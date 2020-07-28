Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,51
|-1,68
|88,71
|Acıpayam Selüloz
|9,70
|-1,92
|53,61
|Adel Kalemcilik
|17,33
|-1,98
|10,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|-1,75
|57,53
|Afyon Çimento
|4,47
|-2,61
|96,20
|Ak Enerji
|1,91
|-3,54
|75,23
|Akbank
|5,66
|-1,05
|-30,21
|Akçansa
|13,21
|-0,68
|36,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,39
|8,86
|202,84
|Akfen GMYO
|3,92
|-1,75
|-3,21
|Akın Tekstil
|16,46
|0,67
|19,36
|Akiş GMYO
|3,44
|-1,15
|9,82
|Akmerkez GMYO
|42,66
|9,05
|90,41
|Aksa
|7,50
|0,27
|7,09
|Aksa Enerji
|5,66
|0,00
|48,95
|Aksigorta
|8,20
|-1,32
|51,35
|Aksu Enerji
|11,40
|-0,96
|-23,34
|Alarko Carrıer
|114,20
|6,83
|91,21
|Alarko GMYO
|17,06
|-0,64
|16,07
|Alarko Holding
|5,74
|-0,69
|-3,53
|Albaraka Türk
|1,69
|-1,74
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,10
|1,25
|75,25
|Alkim Kağıt
|13,28
|-1,34
|145,03
|Alkim Kimya
|13,01
|-1,74
|109,77
|Altınyağ
|1,26
|0,00
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|39,00
|-3,37
|290,39
|Anadolu Cam
|5,37
|-1,47
|25,93
|Anadolu Efes
|20,68
|-0,19
|-2,81
|Anadolu Grubu Holding
|20,78
|-1,52
|18,14
|Anadolu Hayat Emek.
|8,51
|-0,82
|39,85
|Anadolu Isuzu
|15,84
|-0,94
|30,16
|Anadolu Sigorta
|6,57
|-0,45
|58,18
|Anel Elektrik
|5,22
|-1,69
|62,62
|Arçelik
|22,46
|1,63
|7,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,28
|-1,26
|Arena Bilgisayar
|21,04
|-2,14
|188,81
|Armada Bilgisayar
|24,16
|-2,27
|47,41
|Arsan Tekstil
|5,51
|-0,72
|53,91
|Artı Yatırım Holding
|1,75
|-5,41
|116,05
|Aselsan
|37,82
|0,37
|81,15
|Ata GMYO
|3,55
|-1,11
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,53
|-2,69
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|1,98
|0,00
|98,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,54
|9,96
|76,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,63
|-0,68
|9,13
|Avrasya GMYO
|2,45
|-0,41
|62,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|-1,35
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,10
|0,01
|12,77
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|-1,69
|13,64
|Ayen Enerji
|5,63
|-3,10
|62,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,34
|0,00
|98,17
|Aygaz
|13,25
|0,45
|9,09
|Bagfaş
|18,52
|-0,80
|10,11
|Bak Ambalaj
|10,11
|-2,32
|37,55
|Balatacılar Balatacılık
|2,05
|1,99
|65,32
|Bantaş Ambalaj
|4,07
|-1,45
|61,51
|Banvit
|24,78
|-1,43
|33,44
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|0,00
|67,95
|Batı Çimento
|4,43
|-2,21
|33,84
|Batısöke Çimento
|1,87
|-2,09
|42,75
|Bayrak Taban Sanayi
|6,70
|-4,96
|Bera Holding
|8,25
|-1,20
|114,29
|Berkosan Yalıtım
|4,69
|0,86
|71,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,02
|5,59
|23,27
|Beyaz Filo
|3,91
|-0,76
|24,93
|Bilici Yatırım
|8,42
|0,24
|95,83
|Bim Mağazalar
|74,40
|0,13
|61,01
|Birko Mensucat
|0,46
|-2,13
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,81
|-1,63
|58,77
|Bizim Mağazaları
|18,63
|-0,96
|66,79
|Bomonti Elektrik
|7,02
|0,14
|448,44
|Borusan Mannesmann
|15,29
|5,96
|33,54
|Borusan Yat. Paz.
|105,50
|5,08
|76,09
|Bosch Fren Sistemleri
|1.074,10
|9,99
|273,24
|Bossa
|10,15
|-1,26
|25,93
|Brisa
|12,02
|-0,25
|28,16
|Burçelik
|25,92
|9,92
|346,13
|Burçelik Vana
|70,95
|9,91
|630,69
|Bursa Çimento
|5,99
|-6,26
|49,62
|Carrefoursa
|7,35
|-1,34
|56,05
|Casa Emtia Petrol
|22,60
|0,44
|140,68
|Ceo Event Medya
|5,04
|-1,18
|37,62
|Coca Cola İçecek
|46,10
|-2,37
|21,77
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|0,68
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,92
|1,23
|70,83
|Çelebi
|81,70
|0,93
|-19,98
|Çelik Halat
|13,50
|-0,81
|107,69
|Çemaş Döküm
|1,63
|-1,21
|30,04
|Çemtaş
|11,47
|-1,63
|41,10
|Çimbeton
|84,90
|4,56
|105,77
|Çimentaş
|29,94
|3,31
|99,60
|Çimsa
|11,75
|1,21
|29,41
|Çuhadaroğlu Metal
|4,38
|-0,23
|37,30
|Dagi Giyim
|7,38
|-1,20
|195,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,65
|-3,16
|238,50
|Dardanel
|14,00
|-2,17
|269,39
|Datagate Bilgisayar
|10,95
|0,46
|40,20
|Demısaş Döküm
|5,41
|-2,17
|55,46
|Denge Holding
|1,94
|-2,02
|41,61
|Deniz GMYO
|9,08
|6,57
|79,80
|Denizli Cam
|7,78
|-1,64
|-6,71
|Derimod
|6,94
|0,14
|-2,80
|Derlüks Deri
|6,34
|0,00
|56,71
|Desa Deri
|6,97
|7,40
|53,52
|Despec Bilgisayar
|8,66
|-1,25
|104,25
|Deva Holding
|20,10
|-0,59
|125,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,38
|0,00
|76,92
|Ditaş Doğan
|26,50
|-1,78
|178,50
|DO-CO
|407,00
|5,11
|-27,84
|Doğan Burda
|21,24
|4,73
|249,92
|Doğan Holding
|2,16
|-0,92
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,76
|1,10
|67,27
|Doğusan
|3,02
|-0,98
|45,19
|Doğuş GMYO
|6,95
|5,14
|53,42
|Doğuş Otomotiv
|17,72
|0,62
|86,13
|Döktaş Dökümcülük
|28,16
|10,00
|-11,01
|Duran Doğan Basım
|17,36
|-1,08
|23,65
|Dyo Boya
|7,41
|3,49
|51,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,32
|-0,47
|73,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,11
|0,06
|67,25
|Edip Gayrimenkul
|2,78
|-1,42
|100,00
|Ege Endüstri
|909,00
|3,63
|61,58
|Ege Gübre
|119,70
|6,02
|142,82
|Ege Profil
|16,04
|9,12
|34,00
|Ege Seramik
|5,50
|-1,79
|49,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,10
|-0,90
|243,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|1,85
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|275,00
|Egeplast
|16,00
|4,51
|28,00
|Ekiz Kimya
|8,56
|0,00
|1303,28
|Emek Elektrik
|2,87
|1,06
|80,50
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|0,00
|142,76
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|0,43
|60,95
|Enerjisa Enerji
|8,59
|1,78
|27,52
|Enka İnşaat
|6,40
|-0,62
|14,66
|Erbosan
|24,16
|-2,82
|-3,28
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|-0,95
|-4,86
|Ersu Gıda
|4,45
|-2,63
|114,98
|Escort Teknoloji
|3,71
|-0,54
|166,91
|Etiler Gıda
|3,35
|0,00
|36,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|-1,44
|27,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|52,45
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|-1,71
|52,79
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|1,10
|22,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,70
|-1,44
|-5,32
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,66
|5,91
|1,97
|F-M İzmit Piston
|99,00
|8,79
|109,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,80
|-1,37
|40,44
|Ford Otosan
|81,90
|5,34
|23,88
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|0,00
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|34,20
|0,00
|163,89
|Galatasaray Sportif
|2,64
|1,93
|30,05
|Garanti Bankası
|7,66
|-1,42
|-31,24
|Garanti Faktoring
|7,78
|9,89
|101,03
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|-1,28
|113,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,21
|-1,18
|192,85
|Gedik Yatırım Holding
|23,20
|-1,28
|201,69
|Gediz Ambalaj
|12,87
|-0,92
|90,38
|Gentaş
|2,89
|-1,37
|40,15
|Gersan Elektrik
|6,75
|-1,32
|111,60
|Global Men. Değ.
|5,51
|5,35
|193,09
|Global Yat. Holding
|4,87
|-1,22
|0,00
|Good-Year
|5,67
|-1,90
|40,00
|Göltaş Çimento
|22,94
|-1,88
|28,95
|Gözde Girişim
|5,85
|-1,68
|13,81
|GSD Denizcilik
|4,79
|1,27
|87,11
|GSD Holding
|2,75
|4,96
|84,56
|Gübre Fabrik.
|30,08
|-2,15
|232,74
|Güler Yat. Holding
|12,25
|-1,84
|503,45
|Güneş Sigorta
|6,04
|6,71
|177,06
|Halk GMYO
|2,48
|-1,59
|103,72
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,84
|-2,19
|46,12
|Hedef Girişim
|3,55
|-1,66
|36,02
|Hektaş
|14,79
|-1,40
|84,41
|HUB Girişim
|18,41
|-1,81
|96,09
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|-2,98
|42,98
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|-1,88
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|4,47
|-4,08
|34,64
|İdealist GMYO
|4,39
|-0,90
|43,46
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|-2,16
|-27,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|-1,64
|50,00
|İhlas Gazetecilik
|2,84
|-0,47
|-37,44
|İhlas Holding
|0,97
|-2,02
|6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,49
|7,97
|46,08
|İndeks Bilgisayar
|13,01
|-1,29
|38,70
|Info Yatırım
|7,14
|-0,83
|46,83
|İntema
|13,44
|0,67
|45,14
|İpek Doğal Enerji
|14,23
|-1,25
|84,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,09
|-0,84
|-9,28
(Sürecek)