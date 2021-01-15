Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 0,00 -1,03 Acıpayam Selüloz 18,46 4,71 2,98 Adel Kalemcilik 26,98 -0,44 -20,84 Adese Alışveriş Ticaret 2,69 -1,10 -2,86 Afyon Çimento 5,21 -1,14 3,13 Ak Enerji 2,32 0,00 4,98 Akbank 7,01 -1,41 2,60 Akçansa 18,37 0,93 10,04 Akdeniz Yatırım Hold. 5,26 -1,87 3,68 Akfen GMYO 5,09 2,00 2,67 Akın Tekstil 36,90 1,93 13,98 Akiş GMYO 3,56 -1,11 1,98 Akmerkez GMYO 63,10 -0,24 -1,77 Aksa 14,24 0,07 -2,47 Aksa Enerji 8,38 0,12 12,50 Aksigorta 9,47 0,85 0,97 Aksu Enerji 14,10 0,28 -0,42 Alarko Carrıer 509,70 -2,41 43,14 Alarko GMYO 25,20 -0,40 -3,29 Alarko Holding 10,71 5,10 17,94 Albaraka Türk 1,99 0,00 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 29,50 -0,81 0,27 Alkim Kağıt 13,91 -0,29 2,97 Alkim Kimya 16,43 1,17 11,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,32 0,00 5,94 Altınyunus Çeşme 66,40 9,93 20,90 Anadolu Efes 27,36 0,29 17,69 Anadolu Grubu Holding 28,14 0,43 6,06 Anadolu Hayat Emek. 10,56 1,83 19,61 Anadolu Isuzu 20,28 -1,46 14,33 Anadolu Sigorta 7,95 0,25 5,03 Anel Elektrik 3,07 -0,65 -2,52 Arçelik 33,38 -0,65 10,53 ARD Bilişim Teknolojileri 56,50 0,80 16,58 Arena Bilgisayar 46,50 5,63 27,97 Armada Bilgisayar 60,90 6,10 16,95 Arsan Tekstil 7,46 0,54 1,78 Artı Yatırım Holding 9,40 8,67 49,14 Arzum Ev Aletleri 22,44 -0,27 -8,61 Aselsan 18,44 -0,65 1,70 Ata GMYO 5,95 -0,83 8,89 Atakule GMYO 2,93 9,74 5,95 Atlantis Yatırım Holding 9,00 1,69 59,17 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,00 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,69 2,13 1,55 Avrasya GMYO 3,73 3,04 -10,84 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 0,00 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 6,95 0,29 15,50 Ayen Enerji 5,47 -0,91 2,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,95 -0,09 -3,44 Aygaz 14,92 0,34 1,50 Bagfaş 24,76 0,32 23,40 Bak Ambalaj 21,36 0,47 5,25 Balatacılar Balatacılık 7,98 -0,62 -2,55 Bantaş Ambalaj 4,68 -1,06 0,85 Banvit 50,90 -1,17 -0,96 Baştaş Başkent Çimento 19,00 0,53 8,81 Batı Çimento 5,76 -2,21 25,05 Batısöke Çimento 2,44 -0,81 0,82 Bayrak Taban Sanayi 10,46 0,58 -1,98 Bera Holding 21,84 -0,09 7,79 Berkosan Yalıtım 9,15 2,81 -0,22 Beşiktaş Futbol Yat. 4,18 -0,48 3,96 Beyaz Filo 10,53 2,33 1,08 Bilici Yatırım 6,89 -1,29 5,12 Bim Mağazalar 75,50 -1,31 4,03 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birlik Mensucat 2,99 1,36 -14,74 Bizim Mağazaları 15,45 -0,45 1,04 Borusan Mannesmann 34,86 -1,91 27,84 Borusan Yat. Paz. 490,00 0,41 6,81 Bosch Fren Sistemleri 1.327,00 1,45 5,58 Bossa 18,57 -1,33 5,43 Brisa 22,62 -0,35 13,84 Burçelik 25,58 6,85 13,89 Burçelik Vana 53,90 8,58 -0,04 Bursa Çimento 11,67 -4,11 1,08 Carrefoursa 73,95 -4,46 7,80 Casa Emtia Petrol 130,00 -3,70 27,36 Ceo Event Medya 6,69 -0,45 4,51 Coca Cola İçecek 74,60 -1,84 15,50 Cosmos Yat. Holding 12,98 8,17 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,47 -1,62 -5,28 Çelebi 180,60 -1,58 0,53 Çelik Halat 20,12 1,00 -7,00 Çemaş Döküm 2,18 0,46 0,93 Çemtaş 16,22 0,75 1,25 Çimbeton 482,80 2,94 58,18 Çimentaş 59,65 0,00 64,96 Çimsa 19,22 -1,08 9,16 Çuhadaroğlu Metal 8,33 -1,42 9,31 Dagi Giyim 8,29 0,97 1,73 Dagi Yatırım Holding 14,59 1,39 11,55 Dardanel 31,06 0,06 -7,34 Datagate Bilgisayar 16,17 3,92 -3,41 Demısaş Döküm 6,30 -1,10 -3,63 Denge Holding 6,75 0,00 23,18 Deniz GMYO 4,15 -0,95 22,51 Derimod 10,62 3,31 5,54 Derlüks Deri 9,44 -1,67 8,84 Desa Deri 10,12 -0,20 4,11 Despec Bilgisayar 12,70 1,44 -4,13 Deva Holding 25,52 -0,93 6,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,30 0,09 4,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,39 2,09 15,28 Ditaş Doğan 33,44 -1,24 3,61 DO-CO 587,20 0,29 -7,06 Doğan Burda 23,30 1,30 2,50 Doğan Holding 3,55 -2,20 18,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,54 -1,55 10,78 Doğusan 4,92 -1,80 14,38 Doğuş GMYO 9,01 1,69 8,45 Doğuş Otomotiv 31,40 1,23 7,93 Döktaş Dökümcülük 31,40 -0,51 3,07 Duran Doğan Basım 10,59 0,57 0,38 Dyo Boya 12,00 -1,80 7,57 Eczacıbaşı İlaç 7,50 0,13 0,40 Eczacıbaşı Yatırım 35,54 1,66 26,03 Edip Gayrimenkul 3,14 -0,63 -4,82 Ege Endüstri 1.825,40 2,26 3,34 Ege Gübre 228,50 -0,22 57,71 Ege Profil 38,80 2,81 -1,31 Ege Seramik 13,19 4,60 22,55 Egeplast 33,00 2,55 -3,36 Ekiz Kimya 7,04 -4,35 3,23 Emek Elektrik 5,02 2,66 -17,40 Eminiş Ambalaj 46,00 -3,77 29,75 Emlak Konut GMYO 2,49 0,40 15,89 Enerjisa Enerji 12,40 2,23 -3,04 Enka İnşaat 8,32 0,24 12,62 Erbosan 46,06 1,63 10,54 Ereğli Demir Çelik 15,33 1,25 1,41 Ersu Gıda 5,16 1,57 2,83 Escort Teknoloji 6,55 -0,46 0,15 Esenboğa Elektrik 23,30 0,17 22,23 Etiler Gıda 4,20 -4,55 10,55 Euro Kapital Yat. Ort. 4,01 -2,20 6,49 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -0,55 0,56 Euro Yat. Ort. 4,77 1,92 3,77 Euro Yatırım Holding 3,53 -0,28 24,65 Fade Gıda 6,14 -1,29 0,48 Fenerbahçe Futbol 41,64 2,31 37,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,44 -1,23 2,35 F-M İzmit Piston 169,40 7,62 26,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,34 -2,06 -3,30 Ford Otosan 153,70 0,26 21,67 Formet Çelik Kapı 5,04 1,82 4,21 Frigo Pak Gıda 22,52 0,09 7,24 Galatasaray Sportif 3,90 0,00 -3,70 Garanti Bankası 10,18 -1,26 -0,58 Garanti Faktoring 12,88 1,58 13,93 Garanti Yat. Ort. 3,50 -0,85 9,29 Gedik Y. Men. Değ. 13,16 -0,30 4,76 Gediz Ambalaj 30,88 6,04 8,66 Gentaş 5,82 0,17 -2,19 Gersan Elektrik 6,17 0,49 0,00 Global Men. Değ. 6,28 1,45 3,00 Global Yat. Holding 5,23 -0,57 12,39 Good-Year 8,69 -0,11 4,07 Göltaş Çimento 40,26 0,35 -2,76 Gözde Girişim 7,24 -0,55 -8,77 GSD Denizcilik 5,29 2,12 2,78 GSD Holding 2,46 -0,40 -1,59 Gübre Fabrik. 67,85 0,44 -21,50 Güler Yat. Holding 10,72 0,56 -1,93 Halk GMYO 3,42 0,88 5,61 Hatay Tekstil 16,00 2,43 11,97 Hedef Girişim 3,53 0,57 2,44 Hektaş 27,96 -1,13 48,30 HUB Girişim 18,53 -2,22 4,12 Hürriyet Gzt. 2,35 0,43 11,43 ICBC Turkey Bank 6,85 -0,15 5,54 İdealist Danışmanlık 13,37 0,98 -1,63 İdealist GMYO 8,33 -0,24 22,79 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,00 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,39 1,46 9,60 İhlas Gazetecilik 3,97 0,00 -2,22 İhlas Holding 1,27 3,25 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,17 1,74 0,88 İndeks Bilgisayar 19,87 2,32 1,52 Info Yatırım 6,22 0,16 -3,72 İntema 50,60 2,26 24,01 Inveo Yatırım Holding 77,90 9,95 60,22 İpek Doğal Enerji 13,20 -0,23 1,15 İskenderun Demir Çelik 10,60 2,22 2,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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