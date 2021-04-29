Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.997,90 -1,87 -3,71 İş Bankası (C) 4,89 0,62 -28,01 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,22 7,69 -16,58 İş Girişim 16,39 -5,42 -13,51 İş GMYO 1,89 1,07 -25,59 İş Y. Men. Değ. 15,35 0,07 -7,52 İş Yat. Ort. 2,86 0,70 -14,96 İşbir Holding 7.390,00 5,57 169,71 Işık Plastik 28,20 -2,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 0,00 -15,79 İttifak Holding 1,80 0,00 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 17,19 -2,99 -4,50 İzmir Demir Çelik 2,18 -0,46 -34,13 İzmir Fırça 9,60 -0,10 72,66 Jantsa Jant Sanayi 774,90 7,98 135,17 Kafein Yazılım 25,88 1,73 21,28 Kaplamin 24,26 1,34 -28,22 Kardemir (A) 6,26 1,46 5,21 Kardemir (B) 6,32 1,94 19,92 Kardemir (D) 7,12 1,42 23,18 Karel Elektronik 29,12 0,00 26,28 Karsan Otomotiv 3,41 -0,29 4,92 Karsu Tekstil 13,00 -3,70 52,05 Kartonsan 51,50 4,04 -45,60 Katmerciler Ekipman 3,39 1,19 10,06 Kent Gıda 348,00 0,61 -2,14 Kerevitaş Gıda 5,28 0,76 -19,76 Kervan Gıda 16,20 0,81 22,54 Kervansaray Yat. Holding 0,75 2,74 -40,48 Kiler GMYO 1,81 0,00 -27,89 Klimasan Klima 23,78 5,69 40,13 Koç Holding 18,52 2,66 -9,45 Konfrut Gıda 16,50 2,04 -2,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,15 -3,48 175,13 Konya Çimento 943,00 8,50 -16,55 Kordsa Teknik Tekstil 22,20 1,00 42,77 Koza Altın 108,40 1,31 12,10 Koza Madencilik 13,55 1,50 -12,52 Körfez GMYO 5,01 0,80 -13,62 Kristal Kola 2,25 -2,60 -42,60 Kron Telekomünikasyon 55,95 1,73 51,87 Kuştur Kuşadası Turizm 265,50 -10,00 68,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 -0,93 -6,96 Kütahya Porselen 54,75 7,67 8,52 Lider Faktoring 2,87 2,50 -15,84 Link Bilgisayar 36,00 2,51 12,94 Logo Yazılım 157,50 -0,13 26,45 Lokman Hekim Sağlık 16,50 3,19 53,46 Lüks Kadife 63,00 -0,79 117,99 Makina Takım 3,27 3,48 -4,11 Marka Yatırım Holding 5,44 4,41 -15,40 Marmaris Altınyunus 210,20 -3,80 89,20 Marshall 248,10 1,68 -19,11 Martı GMYO 1,78 0,56 -35,27 Martı Otel 1,94 -2,51 -8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 37,58 1,62 Mavi Giyim 43,62 1,96 -16,44 Mazhar Zorlu Holding 31,04 -2,27 -1,40 Mega Polietilen 6,25 0,16 -18,41 Menderes Tekstil 2,40 1,69 -22,33 Merit Turizm 230,30 2,81 175,15 Merko Gıda 6,25 -2,34 -27,66 Metemtur Yatırım 27,48 -2,00 24,34 Metro Holding 1,91 2,14 -8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 0,91 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 -0,49 -12,45 Migros Ticaret 37,14 1,75 -13,22 Milpa 4,15 0,24 -9,78 Mistral GMYO 4,84 0,83 2,76 MLP Sağlık 24,38 5,18 22,70 MMC San. ve Tic. Yat. 7,82 4,13 70,00 Mondi Tire Kutsan 5,62 3,12 -26,05 Naturel Enerji 35,96 0,62 1,27 Naturelgaz 10,19 0,69 Net Holding 5,71 -3,22 66,47 Netaş Telekom. 24,24 1,08 -13,68 Niğbaş Niğde Beton 14,56 -4,08 -72,00 Nuh Çimento 55,05 0,82 14,62 Nurol GMYO 13,20 -0,60 81,07 Odaş Elektrik 2,36 -1,26 -39,49 Olmuksan-IP 7,30 -0,14 -38,40 Orge Enerji Elektrik 10,64 0,47 44,17 Orma Orman Mahsulleri 36,00 5,57 144,57 Osmanlı Menkul 27,02 0,22 -12,67 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 0,45 -19,75 Otokar 331,10 -2,27 8,81 Oyak Çimento 6,89 1,17 -21,53 Oyak Yat. Ort. 7,90 1,41 13,67 Oylum Sınai Yatırımlar 3,83 6,09 -18,68 Özak GMYO 4,45 0,23 -12,75 Özbal Çelik Boru 7,24 5,39 10,53 Özderici GMYO 1,59 4,61 -28,38 Özerden Plastik 7,95 -0,50 -11,67 Pamukova Elektrik 30,20 -0,59 41,65 Panora GMYO 6,25 0,81 2,33 Papilon Savunma 16,98 1,19 -25,40 Park Elek.Madencilik 5,12 1,19 -4,66 Parsan 29,80 2,90 22,63 Pegasus 69,90 -0,71 -6,30 Peker GMYO 1,20 2,56 -54,02 Penguen Gıda 3,59 0,56 -28,91 Pera GMYO 1,34 2,29 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 24,12 0,58 31,60 Petkim 6,70 2,76 34,54 Petrokent Turizm 2.613,90 -1,36 188,38 Pınar Et ve Un 25,34 1,93 8,85 Pınar Su 7,97 -0,38 7,27 Pınar Süt 20,24 1,61 -12,31 Plastikkart 14,40 4,58 -0,35 Polisan Holding 2,92 1,04 -24,05 Politeknik Metal 305,50 -0,16 -24,70 Prizma Press Matbaacılık 5,13 -2,29 -6,39 QNB Finans Fin. Kir. 107,50 -0,83 -14,21 QNB Finansbank 49,00 0,16 -30,35 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,08 -0,77 Ral Yatırım Holding 3,80 9,83 -14,41 Ray Sigorta 12,40 1,81 -19,74 Reysaş GMYO 4,57 2,93 -16,15 Reysaş Lojistik 4,27 9,77 -17,47 Rhea Girişim 2,21 2,79 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,42 0,40 27,06 Royal Halı 3,42 0,29 -0,58 RTA Laboratuvarları 24,78 5,90 -18,16 Sabancı Holding 8,11 0,75 -26,45 Safkar Ege Soğutmacılık 8,65 3,97 -20,50 Sanel Mühendislik 3,88 0,52 13,45 Sanifoam Sünger 15,67 0,45 15,22 Sanko Pazarlama 10,88 -3,80 15,87 Saray Matbaacılık 4,35 9,85 -50,40 Sarkuysan 14,96 2,54 69,23 Sasa Polyester 36,44 0,11 143,19 Say Yenilenebilir Enerji 28,30 5,20 232,55 Sekuro Plastik 29,78 6,59 113,32 Selçuk Ecza Deposu 9,94 1,84 -26,00 Selçuk Gıda 3,54 -1,67 -28,92 Senkron Güvenlik 31,00 -7,46 18,05 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,63 0,00 Servet GMYO 92,00 2,11 17,35 Seyitler Kimya 24,68 -2,06 -1,64 Silverline Endüstri 5,64 3,68 -34,42 Sinpaş GMYO 3,98 4,74 -4,78 Smartiks Yazılım 6,25 -0,64 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 27,90 3,33 5,94 Söktaş 4,16 -0,72 -18,27 Sönmez Filament 35,76 -0,50 -49,06 Sönmez Pamuklu 17,00 -3,46 -29,17 Sumaş Suni Tahta 68,95 -0,07 34,54 Şeker Fin. Kir. 7,58 3,84 18,44 Şekerbank 1,10 2,80 -27,15 Şişe Cam 7,42 0,82 1,50 Şok Marketler Ticaret 12,16 0,25 -3,65 T. Halk Bankası 4,24 0,71 -23,74 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,10 -0,09 -28,85 T.S.K.B. 1,28 5,79 -26,71 T.Tuborg 17,95 2,57 -0,66 Taç Tarım Ürünleri 25,30 1,20 140,27 Tat Gıda 9,65 -0,10 -16,53 TAV Havalimanları 20,68 -0,10 -2,91 Taze Kuru Gıda 266,40 -1,33 23,16 Tek-Art Turizm 1,54 1,32 -23,76 Tekfen Holding 16,50 -0,06 0,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,14 2,88 -17,55 Temapol Polimer Plastik 14,01 3,24 21,83 TGS Dış Ticaret 12,40 0,81 -2,44 Tofaş Oto. Fab. 30,08 0,80 -2,69 Torunlar GMYO 3,59 1,13 -7,95 Trabzon Liman 28,60 1,35 -10,96 Trabzonspor Sportif 1,90 1,06 -22,13 Trend GMYO 6,18 3,00 -50,84 TSKB GMYO 4,23 -0,47 -26,43 Tuğçelik 7,95 2,32 -1,61 Tukaş 7,24 0,84 -25,28 Turcas Petrol 3,62 1,97 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,25 -1,73 Turkcell 15,52 1,77 -3,60 Tümosan Motor ve Traktör 20,22 -1,46 43,71 Tüpraş 87,95 0,98 -18,56 Türk Hava Yolları 11,98 -0,25 -7,20 Türk İlaç Serum 40,66 3,09 Türk Prysmian Kablo 9,16 0,33 -24,30 Türk Telekom 6,36 0,16 -23,52 Türk Traktör 208,60 -1,65 22,44 Türker Proje Gayrimenkul 130,00 0,46 15,15 Türkiye Sigorta 5,60 -0,36 -9,36 Ufuk Yatırım 17,78 -6,57 32,69 Ulaşlar Turizm Yat. 5,11 0,39 20,52 Ulusoy Elektrik 55,65 -0,27 8,37 Ulusoy Un Sanayi 5,88 -0,34 15,55 Umpaş Holding 1,65 -4,07 -36,78 Uşak Seramik 2,71 4,63 15,81 Utopya Turizm 27,76 9,98 -28,45 Uzertaş Boya 50,20 9,99 -11,31 Ülker Bisküvi 21,88 0,64 -5,45 Vakıf Fin. Kir. 29,20 5,72 585,45 Vakıf GMYO 2,51 -5,64 -24,63 Vakıf Yat. Ort. 6,70 -0,89 -8,97 Vakıflar Bankası 3,42 0,29 -27,39 Vakko Tekstil 12,80 0,39 104,26 Vanet Gıda 6,49 3,02 -16,04 Verusa Holding 55,00 -1,52 21,95 Verusaturk Girisim 30,14 3,50 130,43 Vestel 29,98 -1,38 42,36 Vestel Beyaz Eşya 52,85 -1,67 29,28 Viking Kağıt 6,55 2,34 -27,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,79 0,35 30,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,35 1,22 20,68 Yataş 16,69 3,79 15,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,84 0,71 -35,45 Yeni Gimat GMYO 12,83 2,31 10,68 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,43 2,14 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 80,10 0,12 -15,99 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.400,00 2,85 -7,69 Yonga Mobilya 24,78 0,65 -16,81 Yükselen Çelik 5,54 0,00 5,89 Yünsa 12,04 2,91 -13,33 Zorlu Enerji 2,02 1,00 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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