Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.02.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,080,28-8,53
Acıpayam Selüloz20,92-0,2922,20
Adel Kalemcilik26,400,92-22,89
Adese Alışveriş Ticaret2,902,113,57
Afyon Çimento4,960,81-2,94
Ak Enerji2,03-0,49-8,14
Akbank6,091,33-12,12
Akçansa19,446,5217,53
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-0,47-11,37
Akfen GMYO4,38-1,35-9,88
Akın Tekstil52,20-1,0464,36
Akiş GMYO3,130,64-11,33
Akmerkez GMYO62,800,56-2,47
Aksa15,953,179,32
Aksa Enerji11,203,7050,54
Aksigorta9,38-0,320,86
Aksu Enerji6,92-0,57-8,31
Alarko Carrıer433,100,7218,69
Alarko GMYO25,160,64-3,82
Alarko Holding10,810,9325,12
Albaraka Türk2,28-0,4417,53
Alcatel Lucent Teletaş35,30-0,5119,02
Alkim Kağıt19,100,7940,98
Alkim Kimya18,080,1724,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,622,3419,63
Altınyunus Çeşme95,259,6790,65
Anadolu Efes23,52-1,671,47
Anadolu Grubu Holding28,74-0,909,23
Anadolu Hayat Emek.10,06-0,2016,03
Anadolu Isuzu21,10-1,1217,22
Anadolu Sigorta8,01-0,256,09
Anel Elektrik3,96-1,4924,92
Arçelik33,461,0310,07
ARD Bilişim Teknolojileri57,900,0920,42
Arena Bilgisayar50,900,6947,97
Armada Bilgisayar62,850,8828,06
Arsan Tekstil8,000,389,74
Artı Yatırım Holding5,502,80-5,17
Arzum Ev Aletleri24,203,07-1,71
Aselsan17,33-0,40-5,04
Ata GMYO5,89-0,516,90
Atakule GMYO4,535,8479,76
Atlantis Yatırım Holding6,840,0023,02
Atlas Yat. Ort.1,690,60-3,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,99-1,32-0,17
Avrasya GMYO3,325,4026,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,47-0,868,44
Avrupa Yatırım Holding6,07-1,301,17
Ayen Enerji8,789,8962,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,752,173,52
Aygaz16,44-0,0612,22
Bagfaş25,701,1028,50
Bak Ambalaj25,06-0,7124,06
Balatacılar Balatacılık10,299,9424,88
Bantaş Ambalaj4,98-0,206,18
Banvit56,30-0,188,27
Baştaş Başkent Çimento13,48-0,07-22,39
Batı Çimento12,850,39172,82
Batısöke Çimento3,24-3,2832,79
Bayrak Taban Sanayi11,701,2110,27
Bera Holding23,88-0,5017,75
Berkosan Yalıtım12,80-4,5543,50
Beşiktaş Futbol Yat.3,900,78-3,47
Beyaz Filo14,43-0,8941,75
Bilici Yatırım8,055,0921,23
Bim Mağazalar65,850,69-10,45
Birko Mensucat1,163,574,50
Birlik Mensucat2,993,10-13,58
Bizim Mağazaları14,360,98-6,51
Borusan Mannesmann30,340,869,14
Borusan Yat. Paz.504,002,1310,31
Bosch Fren Sistemleri1.153,000,30-6,93
Bossa20,58-0,1915,29
Brisa29,522,8648,04
Burçelik26,606,5726,55
Burçelik Vana37,549,96-24,41
Bursa Çimento4,662,64-6,38
Carrefoursa61,001,58-15,04
Casa Emtia Petrol215,309,96103,11
Ceo Event Medya6,670,003,73
Coca Cola İçecek72,150,2810,80
Cosmos Yat. Holding11,702,6345,16
Credıtwest Faktorıng5,56-0,18-5,28
Çelebi171,500,82-6,04
Çelik Halat9,080,89-0,19
Çemaş Döküm2,161,890,47
Çemtaş15,530,78-2,33
Çimbeton321,90-0,658,57
Çimentaş46,004,5527,21
Çimsa22,846,1328,31
Çuhadaroğlu Metal7,580,40-1,94
Dagi Giyim7,880,51-2,35
Dagi Yatırım Holding13,55-3,635,04
Dardanel32,965,44-1,61
Datagate Bilgisayar16,233,970,74
Demısaş Döküm7,67-2,6616,04
Denge Holding8,803,5360,58
Deniz GMYO6,354,1085,67
Derimod12,50-1,4228,34
Derlüks Deri8,73-2,78-1,02
Desa Deri12,25-1,2125,77
Despec Bilgisayar13,232,721,30
Deva Holding30,240,8725,27
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,89-0,0655,67
Diriteks Diriliş Tekstil6,50-9,9774,26
Ditaş Doğan16,59-0,5427,34
DO-CO584,401,63-7,24
Doğan Burda19,60-3,16-12,66
Doğan Holding3,161,612,93
Doğtaş Kelebek Mobilya2,480,816,49
Doğusan5,065,2015,53
Doğuş GMYO9,080,2211,14
Doğuş Otomotiv32,94-2,5414,61
Döktaş Dökümcülük31,78-0,693,79
Duran Doğan Basım11,93-0,4213,73
Dyo Boya13,130,6115,58
Eczacıbaşı İlaç7,340,82-1,61
Eczacıbaşı Yatırım52,45-0,4789,08
Edip Gayrimenkul3,794,9914,16
Ege Endüstri1.532,401,42-11,28
Ege Gübre209,001,0143,94
Ege Profil39,506,183,29
Ege Seramik12,82-0,4724,59
Egeplast35,302,086,01
Ekiz Kimya7,21-5,751,12
Emek Elektrik2,269,74-20,85
Eminiş Ambalaj30,00-2,85-18,57
Emlak Konut GMYO2,343,089,35
Enerjisa Enerji11,400,18-8,87
Enka İnşaat7,250,69-1,63
Erbosan59,10-1,8344,15
Ereğli Demir Çelik14,742,22-1,27
Ersu Gıda4,591,10-7,09
Escort Teknoloji7,381,5112,33
Esenboğa Elektrik36,122,3889,81
Etiler Gıda6,050,8352,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,703,35-3,90
Euro Trend Yat. Ort.3,64-1,091,11
Euro Yat. Ort.4,390,46-2,66
Euro Yatırım Holding3,30-0,3016,20
Fade Gıda10,571,0570,76
Fenerbahçe Futbol29,240,14-1,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,540,152,67
F-M İzmit Piston170,00-0,4736,77
Fonet Bilgi Teknolojileri14,010,217,52
Ford Otosan182,60-0,7644,92
Formet Celik Kapi Sanayi4,285,68-9,89
Frigo Pak Gıda28,003,7033,46
Galatasaray Sportif4,04-1,22-0,25
Garanti Bankası9,101,68-12,25
Garanti Faktoring13,00-3,7016,80
Garanti Yat. Ort.3,241,890,31
Gedik Y. Men. Değ.25,300,80100,79
Gediz Ambalaj35,92-0,2234,03
Gentaş5,46-1,09-8,08
Gersan Elektrik6,980,1413,68
Global Men. Değ.7,270,4120,97
Global Yat. Holding5,33-1,3013,89
Good-Year9,672,7615,67
Göltaş Çimento61,05-0,8947,96
Gözde Girişim6,591,85-17,42
GSD Denizcilik6,360,4726,19
GSD Holding2,451,66-2,39
Gübre Fabrik.73,70-0,54-14,35
Güler Yat. Holding10,674,40-1,84
Halk GMYO3,301,852,80
Hatay Tekstil24,602,7676,34
Hedef Girişim4,02-0,2517,32
Hektaş29,18-2,2153,02
HUB Girişim16,581,59-8,90
Hürriyet Gzt.2,48-0,4018,10
ICBC Turkey Bank6,421,42-1,23
İdealist Danışmanlık38,749,99187,82
İdealist GMYO11,544,2569,71
İhlas Ev Aletleri1,700,59-9,57
İhlas Gayrimenkul1,242,48-0,80
İhlas Gazetecilik3,210,63-20,94
İhlas Holding0,900,00-19,83
İhlas Yayın Holding1,000,00-12,28
İndeks Bilgisayar23,246,0221,48
Info Yatırım7,070,149,61
İntema54,00-1,7335,34
Inveo Yatırım Holding143,00-1,38223,38
İpek Doğal Enerji14,43-1,3010,32
İskenderun Demir Çelik11,602,4714,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi! Füzelerine laf ettiği Rusya da Paşinyan'ın arkasında durmadı Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan sokaklarını gezerek megafonla halka sesleniyor Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan sokaklarını gezerek megafonla halka sesleniyor         
13:01
Seri cinayet işlemekle yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Seri cinayet işlemekle yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
12:34
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım         
11:45
Kaldırımda anneannesini beklerken yüzüne yumruk yiyen küçük kız neye uğradığını şaşırdı Kaldırımda anneannesini beklerken yüzüne yumruk yiyen küçük kız neye uğradığını şaşırdı         
11:25
Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor         
11:11
Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı         
10:40
İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar         
10:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz         
09:50
Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti         
09:30
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi         
08:48
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 13:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei