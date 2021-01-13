Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,62
|0,13
|-1,55
|Acıpayam Selüloz
|18,05
|-1,90
|5,43
|Adel Kalemcilik
|27,00
|-1,46
|-21,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|0,00
|-0,71
|Afyon Çimento
|5,51
|1,66
|7,83
|Ak Enerji
|2,37
|-1,25
|7,24
|Akbank
|7,28
|0,00
|5,05
|Akçansa
|18,81
|-0,42
|13,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,17
|-0,58
|0,00
|Akfen GMYO
|4,99
|-0,20
|2,67
|Akın Tekstil
|33,56
|2,63
|5,67
|Akiş GMYO
|3,70
|2,78
|4,82
|Akmerkez GMYO
|62,90
|-0,08
|-2,32
|Aksa
|14,85
|0,81
|1,78
|Aksa Enerji
|8,19
|-0,49
|10,08
|Aksigorta
|9,56
|-1,04
|2,80
|Aksu Enerji
|14,46
|-0,89
|2,41
|Alarko Carrıer
|521,60
|7,90
|42,94
|Alarko GMYO
|24,88
|0,40
|-4,89
|Alarko Holding
|9,41
|-0,74
|8,91
|Albaraka Türk
|1,97
|0,00
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,02
|0,39
|4,59
|Alkim Kağıt
|14,25
|-0,07
|5,18
|Alkim Kimya
|16,66
|1,09
|14,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|3,90
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|54,95
|9,94
|9,99
|Anadolu Efes
|27,00
|1,89
|16,48
|Anadolu Grubu Holding
|28,24
|1,66
|6,89
|Anadolu Hayat Emek.
|10,07
|-1,08
|16,15
|Anadolu Isuzu
|20,08
|-2,05
|11,56
|Anadolu Sigorta
|7,72
|1,31
|2,25
|Anel Elektrik
|3,15
|0,64
|-0,63
|Arçelik
|33,76
|1,26
|11,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,85
|4,08
|14,08
|Arena Bilgisayar
|40,68
|-0,34
|18,26
|Armada Bilgisayar
|62,30
|9,97
|26,94
|Arsan Tekstil
|7,33
|0,41
|0,55
|Artı Yatırım Holding
|9,04
|9,98
|55,86
|Arzum Ev Aletleri
|22,70
|0,53
|-7,80
|Aselsan
|18,87
|-0,05
|3,40
|Ata GMYO
|6,12
|-0,49
|11,07
|Atakule GMYO
|3,13
|7,56
|24,21
|Atlantis Yatırım Holding
|8,14
|10,00
|46,40
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,56
|1,87
|2,99
|Avrasya GMYO
|3,74
|0,00
|-7,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|-0,91
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,98
|-0,29
|16,33
|Ayen Enerji
|5,65
|0,53
|4,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,65
|3,40
|-6,17
|Aygaz
|15,17
|0,20
|3,55
|Bagfaş
|24,12
|-0,17
|20,60
|Bak Ambalaj
|21,26
|-0,19
|5,25
|Balatacılar Balatacılık
|8,28
|-0,12
|0,49
|Bantaş Ambalaj
|4,82
|1,47
|2,77
|Banvit
|50,70
|-2,12
|-2,50
|Baştaş Başkent Çimento
|19,50
|1,04
|12,26
|Batı Çimento
|5,97
|1,19
|26,75
|Batısöke Çimento
|2,56
|-1,54
|4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|10,72
|-0,19
|1,04
|Bera Holding
|19,86
|0,00
|-2,07
|Berkosan Yalıtım
|8,56
|-0,47
|-4,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,16
|-0,48
|2,97
|Beyaz Filo
|10,53
|-0,47
|3,44
|Bilici Yatırım
|7,00
|2,34
|5,42
|Bim Mağazalar
|76,25
|-0,07
|3,69
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|3,02
|-6,21
|-12,72
|Bizim Mağazaları
|15,89
|0,63
|3,45
|Borusan Mannesmann
|35,80
|6,17
|28,78
|Borusan Yat. Paz.
|509,00
|2,41
|11,40
|Bosch Fren Sistemleri
|1.272,10
|1,16
|2,68
|Bossa
|18,88
|0,85
|5,77
|Brisa
|22,16
|-2,21
|11,13
|Burçelik
|21,76
|-1,00
|3,52
|Burçelik Vana
|45,30
|0,71
|-8,78
|Bursa Çimento
|12,14
|0,58
|0,83
|Carrefoursa
|72,70
|6,99
|1,25
|Casa Emtia Petrol
|135,00
|1,73
|27,36
|Ceo Event Medya
|6,63
|-0,30
|3,11
|Coca Cola İçecek
|73,95
|-0,34
|12,39
|Cosmos Yat. Holding
|11,10
|6,22
|37,72
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|-0,52
|-2,21
|Çelebi
|182,40
|0,77
|-0,07
|Çelik Halat
|20,56
|-1,06
|-4,01
|Çemaş Döküm
|2,25
|-0,88
|4,65
|Çemtaş
|16,24
|-0,43
|2,13
|Çimbeton
|412,00
|3,78
|38,95
|Çimentaş
|56,10
|10,00
|55,14
|Çimsa
|19,34
|1,26
|8,65
|Çuhadaroğlu Metal
|8,94
|1,94
|15,65
|Dagi Giyim
|8,51
|4,42
|5,45
|Dagi Yatırım Holding
|15,07
|10,00
|16,82
|Dardanel
|31,18
|-0,13
|-6,93
|Datagate Bilgisayar
|16,02
|-0,74
|-0,56
|Demısaş Döküm
|6,52
|0,15
|-1,36
|Denge Holding
|6,50
|0,00
|18,61
|Deniz GMYO
|4,30
|3,61
|25,73
|Derimod
|10,19
|2,21
|4,62
|Derlüks Deri
|9,46
|-1,15
|7,26
|Desa Deri
|10,11
|-1,56
|3,80
|Despec Bilgisayar
|12,80
|0,55
|-1,99
|Deva Holding
|26,72
|0,23
|10,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,99
|-1,32
|10,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,18
|0,00
|12,06
|Ditaş Doğan
|35,24
|4,01
|7,83
|DO-CO
|589,40
|-0,59
|-6,44
|Doğan Burda
|24,10
|-2,11
|7,40
|Doğan Holding
|3,65
|3,69
|18,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|-0,67
|6,92
|Doğusan
|5,19
|-0,38
|18,49
|Doğuş GMYO
|9,13
|0,66
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|29,34
|0,82
|2,09
|Döktaş Dökümcülük
|31,78
|-0,06
|3,79
|Duran Doğan Basım
|10,64
|0,85
|1,43
|Dyo Boya
|11,93
|1,19
|5,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,66
|-0,52
|2,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,76
|-1,05
|28,91
|Edip Gayrimenkul
|3,27
|0,31
|-1,51
|Ege Endüstri
|1.782,10
|1,95
|3,17
|Ege Gübre
|203,70
|0,34
|40,29
|Ege Profil
|38,54
|-1,03
|0,78
|Ege Seramik
|12,54
|-1,95
|21,87
|Egeplast
|34,50
|1,17
|3,60
|Ekiz Kimya
|7,71
|7,83
|8,13
|Emek Elektrik
|5,11
|-2,67
|-13,68
|Eminiş Ambalaj
|46,56
|9,97
|26,38
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|0,82
|15,42
|Enerjisa Enerji
|12,44
|-0,40
|-0,56
|Enka İnşaat
|9,25
|3,47
|25,51
|Erbosan
|47,90
|-0,83
|16,83
|Ereğli Demir Çelik
|15,34
|1,46
|2,75
|Ersu Gıda
|4,99
|0,00
|1,01
|Escort Teknoloji
|6,44
|0,16
|-1,98
|Esenboğa Elektrik
|22,26
|-5,44
|16,97
|Etiler Gıda
|4,24
|3,41
|6,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,19
|5,54
|8,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,65
|4,89
|1,39
|Euro Yat. Ort.
|5,11
|8,03
|13,30
|Euro Yatırım Holding
|3,74
|0,00
|31,69
|Fade Gıda
|6,22
|0,16
|0,48
|Fenerbahçe Futbol
|42,78
|-1,20
|44,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,44
|0,31
|1,10
|F-M İzmit Piston
|142,70
|0,49
|14,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|-0,49
|-5,60
|Ford Otosan
|166,90
|5,23
|32,46
|Formet Çelik Kapı
|5,55
|-6,25
|16,84
|Frigo Pak Gıda
|22,90
|0,00
|9,15
|Galatasaray Sportif
|3,96
|-0,75
|-2,22
|Garanti Bankası
|10,54
|0,67
|1,64
|Garanti Faktoring
|12,44
|-2,35
|11,77
|Garanti Yat. Ort.
|3,66
|-2,66
|13,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,40
|0,68
|6,35
|Gediz Ambalaj
|29,24
|1,32
|9,10
|Gentaş
|6,06
|-0,16
|2,02
|Gersan Elektrik
|6,28
|-0,63
|2,28
|Global Men. Değ.
|6,51
|-1,06
|8,32
|Global Yat. Holding
|5,23
|0,00
|11,75
|Good-Year
|8,81
|0,00
|5,38
|Göltaş Çimento
|40,74
|0,59
|-1,26
|Gözde Girişim
|7,20
|1,27
|-9,77
|GSD Denizcilik
|5,27
|2,13
|4,56
|GSD Holding
|2,53
|1,20
|0,80
|Gübre Fabrik.
|66,20
|-1,63
|-23,07
|Güler Yat. Holding
|10,78
|1,03
|-0,83
|Halk GMYO
|3,34
|-0,30
|4,05
|Hatay Tekstil
|14,48
|-0,41
|3,80
|Hedef Girişim
|3,50
|-0,94
|2,14
|Hektaş
|26,04
|-1,51
|36,55
|HUB Girişim
|19,86
|-2,84
|9,12
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|0,00
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|6,99
|2,49
|7,54
|İdealist Danışmanlık
|12,76
|-1,09
|-5,20
|İdealist GMYO
|8,34
|2,96
|22,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|0,72
|11,20
|İhlas Gazetecilik
|3,94
|0,00
|-2,96
|İhlas Holding
|1,24
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,85
|4,39
|İndeks Bilgisayar
|19,89
|-0,95
|3,97
|Info Yatırım
|6,24
|-0,79
|-3,26
|İntema
|47,78
|9,99
|19,75
|Inveo Yatırım Holding
|64,55
|-2,20
|45,97
|İpek Doğal Enerji
|13,59
|-0,51
|3,90
|İskenderun Demir Çelik
|10,54
|0,76
|4,25
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi