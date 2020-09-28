Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,66 9,90 204,30 Acıpayam Selüloz 17,46 7,58 176,50 Adel Kalemcilik 19,48 -1,86 24,08 Adese Alışveriş Ticaret 2,24 -2,61 56,83 Afyon Çimento 4,19 0,72 83,91 Ak Enerji 2,03 -1,46 86,24 Akbank 5,04 -1,18 -37,85 Akçansa 12,94 -0,69 33,48 Akdeniz Yatırım Hold. 5,47 -0,55 159,24 Akfen GMYO 3,76 3,30 -7,16 Akın Tekstil 18,89 1,45 36,98 Akiş GMYO 2,85 0,00 -9,02 Akmerkez GMYO 77,30 0,00 245,02 Aksa 7,02 -0,14 0,24 Aksa Enerji 5,85 0,69 53,95 Aksigorta 7,37 -0,27 36,03 Aksu Enerji 10,76 0,65 -27,64 Alarko Carrıer 136,40 6,31 128,38 Alarko GMYO 16,26 0,56 10,63 Alarko Holding 5,85 -0,85 -1,68 Albaraka Türk 1,50 -0,66 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 4,72 128,41 Alkim Kağıt 13,82 0,14 154,99 Alkim Kimya 13,72 0,00 121,22 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 4,42 360,98 Altınyunus Çeşme 91,90 -9,99 819,92 Anadolu Cam 6,35 4,27 50,02 Anadolu Efes 20,66 -0,67 -2,90 Anadolu Grubu Holding 19,25 1,58 9,44 Anadolu Hayat Emek. 7,48 -0,27 22,92 Anadolu Isuzu 14,54 0,41 19,47 Anadolu Sigorta 6,42 -1,08 54,57 Anel Elektrik 5,43 -0,91 69,41 Arçelik 23,08 -0,52 10,75 ARD Bilişim Teknolojileri 30,04 -1,05 Arena Bilgisayar 35,84 -0,61 391,97 Armada Bilgisayar 59,40 -10,00 262,42 Arsan Tekstil 6,35 6,54 77,37 Artı Yatırım Holding 8,71 3,57 975,31 Aselsan 17,49 1,57 67,54 Ata GMYO 3,76 0,27 -17,00 Atakule GMYO 2,31 0,00 20,31 Atlantis Yatırım Holding 3,02 9,82 202,00 Atlas Yat. Ort. 1,46 -0,68 51,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,37 1,55 7,19 Avrasya GMYO 2,23 -1,33 47,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,53 1,61 39,01 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,10 -0,72 11,91 Avrupa Yatırım Holding 3,23 3,86 109,74 Ayen Enerji 5,80 -0,85 67,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,10 8,85 315,53 Aygaz 11,08 -1,25 -8,78 Bagfaş 16,39 -0,91 -2,56 Bak Ambalaj 13,31 0,83 82,71 Balatacılar Balatacılık 7,64 9,93 516,13 Bantaş Ambalaj 4,00 0,00 58,73 Banvit 25,16 -1,33 35,49 Baştaş Başkent Çimento 7,06 7,13 172,59 Batı Çimento 3,76 -0,79 13,60 Batısöke Çimento 1,76 0,00 34,35 Bayrak Taban Sanayi 7,49 4,17 Bera Holding 9,00 0,33 133,77 Berkosan Yalıtım 5,89 -2,16 114,96 Beşiktaş Futbol Yat. 3,49 -4,38 42,45 Beyaz Filo 9,20 9,92 193,95 Bilici Yatırım 5,16 -0,58 80,01 Bim Mağazalar 68,65 -0,79 48,56 Birko Mensucat 0,75 1,35 141,94 Birlik Mensucat 2,56 -2,66 124,56 Bizim Mağazaları 15,90 0,51 42,35 Bomonti Elektrik 9,99 5,94 680,47 Borusan Mannesmann 13,80 0,07 20,52 Borusan Yat. Paz. 176,70 8,21 194,92 Bosch Fren Sistemleri 803,00 -2,13 179,03 Bossa 10,56 -0,19 31,02 Brisa 11,42 -0,70 21,76 Burçelik 20,00 -1,19 244,23 Burçelik Vana 56,85 0,00 485,48 Bursa Çimento 6,68 3,41 66,86 Carrefoursa 28,98 9,94 515,29 Casa Emtia Petrol 34,72 8,98 269,76 Ceo Event Medya 4,20 -1,18 14,68 Coca Cola İçecek 44,56 -0,80 17,70 Cosmos Yat. Holding 9,44 9,39 362,75 Credıtwest Faktorıng 4,51 -2,59 56,60 Çelebi 68,80 -0,07 -30,75 Çelik Halat 12,60 5,09 93,85 Çemaş Döküm 1,65 1,85 31,63 Çemtaş 16,43 9,83 102,12 Çimbeton 126,30 9,92 206,11 Çimentaş 36,70 1,16 144,67 Çimsa 12,93 4,19 42,40 Çuhadaroğlu Metal 5,60 -3,28 75,55 Dagi Giyim 10,80 -2,17 332,00 Dagi Yatırım Holding 7,92 -0,75 250,44 Dardanel 20,18 9,97 432,45 Datagate Bilgisayar 13,68 9,97 75,16 Demısaş Döküm 6,41 0,79 84,20 Denge Holding 4,35 4,57 217,52 Deniz GMYO 3,14 -0,63 49,23 Denizli Cam 7,04 0,57 -15,59 Derimod 7,98 3,64 11,76 Derlüks Deri 7,97 -1,48 96,99 Desa Deri 6,39 0,31 40,75 Despec Bilgisayar 11,30 7,52 166,51 Deva Holding 18,60 -0,85 108,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,50 2,78 Diriteks Diriliş Tekstil 1,83 -2,14 134,62 Ditaş Doğan 31,48 -1,01 230,84 DO-CO 308,90 0,03 -45,23 Doğan Burda 19,50 0,00 221,25 Doğan Holding 2,34 0,00 30,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,45 -0,81 48,48 Doğusan 3,67 0,27 76,44 Doğuş GMYO 10,06 -0,49 122,08 Doğuş Otomotiv 16,07 0,56 68,80 Döktaş Dökümcülük 32,48 -2,35 2,64 Duran Doğan Basım 18,37 -1,24 30,84 Dyo Boya 6,91 -0,29 41,02 Eczacıbaşı İlaç 6,68 -0,15 82,98 Eczacıbaşı Yatırım 18,55 0,38 92,58 Edip Gayrimenkul 3,10 -0,96 123,02 Ege Endüstri 726,50 -0,33 29,14 Ege Gübre 117,50 -2,33 138,36 Ege Profil 23,72 -2,39 98,16 Ege Seramik 6,43 0,16 74,80 Egeli & Co Tarım Girişim 1,29 8,40 303,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 5,00 223,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,87 6,10 335,00 Egeplast 19,20 -0,05 53,60 Ekiz Kimya 10,20 3,76 1572,13 Emek Elektrik 3,53 -0,84 122,01 Eminiş Ambalaj 32,88 9,60 2063,16 Emlak Konut GMYO 1,74 -1,14 20,19 Enerjisa Enerji 8,65 -0,12 28,41 Enka İnşaat 6,73 -0,30 20,57 Erbosan 25,18 3,20 0,80 Ereğli Demir Çelik 9,17 0,33 4,10 Ersu Gıda 5,59 2,38 170,05 Escort Teknoloji 3,87 -0,26 178,42 Etiler Gıda 3,44 1,18 194,62 Euro Kapital Yat. Ort. 2,59 5,28 61,50 Euro Trend Yat. Ort. 2,68 0,37 124,49 Euro Yat. Ort. 2,35 3,98 108,75 Euro Yatırım Holding 2,73 9,64 82,00 Fade Gıda 6,75 -0,30 Fenerbahçe Futbol 30,76 5,63 112,58 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,10 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,76 9,71 26,04 F-M İzmit Piston 133,30 0,30 181,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,59 -0,47 63,72 Ford Otosan 87,20 0,00 31,89 Formet Çelik Kapı 4,08 -1,92 36,00 Frigo Pak Gıda 22,34 -0,53 218,90 Galatasaray Sportif 4,59 -5,56 126,11 Garanti Bankası 7,05 -1,67 -36,71 Garanti Faktoring 11,12 -0,36 187,34 Garanti Yat. Ort. 2,52 -1,56 135,96 Gedik Y. Men. Değ. 8,89 -0,67 182,67 Gediz Ambalaj 17,72 0,91 162,13 Gentaş 2,93 0,34 42,09 Gersan Elektrik 7,01 -1,27 119,75 Global Men. Değ. 4,78 -0,62 154,26 Global Yat. Holding 4,62 4,29 -5,13 Good-Year 5,17 -1,34 27,65 Göltaş Çimento 24,70 -1,52 38,84 Gözde Girişim 5,94 3,30 15,56 GSD Denizcilik 4,30 -0,23 67,97 GSD Holding 2,08 0,00 39,60 Gübre Fabrik. 28,46 -0,35 214,82 Güler Yat. Holding 14,90 -2,87 633,99 Halk GMYO 2,33 -0,43 100,06 Hatay Tekstil 12,60 2,86 87,11 Hedef Girişim 4,65 2,20 94,86 Hektaş 12,40 -1,74 54,61 HUB Girişim 17,88 -1,54 90,44 Hürriyet Gzt. 1,95 -1,52 71,05 ICBC Turkey Bank 7,09 -2,74 34,54 İdealist Danışmanlık 8,90 9,07 168,07 İdealist GMYO 6,14 -1,13 100,65 İhlas Ev Aletleri 2,19 -0,90 -30,03 İhlas Gayrimenkul 1,45 -0,68 20,83 İhlas Gazetecilik 6,12 1,83 34,80 İhlas Holding 1,07 -0,93 17,58 İhlas Yayın Holding 1,25 -0,79 49,94 İndeks Bilgisayar 16,50 3,77 75,91 Info Yatırım 10,32 1,18 112,23 İntema 23,98 -6,69 158,96 Inveo Yatırım Holding 24,88 -1,03 223,54 İpek Doğal Enerji 11,65 -1,44 50,91 İskenderun Demir Çelik 7,10 0,00 -9,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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