Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,16
|1,41
|16,13
|Acıpayam Selüloz
|6,81
|2,41
|6,91
|Adana Çimento (A)
|9,67
|3,42
|-0,41
|Adana Çimento (B)
|6,90
|2,37
|-3,23
|Adana Çimento (C)
|2,00
|4,71
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|14,28
|-0,21
|-9,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|3,42
|5,72
|Afyon Çimento
|6,82
|3,33
|8,60
|Ak Enerji
|1,06
|1,92
|-2,75
|Akbank
|7,61
|-0,13
|-6,17
|Akçansa
|9,69
|1,36
|-3,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|2,55
|-4,74
|Akfen GMYO
|3,60
|0,56
|-11,11
|Akın Tekstil
|14,09
|-0,07
|2,18
|Akiş GMYO
|4,01
|0,75
|-0,74
|Akmerkez GMYO
|27,26
|-1,87
|15,12
|Aksa
|7,49
|3,31
|-4,32
|Aksa Enerji
|3,70
|1,37
|-2,63
|Aksigorta
|6,47
|0,47
|6,24
|Aksu Enerji
|11,65
|0,69
|-21,65
|Alarko Carrıer
|56,70
|3,28
|-5,50
|Alarko GMYO
|85,75
|2,14
|-6,59
|Alarko Holding
|5,94
|1,02
|-0,17
|Albaraka Türk
|1,52
|-1,30
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,66
|4,71
|71,59
|Alkim Kağıt
|6,35
|1,60
|13,80
|Alkim Kimya
|45,50
|0,62
|18,74
|Altınyağ
|0,64
|-1,54
|56,10
|Altınyunus Çeşme
|11,38
|1,61
|13,91
|Anadolu Cam
|4,00
|2,83
|-8,26
|Anadolu Efes
|24,40
|2,43
|5,72
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|0,53
|-2,22
|Anadolu Hayat Emek.
|7,35
|-1,87
|7,46
|Anadolu Isuzu
|11,03
|0,73
|-9,37
|Anadolu Sigorta
|4,81
|-0,62
|9,32
|Anel Elektrik
|2,97
|1,37
|-7,48
|Arçelik
|19,73
|0,61
|-5,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,98
|5,99
|Arena Bilgisayar
|10,82
|5,15
|43,69
|Armada Bilgisayar
|20,00
|2,93
|22,03
|Arsan Tekstil
|4,55
|0,66
|27,09
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|9,88
|Aselsan
|28,60
|0,85
|36,58
|Aslan Çimento
|35,54
|4,04
|-11,06
|Ata GMYO
|3,77
|0,80
|-16,78
|Atakule GMYO
|1,93
|1,58
|0,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|3,82
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,49
|-0,62
|3,95
|Avrasya GMYO
|1,82
|1,11
|20,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|-0,54
|1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,20
|0,01
|2,51
|Avrupa Yatırım Holding
|1,50
|2,74
|-2,60
|Ayen Enerji
|3,50
|1,16
|0,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,72
|-1,81
|24,20
|Aygaz
|12,49
|-0,08
|-2,73
|Bagfaş
|16,78
|1,57
|-0,24
|Bak Ambalaj
|6,67
|2,62
|-9,25
|Balatacılar Balatacılık
|1,82
|5,81
|46,77
|Bantaş Ambalaj
|3,01
|-0,66
|19,44
|Banvit
|19,42
|-1,17
|4,58
|Baştaş Başkent Çimento
|3,59
|3,46
|38,61
|Batı Çimento
|3,43
|0,59
|3,63
|Batısöke Çimento
|1,41
|0,00
|7,63
|Bera Holding
|3,72
|1,92
|-3,38
|Berkosan Yalıtım
|2,89
|0,35
|5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,96
|-0,67
|20,82
|Beyaz Filo
|3,57
|-0,83
|12,97
|Bilici Yatırım
|7,09
|0,42
|62,24
|Bim Mağazalar
|47,70
|-0,96
|2,23
|Birko Mensucat
|0,36
|0,00
|16,13
|Birlik Mensucat
|1,35
|1,50
|18,42
|Bizim Mağazaları
|9,26
|0,00
|-17,10
|Bolu Çimento
|4,42
|4,00
|-5,96
|Bomonti Elektrik
|1,40
|2,19
|9,37
|Borusan Mannesmann
|11,07
|1,28
|-3,32
|Borusan Yat. Paz.
|61,00
|1,75
|-1,37
|Bosch Fren Sistemleri
|262,50
|0,96
|-9,45
|Bossa
|9,63
|2,01
|19,48
|Brisa
|9,38
|1,63
|-1,37
|Burçelik
|6,24
|-1,27
|7,40
|Burçelik Vana
|14,96
|-2,86
|54,07
|Bursa Çimento
|3,98
|2,05
|-0,58
|Carrefoursa
|6,60
|4,60
|40,13
|Ceo Event Medya
|6,91
|0,88
|-16,14
|Coca Cola İçecek
|45,02
|-5,70
|16,33
|Cosmos Yat. Holding
|2,30
|2,68
|12,75
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|-4,08
|-18,40
|Çelebi
|88,40
|-1,61
|-13,42
|Çelik Halat
|9,17
|1,66
|41,08
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-1,08
|Çemtaş
|7,34
|3,23
|-11,35
|Çimbeton
|41,00
|2,14
|-0,63
|Çimentaş
|14,10
|-1,12
|-6,00
|Çimsa
|9,50
|4,05
|4,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,31
|0,61
|3,76
|Dagi Giyim
|3,02
|1,68
|20,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,99
|-0,66
|32,30
|Dardanel
|5,35
|5,94
|41,16
|Datagate Bilgisayar
|8,14
|0,74
|4,23
|Demısaş Döküm
|3,85
|1,05
|10,63
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,86
|0,41
|-3,76
|Denizli Cam
|7,98
|2,84
|-4,32
|Derimod
|7,96
|-1,36
|11,48
|Derlüks Deri
|3,48
|0,29
|-14,71
|Desa Deri
|5,45
|7,28
|20,04
|Despec Bilgisayar
|5,14
|4,68
|21,23
|Deva Holding
|10,75
|1,22
|19,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|-1,41
|-10,26
|Ditaş Doğan
|11,58
|-0,69
|21,13
|DO-CO
|620,00
|0,08
|9,93
|Doğan Burda
|4,72
|0,43
|-22,24
|Doğan Holding
|1,96
|1,03
|6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|0,00
|26,67
|Doğusan
|2,27
|0,00
|9,13
|Doğuş GMYO
|6,40
|12,48
|41,28
|Doğuş Otomotiv
|10,83
|3,44
|13,76
|Döktaş Dökümcülük
|41,92
|2,85
|-22,30
|Duran Doğan Basım
|18,10
|1,12
|28,92
|Dyo Boya
|5,43
|2,07
|10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|4,07
|0,99
|9,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,43
|2,05
|22,95
|Edip Gayrimenkul
|2,21
|1,38
|58,99
|Ege Endüstri
|697,70
|2,66
|20,19
|Ege Gübre
|48,62
|-0,86
|-2,37
|Ege Profil
|14,18
|1,29
|18,46
|Ege Seramik
|5,08
|2,01
|36,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|2,86
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,58
|-1,69
|48,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|2,86
|80,00
|Egeplast
|13,80
|-3,16
|10,40
|Ekiz Kimya
|1,00
|-4,76
|63,93
|Emek Elektrik
|1,96
|1,03
|23,27
|Eminiş Ambalaj
|1,97
|-8,80
|29,61
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|-0,65
|4,11
|Enerjisa Enerji
|8,13
|0,00
|10,01
|Enka İnşaat
|6,60
|0,92
|2,80
|Erbosan
|21,58
|0,28
|-13,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,81
|0,11
|-2,54
|Ersu Gıda
|3,13
|5,03
|51,21
|Escort Teknoloji
|2,80
|2,94
|101,44
|Etiler Gıda
|2,05
|-2,38
|-16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,65
|-0,60
|-1,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,27
|0,00
|1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,28
|-1,54
|8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|0,66
|1,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,17
|-0,49
|11,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,34
|0,93
|-5,03
|F-M İzmit Piston
|46,34
|3,72
|-7,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,86
|3,15
|2,21
|Ford Otosan
|79,35
|0,70
|12,00
|Formet Çelik Kapı
|2,24
|1,82
|-25,33
|Frigo Pak Gıda
|11,26
|5,33
|-13,12
|Galatasaray Sportif
|2,99
|-4,17
|47,29
|Garanti Bankası
|11,14
|1,00
|0,00
|Garanti Faktoring
|4,27
|0,47
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|54,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,63
|0,40
|125,54
|Gedik Yatırım Holding
|26,16
|10,94
|240,18
|Gediz Ambalaj
|7,88
|2,34
|16,57
|Gentaş
|2,55
|1,59
|16,44
|Gersan Elektrik
|3,40
|-0,29
|6,58
|Global Men. Değ.
|2,28
|-4,60
|21,28
|Global Yat. Holding
|4,30
|0,94
|-11,70
|Good-Year
|4,58
|1,33
|13,09
|Göltaş Çimento
|15,89
|2,25
|-10,68
|Gözde Girişim
|4,12
|-0,72
|-19,84
|GSD Denizcilik
|2,68
|0,75
|4,69
|GSD Holding
|1,63
|3,82
|9,40
|Gübre Fabrik.
|17,63
|1,32
|95,02
|Güler Yat. Holding
|1,84
|0,55
|-9,36
|Güneş Sigorta
|2,66
|2,31
|22,02
|Halk GMYO
|1,51
|0,00
|23,77
|Halk Sigorta
|2,95
|1,72
|48,99
|Hatay Tekstil
|8,37
|-9,71
|21,83
|Hedef Girişim
|2,58
|0,00
|-1,15
|Hektaş
|10,31
|0,78
|28,55
|HUB Girişim
|32,06
|13,53
|130,98
|Hürriyet Gzt.
|1,16
|0,87
|1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|-0,41
|-8,73
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|-0,32
|-6,93
|İdealist GMYO
|3,38
|0,60
|10,46
|İhlas Ev Aletleri
|3,15
|1,94
|0,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|3,85
|-2,53
|-43,47
|İhlas Holding
|0,79
|0,00
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|1,79
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,65
|0,69
|20,10
|Info Yatırım
|8,99
|1,01
|İntema
|10,40
|2,67
|12,31
|İpek Doğal Enerji
|9,99
|8,47
|29,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|1,12
|-9,61
(Sürecek)