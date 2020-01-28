Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,39
|1,27
|28,49
|Acıpayam Selüloz
|7,68
|3,78
|20,57
|Adana Çimento (A)
|9,42
|-0,11
|-2,99
|Adana Çimento (B)
|6,94
|-0,72
|-2,66
|Adana Çimento (C)
|2,23
|0,00
|0,00
|Adel Kalemcilik
|18,35
|15,92
|16,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|0,44
|19,79
|Afyon Çimento
|6,88
|1,33
|9,55
|Ak Enerji
|1,27
|-0,78
|16,51
|Akbank
|8,49
|-0,59
|4,69
|Akçansa
|10,13
|1,40
|0,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|1,33
|8,06
|Akfen GMYO
|4,02
|-0,50
|-0,74
|Akın Tekstil
|15,65
|-0,63
|13,49
|Akiş GMYO
|4,47
|2,52
|10,64
|Akmerkez GMYO
|25,68
|-1,15
|8,45
|Aksa
|14,16
|-0,91
|3,36
|Aksa Enerji
|4,17
|-0,71
|9,74
|Aksigorta
|6,60
|-1,20
|8,37
|Aksu Enerji
|13,27
|-2,50
|-10,76
|Alarko Carrıer
|64,20
|-0,93
|7,00
|Alarko GMYO
|91,55
|-0,11
|-0,27
|Alarko Holding
|6,20
|0,65
|4,20
|Albaraka Türk
|1,74
|0,00
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,53
|-2,76
|37,29
|Alkim Kağıt
|6,50
|-0,91
|16,49
|Alkim Kimya
|44,84
|0,22
|17,01
|Altınyağ
|0,58
|-3,33
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,61
|0,84
|-3,80
|Anadolu Cam
|4,58
|-0,22
|5,05
|Anadolu Efes
|25,50
|-1,09
|10,49
|Anadolu Grubu Holding
|20,26
|0,40
|15,18
|Anadolu Hayat Emek.
|7,38
|1,79
|7,89
|Anadolu Isuzu
|11,94
|-2,13
|-1,89
|Anadolu Sigorta
|4,99
|0,40
|13,41
|Anel Elektrik
|3,44
|0,00
|7,17
|Arçelik
|21,34
|-1,39
|2,40
|Arena Bilgisayar
|10,78
|2,67
|43,16
|Armada Bilgisayar
|27,00
|-2,88
|64,73
|Arsan Tekstil
|4,38
|0,00
|22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-3,03
|18,52
|Aselsan
|23,52
|0,43
|12,32
|Aslan Çimento
|40,76
|3,93
|2,00
|Ata GMYO
|4,04
|-0,25
|-10,82
|Atakule GMYO
|2,19
|-2,23
|14,06
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|4,21
|-1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|0,61
|15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|-0,07
|1,36
|Avrasya GMYO
|1,89
|0,53
|25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|-1,00
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,40
|0,01
|2,37
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|1,30
|Ayen Enerji
|4,14
|0,00
|19,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,97
|10,00
|35,62
|Aygaz
|13,12
|-0,30
|2,18
|Bagfaş
|19,93
|0,30
|18,49
|Bak Ambalaj
|7,70
|3,49
|4,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,27
|-1,30
|83,06
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-1,40
|39,29
|Banvit
|19,01
|1,17
|2,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|-1,01
|13,90
|Batı Çimento
|3,95
|0,51
|19,34
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,00
|16,79
|Bera Holding
|4,39
|1,39
|14,03
|Berkosan Yalıtım
|3,23
|2,54
|17,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,54
|1,60
|3,67
|Beyaz Filo
|3,46
|9,84
|9,49
|Bilici Yatırım
|5,63
|-0,88
|28,83
|Bim Mağazalar
|48,74
|-0,93
|4,46
|Birko Mensucat
|0,34
|3,03
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,55
|-0,64
|35,96
|Bizim Mağazaları
|12,00
|-1,23
|7,43
|Bolu Çimento
|4,69
|0,86
|-0,21
|Bomonti Elektrik
|1,51
|0,00
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,79
|-0,62
|11,70
|Borusan Yat. Paz.
|72,45
|-1,43
|17,14
|Bosch Fren Sistemleri
|314,00
|0,10
|8,31
|Bossa
|8,38
|0,84
|3,97
|Brisa
|9,17
|0,11
|-3,58
|Burçelik
|10,22
|5,80
|75,90
|Burçelik Vana
|20,50
|13,38
|111,12
|Bursa Çimento
|6,77
|0,45
|8,67
|Carrefoursa
|8,29
|6,83
|76,01
|Ceo Event Medya
|7,38
|-0,14
|-10,44
|Coca Cola İçecek
|44,54
|-0,13
|15,09
|Cosmos Yat. Holding
|2,58
|9,79
|26,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,47
|-1,20
|-14,24
|Çelebi
|100,50
|-1,66
|-1,57
|Çelik Halat
|8,42
|-0,94
|29,54
|Çemaş Döküm
|1,27
|0,00
|1,32
|Çemtaş
|8,47
|3,04
|2,29
|Çimbeton
|49,98
|3,56
|21,13
|Çimentaş
|18,06
|11,14
|20,40
|Çimsa
|10,31
|4,46
|13,55
|Çuhadaroğlu Metal
|3,68
|-1,60
|15,36
|Dagi Giyim
|2,79
|0,36
|11,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,25
|0,71
|88,05
|Dardanel
|7,38
|5,43
|94,72
|Datagate Bilgisayar
|10,30
|-0,48
|31,88
|Demısaş Döküm
|4,07
|-1,45
|16,95
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|2,19
|Deniz GMYO
|5,81
|0,17
|15,05
|Denizli Cam
|9,44
|2,50
|13,19
|Derimod
|10,62
|-4,15
|48,74
|Derlüks Deri
|3,97
|0,51
|-2,70
|Desa Deri
|4,57
|2,47
|0,66
|Despec Bilgisayar
|5,57
|10,96
|31,37
|Deva Holding
|10,76
|-0,19
|19,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-2,56
|Ditaş Doğan
|9,57
|-1,44
|0,10
|DO-CO
|596,00
|-0,30
|5,67
|Doğan Burda
|6,88
|-2,96
|13,34
|Doğan Holding
|2,10
|1,45
|14,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|4,55
|39,39
|Doğusan
|2,43
|0,41
|16,83
|Doğuş GMYO
|6,15
|4,77
|35,76
|Doğuş Otomotiv
|12,71
|0,00
|33,51
|Döktaş Dökümcülük
|64,50
|5,74
|19,56
|Duran Doğan Basım
|22,30
|-4,46
|58,83
|Dyo Boya
|6,90
|4,86
|40,82
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|0,00
|12,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,38
|1,16
|12,56
|Edip Gayrimenkul
|1,78
|0,56
|28,06
|Ege Endüstri
|652,90
|-0,58
|12,47
|Ege Gübre
|54,85
|-1,88
|10,14
|Ege Profil
|15,16
|0,73
|26,65
|Ege Seramik
|5,17
|1,17
|39,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,43
|-2,27
|34,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,66
|-9,59
|69,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|0,00
|120,00
|Egeplast
|15,29
|-2,67
|22,32
|Ekiz Kimya
|1,28
|8,47
|109,84
|Emek Elektrik
|1,98
|1,02
|24,53
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|0,60
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,61
|13,70
|Enerjisa Enerji
|7,81
|-0,51
|5,68
|Enka İnşaat
|6,68
|-0,45
|4,05
|Erbosan
|25,92
|0,86
|3,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,34
|-0,74
|3,32
|Ersu Gıda
|3,82
|-7,73
|84,54
|Escort Teknoloji
|3,00
|-9,09
|115,83
|Etiler Gıda
|2,41
|0,84
|-1,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|-1,08
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|-3,42
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|7,63
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,30
|0,76
|19,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,84
|1,04
|5,91
|F-M İzmit Piston
|60,55
|0,92
|21,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,63
|-4,23
|38,23
|Ford Otosan
|74,00
|-0,07
|4,45
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-4,61
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|14,02
|5,81
|8,18
|Galatasaray Sportif
|2,30
|1,32
|13,30
|Garanti Bankası
|11,73
|-0,34
|5,30
|Garanti Faktoring
|5,66
|-2,25
|46,25
|Garanti Yat. Ort.
|1,73
|14,57
|60,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,74
|1,14
|73,93
|Gedik Yatırım Holding
|25,00
|4,17
|225,10
|Gediz Ambalaj
|8,81
|-0,90
|30,33
|Gentaş
|2,52
|0,00
|15,07
|Gersan Elektrik
|3,68
|-0,27
|15,36
|Global Men. Değ.
|2,12
|-4,50
|12,77
|Global Yat. Holding
|4,99
|-0,40
|2,46
|Good-Year
|4,54
|2,25
|12,10
|Göltaş Çimento
|18,32
|1,78
|2,98
|Gözde Girişim
|5,21
|-0,76
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,50
|1,45
|36,72
|GSD Holding
|1,70
|-1,16
|14,09
|Gübre Fabrik.
|9,09
|0,89
|0,55
|Güler Yat. Holding
|2,28
|1,33
|12,32
|Güneş Sigorta
|2,71
|2,65
|24,31
|Halk GMYO
|1,56
|0,00
|27,87
|Halk Sigorta
|2,05
|-0,49
|3,54
|Hatay Tekstil
|7,62
|-0,65
|10,92
|Hedef Girişim
|2,83
|0,00
|8,43
|Hektaş
|10,73
|2,68
|33,79
|HUB Girişim
|42,50
|-7,00
|206,20
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|-0,84
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,82
|1,39
|10,44
|İdealist Danışmanlık
|3,16
|0,00
|-4,82
|İdealist GMYO
|3,40
|-0,29
|11,11
|İhlas Ev Aletleri
|2,87
|0,70
|-8,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|0,00
|-33,92
|İhlas Holding
|0,87
|0,00
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|-1,90
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|13,13
|-1,65
|35,36
|Info Yatırım
|7,10
|2,90
|-20,22
|İntema
|11,40
|-2,23
|23,11
|İpek Doğal Enerji
|9,85
|1,34
|27,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,89
|-0,13
|-1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)