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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.07.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.600,301,88-19,51
İş Bankası (C)5,10-0,58-24,92
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,830,35-26,68
İş Girişim9,510,00-49,82
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.13,09-0,08-21,13
İş Yat. Ort.2,81-0,35-16,45
İşbir Holding5.309,000,7493,93
Işık Plastik34,36-1,83

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,44-0,69-35,43
İz Hayvancılık Tarım18,03-0,280,17
İzmir Demir Çelik2,646,45-20,23
İzmir Fırça5,51-2,30-0,90
Jantsa Jant Sanayi71,45-0,2872,38
Kafein Yazılım28,980,6935,80
Kalekim Kimyevi Maddeler11,810,00

Kaplamin19,800,61-41,42
Kardemir (A)7,086,7918,99
Kardemir (B)6,995,5932,64
Kardemir (D)7,530,5330,28
Karel Elektronik33,800,3046,57
Karsan Otomotiv4,073,0425,23
Karsu Tekstil7,680,66-10,18
Kartal Yenilenebilir Enerji10,759,92

Kartonsan53,707,74-43,28
Katmerciler Ekipman3,1910,003,57
Kent Gıda212,000,95-40,38
Kerevitaş Gıda4,431,37-32,67
Kervan Gıda16,25-0,4324,03
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,680,60-33,07
Klimasan Klima20,36-0,1019,98
Koç Holding19,991,11-2,26
Konfrut Gıda16,271,37-3,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,85-0,95165,41
Konya Çimento895,00-0,80-20,80
Koray GMYO8,15-0,4983,15
Kordsa Teknik Tekstil23,007,1847,91
Koza Altın104,20-0,577,76
Koza Madencilik13,300,15-14,14
Körfez GMYO5,04-0,79-13,10
Kristal Kola1,880,53-52,04
Kron Telekomünikasyon51,00-2,4938,44
Kuştur Kuşadası Turizm237,50-1,8650,99
Kuyumcukent Gayrimenkul2,554,5110,87
Kütahya Porselen48,50-3,96-3,87
Kütahya Şeker18,219,96

Lider Faktoring3,181,60-6,74
Link Bilgisayar32,121,261,66
Logo Yazılım36,80-1,3418,18
Lokman Hekim Sağlık9,54-1,0433,09
Lüks Kadife45,04-1,0156,32
Makina Takım2,831,80-17,01
Manas Enerji Yönetimi11,979,92

Marka Yatırım Holding4,357,14-32,35
Marmaris Altınyunus171,501,0054,37
Marshall237,00-0,63-22,73
Martı GMYO1,070,00-58,10
Martı Otel1,830,55-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım31,101,04

Mavi Giyim54,60-1,444,60
Mazhar Zorlu Holding37,80-3,1820,08
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,362,48

Mega Polietilen8,22-1,207,31
Menderes Tekstil2,140,00-30,74
Mercan Kimya10,18-0,88

Merit Turizm16,32-3,9457,54
Merko Gıda5,00-1,57-42,13
Metemtur Yatırım6,90-4,56-14,66
Metro Holding1,613,21-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,251,81-22,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,58-26,18
Migros Ticaret34,021,67-20,51
Milpa3,760,53-18,26
Mistral GMYO3,93-0,51-16,56
MLP Sağlık22,52-0,1813,34
MMC San. ve Tic. Yat.6,558,2642,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,41-1,98-37,47
Mondi Tire Kutsan7,672,540,92
Naturel Enerji35,80-0,390,82
Naturelgaz7,891,54

Net Holding3,982,0516,03
Netaş Telekom.19,230,05-31,52
Niğbaş Niğde Beton11,930,25-77,06
Nuh Çimento37,902,05-21,09
Nurol GMYO14,343,4696,71
Odaş Elektrik1,83-0,54-53,08
Orge Enerji Elektrik5,681,4323,14
Orma Orman Mahsulleri25,32-4,4572,01
Osmanlı Menkul22,50-0,82-27,04
Ostim Endüstriyel Yat2,242,28-18,66
Otokar284,602,01-6,47
Oyak Çimento6,420,00-26,88
Oyak Yat. Ort.6,900,00-0,03
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,80-0,32

Oylum Sınai Yatırımlar3,99-2,44-15,29
Özak GMYO4,02-0,74-21,18
Özbal Çelik Boru13,43-0,81105,04
Özderici GMYO1,450,69-34,68
Özerden Plastik8,09-0,74-10,11
Pamukova Elektrik32,70-1,5153,38
Panora GMYO6,890,4414,49
Papilon Savunma14,92-1,13-34,45
Park Elek.Madencilik4,670,00-13,04
Parsan27,78-1,0014,32
Pegasus70,95-0,63-4,89
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,08-0,32-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,920,11

Pera GMYO1,402,94-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,88-0,1724,83
Petkim5,620,7212,85
Petrokent Turizm2.150,80-2,17137,29
Pınar Et ve Un16,97-0,18-22,45
Pınar Su7,07-0,98-4,85
Pınar Süt17,350,64-23,06
Plastikkart17,25-2,5419,38
Polisan Holding2,72-0,37-29,25
Politeknik Metal351,50-0,03-13,36
Prizma Press Matbaacılık4,321,65-21,17
QNB Finans Fin. Kir.83,25-1,01-33,56
QNB Finansbank40,541,35-42,37
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,280,40

Ral Yatırım Holding4,074,63-8,33
Ray Sigorta9,860,00-36,18
Reysaş GMYO4,65-1,48-14,68
Reysaş Lojistik4,03-1,71-22,11
Rhea Girişim1,962,08-47,31
Rodrigo Tekstil15,340,1311,89
Royal Halı3,302,17-4,07
RTA Laboratuvarları21,92-4,20-27,61
Sabancı Holding9,26-0,32-16,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,550,67-30,61
Sanel Mühendislik4,91-0,4143,57
Sanifoam Sünger21,78-1,7160,15
Sanko Pazarlama9,47-1,872,18
Saray Matbaacılık4,44-2,20-49,37
Sarkuysan12,27-0,4941,08
Sasa Polyester29,10-1,4994,20
Say Yenilenebilir Enerji23,760,76179,20
Sekuro Plastik22,505,2461,17
Selçuk Ecza Deposu8,25-2,37-38,58
Selçuk Gıda4,527,88-9,24
Selva Gıda Sanayi7,383,80

Senkron Güvenlik26,92-1,032,51
Serve Film Prodüksiyon16,000,000,00
Servet GMYO72,35-0,69-7,72
Seyitler Kimya16,222,0120,47
Silverline Endüstri5,540,18-35,58
Sinpaş GMYO4,402,095,26
Smartiks Yazılım5,78-1,03-34,76
Sodaş Sodyum Sanayii24,004,17-8,87
Söktaş3,952,33-22,40
Sönmez Filament40,004,22-43,02
Sönmez Pamuklu13,201,54-45,00
Sumaş Suni Tahta58,001,6713,17
Şeker Fin. Kir.5,431,12-15,16
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam7,47-0,274,34
Şok Marketler Ticaret11,550,52-7,45
T. Halk Bankası4,54-0,66-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,20-0,30-34,96
T.S.K.B.1,22-0,81-30,15
T.Tuborg16,700,00-7,58
Taç Tarım Ürünleri26,34-0,60150,14
Tat Gıda8,810,57-23,80
TAV Havalimanları22,58-1,056,01
Taze Kuru Gıda222,00-2,972,64
Tek-Art Turizm1,450,00-28,22
Tekfen Holding14,12-0,35-13,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,032,03-18,82
Temapol Polimer Plastik14,39-1,4425,13
TGS Dış Ticaret11,84-0,25-6,85
Tofaş Oto. Fab.32,281,384,43
Torunlar GMYO3,30-1,20-15,38
Trabzon Liman29,801,43-7,22
Trabzonspor Sportif3,395,2838,93
Trend GMYO6,85-0,29-45,51
TSKB GMYO2,54-1,55-55,83
Tuğçelik13,606,9268,32
Tukaş6,61-0,15-31,79
Turcas Petrol3,481,16-28,25
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,839,95

Turkcell15,23-0,13-2,95
Tümosan Motor ve Traktör17,48-3,4324,24
Tüpraş91,90-0,49-14,91
Türk Hava Yolları12,560,08-2,71
Türk İlaç Serum28,06-1,13

Türk Prysmian Kablo11,89-2,14-1,43
Türk Telekom6,350,95-21,53
Türk Traktör168,901,38-0,86
Türker Proje Gayrimenkul118,001,904,52
Türkiye Sigorta4,682,41-24,25
Ufuk Yatırım13,87-3,013,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,771,07-11,08
Ulusoy Elektrik54,90-0,456,91
Ulusoy Un Sanayi4,93-0,20-3,11
Umpaş Holding1,24-3,13-52,49
Uşak Seramik1,750,57-25,21
Utopya Turizm18,80-5,43-51,55
Uzertaş Boya35,70-1,11-36,93
Ülker Bisküvi19,72-1,50-11,64
Ünlü Yatırım Holding4,972,05

Vakıf Fin. Kir.9,06-1,09165,85
Vakıf GMYO1,450,69-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,73-2,32-8,56
Vakıflar Bankası3,40-0,58-27,81
Vakko Tekstil10,960,0074,90
Vanet Gıda5,30-3,81-31,44
VBT Yazılım18,845,78

Verusa Holding45,500,570,89
Verusaturk Girisim20,52-0,1557,26
Vestel31,58-0,9449,95
Vestel Beyaz Eşya45,68-2,8118,51
Viking Kağıt5,381,51-40,22
Yapı ve Kredi Bank.2,26-0,44-24,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,50-1,25-12,96
Yataş13,051,64-9,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,82-9,919,55
Yeni Gimat GMYO13,830,7319,31
Yeşil GMYO0,990,00-28,26
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,290,88-46,45
Yibitaş İnşaat Malzeme10.816,000,24-30,67
Yonga Mobilya21,00-0,38-29,50
Yükselen Çelik5,050,20-3,48
Yünsa10,750,37-22,61
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,76-3,30-36,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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