Çelik5,210,39-0,42
Yünsa15,002,742,32
Zorlu Enerji3,123,3112,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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