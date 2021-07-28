Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.600,30 1,88 -19,51 İş Bankası (C) 5,10 -0,58 -24,92 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,83 0,35 -26,68 İş Girişim 9,51 0,00 -49,82 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,09 -0,08 -21,13 İş Yat. Ort. 2,81 -0,35 -16,45 İşbir Holding 5.309,00 0,74 93,93 Işık Plastik 34,36 -1,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -1,15 -24,56 İttifak Holding 1,44 -0,69 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 18,03 -0,28 0,17 İzmir Demir Çelik 2,64 6,45 -20,23 İzmir Fırça 5,51 -2,30 -0,90 Jantsa Jant Sanayi 71,45 -0,28 72,38 Kafein Yazılım 28,98 0,69 35,80 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,81 0,00 Kaplamin 19,80 0,61 -41,42 Kardemir (A) 7,08 6,79 18,99 Kardemir (B) 6,99 5,59 32,64 Kardemir (D) 7,53 0,53 30,28 Karel Elektronik 33,80 0,30 46,57 Karsan Otomotiv 4,07 3,04 25,23 Karsu Tekstil 7,68 0,66 -10,18 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,75 9,92 Kartonsan 53,70 7,74 -43,28 Katmerciler Ekipman 3,19 10,00 3,57 Kent Gıda 212,00 0,95 -40,38 Kerevitaş Gıda 4,43 1,37 -32,67 Kervan Gıda 16,25 -0,43 24,03 Kervansaray Yat. Holding 0,59 0,00 -53,17 Kiler GMYO 1,68 0,60 -33,07 Klimasan Klima 20,36 -0,10 19,98 Koç Holding 19,99 1,11 -2,26 Konfrut Gıda 16,27 1,37 -3,73 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,85 -0,95 165,41 Konya Çimento 895,00 -0,80 -20,80 Koray GMYO 8,15 -0,49 83,15 Kordsa Teknik Tekstil 23,00 7,18 47,91 Koza Altın 104,20 -0,57 7,76 Koza Madencilik 13,30 0,15 -14,14 Körfez GMYO 5,04 -0,79 -13,10 Kristal Kola 1,88 0,53 -52,04 Kron Telekomünikasyon 51,00 -2,49 38,44 Kuştur Kuşadası Turizm 237,50 -1,86 50,99 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,55 4,51 10,87 Kütahya Porselen 48,50 -3,96 -3,87 Kütahya Şeker 18,21 9,96 Lider Faktoring 3,18 1,60 -6,74 Link Bilgisayar 32,12 1,26 1,66 Logo Yazılım 36,80 -1,34 18,18 Lokman Hekim Sağlık 9,54 -1,04 33,09 Lüks Kadife 45,04 -1,01 56,32 Makina Takım 2,83 1,80 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 11,97 9,92 Marka Yatırım Holding 4,35 7,14 -32,35 Marmaris Altınyunus 171,50 1,00 54,37 Marshall 237,00 -0,63 -22,73 Martı GMYO 1,07 0,00 -58,10 Martı Otel 1,83 0,55 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 31,10 1,04 Mavi Giyim 54,60 -1,44 4,60 Mazhar Zorlu Holding 37,80 -3,18 20,08 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 36,36 2,48 Mega Polietilen 8,22 -1,20 7,31 Menderes Tekstil 2,14 0,00 -30,74 Mercan Kimya 10,18 -0,88 Merit Turizm 16,32 -3,94 57,54 Merko Gıda 5,00 -1,57 -42,13 Metemtur Yatırım 6,90 -4,56 -14,66 Metro Holding 1,61 3,21 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 1,81 -22,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,58 -26,18 Migros Ticaret 34,02 1,67 -20,51 Milpa 3,76 0,53 -18,26 Mistral GMYO 3,93 -0,51 -16,56 MLP Sağlık 22,52 -0,18 13,34 MMC San. ve Tic. Yat. 6,55 8,26 42,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,41 -1,98 -37,47 Mondi Tire Kutsan 7,67 2,54 0,92 Naturel Enerji 35,80 -0,39 0,82 Naturelgaz 7,89 1,54 Net Holding 3,98 2,05 16,03 Netaş Telekom. 19,23 0,05 -31,52 Niğbaş Niğde Beton 11,93 0,25 -77,06 Nuh Çimento 37,90 2,05 -21,09 Nurol GMYO 14,34 3,46 96,71 Odaş Elektrik 1,83 -0,54 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,68 1,43 23,14 Orma Orman Mahsulleri 25,32 -4,45 72,01 Osmanlı Menkul 22,50 -0,82 -27,04 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 2,28 -18,66 Otokar 284,60 2,01 -6,47 Oyak Çimento 6,42 0,00 -26,88 Oyak Yat. Ort. 6,90 0,00 -0,03 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,80 -0,32 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 -2,44 -15,29 Özak GMYO 4,02 -0,74 -21,18 Özbal Çelik Boru 13,43 -0,81 105,04 Özderici GMYO 1,45 0,69 -34,68 Özerden Plastik 8,09 -0,74 -10,11 Pamukova Elektrik 32,70 -1,51 53,38 Panora GMYO 6,89 0,44 14,49 Papilon Savunma 14,92 -1,13 -34,45 Park Elek.Madencilik 4,67 0,00 -13,04 Parsan 27,78 -1,00 14,32 Pegasus 70,95 -0,63 -4,89 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,08 -0,32 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,92 0,11 Pera GMYO 1,40 2,94 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -0,17 24,83 Petkim 5,62 0,72 12,85 Petrokent Turizm 2.150,80 -2,17 137,29 Pınar Et ve Un 16,97 -0,18 -22,45 Pınar Su 7,07 -0,98 -4,85 Pınar Süt 17,35 0,64 -23,06 Plastikkart 17,25 -2,54 19,38 Polisan Holding 2,72 -0,37 -29,25 Politeknik Metal 351,50 -0,03 -13,36 Prizma Press Matbaacılık 4,32 1,65 -21,17 QNB Finans Fin. Kir. 83,25 -1,01 -33,56 QNB Finansbank 40,54 1,35 -42,37 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,28 0,40 Ral Yatırım Holding 4,07 4,63 -8,33 Ray Sigorta 9,86 0,00 -36,18 Reysaş GMYO 4,65 -1,48 -14,68 Reysaş Lojistik 4,03 -1,71 -22,11 Rhea Girişim 1,96 2,08 -47,31 Rodrigo Tekstil 15,34 0,13 11,89 Royal Halı 3,30 2,17 -4,07 RTA Laboratuvarları 21,92 -4,20 -27,61 Sabancı Holding 9,26 -0,32 -16,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,55 0,67 -30,61 Sanel Mühendislik 4,91 -0,41 43,57 Sanifoam Sünger 21,78 -1,71 60,15 Sanko Pazarlama 9,47 -1,87 2,18 Saray Matbaacılık 4,44 -2,20 -49,37 Sarkuysan 12,27 -0,49 41,08 Sasa Polyester 29,10 -1,49 94,20 Say Yenilenebilir Enerji 23,76 0,76 179,20 Sekuro Plastik 22,50 5,24 61,17 Selçuk Ecza Deposu 8,25 -2,37 -38,58 Selçuk Gıda 4,52 7,88 -9,24 Selva Gıda Sanayi 7,38 3,80 Senkron Güvenlik 26,92 -1,03 2,51 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,00 0,00 Servet GMYO 72,35 -0,69 -7,72 Seyitler Kimya 16,22 2,01 20,47 Silverline Endüstri 5,54 0,18 -35,58 Sinpaş GMYO 4,40 2,09 5,26 Smartiks Yazılım 5,78 -1,03 -34,76 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 4,17 -8,87 Söktaş 3,95 2,33 -22,40 Sönmez Filament 40,00 4,22 -43,02 Sönmez Pamuklu 13,20 1,54 -45,00 Sumaş Suni Tahta 58,00 1,67 13,17 Şeker Fin. Kir. 5,43 1,12 -15,16 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 7,47 -0,27 4,34 Şok Marketler Ticaret 11,55 0,52 -7,45 T. Halk Bankası 4,54 -0,66 -18,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,20 -0,30 -34,96 T.S.K.B. 1,22 -0,81 -30,15 T.Tuborg 16,70 0,00 -7,58 Taç Tarım Ürünleri 26,34 -0,60 150,14 Tat Gıda 8,81 0,57 -23,80 TAV Havalimanları 22,58 -1,05 6,01 Taze Kuru Gıda 222,00 -2,97 2,64 Tek-Art Turizm 1,45 0,00 -28,22 Tekfen Holding 14,12 -0,35 -13,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 2,03 -18,82 Temapol Polimer Plastik 14,39 -1,44 25,13 TGS Dış Ticaret 11,84 -0,25 -6,85 Tofaş Oto. Fab. 32,28 1,38 4,43 Torunlar GMYO 3,30 -1,20 -15,38 Trabzon Liman 29,80 1,43 -7,22 Trabzonspor Sportif 3,39 5,28 38,93 Trend GMYO 6,85 -0,29 -45,51 TSKB GMYO 2,54 -1,55 -55,83 Tuğçelik 13,60 6,92 68,32 Tukaş 6,61 -0,15 -31,79 Turcas Petrol 3,48 1,16 -28,25 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,83 9,95 Turkcell 15,23 -0,13 -2,95 Tümosan Motor ve Traktör 17,48 -3,43 24,24 Tüpraş 91,90 -0,49 -14,91 Türk Hava Yolları 12,56 0,08 -2,71 Türk İlaç Serum 28,06 -1,13 Türk Prysmian Kablo 11,89 -2,14 -1,43 Türk Telekom 6,35 0,95 -21,53 Türk Traktör 168,90 1,38 -0,86 Türker Proje Gayrimenkul 118,00 1,90 4,52 Türkiye Sigorta 4,68 2,41 -24,25 Ufuk Yatırım 13,87 -3,01 3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 1,07 -11,08 Ulusoy Elektrik 54,90 -0,45 6,91 Ulusoy Un Sanayi 4,93 -0,20 -3,11 Umpaş Holding 1,24 -3,13 -52,49 Uşak Seramik 1,75 0,57 -25,21 Utopya Turizm 18,80 -5,43 -51,55 Uzertaş Boya 35,70 -1,11 -36,93 Ülker Bisküvi 19,72 -1,50 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 4,97 2,05 Vakıf Fin. Kir. 9,06 -1,09 165,85 Vakıf GMYO 1,45 0,69 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,73 -2,32 -8,56 Vakıflar Bankası 3,40 -0,58 -27,81 Vakko Tekstil 10,96 0,00 74,90 Vanet Gıda 5,30 -3,81 -31,44 VBT Yazılım 18,84 5,78 Verusa Holding 45,50 0,57 0,89 Verusaturk Girisim 20,52 -0,15 57,26 Vestel 31,58 -0,94 49,95 Vestel Beyaz Eşya 45,68 -2,81 18,51 Viking Kağıt 5,38 1,51 -40,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 -0,44 -24,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,50 -1,25 -12,96 Yataş 13,05 1,64 -9,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,82 -9,91 9,55 Yeni Gimat GMYO 13,83 0,73 19,31 Yeşil GMYO 0,99 0,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,11 0,91 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,29 0,88 -46,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.816,00 0,24 -30,67 Yonga Mobilya 21,00 -0,38 -29,50 Yükselen Çelik 5,05 0,20 -3,48 Yünsa 10,75 0,37 -22,61 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,76 -3,30 -36,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı

Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor

3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş

Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil

"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi

Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz

Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü

Eski sevgilisini darbettiği görüntüler ortaya çıkan Çağatay Akman hakkında koruma kararı talebinde bulunuldu