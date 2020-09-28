Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,66
|9,90
|204,30
|Acıpayam Selüloz
|17,46
|7,58
|176,50
|Adel Kalemcilik
|19,48
|-1,86
|24,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,24
|-2,61
|56,83
|Afyon Çimento
|4,19
|0,72
|83,91
|Ak Enerji
|2,03
|-1,46
|86,24
|Akbank
|5,04
|-1,18
|-37,85
|Akçansa
|12,94
|-0,69
|33,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,47
|-0,55
|159,24
|Akfen GMYO
|3,76
|3,30
|-7,16
|Akın Tekstil
|18,89
|1,45
|36,98
|Akiş GMYO
|2,85
|0,00
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|77,30
|0,00
|245,02
|Aksa
|7,02
|-0,14
|0,24
|Aksa Enerji
|5,85
|0,69
|53,95
|Aksigorta
|7,37
|-0,27
|36,03
|Aksu Enerji
|10,76
|0,65
|-27,64
|Alarko Carrıer
|136,40
|6,31
|128,38
|Alarko GMYO
|16,26
|0,56
|10,63
|Alarko Holding
|5,85
|-0,85
|-1,68
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|4,72
|128,41
|Alkim Kağıt
|13,82
|0,14
|154,99
|Alkim Kimya
|13,72
|0,00
|121,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|4,42
|360,98
|Altınyunus Çeşme
|91,90
|-9,99
|819,92
|Anadolu Cam
|6,35
|4,27
|50,02
|Anadolu Efes
|20,66
|-0,67
|-2,90
|Anadolu Grubu Holding
|19,25
|1,58
|9,44
|Anadolu Hayat Emek.
|7,48
|-0,27
|22,92
|Anadolu Isuzu
|14,54
|0,41
|19,47
|Anadolu Sigorta
|6,42
|-1,08
|54,57
|Anel Elektrik
|5,43
|-0,91
|69,41
|Arçelik
|23,08
|-0,52
|10,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,04
|-1,05
|Arena Bilgisayar
|35,84
|-0,61
|391,97
|Armada Bilgisayar
|59,40
|-10,00
|262,42
|Arsan Tekstil
|6,35
|6,54
|77,37
|Artı Yatırım Holding
|8,71
|3,57
|975,31
|Aselsan
|17,49
|1,57
|67,54
|Ata GMYO
|3,76
|0,27
|-17,00
|Atakule GMYO
|2,31
|0,00
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|3,02
|9,82
|202,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,37
|1,55
|7,19
|Avrasya GMYO
|2,23
|-1,33
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|1,61
|39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,10
|-0,72
|11,91
|Avrupa Yatırım Holding
|3,23
|3,86
|109,74
|Ayen Enerji
|5,80
|-0,85
|67,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,10
|8,85
|315,53
|Aygaz
|11,08
|-1,25
|-8,78
|Bagfaş
|16,39
|-0,91
|-2,56
|Bak Ambalaj
|13,31
|0,83
|82,71
|Balatacılar Balatacılık
|7,64
|9,93
|516,13
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|0,00
|58,73
|Banvit
|25,16
|-1,33
|35,49
|Baştaş Başkent Çimento
|7,06
|7,13
|172,59
|Batı Çimento
|3,76
|-0,79
|13,60
|Batısöke Çimento
|1,76
|0,00
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,49
|4,17
|Bera Holding
|9,00
|0,33
|133,77
|Berkosan Yalıtım
|5,89
|-2,16
|114,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,49
|-4,38
|42,45
|Beyaz Filo
|9,20
|9,92
|193,95
|Bilici Yatırım
|5,16
|-0,58
|80,01
|Bim Mağazalar
|68,65
|-0,79
|48,56
|Birko Mensucat
|0,75
|1,35
|141,94
|Birlik Mensucat
|2,56
|-2,66
|124,56
|Bizim Mağazaları
|15,90
|0,51
|42,35
|Bomonti Elektrik
|9,99
|5,94
|680,47
|Borusan Mannesmann
|13,80
|0,07
|20,52
|Borusan Yat. Paz.
|176,70
|8,21
|194,92
|Bosch Fren Sistemleri
|803,00
|-2,13
|179,03
|Bossa
|10,56
|-0,19
|31,02
|Brisa
|11,42
|-0,70
|21,76
|Burçelik
|20,00
|-1,19
|244,23
|Burçelik Vana
|56,85
|0,00
|485,48
|Bursa Çimento
|6,68
|3,41
|66,86
|Carrefoursa
|28,98
|9,94
|515,29
|Casa Emtia Petrol
|34,72
|8,98
|269,76
|Ceo Event Medya
|4,20
|-1,18
|14,68
|Coca Cola İçecek
|44,56
|-0,80
|17,70
|Cosmos Yat. Holding
|9,44
|9,39
|362,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,51
|-2,59
|56,60
|Çelebi
|68,80
|-0,07
|-30,75
|Çelik Halat
|12,60
|5,09
|93,85
|Çemaş Döküm
|1,65
|1,85
|31,63
|Çemtaş
|16,43
|9,83
|102,12
|Çimbeton
|126,30
|9,92
|206,11
|Çimentaş
|36,70
|1,16
|144,67
|Çimsa
|12,93
|4,19
|42,40
|Çuhadaroğlu Metal
|5,60
|-3,28
|75,55
|Dagi Giyim
|10,80
|-2,17
|332,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,92
|-0,75
|250,44
|Dardanel
|20,18
|9,97
|432,45
|Datagate Bilgisayar
|13,68
|9,97
|75,16
|Demısaş Döküm
|6,41
|0,79
|84,20
|Denge Holding
|4,35
|4,57
|217,52
|Deniz GMYO
|3,14
|-0,63
|49,23
|Denizli Cam
|7,04
|0,57
|-15,59
|Derimod
|7,98
|3,64
|11,76
|Derlüks Deri
|7,97
|-1,48
|96,99
|Desa Deri
|6,39
|0,31
|40,75
|Despec Bilgisayar
|11,30
|7,52
|166,51
|Deva Holding
|18,60
|-0,85
|108,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,50
|2,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,83
|-2,14
|134,62
|Ditaş Doğan
|31,48
|-1,01
|230,84
|DO-CO
|308,90
|0,03
|-45,23
|Doğan Burda
|19,50
|0,00
|221,25
|Doğan Holding
|2,34
|0,00
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,45
|-0,81
|48,48
|Doğusan
|3,67
|0,27
|76,44
|Doğuş GMYO
|10,06
|-0,49
|122,08
|Doğuş Otomotiv
|16,07
|0,56
|68,80
|Döktaş Dökümcülük
|32,48
|-2,35
|2,64
|Duran Doğan Basım
|18,37
|-1,24
|30,84
|Dyo Boya
|6,91
|-0,29
|41,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,68
|-0,15
|82,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,55
|0,38
|92,58
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-0,96
|123,02
|Ege Endüstri
|726,50
|-0,33
|29,14
|Ege Gübre
|117,50
|-2,33
|138,36
|Ege Profil
|23,72
|-2,39
|98,16
|Ege Seramik
|6,43
|0,16
|74,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,29
|8,40
|303,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,26
|5,00
|223,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,87
|6,10
|335,00
|Egeplast
|19,20
|-0,05
|53,60
|Ekiz Kimya
|10,20
|3,76
|1572,13
|Emek Elektrik
|3,53
|-0,84
|122,01
|Eminiş Ambalaj
|32,88
|9,60
|2063,16
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|-1,14
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,65
|-0,12
|28,41
|Enka İnşaat
|6,73
|-0,30
|20,57
|Erbosan
|25,18
|3,20
|0,80
|Ereğli Demir Çelik
|9,17
|0,33
|4,10
|Ersu Gıda
|5,59
|2,38
|170,05
|Escort Teknoloji
|3,87
|-0,26
|178,42
|Etiler Gıda
|3,44
|1,18
|194,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,59
|5,28
|61,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,68
|0,37
|124,49
|Euro Yat. Ort.
|2,35
|3,98
|108,75
|Euro Yatırım Holding
|2,73
|9,64
|82,00
|Fade Gıda
|6,75
|-0,30
|Fenerbahçe Futbol
|30,76
|5,63
|112,58
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,10
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,76
|9,71
|26,04
|F-M İzmit Piston
|133,30
|0,30
|181,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,59
|-0,47
|63,72
|Ford Otosan
|87,20
|0,00
|31,89
|Formet Çelik Kapı
|4,08
|-1,92
|36,00
|Frigo Pak Gıda
|22,34
|-0,53
|218,90
|Galatasaray Sportif
|4,59
|-5,56
|126,11
|Garanti Bankası
|7,05
|-1,67
|-36,71
|Garanti Faktoring
|11,12
|-0,36
|187,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|-1,56
|135,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,89
|-0,67
|182,67
|Gediz Ambalaj
|17,72
|0,91
|162,13
|Gentaş
|2,93
|0,34
|42,09
|Gersan Elektrik
|7,01
|-1,27
|119,75
|Global Men. Değ.
|4,78
|-0,62
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,62
|4,29
|-5,13
|Good-Year
|5,17
|-1,34
|27,65
|Göltaş Çimento
|24,70
|-1,52
|38,84
|Gözde Girişim
|5,94
|3,30
|15,56
|GSD Denizcilik
|4,30
|-0,23
|67,97
|GSD Holding
|2,08
|0,00
|39,60
|Gübre Fabrik.
|28,46
|-0,35
|214,82
|Güler Yat. Holding
|14,90
|-2,87
|633,99
|Halk GMYO
|2,33
|-0,43
|100,06
|Hatay Tekstil
|12,60
|2,86
|87,11
|Hedef Girişim
|4,65
|2,20
|94,86
|Hektaş
|12,40
|-1,74
|54,61
|HUB Girişim
|17,88
|-1,54
|90,44
|Hürriyet Gzt.
|1,95
|-1,52
|71,05
|ICBC Turkey Bank
|7,09
|-2,74
|34,54
|İdealist Danışmanlık
|8,90
|9,07
|168,07
|İdealist GMYO
|6,14
|-1,13
|100,65
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-0,90
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|-0,68
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|6,12
|1,83
|34,80
|İhlas Holding
|1,07
|-0,93
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-0,79
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,50
|3,77
|75,91
|Info Yatırım
|10,32
|1,18
|112,23
|İntema
|23,98
|-6,69
|158,96
|Inveo Yatırım Holding
|24,88
|-1,03
|223,54
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-1,44
|50,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|0,00
|-9,15
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:21 - Kaynak: AA
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