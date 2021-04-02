Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,14 -1,57 5,17 Acıpayam Selüloz 20,88 -0,10 21,96 Adel Kalemcilik 25,36 2,59 -25,92 Adese Alışveriş Ticaret 3,40 1,80 21,43 Afyon Çimento 4,24 0,24 -17,03 Ak Enerji 1,78 0,00 -19,46 Akbank 4,96 1,43 -26,61 Akçansa 19,00 0,26 18,00 Akdeniz Yatırım Hold. 2,21 0,91 -8,04 Akfen GMYO 4,01 -1,23 -17,49 Akın Tekstil 49,40 -1,89 55,54 Akiş GMYO 2,05 0,00 -26,58 Akmerkez GMYO 51,90 -1,14 -19,40 Aksa 16,52 0,61 13,23 Aksa Enerji 11,84 1,54 59,14 Aksigorta 8,20 1,99 -5,73 Aksu Enerji 6,32 -1,25 -16,26 Alarko Carrıer 409,10 -1,68 12,11 Alarko GMYO 26,52 0,15 1,38 Alarko Holding 10,49 -0,38 21,41 Albaraka Türk 1,83 0,00 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 31,36 0,38 5,73 Alkim Kağıt 19,67 6,27 45,19 Alkim Kimya 18,30 4,21 25,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 0,88 5,02 Altınyunus Çeşme 68,85 -0,72 37,81 Anadolu Efes 21,90 0,27 -5,52 Anadolu Grubu Holding 23,16 1,22 -11,98 Anadolu Hayat Emek. 9,35 0,11 16,36 Anadolu Isuzu 20,16 3,12 12,00 Anadolu Sigorta 6,68 1,83 -7,48 Anel Elektrik 6,77 0,30 113,56 Arçelik 33,96 0,18 19,33 ARD Bilişim Teknolojileri 52,55 3,04 9,30 Arena Bilgisayar 53,60 0,37 55,81 Armada Bilgisayar 61,30 6,15 24,90 Arsan Tekstil 10,52 -0,28 44,31 Arzum Ev Aletleri 23,56 -2,73 -4,31 Aselsan 15,45 -0,06 -15,34 Ata GMYO 4,92 0,82 -10,71 Atakule GMYO 3,15 2,61 25,00 Atlantis Yatırım Holding 4,30 -1,15 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,63 1,24 -6,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,78 0,17 1,11 Avrasya GMYO 3,58 -0,56 36,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -1,51 2,19 Avrupa Yatırım Holding 8,79 -0,57 46,50 Ayen Enerji 7,90 -1,74 46,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,79 -2,37 12,69 Aygaz 15,19 1,54 3,69 Bagfaş 23,00 1,68 15,00 Bak Ambalaj 23,44 0,77 16,04 Balatacılar Balatacılık 7,64 0,13 -7,28 Bantaş Ambalaj 4,58 1,55 -2,35 Banvit 55,35 -0,09 6,44 Baştaş Başkent Çimento 14,00 2,19 -19,40 Batı Çimento 16,30 -3,78 246,07 Batısöke Çimento 3,91 1,82 60,25 Bayrak Taban Sanayi 10,37 0,88 -2,26 Bera Holding 25,56 -1,08 26,04 Berkosan Yalıtım 11,05 -0,72 23,88 Beşiktaş Futbol Yat. 9,78 6,77 142,08 Beyaz Filo 12,62 -0,63 23,97 Bilici Yatırım 18,32 0,49 175,90 Bim Mağazalar 71,35 0,99 -2,97 Birko Mensucat 1,49 7,19 34,23 Birlik Mensucat 2,72 -6,53 -21,39 Bizim Mağazaları 16,11 0,56 4,88 Borusan Mannesmann 28,42 -0,35 2,23 Borusan Yat. Paz. 432,40 -1,39 -4,82 Bosch Fren Sistemleri 1.112,40 1,22 -10,21 Bossa 26,12 -0,84 46,33 Brisa 28,26 1,15 45,95 Burçelik 26,28 -1,94 25,02 Burçelik Vana 37,54 9,96 -24,41 Bursa Çimento 4,01 -0,50 -19,44 Carrefoursa 57,30 6,21 -20,19 Casa Emtia Petrol 120,40 0,75 13,58 Ceo Event Medya 6,07 -0,33 -5,60 Coca Cola İçecek 71,80 1,77 10,27 Cosmos Yat. Holding 12,10 8,04 50,12 Credıtwest Faktorıng 4,29 -0,69 -26,92 Çelebi 334,00 7,05 82,99 Çelik Halat 7,59 -2,69 -16,57 Çemaş Döküm 1,34 -0,74 -21,30 Çemtaş 15,98 1,98 0,50 Çimbeton 319,70 0,22 7,82 Çimentaş 38,00 -2,51 5,09 Çimsa 21,04 2,43 18,20 Çuhadaroğlu Metal 7,21 2,12 -6,73 Dagi Giyim 2,46 2,07 -27,78 Dagi Yatırım Holding 14,13 0,21 9,53 Dardanel 31,70 -1,25 -5,37 Datagate Bilgisayar 16,51 0,67 2,48 Demısaş Döküm 7,61 -0,91 15,13 Denge Holding 8,04 9,24 46,72 Deniz GMYO 5,10 7,14 49,12 Derimod 11,76 0,09 20,74 Derlüks Yatırım Holding 8,69 10,00 -1,47 Desa Deri 13,16 0,30 35,11 Despec Bilgisayar 12,41 2,56 -4,98 Deva Holding 32,28 3,13 33,72 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,19 -2,57 40,00 Diriteks Diriliş Tekstil 5,95 0,00 59,52 Ditaş Doğan 15,28 -1,67 17,28 DO-CO 665,10 -0,70 5,57 Doğan Burda 19,67 2,13 -12,34 Doğan Holding 3,31 0,30 7,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 2,12 24,09 Doğusan 5,02 -3,46 14,61 Doğuş GMYO 12,95 0,15 58,51 Doğuş Otomotiv 30,28 2,99 5,36 Döktaş Dökümcülük 31,20 -0,32 1,89 Duran Doğan Basım 12,47 -0,24 18,88 Dyo Boya 14,05 -1,40 23,68 Eczacıbaşı İlaç 6,70 1,21 -10,19 Eczacıbaşı Yatırım 51,20 -0,58 84,57 Edip Gayrimenkul 3,92 0,51 18,07 Ege Endüstri 1.617,00 0,80 -2,88 Ege Gübre 210,80 0,00 45,18 Ege Profil 35,50 4,41 -7,17 Ege Seramik 15,08 2,10 46,55 Egeplast 33,94 -9,93 1,92 Ekiz Kimya 6,91 0,14 -3,09 Emek Elektrik 2,50 -1,96 -12,44 Eminiş Ambalaj 27,78 6,27 -24,59 Emlak Konut GMYO 1,93 0,52 -9,81 Enerjisa Enerji 12,14 2,62 -2,96 Enka İnşaat 8,12 -0,25 10,18 Erbosan 69,80 8,30 70,24 Ereğli Demir Çelik 15,25 -0,13 16,09 Ersu Gıda 4,83 0,84 -2,23 Escort Teknoloji 6,74 0,00 2,59 Esenboğa Elektrik 38,96 -1,27 104,73 Etiler Gıda 5,98 1,36 50,25 Euro Kapital Yat. Ort. 5,11 -1,73 32,73 Euro Trend Yat. Ort. 4,66 4,25 29,44 Euro Yat. Ort. 4,81 -3,22 6,65 Euro Yatırım Holding 3,83 1,06 34,86 Fade Gıda 18,30 -2,09 195,64 Fenerbahçe Futbol 34,10 3,84 15,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,40 -2,88 -15,23 F-M İzmit Piston 148,10 -0,13 20,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,75 -0,94 20,87 Ford Otosan 207,80 1,91 70,13 Formet Celik Kapi Sanayi 1,70 -1,15 -30,70 Frigo Pak Gıda 37,18 -0,85 77,22 Galatasaray Sportif 4,18 3,21 3,21 Garanti Bankası 7,12 1,57 -31,34 Garanti Faktoring 14,95 0,88 34,32 Garanti Yat. Ort. 2,94 -1,01 -8,98 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 -1,21 68,25 Gediz Ambalaj 36,54 1,22 36,34 Gentaş 5,57 1,46 -6,23 Gersan Elektrik 6,45 0,16 5,05 Global Men. Değ. 7,54 -0,53 25,46 Global Yat. Holding 5,91 -2,80 26,28 Good-Year 8,04 0,75 -3,83 Göltaş Çimento 60,65 1,93 46,99 Gözde Girişim 7,71 3,07 -3,38 GSD Denizcilik 6,57 0,00 30,36 GSD Holding 2,11 0,96 -15,94 Gübre Fabrik. 74,50 0,61 -13,42 Güler Yat. Holding 12,51 -7,26 15,09 Halk GMYO 3,23 0,00 0,62 Hatay Tekstil 21,74 2,74 55,84 Hedef Girişim 5,26 -0,75 53,51 Hektaş 30,60 0,07 60,46 HUB Girişim 17,43 -1,53 -4,23 Hürriyet Gzt. 1,90 -0,52 -9,52 ICBC Turkey Bank 6,18 -0,32 -4,92 İdealist Danışmanlık 95,00 9,07 605,79 İdealist GMYO 9,14 0,11 34,41 İhlas Ev Aletleri 1,44 0,00 -23,40 İhlas Gayrimenkul 1,13 -0,88 -9,60 İhlas Gazetecilik 3,02 0,33 -25,62 İhlas Holding 0,74 -2,63 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,88 -1,12 -22,81 İndeks Bilgisayar 29,68 0,41 55,15 Info Yatırım 7,96 -0,87 23,41 İntema 48,24 -1,55 20,90 Inveo Yatırım Holding 132,30 -3,92 199,19 İpek Doğal Enerji 12,33 1,40 -5,73 İskenderun Demir Çelik 12,10 -0,74 33,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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