Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.600,30
|1,88
|-19,51
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,58
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,83
|0,35
|-26,68
|İş Girişim
|9,51
|0,00
|-49,82
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,09
|-0,08
|-21,13
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-0,35
|-16,45
|İşbir Holding
|5.309,00
|0,74
|93,93
|Işık Plastik
|34,36
|-1,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,44
|-0,69
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|18,03
|-0,28
|0,17
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|6,45
|-20,23
|İzmir Fırça
|5,51
|-2,30
|-0,90
|Jantsa Jant Sanayi
|71,45
|-0,28
|72,38
|Kafein Yazılım
|28,98
|0,69
|35,80
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,81
|0,00
|Kaplamin
|19,80
|0,61
|-41,42
|Kardemir (A)
|7,08
|6,79
|18,99
|Kardemir (B)
|6,99
|5,59
|32,64
|Kardemir (D)
|7,53
|0,53
|30,28
|Karel Elektronik
|33,80
|0,30
|46,57
|Karsan Otomotiv
|4,07
|3,04
|25,23
|Karsu Tekstil
|7,68
|0,66
|-10,18
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,75
|9,92
|Kartonsan
|53,70
|7,74
|-43,28
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|10,00
|3,57
|Kent Gıda
|212,00
|0,95
|-40,38
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|1,37
|-32,67
|Kervan Gıda
|16,25
|-0,43
|24,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,68
|0,60
|-33,07
|Klimasan Klima
|20,36
|-0,10
|19,98
|Koç Holding
|19,99
|1,11
|-2,26
|Konfrut Gıda
|16,27
|1,37
|-3,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,85
|-0,95
|165,41
|Konya Çimento
|895,00
|-0,80
|-20,80
|Koray GMYO
|8,15
|-0,49
|83,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,00
|7,18
|47,91
|Koza Altın
|104,20
|-0,57
|7,76
|Koza Madencilik
|13,30
|0,15
|-14,14
|Körfez GMYO
|5,04
|-0,79
|-13,10
|Kristal Kola
|1,88
|0,53
|-52,04
|Kron Telekomünikasyon
|51,00
|-2,49
|38,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|237,50
|-1,86
|50,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,55
|4,51
|10,87
|Kütahya Porselen
|48,50
|-3,96
|-3,87
|Kütahya Şeker
|18,21
|9,96
|Lider Faktoring
|3,18
|1,60
|-6,74
|Link Bilgisayar
|32,12
|1,26
|1,66
|Logo Yazılım
|36,80
|-1,34
|18,18
|Lokman Hekim Sağlık
|9,54
|-1,04
|33,09
|Lüks Kadife
|45,04
|-1,01
|56,32
|Makina Takım
|2,83
|1,80
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|11,97
|9,92
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|7,14
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|171,50
|1,00
|54,37
|Marshall
|237,00
|-0,63
|-22,73
|Martı GMYO
|1,07
|0,00
|-58,10
|Martı Otel
|1,83
|0,55
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,10
|1,04
|Mavi Giyim
|54,60
|-1,44
|4,60
|Mazhar Zorlu Holding
|37,80
|-3,18
|20,08
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|36,36
|2,48
|Mega Polietilen
|8,22
|-1,20
|7,31
|Menderes Tekstil
|2,14
|0,00
|-30,74
|Mercan Kimya
|10,18
|-0,88
|Merit Turizm
|16,32
|-3,94
|57,54
|Merko Gıda
|5,00
|-1,57
|-42,13
|Metemtur Yatırım
|6,90
|-4,56
|-14,66
|Metro Holding
|1,61
|3,21
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|1,81
|-22,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,02
|1,67
|-20,51
|Milpa
|3,76
|0,53
|-18,26
|Mistral GMYO
|3,93
|-0,51
|-16,56
|MLP Sağlık
|22,52
|-0,18
|13,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|8,26
|42,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,41
|-1,98
|-37,47
|Mondi Tire Kutsan
|7,67
|2,54
|0,92
|Naturel Enerji
|35,80
|-0,39
|0,82
|Naturelgaz
|7,89
|1,54
|Net Holding
|3,98
|2,05
|16,03
|Netaş Telekom.
|19,23
|0,05
|-31,52
|Niğbaş Niğde Beton
|11,93
|0,25
|-77,06
|Nuh Çimento
|37,90
|2,05
|-21,09
|Nurol GMYO
|14,34
|3,46
|96,71
|Odaş Elektrik
|1,83
|-0,54
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,68
|1,43
|23,14
|Orma Orman Mahsulleri
|25,32
|-4,45
|72,01
|Osmanlı Menkul
|22,50
|-0,82
|-27,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|2,28
|-18,66
|Otokar
|284,60
|2,01
|-6,47
|Oyak Çimento
|6,42
|0,00
|-26,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|0,00
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,80
|-0,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|-2,44
|-15,29
|Özak GMYO
|4,02
|-0,74
|-21,18
|Özbal Çelik Boru
|13,43
|-0,81
|105,04
|Özderici GMYO
|1,45
|0,69
|-34,68
|Özerden Plastik
|8,09
|-0,74
|-10,11
|Pamukova Elektrik
|32,70
|-1,51
|53,38
|Panora GMYO
|6,89
|0,44
|14,49
|Papilon Savunma
|14,92
|-1,13
|-34,45
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|0,00
|-13,04
|Parsan
|27,78
|-1,00
|14,32
|Pegasus
|70,95
|-0,63
|-4,89
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,08
|-0,32
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,92
|0,11
|Pera GMYO
|1,40
|2,94
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,88
|-0,17
|24,83
|Petkim
|5,62
|0,72
|12,85
|Petrokent Turizm
|2.150,80
|-2,17
|137,29
|Pınar Et ve Un
|16,97
|-0,18
|-22,45
|Pınar Su
|7,07
|-0,98
|-4,85
|Pınar Süt
|17,35
|0,64
|-23,06
|Plastikkart
|17,25
|-2,54
|19,38
|Polisan Holding
|2,72
|-0,37
|-29,25
|Politeknik Metal
|351,50
|-0,03
|-13,36
|Prizma Press Matbaacılık
|4,32
|1,65
|-21,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,25
|-1,01
|-33,56
|QNB Finansbank
|40,54
|1,35
|-42,37
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,28
|0,40
|Ral Yatırım Holding
|4,07
|4,63
|-8,33
|Ray Sigorta
|9,86
|0,00
|-36,18
|Reysaş GMYO
|4,65
|-1,48
|-14,68
|Reysaş Lojistik
|4,03
|-1,71
|-22,11
|Rhea Girişim
|1,96
|2,08
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|15,34
|0,13
|11,89
|Royal Halı
|3,30
|2,17
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|21,92
|-4,20
|-27,61
|Sabancı Holding
|9,26
|-0,32
|-16,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,55
|0,67
|-30,61
|Sanel Mühendislik
|4,91
|-0,41
|43,57
|Sanifoam Sünger
|21,78
|-1,71
|60,15
|Sanko Pazarlama
|9,47
|-1,87
|2,18
|Saray Matbaacılık
|4,44
|-2,20
|-49,37
|Sarkuysan
|12,27
|-0,49
|41,08
|Sasa Polyester
|29,10
|-1,49
|94,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,76
|0,76
|179,20
|Sekuro Plastik
|22,50
|5,24
|61,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|-2,37
|-38,58
|Selçuk Gıda
|4,52
|7,88
|-9,24
|Selva Gıda Sanayi
|7,38
|3,80
|Senkron Güvenlik
|26,92
|-1,03
|2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|0,00
|Servet GMYO
|72,35
|-0,69
|-7,72
|Seyitler Kimya
|16,22
|2,01
|20,47
|Silverline Endüstri
|5,54
|0,18
|-35,58
|Sinpaş GMYO
|4,40
|2,09
|5,26
|Smartiks Yazılım
|5,78
|-1,03
|-34,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|4,17
|-8,87
|Söktaş
|3,95
|2,33
|-22,40
|Sönmez Filament
|40,00
|4,22
|-43,02
|Sönmez Pamuklu
|13,20
|1,54
|-45,00
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|1,67
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,43
|1,12
|-15,16
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|7,47
|-0,27
|4,34
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|0,52
|-7,45
|T. Halk Bankası
|4,54
|-0,66
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,20
|-0,30
|-34,96
|T.S.K.B.
|1,22
|-0,81
|-30,15
|T.Tuborg
|16,70
|0,00
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|26,34
|-0,60
|150,14
|Tat Gıda
|8,81
|0,57
|-23,80
|TAV Havalimanları
|22,58
|-1,05
|6,01
|Taze Kuru Gıda
|222,00
|-2,97
|2,64
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,00
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,12
|-0,35
|-13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|2,03
|-18,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,39
|-1,44
|25,13
|TGS Dış Ticaret
|11,84
|-0,25
|-6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|32,28
|1,38
|4,43
|Torunlar GMYO
|3,30
|-1,20
|-15,38
|Trabzon Liman
|29,80
|1,43
|-7,22
|Trabzonspor Sportif
|3,39
|5,28
|38,93
|Trend GMYO
|6,85
|-0,29
|-45,51
|TSKB GMYO
|2,54
|-1,55
|-55,83
|Tuğçelik
|13,60
|6,92
|68,32
|Tukaş
|6,61
|-0,15
|-31,79
|Turcas Petrol
|3,48
|1,16
|-28,25
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,83
|9,95
|Turkcell
|15,23
|-0,13
|-2,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,48
|-3,43
|24,24
|Tüpraş
|91,90
|-0,49
|-14,91
|Türk Hava Yolları
|12,56
|0,08
|-2,71
|Türk İlaç Serum
|28,06
|-1,13
|Türk Prysmian Kablo
|11,89
|-2,14
|-1,43
|Türk Telekom
|6,35
|0,95
|-21,53
|Türk Traktör
|168,90
|1,38
|-0,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,00
|1,90
|4,52
|Türkiye Sigorta
|4,68
|2,41
|-24,25
|Ufuk Yatırım
|13,87
|-3,01
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|1,07
|-11,08
|Ulusoy Elektrik
|54,90
|-0,45
|6,91
|Ulusoy Un Sanayi
|4,93
|-0,20
|-3,11
|Umpaş Holding
|1,24
|-3,13
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,75
|0,57
|-25,21
|Utopya Turizm
|18,80
|-5,43
|-51,55
|Uzertaş Boya
|35,70
|-1,11
|-36,93
|Ülker Bisküvi
|19,72
|-1,50
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|4,97
|2,05
|Vakıf Fin. Kir.
|9,06
|-1,09
|165,85
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,69
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,73
|-2,32
|-8,56
|Vakıflar Bankası
|3,40
|-0,58
|-27,81
|Vakko Tekstil
|10,96
|0,00
|74,90
|Vanet Gıda
|5,30
|-3,81
|-31,44
|VBT Yazılım
|18,84
|5,78
|Verusa Holding
|45,50
|0,57
|0,89
|Verusaturk Girisim
|20,52
|-0,15
|57,26
|Vestel
|31,58
|-0,94
|49,95
|Vestel Beyaz Eşya
|45,68
|-2,81
|18,51
|Viking Kağıt
|5,38
|1,51
|-40,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-0,44
|-24,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,50
|-1,25
|-12,96
|Yataş
|13,05
|1,64
|-9,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,82
|-9,91
|9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,83
|0,73
|19,31
|Yeşil GMYO
|0,99
|0,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,91
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,29
|0,88
|-46,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.816,00
|0,24
|-30,67
|Yonga Mobilya
|21,00
|-0,38
|-29,50
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,20
|-3,48
|Yünsa
|10,75
|0,37
|-22,61
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,76
|-3,30
|-36,46
(Son)
Kaynak: AA
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