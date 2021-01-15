Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.01.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,660,00-1,03
Acıpayam Selüloz18,464,712,98
Adel Kalemcilik26,98-0,44-20,84
Adese Alışveriş Ticaret2,69-1,10-2,86
Afyon Çimento5,21-1,143,13
Ak Enerji2,320,004,98
Akbank7,01-1,412,60
Akçansa18,370,9310,04
Akdeniz Yatırım Hold.5,26-1,873,68
Akfen GMYO5,092,002,67
Akın Tekstil36,901,9313,98
Akiş GMYO3,56-1,111,98
Akmerkez GMYO63,10-0,24-1,77
Aksa14,240,07-2,47
Aksa Enerji8,380,1212,50
Aksigorta9,470,850,97
Aksu Enerji14,100,28-0,42
Alarko Carrıer509,70-2,4143,14
Alarko GMYO25,20-0,40-3,29
Alarko Holding10,715,1017,94
Albaraka Türk1,990,002,58
Alcatel Lucent Teletaş29,50-0,810,27
Alkim Kağıt13,91-0,292,97
Alkim Kimya16,431,1711,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,320,005,94
Altınyunus Çeşme66,409,9320,90
Anadolu Efes27,360,2917,69
Anadolu Grubu Holding28,140,436,06
Anadolu Hayat Emek.10,561,8319,61
Anadolu Isuzu20,28-1,4614,33
Anadolu Sigorta7,950,255,03
Anel Elektrik3,07-0,65-2,52
Arçelik33,38-0,6510,53
ARD Bilişim Teknolojileri56,500,8016,58
Arena Bilgisayar46,505,6327,97
Armada Bilgisayar60,906,1016,95
Arsan Tekstil7,460,541,78
Artı Yatırım Holding9,408,6749,14
Arzum Ev Aletleri22,44-0,27-8,61
Aselsan18,44-0,651,70
Ata GMYO5,95-0,838,89
Atakule GMYO2,939,745,95
Atlantis Yatırım Holding9,001,6959,17
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,692,131,55
Avrasya GMYO3,733,04-10,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,190,00-0,31
Avrupa Yatırım Holding6,950,2915,50
Ayen Enerji5,47-0,912,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,95-0,09-3,44
Aygaz14,920,341,50
Bagfaş24,760,3223,40
Bak Ambalaj21,360,475,25
Balatacılar Balatacılık7,98-0,62-2,55
Bantaş Ambalaj4,68-1,060,85
Banvit50,90-1,17-0,96
Baştaş Başkent Çimento19,000,538,81
Batı Çimento5,76-2,2125,05
Batısöke Çimento2,44-0,810,82
Bayrak Taban Sanayi10,460,58-1,98
Bera Holding21,84-0,097,79
Berkosan Yalıtım9,152,81-0,22
Beşiktaş Futbol Yat.4,18-0,483,96
Beyaz Filo10,532,331,08
Bilici Yatırım6,89-1,295,12
Bim Mağazalar75,50-1,314,03
Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat2,991,36-14,74
Bizim Mağazaları15,45-0,451,04
Borusan Mannesmann34,86-1,9127,84
Borusan Yat. Paz.490,000,416,81
Bosch Fren Sistemleri1.327,001,455,58
Bossa18,57-1,335,43
Brisa22,62-0,3513,84
Burçelik25,586,8513,89
Burçelik Vana53,908,58-0,04
Bursa Çimento11,67-4,111,08
Carrefoursa73,95-4,467,80
Casa Emtia Petrol130,00-3,7027,36
Ceo Event Medya6,69-0,454,51
Coca Cola İçecek74,60-1,8415,50
Cosmos Yat. Holding12,988,1748,88
Credıtwest Faktorıng5,47-1,62-5,28
Çelebi180,60-1,580,53
Çelik Halat20,121,00-7,00
Çemaş Döküm2,180,460,93
Çemtaş16,220,751,25
Çimbeton482,802,9458,18
Çimentaş59,650,0064,96
Çimsa19,22-1,089,16
Çuhadaroğlu Metal8,33-1,429,31
Dagi Giyim8,290,971,73
Dagi Yatırım Holding14,591,3911,55
Dardanel31,060,06-7,34
Datagate Bilgisayar16,173,92-3,41
Demısaş Döküm6,30-1,10-3,63
Denge Holding6,750,0023,18
Deniz GMYO4,15-0,9522,51
Derimod10,623,315,54
Derlüks Deri9,44-1,678,84
Desa Deri10,12-0,204,11
Despec Bilgisayar12,701,44-4,13
Deva Holding25,52-0,936,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,300,094,06
Diriteks Diriliş Tekstil4,392,0915,28
Ditaş Doğan33,44-1,243,61
DO-CO587,200,29-7,06
Doğan Burda23,301,302,50
Doğan Holding3,55-2,2018,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,54-1,5510,78
Doğusan4,92-1,8014,38
Doğuş GMYO9,011,698,45
Doğuş Otomotiv31,401,237,93
Döktaş Dökümcülük31,40-0,513,07
Duran Doğan Basım10,590,570,38
Dyo Boya12,00-1,807,57
Eczacıbaşı İlaç7,500,130,40
Eczacıbaşı Yatırım35,541,6626,03
Edip Gayrimenkul3,14-0,63-4,82
Ege Endüstri1.825,402,263,34
Ege Gübre228,50-0,2257,71
Ege Profil38,802,81-1,31
Ege Seramik13,194,6022,55
Egeplast33,002,55-3,36
Ekiz Kimya7,04-4,353,23
Emek Elektrik5,022,66-17,40
Eminiş Ambalaj46,00-3,7729,75
Emlak Konut GMYO2,490,4015,89
Enerjisa Enerji12,402,23-3,04
Enka İnşaat8,320,2412,62
Erbosan46,061,6310,54
Ereğli Demir Çelik15,331,251,41
Ersu Gıda5,161,572,83
Escort Teknoloji6,55-0,460,15
Esenboğa Elektrik23,300,1722,23
Etiler Gıda4,20-4,5510,55
Euro Kapital Yat. Ort.4,01-2,206,49
Euro Trend Yat. Ort.3,60-0,550,56
Euro Yat. Ort.4,771,923,77
Euro Yatırım Holding3,53-0,2824,65
Fade Gıda6,14-1,290,48
Fenerbahçe Futbol41,642,3137,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,44-1,232,35
F-M İzmit Piston169,407,6226,63
Fonet Bilgi Teknolojileri12,34-2,06-3,30
Ford Otosan153,700,2621,67
Formet Çelik Kapı5,041,824,21
Frigo Pak Gıda22,520,097,24
Galatasaray Sportif3,900,00-3,70
Garanti Bankası10,18-1,26-0,58
Garanti Faktoring12,881,5813,93
Garanti Yat. Ort.3,50-0,859,29
Gedik Y. Men. Değ.13,16-0,304,76
Gediz Ambalaj30,886,048,66
Gentaş5,820,17-2,19
Gersan Elektrik6,170,490,00
Global Men. Değ.6,281,453,00
Global Yat. Holding5,23-0,5712,39
Good-Year8,69-0,114,07
Göltaş Çimento40,260,35-2,76
Gözde Girişim7,24-0,55-8,77
GSD Denizcilik5,292,122,78
GSD Holding2,46-0,40-1,59
Gübre Fabrik.67,850,44-21,50
Güler Yat. Holding10,720,56-1,93
Halk GMYO3,420,885,61
Hatay Tekstil16,002,4311,97
Hedef Girişim3,530,572,44
Hektaş27,96-1,1348,30
HUB Girişim18,53-2,224,12
Hürriyet Gzt.2,350,4311,43
ICBC Turkey Bank6,85-0,155,54
İdealist Danışmanlık13,370,98-1,63
İdealist GMYO8,33-0,2422,79
İhlas Ev Aletleri1,860,00-1,06
İhlas Gayrimenkul1,391,469,60
İhlas Gazetecilik3,970,00-2,22
İhlas Holding1,273,25-0,81
İhlas Yayın Holding1,171,740,88
İndeks Bilgisayar19,872,321,52
Info Yatırım6,220,16-3,72
İntema50,602,2624,01
Inveo Yatırım Holding77,909,9560,22
İpek Doğal Enerji13,20-0,231,15
İskenderun Demir Çelik10,602,222,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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