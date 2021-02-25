Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,08 0,28 -8,53 Acıpayam Selüloz 20,92 -0,29 22,20 Adel Kalemcilik 26,40 0,92 -22,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,90 2,11 3,57 Afyon Çimento 4,96 0,81 -2,94 Ak Enerji 2,03 -0,49 -8,14 Akbank 6,09 1,33 -12,12 Akçansa 19,44 6,52 17,53 Akdeniz Yatırım Hold. 2,13 -0,47 -11,37 Akfen GMYO 4,38 -1,35 -9,88 Akın Tekstil 52,20 -1,04 64,36 Akiş GMYO 3,13 0,64 -11,33 Akmerkez GMYO 62,80 0,56 -2,47 Aksa 15,95 3,17 9,32 Aksa Enerji 11,20 3,70 50,54 Aksigorta 9,38 -0,32 0,86 Aksu Enerji 6,92 -0,57 -8,31 Alarko Carrıer 433,10 0,72 18,69 Alarko GMYO 25,16 0,64 -3,82 Alarko Holding 10,81 0,93 25,12 Albaraka Türk 2,28 -0,44 17,53 Alcatel Lucent Teletaş 35,30 -0,51 19,02 Alkim Kağıt 19,10 0,79 40,98 Alkim Kimya 18,08 0,17 24,37 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,62 2,34 19,63 Altınyunus Çeşme 95,25 9,67 90,65 Anadolu Efes 23,52 -1,67 1,47 Anadolu Grubu Holding 28,74 -0,90 9,23 Anadolu Hayat Emek. 10,06 -0,20 16,03 Anadolu Isuzu 21,10 -1,12 17,22 Anadolu Sigorta 8,01 -0,25 6,09 Anel Elektrik 3,96 -1,49 24,92 Arçelik 33,46 1,03 10,07 ARD Bilişim Teknolojileri 57,90 0,09 20,42 Arena Bilgisayar 50,90 0,69 47,97 Armada Bilgisayar 62,85 0,88 28,06 Arsan Tekstil 8,00 0,38 9,74 Artı Yatırım Holding 5,50 2,80 -5,17 Arzum Ev Aletleri 24,20 3,07 -1,71 Aselsan 17,33 -0,40 -5,04 Ata GMYO 5,89 -0,51 6,90 Atakule GMYO 4,53 5,84 79,76 Atlantis Yatırım Holding 6,84 0,00 23,02 Atlas Yat. Ort. 1,69 0,60 -3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,99 -1,32 -0,17 Avrasya GMYO 3,32 5,40 26,75 Avrasya Petrol ve Tur. 3,47 -0,86 8,44 Avrupa Yatırım Holding 6,07 -1,30 1,17 Ayen Enerji 8,78 9,89 62,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,75 2,17 3,52 Aygaz 16,44 -0,06 12,22 Bagfaş 25,70 1,10 28,50 Bak Ambalaj 25,06 -0,71 24,06 Balatacılar Balatacılık 10,29 9,94 24,88 Bantaş Ambalaj 4,98 -0,20 6,18 Banvit 56,30 -0,18 8,27 Baştaş Başkent Çimento 13,48 -0,07 -22,39 Batı Çimento 12,85 0,39 172,82 Batısöke Çimento 3,24 -3,28 32,79 Bayrak Taban Sanayi 11,70 1,21 10,27 Bera Holding 23,88 -0,50 17,75 Berkosan Yalıtım 12,80 -4,55 43,50 Beşiktaş Futbol Yat. 3,90 0,78 -3,47 Beyaz Filo 14,43 -0,89 41,75 Bilici Yatırım 8,05 5,09 21,23 Bim Mağazalar 65,85 0,69 -10,45 Birko Mensucat 1,16 3,57 4,50 Birlik Mensucat 2,99 3,10 -13,58 Bizim Mağazaları 14,36 0,98 -6,51 Borusan Mannesmann 30,34 0,86 9,14 Borusan Yat. Paz. 504,00 2,13 10,31 Bosch Fren Sistemleri 1.153,00 0,30 -6,93 Bossa 20,58 -0,19 15,29 Brisa 29,52 2,86 48,04 Burçelik 26,60 6,57 26,55 Burçelik Vana 37,54 9,96 -24,41 Bursa Çimento 4,66 2,64 -6,38 Carrefoursa 61,00 1,58 -15,04 Casa Emtia Petrol 215,30 9,96 103,11 Ceo Event Medya 6,67 0,00 3,73 Coca Cola İçecek 72,15 0,28 10,80 Cosmos Yat. Holding 11,70 2,63 45,16 Credıtwest Faktorıng 5,56 -0,18 -5,28 Çelebi 171,50 0,82 -6,04 Çelik Halat 9,08 0,89 -0,19 Çemaş Döküm 2,16 1,89 0,47 Çemtaş 15,53 0,78 -2,33 Çimbeton 321,90 -0,65 8,57 Çimentaş 46,00 4,55 27,21 Çimsa 22,84 6,13 28,31 Çuhadaroğlu Metal 7,58 0,40 -1,94 Dagi Giyim 7,88 0,51 -2,35 Dagi Yatırım Holding 13,55 -3,63 5,04 Dardanel 32,96 5,44 -1,61 Datagate Bilgisayar 16,23 3,97 0,74 Demısaş Döküm 7,67 -2,66 16,04 Denge Holding 8,80 3,53 60,58 Deniz GMYO 6,35 4,10 85,67 Derimod 12,50 -1,42 28,34 Derlüks Deri 8,73 -2,78 -1,02 Desa Deri 12,25 -1,21 25,77 Despec Bilgisayar 13,23 2,72 1,30 Deva Holding 30,24 0,87 25,27 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,89 -0,06 55,67 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 -9,97 74,26 Ditaş Doğan 16,59 -0,54 27,34 DO-CO 584,40 1,63 -7,24 Doğan Burda 19,60 -3,16 -12,66 Doğan Holding 3,16 1,61 2,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 0,81 6,49 Doğusan 5,06 5,20 15,53 Doğuş GMYO 9,08 0,22 11,14 Doğuş Otomotiv 32,94 -2,54 14,61 Döktaş Dökümcülük 31,78 -0,69 3,79 Duran Doğan Basım 11,93 -0,42 13,73 Dyo Boya 13,13 0,61 15,58 Eczacıbaşı İlaç 7,34 0,82 -1,61 Eczacıbaşı Yatırım 52,45 -0,47 89,08 Edip Gayrimenkul 3,79 4,99 14,16 Ege Endüstri 1.532,40 1,42 -11,28 Ege Gübre 209,00 1,01 43,94 Ege Profil 39,50 6,18 3,29 Ege Seramik 12,82 -0,47 24,59 Egeplast 35,30 2,08 6,01 Ekiz Kimya 7,21 -5,75 1,12 Emek Elektrik 2,26 9,74 -20,85 Eminiş Ambalaj 30,00 -2,85 -18,57 Emlak Konut GMYO 2,34 3,08 9,35 Enerjisa Enerji 11,40 0,18 -8,87 Enka İnşaat 7,25 0,69 -1,63 Erbosan 59,10 -1,83 44,15 Ereğli Demir Çelik 14,74 2,22 -1,27 Ersu Gıda 4,59 1,10 -7,09 Escort Teknoloji 7,38 1,51 12,33 Esenboğa Elektrik 36,12 2,38 89,81 Etiler Gıda 6,05 0,83 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 3,35 -3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,64 -1,09 1,11 Euro Yat. Ort. 4,39 0,46 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,30 -0,30 16,20 Fade Gıda 10,57 1,05 70,76 Fenerbahçe Futbol 29,24 0,14 -1,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,54 0,15 2,67 F-M İzmit Piston 170,00 -0,47 36,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,01 0,21 7,52 Ford Otosan 182,60 -0,76 44,92 Formet Celik Kapi Sanayi 4,28 5,68 -9,89 Frigo Pak Gıda 28,00 3,70 33,46 Galatasaray Sportif 4,04 -1,22 -0,25 Garanti Bankası 9,10 1,68 -12,25 Garanti Faktoring 13,00 -3,70 16,80 Garanti Yat. Ort. 3,24 1,89 0,31 Gedik Y. Men. Değ. 25,30 0,80 100,79 Gediz Ambalaj 35,92 -0,22 34,03 Gentaş 5,46 -1,09 -8,08 Gersan Elektrik 6,98 0,14 13,68 Global Men. Değ. 7,27 0,41 20,97 Global Yat. Holding 5,33 -1,30 13,89 Good-Year 9,67 2,76 15,67 Göltaş Çimento 61,05 -0,89 47,96 Gözde Girişim 6,59 1,85 -17,42 GSD Denizcilik 6,36 0,47 26,19 GSD Holding 2,45 1,66 -2,39 Gübre Fabrik. 73,70 -0,54 -14,35 Güler Yat. Holding 10,67 4,40 -1,84 Halk GMYO 3,30 1,85 2,80 Hatay Tekstil 24,60 2,76 76,34 Hedef Girişim 4,02 -0,25 17,32 Hektaş 29,18 -2,21 53,02 HUB Girişim 16,58 1,59 -8,90 Hürriyet Gzt. 2,48 -0,40 18,10 ICBC Turkey Bank 6,42 1,42 -1,23 İdealist Danışmanlık 38,74 9,99 187,82 İdealist GMYO 11,54 4,25 69,71 İhlas Ev Aletleri 1,70 0,59 -9,57 İhlas Gayrimenkul 1,24 2,48 -0,80 İhlas Gazetecilik 3,21 0,63 -20,94 İhlas Holding 0,90 0,00 -19,83 İhlas Yayın Holding 1,00 0,00 -12,28 İndeks Bilgisayar 23,24 6,02 21,48 Info Yatırım 7,07 0,14 9,61 İntema 54,00 -1,73 35,34 Inveo Yatırım Holding 143,00 -1,38 223,38 İpek Doğal Enerji 14,43 -1,30 10,32 İskenderun Demir Çelik 11,60 2,47 14,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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