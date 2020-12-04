Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.12.2020 13:21
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,04-0,77386,02
Acıpayam Selüloz16,81-0,59166,21
Adel Kalemcilik21,380,9436,18
Adese Alışveriş Ticaret3,08-0,96115,64
Afyon Çimento4,470,0096,20
Ak Enerji2,180,00100,00
Akbank6,19-0,64-23,67
Akçansa15,02-1,3154,94
Akdeniz Yatırım Hold.6,06-1,30187,20
Akfen GMYO4,18-0,243,21
Akın Tekstil25,701,5886,37
Akiş GMYO3,783,5620,67
Akmerkez GMYO63,00-4,83181,19
Aksa10,720,5653,07
Aksa Enerji7,37-0,5493,95
Aksigorta8,010,0047,84
Aksu Enerji12,82-2,66-13,79
Alarko Carrıer234,60-3,30292,80
Alarko GMYO20,141,3137,03
Alarko Holding6,72-0,4414,39
Albaraka Türk1,710,0011,76
Alcatel Lucent Teletaş28,861,26139,70
Alkim Kağıt13,210,46143,74
Alkim Kimya14,31-0,14130,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,630,00541,46
Altınyunus Çeşme47,30-0,59373,47
Anadolu Efes22,34-0,714,99
Anadolu Grubu Holding22,28-0,1826,66
Anadolu Hayat Emek.7,990,6331,30
Anadolu Isuzu16,15-0,2532,70
Anadolu Sigorta7,030,7269,25
Anel Elektrik3,300,9287,19
Arçelik28,60-0,6337,24
ARD Bilişim Teknolojileri35,400,74

Arena Bilgisayar33,620,36361,50
Armada Bilgisayar52,706,64221,54
Arsan Tekstil7,00-0,4395,53
Artı Yatırım Holding5,93-9,88632,10
Aselsan17,76-0,3970,59
Ata GMYO5,60-0,7123,62
Atakule GMYO2,560,0033,33
Atlantis Yatırım Holding4,602,22360,00
Atlas Yat. Ort.2,062,49113,12
AvivaSA Emeklilik Hayat15,714,4517,19
Avrasya GMYO3,77-1,05149,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,11-0,6470,88
Avrupa Yatırım Holding5,170,58235,71
Ayen Enerji5,56-2,4660,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,992,48447,49
Aygaz12,85-0,775,80
Bagfaş20,10-0,7919,50
Bak Ambalaj19,98-0,79174,28
Balatacılar Balatacılık8,00-2,91545,16
Bantaş Ambalaj5,87-2,17132,94
Banvit34,962,7088,26
Baştaş Başkent Çimento13,00-1,07401,93
Batı Çimento4,400,6932,93
Batısöke Çimento2,40-0,4183,21
Bayrak Taban Sanayi9,631,90

Bera Holding13,621,72253,77
Berkosan Yalıtım6,563,80139,42
Beşiktaş Futbol Yat.3,74-1,5852,65
Beyaz Filo10,828,31245,71
Bilici Yatırım6,14-0,81114,20
Bim Mağazalar70,15-1,3451,81
Birko Mensucat1,190,00283,87
Birlik Mensucat2,64-0,38131,58
Bizim Mağazaları16,44-1,0248,47
Borusan Mannesmann16,26-0,1842,01
Borusan Yat. Paz.222,00-0,63270,53
Bosch Fren Sistemleri1.318,10-3,08358,02
Bossa13,10-1,0662,53
Brisa18,850,21100,98
Burçelik22,06-0,54279,69
Burçelik Vana59,55-0,42513,29
Bursa Çimento9,080,44126,81
Carrefoursa109,902,42315,54
Casa Emtia Petrol86,00-0,69815,87
Ceo Event Medya7,00-1,1391,14
Coca Cola İçecek61,350,7462,05
Cosmos Yat. Holding8,00

292,16
Credıtwest Faktorıng5,39-0,5587,15
Çelebi97,000,41-2,36
Çelik Halat19,50-3,37200,00
Çemaş Döküm2,41-3,6092,26
Çemtaş14,800,1482,06
Çimbeton177,40-3,11329,96
Çimentaş34,643,46130,93
Çimsa16,00-0,7476,21
Çuhadaroğlu Metal6,701,21110,03
Dagi Giyim8,59-0,69243,60
Dagi Yatırım Holding13,250,38486,28
Dardanel25,44-1,01571,24
Datagate Bilgisayar15,511,7098,59
Demısaş Döküm6,49-0,7686,49
Denge Holding5,81-1,53324,09
Deniz GMYO3,320,0057,78
Derimod9,76-0,1036,69
Derlüks Deri9,591,48137,04
Desa Deri8,220,0081,06
Despec Bilgisayar11,64-0,51174,53
Deva Holding24,282,10171,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,351,37

Diriteks Diriliş Tekstil4,549,93482,05
Ditaş Doğan32,42-0,86240,72
DO-CO510,501,79-9,49
Doğan Burda23,88

293,41
Doğan Holding2,660,3848,15
Doğtaş Kelebek Mobilya2,680,3762,42
Doğusan3,53-0,2869,71
Doğuş GMYO9,27-0,86104,64
Doğuş Otomotiv28,103,46195,17
Döktaş Dökümcülük32,18-1,051,69
Duran Doğan Basım11,04-1,2566,03
Dyo Boya12,968,36164,49
Eczacıbaşı İlaç7,110,8594,76
Eczacıbaşı Yatırım20,30-0,10110,75
Edip Gayrimenkul3,092,32122,30
Ege Endüstri1.678,30-2,43198,33
Ege Gübre133,20-0,37170,21
Ege Profil29,505,81146,45
Ege Seramik9,450,53156,90
Egeplast18,600,5448,80
Ekiz Kimya7,980,001208,20
Emek Elektrik3,621,69127,67
Eminiş Ambalaj23,20-3,331426,32
Emlak Konut GMYO2,170,0049,90
Enerjisa Enerji10,830,5660,78
Enka İnşaat7,21-0,5529,17
Erbosan35,569,9642,35
Ereğli Demir Çelik11,670,4332,49
Ersu Gıda5,250,38153,62
Escort Teknoloji6,38-0,62358,99
Esenboğa Elektrik18,52-0,70

Etiler Gıda4,40-0,45276,84
Euro Kapital Yat. Ort.4,45-7,48177,47
Euro Trend Yat. Ort.4,21-2,55252,65
Euro Yat. Ort.5,490,00387,68
Euro Yatırım Holding2,950,0096,67
Fade Gıda6,410,47

Fenerbahçe Futbol33,66-0,53132,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,500,9464,11
F-M İzmit Piston126,50-0,63167,09
Fonet Bilgi Teknolojileri11,470,0049,15
Ford Otosan124,107,6387,70
Formet Çelik Kapı4,52-0,2250,67
Frigo Pak Gıda23,32-1,44232,89
Galatasaray Sportif4,01-1,9697,54
Garanti Bankası9,16-0,43-17,77
Garanti Faktoring10,72-0,28177,00
Garanti Yat. Ort.2,99-1,64199,96
Gedik Y. Men. Değ.10,34-2,54228,78
Gediz Ambalaj20,72-0,77206,51
Gentaş5,070,40145,88
Gersan Elektrik6,180,3293,73
Global Men. Değ.5,914,23214,36
Global Yat. Holding4,780,63-1,85
Good-Year7,620,0088,15
Göltaş Çimento33,060,5585,83
Gözde Girişim6,82-1,3032,68
GSD Denizcilik4,950,0093,36
GSD Holding2,31-0,8655,03
Gübre Fabrik.50,200,76455,31
Güler Yat. Holding14,350,35606,90
Halk GMYO3,310,91184,21
Hatay Tekstil13,09-0,9894,39
Hedef Girişim6,431,42169,46
Hektaş13,11-0,3863,47
HUB Girişim18,71-0,3799,28
Hürriyet Gzt.2,26-0,4498,25
ICBC Turkey Bank6,59-0,1525,05
İdealist Danışmanlık10,876,57227,41
İdealist GMYO6,35-0,63107,52
İhlas Ev Aletleri1,86-0,53-40,58
İhlas Gayrimenkul1,320,0028,24
İhlas Gazetecilik4,531,12-0,22
İhlas Holding1,19-3,2530,77
İhlas Yayın Holding1,20-0,8343,95
İndeks Bilgisayar16,33-0,3774,10
Info Yatırım5,673,09196,12
İntema20,703,09123,54
Inveo Yatırım Holding37,106,06382,44
İpek Doğal Enerji12,020,0055,70
İskenderun Demir Çelik8,56-0,129,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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