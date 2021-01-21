Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 40.000,30 2,59 -1,23 İş Bankası (C) 6,90 0,58 -1,43 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,82 0,26 -1,04 İş Girişim 23,50 -2,97 24,01 İş GMYO 2,55 0,00 0,39 İş Y. Men. Değ. 18,58 -0,91 5,21 İş Yat. Ort. 3,53 0,86 0,28 İşbir Holding 3.999,90 5,82 45,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,22 3,39 7,02 İttifak Holding 2,26 -2,16 1,35 İz Hayvancılık Tarım 24,24 -2,73 34,67 İzmir Demir Çelik 10,96 1,29 1,76 İzmir Fırça 6,92 -5,21 24,46 Jantsa Jant Sanayi 490,10 -7,00 47,75 Kafein Yazılım 22,00 -3,59 2,90 Kaplamin 40,20 5,73 18,93 Kardemir (A) 6,35 -2,31 6,72 Kardemir (B) 6,36 -2,15 20,68 Kardemir (D) 7,10 -3,27 22,84 Karel Elektronik 25,36 -2,76 9,97 Karsan Otomotiv 4,55 9,90 40,00 Karsu Tekstil 10,60 -3,64 23,98 Kartonsan 81,45 -2,80 -14,76 Katmerciler Ekipman 3,55 2,01 15,26 Kent Gıda 334,00 0,00 -6,07 Kerevitaş Gıda 6,62 0,76 0,61 Kervan Gıda 14,64 -2,98 10,74 Kervansaray Yat. Holding 1,50 -1,96 19,05 Kiler GMYO 2,67 2,69 6,37 Klimasan Klima 19,26 -1,08 13,49 Koç Holding 22,00 -2,91 4,17 Konfrut Gıda 18,76 3,25 11,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 40,74 7,38 72,04 Konya Çimento 1.484,10 -2,36 31,34 Kordsa Teknik Tekstil 20,72 7,80 33,25 Koza Altın 113,30 0,62 17,17 Koza Madencilik 16,29 0,37 5,16 Körfez GMYO 6,09 -1,30 5,00 Kristal Kola 4,32 0,70 10,20 Kron Telekomünikasyon 65,75 5,03 78,47 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 3,96 33,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,49 0,81 8,26 Kütahya Porselen 48,64 0,04 -3,59 Lider Faktoring 3,33 0,30 -2,35 Link Bilgisayar 29,98 1,01 -5,95 Logo Yazılım 138,00 -3,63 9,96 Lokman Hekim Sağlık 16,23 5,87 50,94 Lüks Kadife 34,50 -3,31 19,38 Makina Takım 3,61 7,76 5,87 Marka Yatırım Holding 6,72 5,99 4,51 Marmaris Altınyunus 191,00 0,53 71,92 Marshall 340,20 4,68 10,92 Martı GMYO 3,03 -1,30 10,18 Martı Otel 2,30 -1,71 7,98 Mavi Giyim 56,05 -2,44 7,38 Mazhar Zorlu Holding 37,98 -5,05 20,65 Mega Polietilen 9,64 0,42 25,85 Menderes Tekstil 3,21 -2,13 3,88 Merit Turizm 164,20 9,98 96,18 Merko Gıda 7,49 -1,19 -13,31 Metemtur Otelcilik 25,50 -6,87 15,38 Metro Holding 2,28 3,17 9,62 Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 -1,25 9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 5,13 5,58 Migros Ticaret 49,60 -3,41 15,89 Milpa 5,23 -0,19 13,70 Mistral GMYO 5,45 0,74 15,71 MLP Sağlık 23,96 0,17 20,58 MMC San. ve Tic. Yat. 4,76 -0,42 3,48 Mondi Tire Kutsan 7,72 -0,64 1,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,28 -3,09 7,41 Net Holding 4,11 7,03 19,83 Netaş Telekom. 32,26 2,54 14,89 Niğbaş Niğde Beton 41,02 -1,16 -21,12 Nuh Çimento 53,90 10,00 9,46 Nurol GMYO 9,29 2,54 27,43 Odaş Elektrik 3,88 2,11 -0,51 Olmuksan-IP 8,49 6,93 -28,35 Orge Enerji Elektrik 8,12 -0,85 10,03 Orma Orman Mahsulleri 18,00 -9,09 22,28 Osmanlı Menkul 36,72 -2,08 18,45 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 2,26 -0,25 Otokar 374,90 -3,45 17,74 Oyak Çimento 8,75 0,57 -0,34 Oyak Yat. Ort. 10,52 -9,00 51,37 Oylum Sınai Yatırımlar 4,86 1,46 3,18 Özak GMYO 5,40 -0,74 5,88 Özbal Çelik Boru 7,69 2,67 17,40 Özderici GMYO 2,41 2,55 8,56 Özerden Plastik 11,70 9,96 30,00 Pamukova Elektrik 20,86 1,56 -2,16 Panora GMYO 6,65 -3,48 7,43 Papilon Savunma 23,02 -1,62 1,14 Park Elek.Madencilik 5,65 3,67 5,21 Parsan 28,18 -2,15 15,97 Pegasus 76,40 -2,36 2,41 Peker GMYO 2,44 -0,41 -6,51 Penguen Gıda 5,00 -0,40 -0,99 Pera GMYO 1,64 -0,61 -6,38 Pergamon Dış Ticaret 36,76 -0,76 86,50 Petkim 5,07 -1,93 1,81 Petrokent Turizm 1.576,40 10,00 73,92 Pınar Et ve Un 24,88 -0,24 6,87 Pınar Su 8,35 0,85 12,38 Pınar Süt 28,68 3,39 24,26 Plastikkart 19,54 7,07 35,22 Polisan Holding 4,12 5,37 6,74 Politeknik Metal 561,20 -1,30 37,55 Prizma Press Matbaacılık 5,92 -1,66 8,03 QNB Finans Fin. Kir. 120,70 -3,44 -3,67 QNB Finansbank 66,35 -1,41 -5,69 Ral Yatırım Holding 4,47 -1,11 0,68 Ray Sigorta 15,77 1,68 2,07 Reysaş GMYO 5,52 -1,25 1,28 Reysaş Lojistik 8,54 -1,50 -7,58 Rhea Girişim 3,58 -1,38 -3,76 Rodrigo Tekstil 15,00 -0,99 9,41 Royal Halı 3,39 1,19 -1,45 RTA Laboratuvarları 27,06 -2,38 -10,63 Sabancı Holding 11,31 -0,88 -1,31 Safkar Ege Soğutmacılık 10,33 -1,34 -5,06 Sanel Mühendislik 3,49 0,00 2,05 Sanifoam Sünger 17,15 -1,66 26,10 Sanko Pazarlama 9,43 -1,15 0,43 Saray Matbaacılık 10,09 0,80 15,05 Sarkuysan 10,18 0,59 15,16 Sasa Polyester 25,60 -1,16 26,61 Say Yenilenebilir Enerji 9,35 -0,53 9,87 Sekuro Plastik 22,24 9,99 59,31 Selçuk Ecza Deposu 13,33 3,74 -2,34 Selçuk Gıda 5,02 7,73 0,80 Senkron Güvenlik 33,00 10,00 25,67 Serve Film Prodüksiyon 14,95 -0,33 -6,56 Servet GMYO 102,50 -5,96 30,74 Seyitler Kimya 35,96 -1,48 43,32 Silverline Endüstri 7,38 -3,40 -14,19 Sinpaş GMYO 5,04 -8,70 20,57 Smartiks Yazılım 8,68 -1,81 -2,03 Sodaş Sodyum Sanayii 41,74 9,96 56,48 Söktaş 4,90 -0,61 -3,73 Sönmez Filament 83,05 1,28 18,30 Sönmez Pamuklu 28,62 0,28 19,25 Sumaş Suni Tahta 81,00 -1,70 58,05 Şeker Fin. Kir. 6,92 -2,81 8,12 Şekerbank 1,59 0,63 5,30 Şişe Cam 7,89 -2,59 7,93 Şok Marketler 14,16 -2,01 12,20 T. Halk Bankası 5,61 0,00 0,90 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,06 -9,97 0,00 T.S.K.B. 1,94 -2,02 8,99 T.Tuborg 18,82 2,01 4,15 Taç Tarım Ürünleri 16,50 10,00 56,70 Tat Gıda 11,25 1,63 -5,14 TAV Havalimanları 24,00 -1,56 12,68 Taze Kuru Gıda 320,10 1,01 47,99 Tek-Art Turizm 2,26 -3,00 11,88 Tekfen Holding 18,42 -1,29 12,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,77 1,10 7,75 Temapol Polimer Plastik 15,54 -1,21 35,13 TGS Dış Ticaret 31,08 9,98 144,53 Tofaş Oto. Fab. 38,18 -2,10 12,56 Torunlar GMYO 4,13 -2,82 5,90 Trabzon Liman 35,92 -2,87 11,83 Trabzonspor Sportif 2,53 -1,17 3,69 Trend GMYO 10,97 9,92 -12,73 TSKB GMYO 5,06 -0,98 -12,00 Tuğçelik 8,03 -0,86 -0,62 Tukaş 9,43 0,75 -2,68 Turcas Petrol 4,85 -0,82 0,00 Turkcell 16,52 -1,43 2,61 Tümosan Motor ve Traktör 18,20 0,00 29,35 Tüpraş 107,00 -1,65 -0,93 Türk Hava Yolları 13,03 -1,73 0,93 Türk Prysmian Kablo 13,35 -2,41 10,33 Türk Telekom 8,50 -1,96 -0,47 Türk Traktör 190,10 1,60 4,05 Türker Proje Gayrimenkul 187,20 1,30 65,81 Türkiye Sigorta 7,01 -1,27 6,21 Ufuk Yatırım 21,94 9,92 63,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 -0,74 -4,72 Ulusoy Elektrik 50,00 -1,77 -2,63 Ulusoy Un Sanayi 13,68 -3,73 18,96 Umpaş Holding 2,25 -3,85 -13,79 Uşak Seramik 2,42 3,42 3,42 Utopya Turizm 42,40 -0,05 9,28 Uzertaş Boya 82,40 -5,29 45,58 Ülker Bisküvi 24,22 0,08 4,67 Vakıf Fin. Kir. 6,49 8,17 52,35 Vakıf GMYO 3,72 1,92 2,76 Vakıf Yat. Ort. 8,20 6,91 11,41 Vakıflar Bankası 4,68 -0,85 -0,64 Vakko Tekstil 6,67 3,73 2,30 Vanet Gıda 8,24 5,78 6,60 Verusa Holding 51,70 9,95 14,63 Verusaturk Girisim 19,27 9,99 47,32 Vestel 25,08 1,29 19,09 Vestel Beyaz Eşya 44,88 4,37 9,78 Viking Kağıt 8,20 -0,24 -8,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,72 -1,05 6,07 Yapı ve Kredi Bank. 3,17 -0,63 2,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 138,00 -9,98 90,61 Yataş 15,75 1,16 9,00 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,18 0,00 -5,00 Yeni Gimat GMYO 13,75 5,53 10,62 Yeşil GMYO 1,99 -3,86 44,20 Yeşil Yapı 2,53 -5,24 37,50 Yeşil Yatırım Holding 215,10 1,22 125,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.200,00 0,59 10,25 Yonga Mobilya 34,54 -9,86 15,13 Yükselen Çelik 5,28 1,15 0,92 Yünsa 15,73 -0,44 7,30 Zorlu Enerji 3,15 3,28 13,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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