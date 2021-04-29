Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

29.04.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.997,90-1,87-3,71
İş Bankası (C)4,890,62-28,01
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,227,69-16,58
İş Girişim16,39-5,42-13,51
İş GMYO1,891,07-25,59
İş Y. Men. Değ.15,350,07-7,52
İş Yat. Ort.2,860,70-14,96
İşbir Holding7.390,005,57169,71
Işık Plastik28,20-2,15

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,960,00-15,79
İttifak Holding1,800,00-19,28
İz Hayvancılık Tarım17,19-2,99-4,50
İzmir Demir Çelik2,18-0,46-34,13
İzmir Fırça9,60-0,1072,66
Jantsa Jant Sanayi774,907,98135,17
Kafein Yazılım25,881,7321,28
Kaplamin24,261,34-28,22
Kardemir (A)6,261,465,21
Kardemir (B)6,321,9419,92
Kardemir (D)7,121,4223,18
Karel Elektronik29,120,0026,28
Karsan Otomotiv3,41-0,294,92
Karsu Tekstil13,00-3,7052,05
Kartonsan51,504,04-45,60
Katmerciler Ekipman3,391,1910,06
Kent Gıda348,000,61-2,14
Kerevitaş Gıda5,280,76-19,76
Kervan Gıda16,200,8122,54
Kervansaray Yat. Holding0,752,74-40,48
Kiler GMYO1,810,00-27,89
Klimasan Klima23,785,6940,13
Koç Holding18,522,66-9,45
Konfrut Gıda16,502,04-2,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,15-3,48175,13
Konya Çimento943,008,50-16,55
Kordsa Teknik Tekstil22,201,0042,77
Koza Altın108,401,3112,10
Koza Madencilik13,551,50-12,52
Körfez GMYO5,010,80-13,62
Kristal Kola2,25-2,60-42,60
Kron Telekomünikasyon55,951,7351,87
Kuştur Kuşadası Turizm265,50-10,0068,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,14-0,93-6,96
Kütahya Porselen54,757,678,52
Lider Faktoring2,872,50-15,84
Link Bilgisayar36,002,5112,94
Logo Yazılım157,50-0,1326,45
Lokman Hekim Sağlık16,503,1953,46
Lüks Kadife63,00-0,79117,99
Makina Takım3,273,48-4,11
Marka Yatırım Holding5,444,41-15,40
Marmaris Altınyunus210,20-3,8089,20
Marshall248,101,68-19,11
Martı GMYO1,780,56-35,27
Martı Otel1,94-2,51-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım37,581,62

Mavi Giyim43,621,96-16,44
Mazhar Zorlu Holding31,04-2,27-1,40
Mega Polietilen6,250,16-18,41
Menderes Tekstil2,401,69-22,33
Merit Turizm230,302,81175,15
Merko Gıda6,25-2,34-27,66
Metemtur Yatırım27,48-2,0024,34
Metro Holding1,912,14-8,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,91-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı2,04-0,49-12,45
Migros Ticaret37,141,75-13,22
Milpa4,150,24-9,78
Mistral GMYO4,840,832,76
MLP Sağlık24,385,1822,70
MMC San. ve Tic. Yat.7,824,1370,00
Mondi Tire Kutsan5,623,12-26,05
Naturel Enerji35,960,621,27
Naturelgaz10,190,69

Net Holding5,71-3,2266,47
Netaş Telekom.24,241,08-13,68
Niğbaş Niğde Beton14,56-4,08-72,00
Nuh Çimento55,050,8214,62
Nurol GMYO13,20-0,6081,07
Odaş Elektrik2,36-1,26-39,49
Olmuksan-IP7,30-0,14-38,40
Orge Enerji Elektrik10,640,4744,17
Orma Orman Mahsulleri36,005,57144,57
Osmanlı Menkul27,020,22-12,67
Ostim Endüstriyel Yat2,210,45-19,75
Otokar331,10-2,278,81
Oyak Çimento6,891,17-21,53
Oyak Yat. Ort.7,901,4113,67
Oylum Sınai Yatırımlar3,836,09-18,68
Özak GMYO4,450,23-12,75
Özbal Çelik Boru7,245,3910,53
Özderici GMYO1,594,61-28,38
Özerden Plastik7,95-0,50-11,67
Pamukova Elektrik30,20-0,5941,65
Panora GMYO6,250,812,33
Papilon Savunma16,981,19-25,40
Park Elek.Madencilik5,121,19-4,66
Parsan29,802,9022,63
Pegasus69,90-0,71-6,30
Peker GMYO1,202,56-54,02
Penguen Gıda3,590,56-28,91
Pera GMYO1,342,29-23,50
Pergamon Dış Ticaret24,120,5831,60
Petkim6,702,7634,54
Petrokent Turizm2.613,90-1,36188,38
Pınar Et ve Un25,341,938,85
Pınar Su7,97-0,387,27
Pınar Süt20,241,61-12,31
Plastikkart14,404,58-0,35
Polisan Holding2,921,04-24,05
Politeknik Metal305,50-0,16-24,70
Prizma Press Matbaacılık5,13-2,29-6,39
QNB Finans Fin. Kir.107,50-0,83-14,21
QNB Finansbank49,000,16-30,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,08-0,77

Ral Yatırım Holding3,809,83-14,41
Ray Sigorta12,401,81-19,74
Reysaş GMYO4,572,93-16,15
Reysaş Lojistik4,279,77-17,47
Rhea Girişim2,212,79-40,59
Rodrigo Tekstil17,420,4027,06
Royal Halı3,420,29-0,58
RTA Laboratuvarları24,785,90-18,16
Sabancı Holding8,110,75-26,45
Safkar Ege Soğutmacılık8,653,97-20,50
Sanel Mühendislik3,880,5213,45
Sanifoam Sünger15,670,4515,22
Sanko Pazarlama10,88-3,8015,87
Saray Matbaacılık4,359,85-50,40
Sarkuysan14,962,5469,23
Sasa Polyester36,440,11143,19
Say Yenilenebilir Enerji28,305,20232,55
Sekuro Plastik29,786,59113,32
Selçuk Ecza Deposu9,941,84-26,00
Selçuk Gıda3,54-1,67-28,92
Senkron Güvenlik31,00-7,4618,05
Serve Film Prodüksiyon16,000,630,00
Servet GMYO92,002,1117,35
Seyitler Kimya24,68-2,06-1,64
Silverline Endüstri5,643,68-34,42
Sinpaş GMYO3,984,74-4,78
Smartiks Yazılım6,25-0,64-29,46
Sodaş Sodyum Sanayii27,903,335,94
Söktaş4,16-0,72-18,27
Sönmez Filament35,76-0,50-49,06
Sönmez Pamuklu17,00-3,46-29,17
Sumaş Suni Tahta68,95-0,0734,54
Şeker Fin. Kir.7,583,8418,44
Şekerbank1,102,80-27,15
Şişe Cam7,420,821,50
Şok Marketler Ticaret12,160,25-3,65
T. Halk Bankası4,240,71-23,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,10-0,09-28,85
T.S.K.B.1,285,79-26,71
T.Tuborg17,952,57-0,66
Taç Tarım Ürünleri25,301,20140,27
Tat Gıda9,65-0,10-16,53
TAV Havalimanları20,68-0,10-2,91
Taze Kuru Gıda266,40-1,3323,16
Tek-Art Turizm1,541,32-23,76
Tekfen Holding16,50-0,060,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,142,88-17,55
Temapol Polimer Plastik14,013,2421,83
TGS Dış Ticaret12,400,81-2,44
Tofaş Oto. Fab.30,080,80-2,69
Torunlar GMYO3,591,13-7,95
Trabzon Liman28,601,35-10,96
Trabzonspor Sportif1,901,06-22,13
Trend GMYO6,183,00-50,84
TSKB GMYO4,23-0,47-26,43
Tuğçelik7,952,32-1,61
Tukaş7,240,84-25,28
Turcas Petrol3,621,97-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,25-1,73

Turkcell15,521,77-3,60
Tümosan Motor ve Traktör20,22-1,4643,71
Tüpraş87,950,98-18,56
Türk Hava Yolları11,98-0,25-7,20
Türk İlaç Serum40,663,09

Türk Prysmian Kablo9,160,33-24,30
Türk Telekom6,360,16-23,52
Türk Traktör208,60-1,6522,44
Türker Proje Gayrimenkul130,000,4615,15
Türkiye Sigorta5,60-0,36-9,36
Ufuk Yatırım17,78-6,5732,69
Ulaşlar Turizm Yat.5,110,3920,52
Ulusoy Elektrik55,65-0,278,37
Ulusoy Un Sanayi5,88-0,3415,55
Umpaş Holding1,65-4,07-36,78
Uşak Seramik2,714,6315,81
Utopya Turizm27,769,98-28,45
Uzertaş Boya50,209,99-11,31
Ülker Bisküvi21,880,64-5,45
Vakıf Fin. Kir.29,205,72585,45
Vakıf GMYO2,51-5,64-24,63
Vakıf Yat. Ort.6,70-0,89-8,97
Vakıflar Bankası3,420,29-27,39
Vakko Tekstil12,800,39104,26
Vanet Gıda6,493,02-16,04
Verusa Holding55,00-1,5221,95
Verusaturk Girisim30,143,50130,43
Vestel29,98-1,3842,36
Vestel Beyaz Eşya52,85-1,6729,28
Viking Kağıt6,552,34-27,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,790,3530,11
Yapı ve Kredi Bank.2,100,00-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.87,351,2220,68
Yataş16,693,7915,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,840,71-35,45
Yeni Gimat GMYO12,832,3110,68
Yeşil GMYO1,120,00-18,84
Yeşil Yapı1,432,14-22,28
Yeşil Yatırım Holding80,100,12-15,99
Yibitaş İnşaat Malzeme14.400,002,85-7,69
Yonga Mobilya24,780,65-16,81
Yükselen Çelik5,540,005,89
Yünsa12,042,91-13,33
Zorlu Enerji2,021,00-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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