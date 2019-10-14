Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 -0,66 -22,56 Acıpayam Selüloz 4,47 -2,61 39,91 Adana Çimento (A) 6,39 0,47 34,35 Adana Çimento (B) 4,99 1,42 54,70 Adana Çimento (C) 1,53 0,66 24,28 Adel Kalemcilik 10,88 -3,20 5,91 Adese Alışveriş Ticaret 2,07 -3,72 -11,54 Afyon Çimento 4,28 -0,93 -6,75 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 6,94 -3,48 17,93 Akçansa 6,40 -2,88 -2,17 Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 -2,27 -35,82 Akfen GMYO 2,23 -1,76 35,15 Akın Tekstil 9,38 -1,99 3,48 Akiş GMYO 2,53 -1,94 11,01 Akmerkez GMYO 20,72 0,97 40,17 Aksa 8,94 -3,25 34,75 Aksa Enerji 2,39 -3,63 -10,82 Aksigorta 4,92 -1,99 56,72 Aksu Enerji 9,21 -1,39 19,30 Alarko Carrıer 35,60 -0,67 -9,55 Alarko GMYO 51,85 0,29 22,80 Alarko Holding 5,03 -1,76 157,91 Albaraka Türk 1,21 -4,72 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 7,91 -0,50 37,33 Alkim Kağıt 3,83 -3,77 6,56 Alkim Kimya 24,98 -1,65 15,97 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 5,66 -0,35 82,50 Anadolu Cam 3,13 -1,88 22,04 Anadolu Efes 19,38 -3,58 -3,45 Anadolu Grubu Holding 13,22 -3,15 30,45 Anadolu Hayat Emek. 5,16 -1,53 -9,39 Anadolu Isuzu 8,17 -3,66 32,20 Anadolu Sigorta 4,14 -1,19 5,46 Anel Elektrik 1,85 -2,63 14,20 Arçelik 17,30 -3,62 9,56 Arena Bilgisayar 4,31 -2,71 -2,27 Armada Bilgisayar 9,85 -1,89 6,03 Arsan Tekstil 2,15 -2,27 32,72 Artı Yatırım Holding 0,75 0,00 -13,79 Aselsan 17,67 -3,02 -26,22 Aslan Çimento 26,90 -1,75 -4,47 Ata GMYO 3,90 -1,76 -2,74 Atakule GMYO 1,19 -2,46 -9,56 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -1,06 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,46 -2,61 41,37 Avrasya GMYO 1,11 -0,89 26,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 0,74 25,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.278,10 0,02 2,55 Avrupa Yatırım Holding 1,87 -4,59 -23,05 Ayen Enerji 1,99 -3,86 10,52 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 0,00 27,24 Aygaz 10,43 -3,16 4,88 Bagfaş 9,96 -1,39 106,64 Bak Ambalaj 5,32 -1,85 12,99 Balatacılar Balatacılık 0,30 -6,25 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,64 -2,96 30,68 Banvit 11,76 -3,84 8,99 Baştaş Başkent Çimento 1,92 -0,52 -4,95 Batı Çimento 2,68 0,00 11,20 Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -10,09 Bera Holding 2,00 -4,31 -2,91 Berkosan Yalıtım 1,78 -3,26 -1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -1,22 0,00 Beyaz Filo 3,04 -3,49 11,36 Beymen Perakende Yat. 15,10 -3,21 283,25 Bilici Yatırım 2,57 -1,53 103,23 Bim Mağazalar 47,30 -1,17 10,42 Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67 Birlik Mensucat 0,85 -2,30 -27,35 Bizim Mağazaları 8,89 -4,41 30,74 Bolu Çimento 2,69 -2,54 -12,88 Bomonti Elektrik 2,03 -0,98 322,92 Borusan Mannesmann 8,35 -2,57 19,13 Borusan Yat. Paz. 33,80 -1,92 -6,70 Bosch Fren Sistemleri 204,20 -2,30 33,66 Bossa 4,47 -2,40 6,32 Brisa 5,59 -2,27 -11,69 Burçelik 3,63 -3,71 13,08 Burçelik Vana 4,50 -6,25 204,05 Bursa Çimento 4,70 -1,26 6,82 Carrefoursa 3,22 -2,13 -7,47 Ceo Event Medya 7,29 -2,02 Coca Cola İçecek 29,82 -6,87 0,86 Cosmos Yat. Holding 1,23 0,00 26,80 Credıtwest Faktorıng 1,69 -2,87 62,50 Çelebi 97,10 -0,46 66,42 Çelik Halat 4,45 -1,55 -17,64 Çemaş Döküm 1,07 -3,60 40,79 Çemtaş 5,21 -3,52 -12,64 Çimbeton 29,10 -1,02 1,75 Çimentaş 11,09 -2,97 -12,68 Çimsa 7,22 -2,17 -4,37 Çuhadaroğlu Metal 2,26 -1,74 26,97 Dagi Giyim 1,69 -7,65 36,29 Dagi Yatırım Holding 1,56 -7,69 54,46 Dardanel 1,25 -3,10 13,64 Datagate Bilgisayar 5,54 -3,15 29,44 Demısaş Döküm 2,36 -2,07 2,71 Denge Holding 1,63 -2,98 40,52 Deniz GMYO 3,37 -1,46 10,86 Denizbank 21,14 0,00 10,68 Denizli Cam 5,26 -2,95 1,00 Derimod 3,59 -2,18 27,79 Derlüks Deri 1,93 -3,50 Desa Deri 2,32 -0,43 34,10 Despec Bilgisayar 3,09 -3,44 13,12 Deva Holding 6,42 -1,38 95,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 -2,25 11,54 Ditaş Doğan 6,41 -4,19 25,22 DO-CO 522,10 -1,10 10,16 Doğan Burda 3,13 -1,88 3,99 Doğan Holding 1,60 -0,62 71,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,00 -18,85 Doğusan 1,40 0,72 -35,32 Doğuş GMYO 2,55 -1,16 20,85 Doğuş Otomotiv 7,03 -2,77 61,98 Döktaş Dökümcülük 27,80 -3,81 241,10 Duran Doğan Basım 10,59 -1,94 107,65 Dyo Boya 3,39 -1,74 16,90 Eczacıbaşı İlaç 3,03 -1,62 24,92 Eczacıbaşı Yatırım 7,61 -5,58 18,86 Edip Gayrimenkul 0,85 -2,30 10,39 Ege Endüstri 467,30 -3,09 50,19 Ege Gübre 36,62 -2,09 77,02 Ege Profil 8,90 -1,11 5,98 Ege Seramik 2,82 -3,42 -4,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 2,94 45,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 5,30 -3,64 38,02 Ekiz Kimya 0,41 -2,38 24,24 Emek Elektrik 1,16 -3,33 18,37 Eminiş Ambalaj 1,05 0,00 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,24 -2,36 -14,87 Enerjisa Enerji 5,92 -3,90 25,73 Enka İnşaat 5,74 -1,03 29,16 Erbosan 19,20 -3,37 26,28 Ereğli Demir Çelik 6,73 -2,46 10,30 Ersu Gıda 1,29 -2,27 40,22 Escort Teknoloji 0,76 -2,56 0,00 Etiler Gıda 3,49 -1,41 63,85 Euro Kapital Yat. Ort. 1,09 -3,54 54,83 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -3,57 27,57 Euro Yat. Ort. 0,80 -3,61 27,67 Euro Yatırım Holding 1,12 -3,45 103,64 Fenerbahçe Futbol 10,95 -2,32 58,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,83 -2,41 6,39 F-M İzmit Piston 19,63 -1,85 27,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,78 -2,11 80,64 Ford Otosan 58,70 -1,01 23,55 Formet Çelik Kapı 5,40 -1,46 325,20 Frigo Pak Gıda 8,50 0,59 400,00 Galatasaray Sportif 1,49 -1,97 20,16 Garanti Bankası 8,89 -4,20 11,68 Garanti Faktoring 3,40 -1,16 71,72 Garanti Yat. Ort. 0,93 1,09 26,99 Gedik Y. Men. Değ. 4,14 -0,72 35,59 Gedik Yatırım Holding 4,36 -1,58 85,53 Gediz Ambalaj 5,36 -1,47 32,53 Gentaş 1,37 -2,84 -0,19 Gersan Elektrik 2,03 -3,33 -16,81 Global Men. Değ. 1,02 -1,92 117,02 Global Yat. Holding 3,66 -1,61 22,41 Good-Year 2,62 -1,13 -21,04 Göltaş Çimento 12,66 0,16 3,39 Gözde Girişim 3,43 -2,83 28,46 GSD Denizcilik 1,77 11,32 53,91 GSD Holding 0,85 -2,30 6,25 Gübre Fabrik. 5,12 -0,78 72,97 Güler Yat. Holding 1,82 -1,09 70,09 Güneş Sigorta 1,71 -1,72 21,95 Halk GMYO 0,92 -2,13 43,01 Halk Sigorta 1,58 0,64 79,03 Hatay Tekstil 3,86 -1,03 11,94 Hedef Girişim 1,63 6,54 40,52 Hektaş 14,84 -1,72 60,09 HUB Girişim 5,39 -3,23 186,70 Hürriyet Gzt. 0,72 -2,70 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,98 -3,16 -19,27 İdealist Danışmanlık 3,82 0,00 -34,64 İdealist GMYO 2,60 -2,99 59,51 İhlas Ev Aletleri 1,39 -2,11 325,56 İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -10,60 İhlas Gazetecilik 2,26 -1,31 270,49 İhlas Holding 0,50 -1,96 56,25 İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 151,52 İndeks Bilgisayar 7,12 -4,81 27,86 Info Yatırım 4,80 366,02 İntema 6,58 -2,66 9,73 İpek Doğal Enerji 6,38 -2,00 18,81 İskenderun Demir Çelik 6,13 -1,61 30,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)