Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.04.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,14-1,575,17
Acıpayam Selüloz20,88-0,1021,96
Adel Kalemcilik25,362,59-25,92
Adese Alışveriş Ticaret3,401,8021,43
Afyon Çimento4,240,24-17,03
Ak Enerji1,780,00-19,46
Akbank4,961,43-26,61
Akçansa19,000,2618,00
Akdeniz Yatırım Hold.2,210,91-8,04
Akfen GMYO4,01-1,23-17,49
Akın Tekstil49,40-1,8955,54
Akiş GMYO2,050,00-26,58
Akmerkez GMYO51,90-1,14-19,40
Aksa16,520,6113,23
Aksa Enerji11,841,5459,14
Aksigorta8,201,99-5,73
Aksu Enerji6,32-1,25-16,26
Alarko Carrıer409,10-1,6812,11
Alarko GMYO26,520,151,38
Alarko Holding10,49-0,3821,41
Albaraka Türk1,830,00-5,67
Alcatel Lucent Teletaş31,360,385,73
Alkim Kağıt19,676,2745,19
Alkim Kimya18,304,2125,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,300,885,02
Altınyunus Çeşme68,85-0,7237,81
Anadolu Efes21,900,27-5,52
Anadolu Grubu Holding23,161,22-11,98
Anadolu Hayat Emek.9,350,1116,36
Anadolu Isuzu20,163,1212,00
Anadolu Sigorta6,681,83-7,48
Anel Elektrik6,770,30113,56
Arçelik33,960,1819,33
ARD Bilişim Teknolojileri52,553,049,30
Arena Bilgisayar53,600,3755,81
Armada Bilgisayar61,306,1524,90
Arsan Tekstil10,52-0,2844,31
Arzum Ev Aletleri23,56-2,73-4,31
Aselsan15,45-0,06-15,34
Ata GMYO4,920,82-10,71
Atakule GMYO3,152,6125,00
Atlantis Yatırım Holding4,30-1,15-22,66
Atlas Yat. Ort.1,631,24-6,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,780,171,11
Avrasya GMYO3,58-0,5636,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-1,512,19
Avrupa Yatırım Holding8,79-0,5746,50
Ayen Enerji7,90-1,7446,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,79-2,3712,69
Aygaz15,191,543,69
Bagfaş23,001,6815,00
Bak Ambalaj23,440,7716,04
Balatacılar Balatacılık7,640,13-7,28
Bantaş Ambalaj4,581,55-2,35
Banvit55,35-0,096,44
Baştaş Başkent Çimento14,002,19-19,40
Batı Çimento16,30-3,78246,07
Batısöke Çimento3,911,8260,25
Bayrak Taban Sanayi10,370,88-2,26
Bera Holding25,56-1,0826,04
Berkosan Yalıtım11,05-0,7223,88
Beşiktaş Futbol Yat.9,786,77142,08
Beyaz Filo12,62-0,6323,97
Bilici Yatırım18,320,49175,90
Bim Mağazalar71,350,99-2,97
Birko Mensucat1,497,1934,23
Birlik Mensucat2,72-6,53-21,39
Bizim Mağazaları16,110,564,88
Borusan Mannesmann28,42-0,352,23
Borusan Yat. Paz.432,40-1,39-4,82
Bosch Fren Sistemleri1.112,401,22-10,21
Bossa26,12-0,8446,33
Brisa28,261,1545,95
Burçelik26,28-1,9425,02
Burçelik Vana37,549,96-24,41
Bursa Çimento4,01-0,50-19,44
Carrefoursa57,306,21-20,19
Casa Emtia Petrol120,400,7513,58
Ceo Event Medya6,07-0,33-5,60
Coca Cola İçecek71,801,7710,27
Cosmos Yat. Holding12,108,0450,12
Credıtwest Faktorıng4,29-0,69-26,92
Çelebi334,007,0582,99
Çelik Halat7,59-2,69-16,57
Çemaş Döküm1,34-0,74-21,30
Çemtaş15,981,980,50
Çimbeton319,700,227,82
Çimentaş38,00-2,515,09
Çimsa21,042,4318,20
Çuhadaroğlu Metal7,212,12-6,73
Dagi Giyim2,462,07-27,78
Dagi Yatırım Holding14,130,219,53
Dardanel31,70-1,25-5,37
Datagate Bilgisayar16,510,672,48
Demısaş Döküm7,61-0,9115,13
Denge Holding8,049,2446,72
Deniz GMYO5,107,1449,12
Derimod11,760,0920,74
Derlüks Yatırım Holding8,6910,00-1,47
Desa Deri13,160,3035,11
Despec Bilgisayar12,412,56-4,98
Deva Holding32,283,1333,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,19-2,5740,00
Diriteks Diriliş Tekstil5,950,0059,52
Ditaş Doğan15,28-1,6717,28
DO-CO665,10-0,705,57
Doğan Burda19,672,13-12,34
Doğan Holding3,310,307,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,892,1224,09
Doğusan5,02-3,4614,61
Doğuş GMYO12,950,1558,51
Doğuş Otomotiv30,282,995,36
Döktaş Dökümcülük31,20-0,321,89
Duran Doğan Basım12,47-0,2418,88
Dyo Boya14,05-1,4023,68
Eczacıbaşı İlaç6,701,21-10,19
Eczacıbaşı Yatırım51,20-0,5884,57
Edip Gayrimenkul3,920,5118,07
Ege Endüstri1.617,000,80-2,88
Ege Gübre210,800,0045,18
Ege Profil35,504,41-7,17
Ege Seramik15,082,1046,55
Egeplast33,94-9,931,92
Ekiz Kimya6,910,14-3,09
Emek Elektrik2,50-1,96-12,44
Eminiş Ambalaj27,786,27-24,59
Emlak Konut GMYO1,930,52-9,81
Enerjisa Enerji12,142,62-2,96
Enka İnşaat8,12-0,2510,18
Erbosan69,808,3070,24
Ereğli Demir Çelik15,25-0,1316,09
Ersu Gıda4,830,84-2,23
Escort Teknoloji6,740,002,59
Esenboğa Elektrik38,96-1,27104,73
Etiler Gıda5,981,3650,25
Euro Kapital Yat. Ort.5,11-1,7332,73
Euro Trend Yat. Ort.4,664,2529,44
Euro Yat. Ort.4,81-3,226,65
Euro Yatırım Holding3,831,0634,86
Fade Gıda18,30-2,09195,64
Fenerbahçe Futbol34,103,8415,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,40-2,88-15,23
F-M İzmit Piston148,10-0,1320,80
Fonet Bilgi Teknolojileri15,75-0,9420,87
Ford Otosan207,801,9170,13
Formet Celik Kapi Sanayi1,70-1,15-30,70
Frigo Pak Gıda37,18-0,8577,22
Galatasaray Sportif4,183,213,21
Garanti Bankası7,121,57-31,34
Garanti Faktoring14,950,8834,32
Garanti Yat. Ort.2,94-1,01-8,98
Gedik Y. Men. Değ.21,20-1,2168,25
Gediz Ambalaj36,541,2236,34
Gentaş5,571,46-6,23
Gersan Elektrik6,450,165,05
Global Men. Değ.7,54-0,5325,46
Global Yat. Holding5,91-2,8026,28
Good-Year8,040,75-3,83
Göltaş Çimento60,651,9346,99
Gözde Girişim7,713,07-3,38
GSD Denizcilik6,570,0030,36
GSD Holding2,110,96-15,94
Gübre Fabrik.74,500,61-13,42
Güler Yat. Holding12,51-7,2615,09
Halk GMYO3,230,000,62
Hatay Tekstil21,742,7455,84
Hedef Girişim5,26-0,7553,51
Hektaş30,600,0760,46
HUB Girişim17,43-1,53-4,23
Hürriyet Gzt.1,90-0,52-9,52
ICBC Turkey Bank6,18-0,32-4,92
İdealist Danışmanlık95,009,07605,79
İdealist GMYO9,140,1134,41
İhlas Ev Aletleri1,440,00-23,40
İhlas Gayrimenkul1,13-0,88-9,60
İhlas Gazetecilik3,020,33-25,62
İhlas Holding0,74-2,63-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar29,680,4155,15
Info Yatırım7,96-0,8723,41
İntema48,24-1,5520,90
Inveo Yatırım Holding132,30-3,92199,19
İpek Doğal Enerji12,331,40-5,73
İskenderun Demir Çelik12,10-0,7433,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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