Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,55 -2,20 90,86
Acıpayam Selüloz 9,22 0,44 46,01
Adel Kalemcilik 18,24 -0,33 16,18
Adese Alışveriş Ticaret 2,13 0,47 49,13
Afyon Çimento 4,10 0,49 79,96
Ak Enerji 1,94 0,00 77,98
Akbank 4,93 0,00 -39,21
Akçansa 12,45 1,06 28,42
Akdeniz Yatırım Hold. 5,15 0,19 144,08
Akfen GMYO 3,43 2,39 -15,31
Akın Tekstil 14,94 -0,80 8,34
Akiş GMYO 2,79 1,45 -10,93
Akmerkez GMYO 41,80 0,05 86,57
Aksa 6,76 0,15 -3,47
Aksa Enerji 5,44 -0,73 43,16
Aksigorta 7,27 -1,09 34,19
Aksu Enerji 10,52 -0,28 -29,25
Alarko Carrıer 89,35 -2,93 49,60
Alarko GMYO 14,90 0,47 1,37
Alarko Holding 5,14 -0,58 -13,61
Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 27,02 -0,37 124,42
Alkim Kağıt 13,85 -2,19 155,55
Alkim Kimya 13,73 -2,62 121,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,48 3,50 260,98
Altınyunus Çeşme 58,15 9,92 482,08
Anadolu Cam 5,36 -0,19 26,63
Anadolu Efes 20,52 2,40 -3,56
Anadolu Grubu Holding 17,20 0,29 -2,22
Anadolu Hayat Emek. 7,41 0,00 21,77
Anadolu Isuzu 13,73 -0,65 12,82
Anadolu Sigorta 6,24 -0,32 50,23
Anel Elektrik 5,70 2,70 77,83
Arçelik 22,68 -0,35 8,83
ARD Bilişim Teknolojileri 29,04 0,69
Arena Bilgisayar 36,74 1,49 404,32
Armada Bilgisayar 59,30 -3,66 261,81
Arsan Tekstil 5,28 -0,56 47,49
Artı Yatırım Holding 4,53 9,95 459,26
Aselsan 16,61 -0,36 59,11
Ata GMYO 3,51 2,93 -22,52
Atakule GMYO 2,23 -0,45 16,15
Atlantis Yatırım Holding 2,30 0,00 130,00
Atlas Yat. Ort. 1,51 0,00 56,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,10 -0,15 -2,28
Avrasya GMYO 2,24 0,45 48,34
Avrasya Petrol ve Tur. 2,42 -0,82 32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.446,90 -0,43 12,52
Avrupa Yatırım Holding 1,80 1,12 16,88
Ayen Enerji 5,50 -0,72 58,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,50 0,00 242,47
Aygaz 11,26 -0,35 -7,29
Bagfaş 15,12 0,67 -10,11
Bak Ambalaj 11,07 1,37 51,96
Balatacılar Balatacılık 2,72 9,68 119,35
Bantaş Ambalaj 3,90 -1,02 54,76
Banvit 25,68 5,85 38,29
Baştaş Başkent Çimento 4,54 7,84 75,29
Batı Çimento 3,61 0,56 9,06
Batısöke Çimento 1,73 -1,70 32,06
Bayrak Taban Sanayi 7,33 -1,21
Bera Holding 9,22 -0,97 139,48
Berkosan Yalıtım 5,21 -2,98 90,15
Beşiktaş Futbol Yat. 3,59 -9,80 46,53
Beyaz Filo 4,30 -2,27 37,39
Bilici Yatırım 5,13 0,20 78,97
Bim Mağazalar 68,80 1,62 48,89
Birko Mensucat 0,42 0,00 35,48
Birlik Mensucat 2,44 -0,81 114,04
Bizim Mağazaları 15,82 0,00 41,63
Bomonti Elektrik 5,35 1,52 317,97
Borusan Mannesmann 12,70 -0,08 10,92
Borusan Yat. Paz. 88,85 -1,50 48,30
Bosch Fren Sistemleri 864,00 -0,12 200,23
Bossa 9,73 1,99 20,72
Brisa 11,72 2,36 24,96
Burçelik 21,56 -1,01 271,08
Burçelik Vana 57,75 0,00 494,75
Bursa Çimento 5,91 4,42 47,63
Carrefoursa 9,07 -2,16 92,57
Casa Emtia Petrol 31,26 4,20 232,91
Ceo Event Medya 4,31 1,89 17,69
Coca Cola İçecek 45,68 0,97 20,66
Cosmos Yat. Holding 4,65 9,93 127,94
Credıtwest Faktorıng 5,60 -4,92 94,44
Çelebi 69,25 2,14 -30,30
Çelik Halat 12,54 -1,80 92,92
Çemaş Döküm 1,57 1,29 25,25
Çemtaş 11,59 0,61 42,58
Çimbeton 77,05 2,26 86,74
Çimentaş 29,70 0,68 98,00
Çimsa 11,57 0,43 27,42
Çuhadaroğlu Metal 5,41 -0,92 69,59
Dagi Giyim 10,98 -3,09 339,20
Dagi Yatırım Holding 6,93 -2,67 206,64
Dardanel 12,28 0,16 224,01
Datagate Bilgisayar 11,66 -1,93 49,30
Demısaş Döküm 5,94 5,88 70,69
Denge Holding 2,63 -2,59 91,97
Deniz GMYO 3,13 0,97 48,75
Denizli Cam 7,63 1,73 -8,51
Derimod 7,20 -0,69 0,84
Derlüks Deri 8,37 -0,83 106,88
Desa Deri 6,78 -4,51 49,34
Despec Bilgisayar 9,02 0,56 112,74
Deva Holding 18,93 0,26 112,04
Dinamik Isı Makina Yalıtım 6,82 10,00
Diriteks Diriliş Tekstil 2,15 -9,66 175,64
Ditaş Doğan 36,56 -6,26 284,23
DO-CO 321,80 0,56 -42,94
Doğan Burda 23,70 1,28 290,44
Doğan Holding 2,18 0,93 21,41
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 0,00 58,79
Doğusan 3,69 -0,27 77,40
Doğuş GMYO 10,70 2,10 136,20
Doğuş Otomotiv 14,75 0,89 54,94
Döktaş Dökümcülük 29,08 -1,02 -8,11
Duran Doğan Basım 18,85 1,62 34,26
Dyo Boya 6,59 3,29 34,49
Eczacıbaşı İlaç 6,61 0,92 81,07
Eczacıbaşı Yatırım 15,76 2,01 63,61
Edip Gayrimenkul 2,43 1,67 74,82
Ege Endüstri 732,50 -1,01 30,21
Ege Gübre 102,50 0,10 107,93
Ege Profil 15,91 0,32 32,92
Ege Seramik 5,43 0,00 47,61
Egeli & Co Tarım Girişim 0,90 -3,23 181,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 0,00 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 3,03 240,00
Egeplast 15,31 -0,26 22,48
Ekiz Kimya 8,75 0,00 1334,43
Emek Elektrik 3,41 -0,58 114,47
Eminiş Ambalaj 11,67 9,99 667,76
Emlak Konut GMYO 1,80 0,00 24,34
Enerjisa Enerji 8,32 -0,12 23,52
Enka İnşaat 6,66 -0,75 19,31
Erbosan 22,80 0,26 -8,73
Ereğli Demir Çelik 9,05 0,33 2,74
Ersu Gıda 4,42 -0,45 113,53
Escort Teknoloji 3,63 1,97 161,15
Etiler Gıda 3,29 0,61 181,77
Euro Kapital Yat. Ort. 2,00 1,01 24,71
Euro Trend Yat. Ort. 1,88 1,62 57,48
Euro Yat. Ort. 2,05 2,50 82,10
Euro Yatırım Holding 1,92 1,05 28,00
Fade Gıda 5,80 0,00
Fenerbahçe Futbol 39,90 -9,97 175,74
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,40 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 1,02 -13,13
F-M İzmit Piston 88,30 -1,29 86,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,39 -1,81 48,11
Ford Otosan 86,55 -0,23 30,91
Formet Çelik Kapı 3,58 0,56 19,33
Frigo Pak Gıda 23,34 -0,26 233,17
Galatasaray Sportif 3,88 -9,98 91,13
Garanti Bankası 6,83 0,00 -38,69
Garanti Faktoring 11,02 1,01 184,75
Garanti Yat. Ort. 2,50 9,65 134,08
Gedik Y. Men. Değ. 9,04 0,11 187,44
Gedik Yatırım Holding 24,62 -3,83 220,16
Gediz Ambalaj 13,97 0,29 106,66
Gentaş 2,80 -1,41 35,79
Gersan Elektrik 6,92 0,14 116,93
Global Men. Değ. 4,55 -0,87 142,02
Global Yat. Holding 4,37 -0,46 -10,27
Good-Year 5,07 0,00 25,19
Göltaş Çimento 25,28 5,33 42,10
Gözde Girişim 5,39 0,37 4,86
GSD Denizcilik 4,47 -0,67 74,61
GSD Holding 2,12 -1,40 42,28
Gübre Fabrik. 28,34 -0,21 213,50
Güler Yat. Holding 18,36 3,03 804,43
Halk GMYO 2,14 1,42 83,75
Hatay Tekstil 12,11 -9,96 79,83
Hedef Girişim 3,56 -0,28 49,19
Hektaş 12,33 0,08 53,74
HUB Girişim 19,05 -2,01 102,91
Hürriyet Gzt. 1,80 -2,17 57,89
ICBC Turkey Bank 7,60 3,12 44,21
İdealist Danışmanlık 4,51 -0,22 35,84
İdealist GMYO 4,75 1,71 55,23
İhlas Ev Aletleri 2,17 7,43 -30,67
İhlas Gayrimenkul 1,55 6,90 29,17
İhlas Gazetecilik 5,02 4,15 10,57
İhlas Holding 1,07 9,18 17,58
İhlas Yayın Holding 1,30 4,00 55,94
İndeks Bilgisayar 14,64 1,74 56,08
Info Yatırım 7,51 0,67 54,44
İntema 20,26 -4,88 118,79
İpek Doğal Enerji 11,85 -0,59 53,50
İskenderun Demir Çelik 7,13 -0,28 -8,77
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bilgisayar, Yatırım, Holding, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Yangına müdahale eden itfaiyecilere arılar saldırdı 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu
Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti         
15:39
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı         
22:08
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 19:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei