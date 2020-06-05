Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,47
|-3,88
|86,56
|Acıpayam Selüloz
|9,70
|6,48
|52,28
|Adel Kalemcilik
|13,16
|2,02
|-16,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,64
|-1,20
|14,82
|Afyon Çimento
|2,90
|-0,68
|27,29
|Ak Enerji
|1,23
|-1,60
|12,84
|Akbank
|5,84
|0,17
|-27,99
|Akçansa
|10,44
|-0,10
|7,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|0,97
|-1,42
|Akfen GMYO
|3,21
|-1,83
|-20,74
|Akın Tekstil
|15,00
|-1,19
|8,77
|Akiş GMYO
|3,69
|-0,27
|-8,66
|Akmerkez GMYO
|27,10
|-0,73
|20,96
|Aksa
|6,82
|0,74
|-2,62
|Aksa Enerji
|4,82
|0,63
|26,84
|Aksigorta
|6,63
|-1,63
|22,37
|Aksu Enerji
|9,97
|-0,80
|-32,95
|Alarko Carrıer
|66,95
|1,29
|11,58
|Alarko GMYO
|15,06
|-0,40
|-0,81
|Alarko Holding
|5,31
|-0,38
|-10,76
|Albaraka Türk
|1,45
|-1,36
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,13
|-0,57
|58,89
|Alkim Kağıt
|10,00
|1,21
|84,51
|Alkim Kimya
|12,46
|3,75
|100,90
|Altınyağ
|1,36
|0,00
|231,71
|Altınyunus Çeşme
|31,40
|9,94
|214,31
|Anadolu Cam
|4,37
|0,69
|2,48
|Anadolu Efes
|19,78
|-0,75
|-14,30
|Anadolu Grubu Holding
|18,41
|-1,87
|4,66
|Anadolu Hayat Emek.
|6,58
|-0,30
|8,13
|Anadolu Isuzu
|11,97
|-0,50
|-1,64
|Anadolu Sigorta
|5,90
|1,90
|42,05
|Anel Elektrik
|3,91
|-0,76
|21,81
|Arçelik
|16,53
|0,24
|-20,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,82
|-0,93
|Arena Bilgisayar
|15,27
|-0,13
|109,61
|Armada Bilgisayar
|22,30
|-0,45
|36,06
|Arsan Tekstil
|4,99
|-0,80
|39,39
|Artı Yatırım Holding
|2,32
|8,41
|186,42
|Aselsan
|31,86
|0,57
|52,15
|Ata GMYO
|3,42
|0,00
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,79
|-2,19
|-6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|1,82
|8,98
|82,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|0,00
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,88
|0,55
|-3,92
|Avrasya GMYO
|2,12
|-1,85
|40,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|-0,51
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|0,57
|14,29
|Ayen Enerji
|3,47
|-1,14
|0,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,91
|-3,00
|32,88
|Aygaz
|11,10
|0,09
|-8,61
|Bagfaş
|17,04
|-0,81
|1,31
|Bak Ambalaj
|8,17
|0,25
|11,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,37
|-1,25
|91,13
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|-0,61
|28,97
|Banvit
|23,78
|-0,92
|28,06
|Baştaş Başkent Çimento
|3,33
|-2,63
|28,57
|Batı Çimento
|3,13
|0,97
|-5,44
|Batısöke Çimento
|1,29
|0,00
|-1,53
|Bayrak Taban Sanayi
|3,96
|10,00
|Bera Holding
|4,35
|-2,47
|12,99
|Berkosan Yalıtım
|3,70
|-0,54
|35,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-1,18
|2,45
|Beyaz Filo
|3,80
|-0,52
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,48
|-1,19
|71,17
|Bim Mağazalar
|68,15
|-1,23
|47,48
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,00
|28,07
|Bizim Mağazaları
|14,64
|0,62
|31,07
|Bomonti Elektrik
|4,36
|-3,11
|240,63
|Borusan Mannesmann
|10,69
|-0,65
|-6,64
|Borusan Yat. Paz.
|69,05
|0,58
|15,25
|Bosch Fren Sistemleri
|274,20
|0,44
|-4,72
|Bossa
|9,79
|0,51
|21,46
|Brisa
|10,98
|-0,45
|17,07
|Burçelik
|8,51
|-2,52
|46,47
|Burçelik Vana
|19,41
|-4,67
|99,90
|Bursa Çimento
|4,21
|-0,47
|5,16
|Carrefoursa
|7,13
|-0,14
|51,38
|Casa Emtia Petrol
|22,90
|-3,38
|143,88
|Ceo Event Medya
|3,58
|-0,83
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|41,06
|0,24
|8,45
|Cosmos Yat. Holding
|3,11
|1,97
|52,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|9,92
|34,72
|Çelebi
|86,55
|-0,29
|-15,23
|Çelik Halat
|9,90
|-0,60
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-1,08
|Çemtaş
|7,75
|-1,27
|-4,66
|Çimbeton
|64,70
|-1,52
|56,81
|Çimentaş
|25,50
|-1,16
|70,00
|Çimsa
|8,91
|-1,87
|-1,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,37
|-0,30
|5,64
|Dagi Giyim
|3,76
|0,00
|50,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,15
|-2,85
|216,37
|Dardanel
|11,95
|1,01
|215,30
|Datagate Bilgisayar
|9,02
|0,11
|15,49
|Demısaş Döküm
|3,78
|-0,26
|8,62
|Denge Holding
|1,48
|-1,33
|8,03
|Deniz GMYO
|4,70
|1,08
|-6,93
|Denizli Cam
|7,77
|-1,89
|-6,83
|Derimod
|6,97
|0,14
|-2,38
|Derlüks Deri
|5,20
|4,00
|28,53
|Desa Deri
|4,75
|-1,25
|4,63
|Despec Bilgisayar
|6,61
|-2,07
|55,90
|Deva Holding
|18,61
|-0,48
|108,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|2,46
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,36
|-1,68
|71,94
|DO-CO
|379,70
|1,25
|-32,68
|Doğan Burda
|13,07
|0,38
|115,32
|Doğan Holding
|1,98
|0,51
|10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|-0,99
|21,82
|Doğusan
|2,30
|0,00
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,45
|-0,18
|20,31
|Doğuş Otomotiv
|11,16
|0,09
|17,23
|Döktaş Dökümcülük
|25,72
|-0,31
|-18,72
|Duran Doğan Basım
|16,23
|-0,43
|15,60
|Dyo Boya
|6,01
|3,44
|22,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,63
|-0,53
|54,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,33
|-0,56
|28,01
|Edip Gayrimenkul
|2,03
|0,00
|46,04
|Ege Endüstri
|567,80
|-0,14
|0,93
|Ege Gübre
|88,60
|6,36
|77,91
|Ege Profil
|14,94
|-0,93
|24,81
|Ege Seramik
|4,80
|0,00
|29,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|0,00
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,11
|9,90
|184,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|8,82
|270,00
|Egeplast
|17,75
|0,85
|42,00
|Ekiz Kimya
|6,39
|0,00
|947,54
|Emek Elektrik
|2,27
|0,00
|42,77
|Eminiş Ambalaj
|3,87
|-3,97
|154,61
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-0,60
|13,01
|Enerjisa Enerji
|8,32
|0,24
|23,52
|Enka İnşaat
|5,52
|0,91
|-1,11
|Erbosan
|21,26
|3,51
|-14,89
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|1,53
|-4,42
|Ersu Gıda
|4,76
|-0,42
|129,95
|Escort Teknoloji
|3,81
|0,00
|174,10
|Etiler Gıda
|2,70
|-10,00
|10,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|1,06
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|32,20
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-4,92
|16,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,00
|0,15
|-10,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,10
|0,24
|-10,28
|F-M İzmit Piston
|49,68
|1,18
|4,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,21
|4,77
|45,77
|Ford Otosan
|66,65
|-1,26
|0,81
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|8,11
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|17,75
|9,98
|36,96
|Galatasaray Sportif
|3,51
|-0,28
|72,91
|Garanti Bankası
|8,16
|0,25
|-26,75
|Garanti Faktoring
|4,81
|-0,82
|24,29
|Garanti Yat. Ort.
|1,85
|2,21
|71,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,81
|6,29
|243,72
|Gedik Yatırım Holding
|27,30
|8,51
|255,01
|Gediz Ambalaj
|9,79
|-0,31
|44,82
|Gentaş
|2,54
|9,96
|15,98
|Gersan Elektrik
|4,33
|2,85
|35,74
|Global Men. Değ.
|4,82
|-1,23
|156,38
|Global Yat. Holding
|3,59
|-1,64
|-26,28
|Good-Year
|4,84
|-1,02
|19,51
|Göltaş Çimento
|16,36
|-0,06
|-8,04
|Gözde Girişim
|4,50
|0,67
|-12,45
|GSD Denizcilik
|4,40
|-5,38
|71,88
|GSD Holding
|1,76
|1,15
|18,12
|Gübre Fabrik.
|25,48
|0,24
|181,86
|Güler Yat. Holding
|8,08
|9,93
|298,03
|Güneş Sigorta
|3,54
|-0,28
|62,39
|Halk GMYO
|1,97
|0,00
|61,48
|Halk Sigorta
|3,93
|-0,51
|98,48
|Hatay Tekstil
|9,76
|0,00
|42,07
|Hedef Girişim
|2,68
|0,37
|2,68
|Hektaş
|14,87
|-0,87
|85,41
|HUB Girişim
|22,14
|0,36
|135,82
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|-0,62
|40,35
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|-0,21
|-9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,39
|-0,29
|2,11
|İdealist GMYO
|4,46
|1,13
|45,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|-1,48
|10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,73
|-2,36
|-45,23
|İhlas Holding
|0,72
|0,00
|-20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|-1,79
|7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|0,00
|18,25
|Info Yatırım
|8,29
|6,56
|-6,85
|İntema
|10,60
|0,47
|14,47
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|0,00
|89,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|0,58
|-12,73
(Sürecek)