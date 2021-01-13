Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.01.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,620,13-1,55
Acıpayam Selüloz18,05-1,905,43
Adel Kalemcilik27,00-1,46-21,13
Adese Alışveriş Ticaret2,780,00-0,71
Afyon Çimento5,511,667,83
Ak Enerji2,37-1,257,24
Akbank7,280,005,05
Akçansa18,81-0,4213,72
Akdeniz Yatırım Hold.5,17-0,580,00
Akfen GMYO4,99-0,202,67
Akın Tekstil33,562,635,67
Akiş GMYO3,702,784,82
Akmerkez GMYO62,90-0,08-2,32
Aksa14,850,811,78
Aksa Enerji8,19-0,4910,08
Aksigorta9,56-1,042,80
Aksu Enerji14,46-0,892,41
Alarko Carrıer521,607,9042,94
Alarko GMYO24,880,40-4,89
Alarko Holding9,41-0,748,91
Albaraka Türk1,970,001,55
Alcatel Lucent Teletaş31,020,394,59
Alkim Kağıt14,25-0,075,18
Alkim Kimya16,661,0914,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,403,909,59
Altınyunus Çeşme54,959,949,99
Anadolu Efes27,001,8916,48
Anadolu Grubu Holding28,241,666,89
Anadolu Hayat Emek.10,07-1,0816,15
Anadolu Isuzu20,08-2,0511,56
Anadolu Sigorta7,721,312,25
Anel Elektrik3,150,64-0,63
Arçelik33,761,2611,05
ARD Bilişim Teknolojileri54,854,0814,08
Arena Bilgisayar40,68-0,3418,26
Armada Bilgisayar62,309,9726,94
Arsan Tekstil7,330,410,55
Artı Yatırım Holding9,049,9855,86
Arzum Ev Aletleri22,700,53-7,80
Aselsan18,87-0,053,40
Ata GMYO6,12-0,4911,07
Atakule GMYO3,137,5624,21
Atlantis Yatırım Holding8,1410,0046,40
Atlas Yat. Ort.1,811,123,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,561,872,99
Avrasya GMYO3,740,00-7,88
Avrasya Petrol ve Tur.3,25-0,911,56
Avrupa Yatırım Holding6,98-0,2916,33
Ayen Enerji5,650,534,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,653,40-6,17
Aygaz15,170,203,55
Bagfaş24,12-0,1720,60
Bak Ambalaj21,26-0,195,25
Balatacılar Balatacılık8,28-0,120,49
Bantaş Ambalaj4,821,472,77
Banvit50,70-2,12-2,50
Baştaş Başkent Çimento19,501,0412,26
Batı Çimento5,971,1926,75
Batısöke Çimento2,56-1,544,92
Bayrak Taban Sanayi10,72-0,191,04
Bera Holding19,860,00-2,07
Berkosan Yalıtım8,56-0,47-4,04
Beşiktaş Futbol Yat.4,16-0,482,97
Beyaz Filo10,53-0,473,44
Bilici Yatırım7,002,345,42
Bim Mağazalar76,25-0,073,69
Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat3,02-6,21-12,72
Bizim Mağazaları15,890,633,45
Borusan Mannesmann35,806,1728,78
Borusan Yat. Paz.509,002,4111,40
Bosch Fren Sistemleri1.272,101,162,68
Bossa18,880,855,77
Brisa22,16-2,2111,13
Burçelik21,76-1,003,52
Burçelik Vana45,300,71-8,78
Bursa Çimento12,140,580,83
Carrefoursa72,706,991,25
Casa Emtia Petrol135,001,7327,36
Ceo Event Medya6,63-0,303,11
Coca Cola İçecek73,95-0,3412,39
Cosmos Yat. Holding11,106,2237,72
Credıtwest Faktorıng5,74-0,52-2,21
Çelebi182,400,77-0,07
Çelik Halat20,56-1,06-4,01
Çemaş Döküm2,25-0,884,65
Çemtaş16,24-0,432,13
Çimbeton412,003,7838,95
Çimentaş56,1010,0055,14
Çimsa19,341,268,65
Çuhadaroğlu Metal8,941,9415,65
Dagi Giyim8,514,425,45
Dagi Yatırım Holding15,0710,0016,82
Dardanel31,18-0,13-6,93
Datagate Bilgisayar16,02-0,74-0,56
Demısaş Döküm6,520,15-1,36
Denge Holding6,500,0018,61
Deniz GMYO4,303,6125,73
Derimod10,192,214,62
Derlüks Deri9,46-1,157,26
Desa Deri10,11-1,563,80
Despec Bilgisayar12,800,55-1,99
Deva Holding26,720,2310,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,99-1,3210,51
Diriteks Diriliş Tekstil4,180,0012,06
Ditaş Doğan35,244,017,83
DO-CO589,40-0,59-6,44
Doğan Burda24,10-2,117,40
Doğan Holding3,653,6918,89
Doğtaş Kelebek Mobilya2,49-0,676,92
Doğusan5,19-0,3818,49
Doğuş GMYO9,130,6611,75
Doğuş Otomotiv29,340,822,09
Döktaş Dökümcülük31,78-0,063,79
Duran Doğan Basım10,640,851,43
Dyo Boya11,931,195,02
Eczacıbaşı İlaç7,66-0,522,68
Eczacıbaşı Yatırım35,76-1,0528,91
Edip Gayrimenkul3,270,31-1,51
Ege Endüstri1.782,101,953,17
Ege Gübre203,700,3440,29
Ege Profil38,54-1,030,78
Ege Seramik12,54-1,9521,87
Egeplast34,501,173,60
Ekiz Kimya7,717,838,13
Emek Elektrik5,11-2,67-13,68
Eminiş Ambalaj46,569,9726,38
Emlak Konut GMYO2,470,8215,42
Enerjisa Enerji12,44-0,40-0,56
Enka İnşaat9,253,4725,51
Erbosan47,90-0,8316,83
Ereğli Demir Çelik15,341,462,75
Ersu Gıda4,990,001,01
Escort Teknoloji6,440,16-1,98
Esenboğa Elektrik22,26-5,4416,97
Etiler Gıda4,243,416,53
Euro Kapital Yat. Ort.4,195,548,83
Euro Trend Yat. Ort.3,654,891,39
Euro Yat. Ort.5,118,0313,30
Euro Yatırım Holding3,740,0031,69
Fade Gıda6,220,160,48
Fenerbahçe Futbol42,78-1,2044,72
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,440,311,10
F-M İzmit Piston142,700,4914,80
Fonet Bilgi Teknolojileri12,30-0,49-5,60
Ford Otosan166,905,2332,46
Formet Çelik Kapı5,55-6,2516,84
Frigo Pak Gıda22,900,009,15
Galatasaray Sportif3,96-0,75-2,22
Garanti Bankası10,540,671,64
Garanti Faktoring12,44-2,3511,77
Garanti Yat. Ort.3,66-2,6613,31
Gedik Y. Men. Değ.13,400,686,35
Gediz Ambalaj29,241,329,10
Gentaş6,06-0,162,02
Gersan Elektrik6,28-0,632,28
Global Men. Değ.6,51-1,068,32
Global Yat. Holding5,230,0011,75
Good-Year8,810,005,38
Göltaş Çimento40,740,59-1,26
Gözde Girişim7,201,27-9,77
GSD Denizcilik5,272,134,56
GSD Holding2,531,200,80
Gübre Fabrik.66,20-1,63-23,07
Güler Yat. Holding10,781,03-0,83
Halk GMYO3,34-0,304,05
Hatay Tekstil14,48-0,413,80
Hedef Girişim3,50-0,942,14
Hektaş26,04-1,5136,55
HUB Girişim19,86-2,849,12
Hürriyet Gzt.2,260,007,62
ICBC Turkey Bank6,992,497,54
İdealist Danışmanlık12,76-1,09-5,20
İdealist GMYO8,342,9622,65
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,390,7211,20
İhlas Gazetecilik3,940,00-2,96
İhlas Holding1,240,000,00
İhlas Yayın Holding1,190,854,39
İndeks Bilgisayar19,89-0,953,97
Info Yatırım6,24-0,79-3,26
İntema47,789,9919,75
Inveo Yatırım Holding64,55-2,2045,97
İpek Doğal Enerji13,59-0,513,90
İskenderun Demir Çelik10,540,764,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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