Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,49 -2,51 87,63 Acıpayam Selüloz 9,02 0,33 42,84 Adel Kalemcilik 17,11 0,47 8,98 Adese Alışveriş Ticaret 2,01 -0,50 40,73 Afyon Çimento 3,99 1,79 75,13 Ak Enerji 2,03 4,10 86,24 Akbank 5,02 -0,20 -38,10 Akçansa 12,12 0,33 25,02 Akdeniz Yatırım Hold. 4,83 -0,62 128,91 Akfen GMYO 3,24 1,57 -20,00 Akın Tekstil 14,44 0,28 4,71 Akiş GMYO 2,82 -1,74 -9,97 Akmerkez GMYO 44,78 -2,65 99,87 Aksa 6,75 0,60 -3,62 Aksa Enerji 5,46 2,06 43,68 Aksigorta 7,20 0,98 32,89 Aksu Enerji 10,33 2,18 -30,53 Alarko Carrıer 84,70 1,44 41,82 Alarko GMYO 14,60 0,55 -0,67 Alarko Holding 4,94 1,65 -16,97 Albaraka Türk 1,52 0,66 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 26,82 0,45 122,76 Alkim Kağıt 14,05 0,29 159,24 Alkim Kimya 12,88 0,08 107,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,19 0,00 190,24 Altınyunus Çeşme 49,20 4,28 392,49 Anadolu Cam 5,31 0,19 25,45 Anadolu Efes 19,62 -0,25 -7,79 Anadolu Grubu Holding 16,66 -0,12 -5,29 Anadolu Hayat Emek. 7,34 0,82 20,62 Anadolu Isuzu 13,40 -0,45 10,11 Anadolu Sigorta 6,27 -0,48 50,96 Anel Elektrik 5,63 1,26 75,65 Arçelik 22,22 0,91 6,62 ARD Bilişim Teknolojileri 27,02 0,30 Arena Bilgisayar 28,30 0,35 288,47 Armada Bilgisayar 39,50 6,76 141,00 Arsan Tekstil 5,01 -0,60 39,94 Artı Yatırım Holding 2,39 3,02 195,06 Aselsan 16,91 -0,12 61,99 Ata GMYO 3,45 0,58 -23,84 Atakule GMYO 2,33 -0,85 21,35 Atlantis Yatırım Holding 2,15 0,00 115,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 57,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 -0,30 -1,91 Avrasya GMYO 2,10 0,48 39,07 Avrasya Petrol ve Tur. 2,47 -2,37 35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,00 12,94 Avrupa Yatırım Holding 1,64 0,00 6,49 Ayen Enerji 5,26 -1,87 51,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,99 -0,17 173,52 Aygaz 11,77 0,34 -3,10 Bagfaş 14,68 0,27 -12,72 Bak Ambalaj 9,83 0,61 34,94 Balatacılar Balatacılık 1,99 0,51 60,48 Bantaş Ambalaj 3,78 2,44 50,00 Banvit 23,64 0,17 27,30 Baştaş Başkent Çimento 4,16 -0,95 60,62 Batı Çimento 3,70 2,49 11,78 Batısöke Çimento 1,74 0,58 32,82 Bayrak Taban Sanayi 6,37 1,11 Bera Holding 8,30 2,47 115,58 Berkosan Yalıtım 4,77 2,14 74,09 Beşiktaş Futbol Yat. 3,04 -0,33 24,08 Beyaz Filo 3,54 2,31 13,11 Bilici Yatırım 4,95 0,88 72,69 Bim Mağazalar 70,75 -0,49 53,11 Birko Mensucat 0,41 0,00 32,26 Birlik Mensucat 2,36 -2,48 107,02 Bizim Mağazaları 15,20 0,93 36,08 Bomonti Elektrik 5,00 -5,84 290,63 Borusan Mannesmann 12,81 0,39 11,88 Borusan Yat. Paz. 86,00 -0,86 43,54 Bosch Fren Sistemleri 898,00 -2,70 212,04 Bossa 9,13 -0,76 13,28 Brisa 11,85 0,00 26,35 Burçelik 22,20 1,00 282,10 Burçelik Vana 63,50 9,96 553,96 Bursa Çimento 5,54 -0,72 38,38 Carrefoursa 7,88 4,93 67,30 Casa Emtia Petrol 26,88 0,00 186,26 Ceo Event Medya 4,07 0,25 11,13 Coca Cola İçecek 43,54 0,55 15,00 Cosmos Yat. Holding 2,92 43,14 Credıtwest Faktorıng 7,21 -2,57 150,35 Çelebi 73,10 0,27 -28,40 Çelik Halat 12,82 -0,77 97,23 Çemaş Döküm 1,56 1,96 24,45 Çemtaş 11,33 -0,44 39,38 Çimbeton 70,15 0,00 70,02 Çimentaş 24,32 0,00 62,13 Çimsa 11,76 -0,34 29,52 Çuhadaroğlu Metal 6,09 3,92 90,91 Dagi Giyim 9,69 -0,10 287,60 Dagi Yatırım Holding 6,53 0,15 188,94 Dardanel 12,59 -1,49 232,19 Datagate Bilgisayar 8,88 1,25 13,70 Demısaş Döküm 5,57 0,91 60,06 Denge Holding 2,52 -0,79 83,94 Deniz GMYO 3,30 0,00 56,83 Denizli Cam 7,14 -0,28 -14,39 Derimod 6,33 0,80 -11,34 Derlüks Deri 9,67 0,83 139,01 Desa Deri 5,66 -1,05 24,67 Despec Bilgisayar 7,44 2,62 75,47 Deva Holding 19,42 0,47 117,52 Diriteks Diriliş Tekstil 2,10 -4,55 169,23 Ditaş Doğan 28,12 -0,35 195,53 DO-CO 328,00 -0,27 -41,84 Doğan Burda 27,20 -0,73 348,11 Doğan Holding 2,16 0,47 20,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 -0,36 66,67 Doğusan 3,91 9,83 87,98 Doğuş GMYO 11,30 -2,75 149,45 Doğuş Otomotiv 15,29 2,62 60,61 Döktaş Dökümcülük 27,28 -0,44 -13,80 Duran Doğan Basım 16,21 0,68 15,46 Dyo Boya 6,11 -1,61 24,69 Eczacıbaşı İlaç 5,83 0,52 59,70 Eczacıbaşı Yatırım 14,93 1,91 55,00 Edip Gayrimenkul 2,42 -0,82 74,10 Ege Endüstri 756,10 -1,18 34,40 Ege Gübre 100,30 1,93 103,47 Ege Profil 16,00 0,00 33,67 Ege Seramik 5,43 -1,27 47,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 -1,08 187,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 1,10 135,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 1,47 245,00 Egeplast 15,40 0,65 23,20 Ekiz Kimya 8,81 0,00 1344,26 Emek Elektrik 3,03 1,00 90,57 Eminiş Ambalaj 4,53 9,95 198,03 Emlak Konut GMYO 1,87 0,00 29,17 Enerjisa Enerji 8,16 -0,37 21,14 Enka İnşaat 6,55 -0,15 17,34 Erbosan 21,82 0,09 -12,65 Ereğli Demir Çelik 8,94 1,02 1,49 Ersu Gıda 4,10 -0,24 98,07 Escort Teknoloji 3,36 0,90 141,73 Etiler Gıda 2,15 9,50 84,14 Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -2,07 17,85 Euro Trend Yat. Ort. 1,64 -0,61 37,37 Euro Yat. Ort. 1,62 0,00 43,90 Euro Yatırım Holding 1,68 0,60 12,00 Fade Gıda 4,90 -7,37 Fenerbahçe Futbol 24,40 0,00 68,62 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,82 0,53 -16,41 F-M İzmit Piston 91,25 -2,41 92,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,60 1,92 37,84 Ford Otosan 87,40 1,86 32,19 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00 Frigo Pak Gıda 32,46 6,36 150,46 Galatasaray Sportif 3,12 0,32 53,69 Garanti Bankası 7,01 0,29 -37,07 Garanti Faktoring 11,67 -0,68 201,55 Garanti Yat. Ort. 2,16 0,47 102,25 Gedik Y. Men. Değ. 10,39 2,36 230,37 Gedik Yatırım Holding 26,08 7,77 239,14 Gediz Ambalaj 13,33 -2,27 97,19 Gentaş 2,81 0,72 36,27 Gersan Elektrik 6,46 2,05 102,51 Global Men. Değ. 5,09 1,19 170,74 Global Yat. Holding 4,53 1,80 -6,98 Good-Year 4,77 1,71 17,78 Göltaş Çimento 20,48 0,20 15,12 Gözde Girişim 5,41 3,44 5,25 GSD Denizcilik 4,08 0,00 59,38 GSD Holding 2,23 0,90 49,66 Gübre Fabrik. 28,84 3,07 219,03 Güler Yat. Holding 19,02 0,90 836,95 Güneş Sigorta 6,51 -1,21 198,62 Halk GMYO 2,13 0,47 82,89 Halk Sigorta 3,54 0,00 111,51 Hatay Tekstil 9,74 -1,22 44,64 Hedef Girişim 3,82 -1,04 46,36 Hektaş 12,16 0,25 51,62 HUB Girişim 19,49 -2,94 107,59 Hürriyet Gzt. 1,82 -0,55 59,65 ICBC Turkey Bank 6,87 6,51 30,36 İdealist Danışmanlık 4,17 0,00 25,60 İdealist GMYO 4,46 -1,11 45,75 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,00 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,49 -0,67 24,17 İhlas Gazetecilik 3,25 0,00 -28,41 İhlas Holding 0,83 1,22 -8,79 İhlas Yayın Holding 1,17 0,00 40,35 İndeks Bilgisayar 12,70 1,44 35,40 Info Yatırım 6,65 0,45 36,76 İntema 17,19 -0,64 85,64 İpek Doğal Enerji 12,39 2,31 60,49 İskenderun Demir Çelik 6,88 1,03 -11,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)