Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,55 0,28 90,86
Acıpayam Selüloz 9,59 1,48 51,87
Adel Kalemcilik 18,89 2,38 20,32
Adese Alışveriş Ticaret 2,10 -0,94 47,03
Afyon Çimento 4,14 1,22 81,72
Ak Enerji 1,99 2,05 82,57
Akbank 4,92 0,00 -39,33
Akçansa 12,49 1,05 28,84
Akdeniz Yatırım Hold. 5,06 -0,59 139,81
Akfen GMYO 3,37 0,30 -16,79
Akın Tekstil 15,03 0,47 8,99
Akiş GMYO 2,79 0,36 -10,93
Akmerkez GMYO 41,20 -1,62 83,89
Aksa 6,89 1,03 -1,62
Aksa Enerji 5,54 1,65 45,79
Aksigorta 7,18 -0,83 32,52
Aksu Enerji 10,56 0,57 -28,98
Alarko Carrıer 92,90 3,97 55,54
Alarko GMYO 15,09 1,48 2,67
Alarko Holding 5,14 0,19 -13,61
Albaraka Türk 1,50 0,67 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 26,90 0,00 123,42
Alkim Kağıt 13,85 0,95 155,55
Alkim Kimya 13,84 1,39 123,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,49 0,00 263,41
Altınyunus Çeşme 63,95 9,97 540,14
Anadolu Cam 5,38 0,37 27,10
Anadolu Efes 20,64 0,19 -3,00
Anadolu Grubu Holding 17,03 0,06 -3,18
Anadolu Hayat Emek. 7,45 0,40 22,43
Anadolu Isuzu 13,74 1,18 12,90
Anadolu Sigorta 6,27 0,16 50,96
Anel Elektrik 5,58 -1,06 74,09
Arçelik 22,94 0,70 10,08
ARD Bilişim Teknolojileri 28,96 0,42
Arena Bilgisayar 37,20 -0,64 410,64
Armada Bilgisayar 59,95 1,61 265,77
Arsan Tekstil 5,33 2,30 48,88
Artı Yatırım Holding 4,98 9,93 514,81
ASELSAN 16,76 0,78 60,55
Ata GMYO 3,50 1,16 -22,74
Atakule GMYO 2,35 4,44 22,40
Atlantis Yatırım Holding 2,30 0,00 130,00
Atlas Yat. Ort. 1,55 1,97 60,36
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 3,61 2,64
Avrasya GMYO 2,28 1,79 50,99
Avrasya Petrol ve Tur. 2,46 2,07 35,16
Avrasya Stratejik GMYF 1.447,60 0,05 12,57
Avrupa Yatırım Holding 2,14 9,74 38,96
Ayen Enerji 5,49 0,37 58,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,00 0,14 219,63
Aygaz 11,69 0,34 -3,75
Bagfaş 15,09 0,60 -10,29
Bak Ambalaj 11,32 1,80 55,40
Balatacılar Balatacılık 2,99 9,93 141,13
Bantaş Ambalaj 3,88 -0,26 53,97
Banvit 25,98 3,51 39,90
Baştaş Başkent Çimento 5,09 9,94 96,53
Batı Çimento 3,66 0,83 10,57
Batısöke Çimento 1,79 1,13 36,64
Bayrak Taban Sanayi 7,44 -0,27
Bera Holding 9,37 -0,11 143,38
Berkosan Yalıtım 5,36 3,68 95,62
Beşiktaş Futbol Yat. 3,68 2,51 50,20
Beyaz Filo 5,32 9,92 69,98
Bilici Yatırım 5,02 -1,18 75,13
Bim Mağazalar 69,05 -0,36 49,43
Birko Mensucat 0,47 9,30 51,61
Birlik Mensucat 2,49 2,05 118,42
Bizim Mağazaları 15,58 -0,38 39,48
Bomonti Elektrik 5,28 -0,38 312,50
Borusan Mannesmann 12,81 0,95 11,88
Borusan Yat. Paz. 90,00 0,78 50,22
Bosch Fren Sistemleri 864,00 0,00 200,23
Bossa 10,14 2,42 25,81
Brisa 11,91 1,19 26,99
Burçelik 22,20 4,72 282,10
Burçelik Vana 59,65 6,52 514,32
Bursa Çimento 6,06 2,36 51,37
Carrefoursa 11,20 9,91 137,79
Casa Emtia Petrol 31,24 0,77 232,69
Ceo Event Medya 4,35 1,64 18,78
Coca Cola İçecek 45,50 0,00 20,18
Cosmos Yat. Holding 4,80 3,23 135,29
Credıtwest Faktorıng 5,00 -7,75 73,61
Çelebi 72,75 4,90 -26,77
Çelik Halat 12,35 -0,24 90,00
Çemaş Döküm 1,57 0,00 25,25
Çemtaş 11,65 1,13 43,31
Çimbeton 84,45 9,96 104,68
Çimentaş 31,84 7,28 112,27
Çimsa 11,66 0,78 28,41
Çuhadaroğlu Metal 5,36 -0,92 68,03
Dagi Giyim 10,83 -3,73 333,20
Dagi Yatırım Holding 6,88 -0,58 204,42
Dardanel 12,45 -0,40 228,50
Datagate Bilgisayar 11,43 1,15 46,35
Demısaş Döküm 5,75 0,88 65,23
Denge Holding 2,91 6,59 112,41
Deniz GMYO 3,11 0,65 47,80
Denizli Cam 8,05 4,01 -3,48
Derimod 7,07 -0,42 -0,98
Derlüks Deri 8,37 -0,12 106,88
Desa Deri 6,70 1,52 47,58
Despec Bilgisayar 9,40 1,84 121,70
Deva Holding 19,18 0,58 114,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım 7,50 9,97
Diriteks Diriliş Tekstil 2,18 1,40 179,49
Ditaş Doğan 36,40 1,11 282,55
DO-CO 329,70 1,60 -41,54
Doğan Burda 23,70 290,44
Doğan Holding 2,17 0,46 20,86
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,81 5,64 70,30
Doğusan 3,78 -1,56 81,73
Doğuş GMYO 11,15 3,53 146,14
Doğuş Otomotiv 14,92 1,70 56,72
Döktaş Dökümcülük 29,74 1,29 -6,02
Duran Doğan Basım 19,00 -1,04 35,33
Dyo Boya 6,86 4,89 40,00
Eczacıbaşı İlaç 6,69 1,06 83,26
Eczacıbaşı Yatırım 16,02 1,71 66,31
Edip Gayrimenkul 2,42 0,00 74,10
Ege Endüstri 738,50 1,23 31,27
Ege Gübre 108,80 5,63 120,71
Ege Profil 17,03 3,84 42,27
Ege Seramik 5,43 0,74 47,61
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 9,47 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 2,22 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,67 0,00 235,00
Egeplast 15,70 1,16 25,60
Ekiz Kimya 8,74 -0,11 1332,79
Emek Elektrik 3,58 2,58 125,16
Eminiş Ambalaj 12,83 9,94 744,08
Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 23,65
Enerjisa Enerji 8,71 2,11 29,30
Enka İnşaat 6,67 0,15 19,49
Erbosan 23,12 1,31 -7,45
Ereğli Demir Çelik 9,22 0,77 4,67
Ersu Gıda 4,39 -0,45 112,08
Escort Teknoloji 3,64 1,11 161,87
Etiler Gıda 3,59 0,00 207,47
Euro Kapital Yat. Ort. 2,05 3,02 27,82
Euro Trend Yat. Ort. 1,93 3,21 61,67
Euro Yat. Ort. 2,03 0,00 80,32
Euro Yatırım Holding 1,91 -0,52 27,33
Fade Gıda 6,09 8,75
Fenerbahçe Futbol 38,86 -2,61 168,56
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,40 0,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 7,32 -7,00
F-M İzmit Piston 91,55 4,39 93,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,17 3,05 58,26
Ford Otosan 86,95 0,93 31,51
Formet Çelik Kapı 3,62 -7,42 20,67
Frigo Pak Gıda 21,70 -1,81 209,76
Galatasaray Sportif 4,00 3,09 97,04
Garanti Bankası 6,80 0,15 -38,96
Garanti Faktoring 10,98 -0,63 183,72
Garanti Yat. Ort. 2,75 10,00 157,49
Gedik Y. Men. Değ. 9,02 -0,22 186,81
Gedik Yatırım Holding 24,46 -0,33 218,08
Gediz Ambalaj 14,55 -1,02 115,24
Gentaş 2,82 1,08 36,76
Gersan Elektrik 6,89 0,44 115,99
Global Men. Değ. 4,71 -0,63 150,53
Global Yat. Holding 4,39 0,69 -9,86
Good-Year 4,98 -0,40 22,96
Göltaş Çimento 28,34 7,35 59,30
Gözde Girişim 5,48 1,67 6,61
GSD Denizcilik 4,49 1,58 75,39
GSD Holding 2,12 0,47 42,28
Gübre Fabrik. 28,02 0,07 209,96
Güler Yat. Holding 17,31 -2,75 752,71
Halk GMYO 2,37 5,80 103,50
Hatay Tekstil 12,62 0,00 87,41
Hedef Girişim 3,69 1,93 54,63
Hektaş 12,29 0,24 53,24
HUB Girişim 18,87 -0,89 100,99
Hürriyet Gzt. 1,75 -1,13 53,51
ICBC Turkey Bank 7,57 -0,13 43,64
İdealist Danışmanlık 5,46 9,86 64,46
İdealist GMYO 5,40 5,26 76,47
İhlas Ev Aletleri 2,17 -2,25 -30,67
İhlas Gayrimenkul 1,51 -2,58 25,83
İhlas Gazetecilik 4,72 -3,87 3,96
İhlas Holding 1,08 0,93 18,68
İhlas Yayın Holding 1,25 -3,10 49,94
İndeks Bilgisayar 14,80 1,23 57,79
Info Yatırım 7,50 1,21 54,24
İntema 19,35 -3,01 108,96
İpek Doğal Enerji 12,08 1,60 56,48
İskenderun Demir Çelik 7,35 1,38 -5,95
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bilgisayar, Yatırım, Holding, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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