Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,49
|1,63
|33,87
|Acıpayam Selüloz
|10,07
|9,93
|58,08
|Adana Çimento (A)
|10,08
|-1,56
|3,81
|Adana Çimento (B)
|7,13
|-1,25
|0,00
|Adana Çimento (C)
|2,00
|0,50
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|11,84
|-0,50
|-24,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|1,32
|7,12
|Afyon Çimento
|2,77
|0,36
|21,58
|Ak Enerji
|1,04
|0,00
|-4,59
|Akbank
|5,60
|-0,18
|-30,95
|Akçansa
|7,66
|-0,13
|-20,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,85
|-1,60
|-12,32
|Akfen GMYO
|3,11
|2,30
|-23,21
|Akın Tekstil
|13,37
|0,15
|-3,05
|Akiş GMYO
|3,35
|0,60
|-17,08
|Akmerkez GMYO
|28,62
|-2,39
|27,74
|Aksa
|6,35
|0,47
|-9,33
|Aksa Enerji
|4,80
|9,84
|26,32
|Aksigorta
|5,83
|-0,51
|7,61
|Aksu Enerji
|9,60
|-0,52
|-35,44
|Alarko Carrıer
|56,50
|3,48
|-5,83
|Alarko GMYO
|14,82
|0,82
|-2,39
|Alarko Holding
|4,67
|1,74
|-21,51
|Albaraka Türk
|1,32
|0,00
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,32
|0,99
|60,47
|Alkim Kağıt
|12,55
|9,99
|131,56
|Alkim Kimya
|17,52
|9,98
|182,49
|Altınyağ
|1,77
|9,94
|331,71
|Altınyunus Çeşme
|25,20
|3,11
|152,25
|Anadolu Cam
|4,09
|-0,49
|-6,19
|Anadolu Efes
|17,36
|1,34
|-24,78
|Anadolu Grubu Holding
|16,08
|-0,12
|-8,58
|Anadolu Hayat Emek.
|6,44
|0,16
|5,83
|Anadolu Isuzu
|11,51
|1,23
|-5,42
|Anadolu Sigorta
|5,03
|-0,40
|21,10
|Anel Elektrik
|3,46
|0,00
|7,79
|Arçelik
|15,20
|-0,33
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,80
|-0,85
|Arena Bilgisayar
|15,30
|-1,92
|110,02
|Armada Bilgisayar
|22,12
|0,00
|34,96
|Arsan Tekstil
|4,12
|1,48
|15,08
|Artı Yatırım Holding
|3,53
|9,97
|335,80
|Aselsan
|28,74
|4,81
|37,25
|Aslan Çimento
|37,18
|-0,05
|-6,96
|Ata GMYO
|3,55
|-0,28
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,60
|0,00
|-16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,60
|3,90
|60,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,70
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,61
|0,72
|-5,93
|Avrasya GMYO
|1,83
|1,67
|21,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,02
|0,00
|10,99
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|0,01
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|9,66
|25,32
|Ayen Enerji
|3,31
|0,61
|-4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,19
|10,00
|45,66
|Aygaz
|10,25
|0,49
|-15,61
|Bagfaş
|16,91
|1,99
|0,54
|Bak Ambalaj
|8,34
|-1,42
|13,47
|Balatacılar Balatacılık
|2,94
|9,70
|137,10
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|-1,58
|23,81
|Banvit
|24,50
|0,16
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,36
|0,30
|29,73
|Batı Çimento
|2,80
|-0,71
|-15,41
|Batısöke Çimento
|1,20
|0,84
|-8,40
|Bera Holding
|3,82
|-0,78
|-0,78
|Berkosan Yalıtım
|3,52
|2,03
|28,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|0,48
|-13,88
|Beyaz Filo
|4,18
|0,48
|32,28
|Bilici Yatırım
|7,08
|-1,53
|62,01
|Bim Mağazalar
|51,70
|0,88
|11,88
|Birko Mensucat
|0,58
|9,43
|87,10
|Birlik Mensucat
|1,53
|0,66
|34,21
|Bizim Mağazaları
|12,92
|0,23
|15,67
|Bolu Çimento
|4,70
|-0,42
|0,00
|Bomonti Elektrik
|4,15
|-9,98
|224,22
|Borusan Mannesmann
|9,88
|2,60
|-13,71
|Borusan Yat. Paz.
|63,10
|1,53
|5,32
|Bosch Fren Sistemleri
|269,20
|0,00
|-6,46
|Bossa
|9,33
|1,63
|15,76
|Brisa
|8,84
|0,91
|-5,75
|Burçelik
|7,15
|-1,11
|23,06
|Burçelik Vana
|17,40
|-4,29
|79,20
|Bursa Çimento
|3,95
|0,77
|-1,33
|Carrefoursa
|7,64
|0,00
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|16,00
|2,50
|70,39
|Ceo Event Medya
|3,56
|2,01
|-2,79
|Coca Cola İçecek
|36,32
|1,74
|-6,15
|Cosmos Yat. Holding
|3,08
|-5,81
|50,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|-2,48
|-18,06
|Çelebi
|86,25
|0,17
|-15,52
|Çelik Halat
|10,20
|-2,58
|56,92
|Çemaş Döküm
|1,07
|-0,93
|-14,64
|Çemtaş
|7,37
|-0,81
|-9,34
|Çimbeton
|64,40
|8,97
|56,08
|Çimentaş
|22,78
|6,25
|51,87
|Çimsa
|7,55
|-0,53
|-16,85
|Çuhadaroğlu Metal
|3,03
|-0,33
|-5,02
|Dagi Giyim
|3,58
|9,82
|43,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,52
|9,98
|100,00
|Dardanel
|7,73
|0,13
|103,96
|Datagate Bilgisayar
|8,59
|1,06
|9,99
|Demısaş Döküm
|3,69
|-1,60
|6,03
|Denge Holding
|1,87
|10,00
|36,50
|Deniz GMYO
|4,12
|-1,67
|-18,42
|Denizli Cam
|7,47
|0,81
|-10,43
|Derimod
|6,90
|1,32
|-3,36
|Derlüks Deri
|4,40
|4,76
|8,75
|Desa Deri
|4,38
|1,62
|-3,52
|Despec Bilgisayar
|5,49
|0,00
|29,48
|Deva Holding
|19,16
|9,99
|114,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,34
|9,84
|71,79
|Ditaş Doğan
|16,41
|0,98
|72,46
|DO-CO
|330,50
|0,95
|-41,40
|Doğan Burda
|12,61
|9,94
|107,74
|Doğan Holding
|1,93
|1,58
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,83
|2,81
|10,91
|Doğusan
|2,15
|1,90
|3,37
|Doğuş GMYO
|5,18
|0,19
|14,35
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|2,39
|-1,05
|Döktaş Dökümcülük
|24,46
|-0,89
|-22,71
|Duran Doğan Basım
|17,58
|1,33
|25,21
|Dyo Boya
|4,89
|0,82
|-0,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|8,12
|60,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,43
|6,88
|29,04
|Edip Gayrimenkul
|1,91
|1,60
|37,41
|Ege Endüstri
|562,30
|1,85
|-0,05
|Ege Gübre
|53,90
|0,65
|8,23
|Ege Profil
|14,99
|9,98
|25,23
|Ege Seramik
|4,19
|-0,71
|12,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,49
|9,56
|365,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,39
|9,45
|256,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|345,00
|Egeplast
|13,61
|3,42
|8,88
|Ekiz Kimya
|20,86
|9,96
|3319,67
|Emek Elektrik
|1,85
|-0,54
|16,35
|Eminiş Ambalaj
|3,38
|9,74
|122,37
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|0,00
|-10,27
|Enerjisa Enerji
|7,62
|1,20
|13,12
|Enka İnşaat
|6,27
|-0,16
|0,29
|Erbosan
|18,70
|0,75
|-25,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|-0,62
|-11,39
|Ersu Gıda
|5,12
|-1,92
|147,34
|Escort Teknoloji
|3,99
|5,00
|187,05
|Etiler Gıda
|3,88
|9,92
|58,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|-1,08
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|21,60
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|41,53
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,20
|0,49
|-29,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,89
|0,00
|-14,88
|F-M İzmit Piston
|56,15
|2,09
|18,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,02
|-1,28
|30,30
|Ford Otosan
|58,00
|-0,26
|-12,27
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|1,15
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|-3,27
|0,31
|Galatasaray Sportif
|2,54
|0,79
|25,12
|Garanti Bankası
|7,97
|0,76
|-28,46
|Garanti Faktoring
|4,56
|0,88
|17,83
|Garanti Yat. Ort.
|1,56
|2,63
|44,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,24
|-7,32
|243,57
|Gedik Yatırım Holding
|29,62
|-8,13
|285,18
|Gediz Ambalaj
|8,59
|1,54
|27,07
|Gentaş
|2,11
|0,96
|-3,65
|Gersan Elektrik
|3,67
|3,67
|15,05
|Global Men. Değ.
|2,78
|4,12
|47,87
|Global Yat. Holding
|3,23
|0,00
|-33,68
|Good-Year
|4,73
|0,00
|16,79
|Göltaş Çimento
|14,90
|1,78
|-16,25
|Gözde Girişim
|3,94
|0,77
|-23,35
|GSD Denizcilik
|2,80
|3,70
|9,37
|GSD Holding
|1,74
|2,35
|16,78
|Gübre Fabrik.
|16,45
|2,49
|81,97
|Güler Yat. Holding
|22,26
|9,98
|996,55
|Güneş Sigorta
|3,07
|0,99
|40,83
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|3,84
|0,00
|93,94
|Hatay Tekstil
|9,94
|3,33
|44,69
|Hedef Girişim
|2,31
|-0,86
|-11,49
|Hektaş
|13,26
|-0,67
|65,34
|HUB Girişim
|21,44
|-0,65
|128,36
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|2,03
|32,46
|ICBC Turkey Bank
|4,65
|0,22
|-11,76
|İdealist Danışmanlık
|4,29
|10,00
|29,22
|İdealist GMYO
|4,01
|9,86
|31,05
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-1,64
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|2,56
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|-1,11
|-47,87
|İhlas Holding
|0,70
|1,45
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|9,96
|0,30
|2,68
|Info Yatırım
|7,01
|9,87
|-21,24
|İntema
|9,27
|0,22
|0,11
|İpek Doğal Enerji
|13,84
|5,89
|79,27
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|-0,28
|-12,61
(Sürecek)