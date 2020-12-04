Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,04 -0,77 386,02 Acıpayam Selüloz 16,81 -0,59 166,21 Adel Kalemcilik 21,38 0,94 36,18 Adese Alışveriş Ticaret 3,08 -0,96 115,64 Afyon Çimento 4,47 0,00 96,20 Ak Enerji 2,18 0,00 100,00 Akbank 6,19 -0,64 -23,67 Akçansa 15,02 -1,31 54,94 Akdeniz Yatırım Hold. 6,06 -1,30 187,20 Akfen GMYO 4,18 -0,24 3,21 Akın Tekstil 25,70 1,58 86,37 Akiş GMYO 3,78 3,56 20,67 Akmerkez GMYO 63,00 -4,83 181,19 Aksa 10,72 0,56 53,07 Aksa Enerji 7,37 -0,54 93,95 Aksigorta 8,01 0,00 47,84 Aksu Enerji 12,82 -2,66 -13,79 Alarko Carrıer 234,60 -3,30 292,80 Alarko GMYO 20,14 1,31 37,03 Alarko Holding 6,72 -0,44 14,39 Albaraka Türk 1,71 0,00 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 28,86 1,26 139,70 Alkim Kağıt 13,21 0,46 143,74 Alkim Kimya 14,31 -0,14 130,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,63 0,00 541,46 Altınyunus Çeşme 47,30 -0,59 373,47 Anadolu Efes 22,34 -0,71 4,99 Anadolu Grubu Holding 22,28 -0,18 26,66 Anadolu Hayat Emek. 7,99 0,63 31,30 Anadolu Isuzu 16,15 -0,25 32,70 Anadolu Sigorta 7,03 0,72 69,25 Anel Elektrik 3,30 0,92 87,19 Arçelik 28,60 -0,63 37,24 ARD Bilişim Teknolojileri 35,40 0,74 Arena Bilgisayar 33,62 0,36 361,50 Armada Bilgisayar 52,70 6,64 221,54 Arsan Tekstil 7,00 -0,43 95,53 Artı Yatırım Holding 5,93 -9,88 632,10 Aselsan 17,76 -0,39 70,59 Ata GMYO 5,60 -0,71 23,62 Atakule GMYO 2,56 0,00 33,33 Atlantis Yatırım Holding 4,60 2,22 360,00 Atlas Yat. Ort. 2,06 2,49 113,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,71 4,45 17,19 Avrasya GMYO 3,77 -1,05 149,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 -0,64 70,88 Avrupa Yatırım Holding 5,17 0,58 235,71 Ayen Enerji 5,56 -2,46 60,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,99 2,48 447,49 Aygaz 12,85 -0,77 5,80 Bagfaş 20,10 -0,79 19,50 Bak Ambalaj 19,98 -0,79 174,28 Balatacılar Balatacılık 8,00 -2,91 545,16 Bantaş Ambalaj 5,87 -2,17 132,94 Banvit 34,96 2,70 88,26 Baştaş Başkent Çimento 13,00 -1,07 401,93 Batı Çimento 4,40 0,69 32,93 Batısöke Çimento 2,40 -0,41 83,21 Bayrak Taban Sanayi 9,63 1,90 Bera Holding 13,62 1,72 253,77 Berkosan Yalıtım 6,56 3,80 139,42 Beşiktaş Futbol Yat. 3,74 -1,58 52,65 Beyaz Filo 10,82 8,31 245,71 Bilici Yatırım 6,14 -0,81 114,20 Bim Mağazalar 70,15 -1,34 51,81 Birko Mensucat 1,19 0,00 283,87 Birlik Mensucat 2,64 -0,38 131,58 Bizim Mağazaları 16,44 -1,02 48,47 Borusan Mannesmann 16,26 -0,18 42,01 Borusan Yat. Paz. 222,00 -0,63 270,53 Bosch Fren Sistemleri 1.318,10 -3,08 358,02 Bossa 13,10 -1,06 62,53 Brisa 18,85 0,21 100,98 Burçelik 22,06 -0,54 279,69 Burçelik Vana 59,55 -0,42 513,29 Bursa Çimento 9,08 0,44 126,81 Carrefoursa 109,90 2,42 315,54 Casa Emtia Petrol 86,00 -0,69 815,87 Ceo Event Medya 7,00 -1,13 91,14 Coca Cola İçecek 61,35 0,74 62,05 Cosmos Yat. Holding 8,00 292,16 Credıtwest Faktorıng 5,39 -0,55 87,15 Çelebi 97,00 0,41 -2,36 Çelik Halat 19,50 -3,37 200,00 Çemaş Döküm 2,41 -3,60 92,26 Çemtaş 14,80 0,14 82,06 Çimbeton 177,40 -3,11 329,96 Çimentaş 34,64 3,46 130,93 Çimsa 16,00 -0,74 76,21 Çuhadaroğlu Metal 6,70 1,21 110,03 Dagi Giyim 8,59 -0,69 243,60 Dagi Yatırım Holding 13,25 0,38 486,28 Dardanel 25,44 -1,01 571,24 Datagate Bilgisayar 15,51 1,70 98,59 Demısaş Döküm 6,49 -0,76 86,49 Denge Holding 5,81 -1,53 324,09 Deniz GMYO 3,32 0,00 57,78 Derimod 9,76 -0,10 36,69 Derlüks Deri 9,59 1,48 137,04 Desa Deri 8,22 0,00 81,06 Despec Bilgisayar 11,64 -0,51 174,53 Deva Holding 24,28 2,10 171,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,35 1,37 Diriteks Diriliş Tekstil 4,54 9,93 482,05 Ditaş Doğan 32,42 -0,86 240,72 DO-CO 510,50 1,79 -9,49 Doğan Burda 23,88 293,41 Doğan Holding 2,66 0,38 48,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 0,37 62,42 Doğusan 3,53 -0,28 69,71 Doğuş GMYO 9,27 -0,86 104,64 Doğuş Otomotiv 28,10 3,46 195,17 Döktaş Dökümcülük 32,18 -1,05 1,69 Duran Doğan Basım 11,04 -1,25 66,03 Dyo Boya 12,96 8,36 164,49 Eczacıbaşı İlaç 7,11 0,85 94,76 Eczacıbaşı Yatırım 20,30 -0,10 110,75 Edip Gayrimenkul 3,09 2,32 122,30 Ege Endüstri 1.678,30 -2,43 198,33 Ege Gübre 133,20 -0,37 170,21 Ege Profil 29,50 5,81 146,45 Ege Seramik 9,45 0,53 156,90 Egeplast 18,60 0,54 48,80 Ekiz Kimya 7,98 0,00 1208,20 Emek Elektrik 3,62 1,69 127,67 Eminiş Ambalaj 23,20 -3,33 1426,32 Emlak Konut GMYO 2,17 0,00 49,90 Enerjisa Enerji 10,83 0,56 60,78 Enka İnşaat 7,21 -0,55 29,17 Erbosan 35,56 9,96 42,35 Ereğli Demir Çelik 11,67 0,43 32,49 Ersu Gıda 5,25 0,38 153,62 Escort Teknoloji 6,38 -0,62 358,99 Esenboğa Elektrik 18,52 -0,70 Etiler Gıda 4,40 -0,45 276,84 Euro Kapital Yat. Ort. 4,45 -7,48 177,47 Euro Trend Yat. Ort. 4,21 -2,55 252,65 Euro Yat. Ort. 5,49 0,00 387,68 Euro Yatırım Holding 2,95 0,00 96,67 Fade Gıda 6,41 0,47 Fenerbahçe Futbol 33,66 -0,53 132,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,50 0,94 64,11 F-M İzmit Piston 126,50 -0,63 167,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,47 0,00 49,15 Ford Otosan 124,10 7,63 87,70 Formet Çelik Kapı 4,52 -0,22 50,67 Frigo Pak Gıda 23,32 -1,44 232,89 Galatasaray Sportif 4,01 -1,96 97,54 Garanti Bankası 9,16 -0,43 -17,77 Garanti Faktoring 10,72 -0,28 177,00 Garanti Yat. Ort. 2,99 -1,64 199,96 Gedik Y. Men. Değ. 10,34 -2,54 228,78 Gediz Ambalaj 20,72 -0,77 206,51 Gentaş 5,07 0,40 145,88 Gersan Elektrik 6,18 0,32 93,73 Global Men. Değ. 5,91 4,23 214,36 Global Yat. Holding 4,78 0,63 -1,85 Good-Year 7,62 0,00 88,15 Göltaş Çimento 33,06 0,55 85,83 Gözde Girişim 6,82 -1,30 32,68 GSD Denizcilik 4,95 0,00 93,36 GSD Holding 2,31 -0,86 55,03 Gübre Fabrik. 50,20 0,76 455,31 Güler Yat. Holding 14,35 0,35 606,90 Halk GMYO 3,31 0,91 184,21 Hatay Tekstil 13,09 -0,98 94,39 Hedef Girişim 6,43 1,42 169,46 Hektaş 13,11 -0,38 63,47 HUB Girişim 18,71 -0,37 99,28 Hürriyet Gzt. 2,26 -0,44 98,25 ICBC Turkey Bank 6,59 -0,15 25,05 İdealist Danışmanlık 10,87 6,57 227,41 İdealist GMYO 6,35 -0,63 107,52 İhlas Ev Aletleri 1,86 -0,53 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,32 0,00 28,24 İhlas Gazetecilik 4,53 1,12 -0,22 İhlas Holding 1,19 -3,25 30,77 İhlas Yayın Holding 1,20 -0,83 43,95 İndeks Bilgisayar 16,33 -0,37 74,10 Info Yatırım 5,67 3,09 196,12 İntema 20,70 3,09 123,54 Inveo Yatırım Holding 37,10 6,06 382,44 İpek Doğal Enerji 12,02 0,00 55,70 İskenderun Demir Çelik 8,56 -0,12 9,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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