Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,14
|-1,57
|5,17
|Acıpayam Selüloz
|20,88
|-0,10
|21,96
|Adel Kalemcilik
|25,36
|2,59
|-25,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,40
|1,80
|21,43
|Afyon Çimento
|4,24
|0,24
|-17,03
|Ak Enerji
|1,78
|0,00
|-19,46
|Akbank
|4,96
|1,43
|-26,61
|Akçansa
|19,00
|0,26
|18,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,21
|0,91
|-8,04
|Akfen GMYO
|4,01
|-1,23
|-17,49
|Akın Tekstil
|49,40
|-1,89
|55,54
|Akiş GMYO
|2,05
|0,00
|-26,58
|Akmerkez GMYO
|51,90
|-1,14
|-19,40
|Aksa
|16,52
|0,61
|13,23
|Aksa Enerji
|11,84
|1,54
|59,14
|Aksigorta
|8,20
|1,99
|-5,73
|Aksu Enerji
|6,32
|-1,25
|-16,26
|Alarko Carrıer
|409,10
|-1,68
|12,11
|Alarko GMYO
|26,52
|0,15
|1,38
|Alarko Holding
|10,49
|-0,38
|21,41
|Albaraka Türk
|1,83
|0,00
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,36
|0,38
|5,73
|Alkim Kağıt
|19,67
|6,27
|45,19
|Alkim Kimya
|18,30
|4,21
|25,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|0,88
|5,02
|Altınyunus Çeşme
|68,85
|-0,72
|37,81
|Anadolu Efes
|21,90
|0,27
|-5,52
|Anadolu Grubu Holding
|23,16
|1,22
|-11,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|0,11
|16,36
|Anadolu Isuzu
|20,16
|3,12
|12,00
|Anadolu Sigorta
|6,68
|1,83
|-7,48
|Anel Elektrik
|6,77
|0,30
|113,56
|Arçelik
|33,96
|0,18
|19,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,55
|3,04
|9,30
|Arena Bilgisayar
|53,60
|0,37
|55,81
|Armada Bilgisayar
|61,30
|6,15
|24,90
|Arsan Tekstil
|10,52
|-0,28
|44,31
|Arzum Ev Aletleri
|23,56
|-2,73
|-4,31
|Aselsan
|15,45
|-0,06
|-15,34
|Ata GMYO
|4,92
|0,82
|-10,71
|Atakule GMYO
|3,15
|2,61
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-1,15
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|1,24
|-6,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,78
|0,17
|1,11
|Avrasya GMYO
|3,58
|-0,56
|36,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-1,51
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|8,79
|-0,57
|46,50
|Ayen Enerji
|7,90
|-1,74
|46,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,79
|-2,37
|12,69
|Aygaz
|15,19
|1,54
|3,69
|Bagfaş
|23,00
|1,68
|15,00
|Bak Ambalaj
|23,44
|0,77
|16,04
|Balatacılar Balatacılık
|7,64
|0,13
|-7,28
|Bantaş Ambalaj
|4,58
|1,55
|-2,35
|Banvit
|55,35
|-0,09
|6,44
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|2,19
|-19,40
|Batı Çimento
|16,30
|-3,78
|246,07
|Batısöke Çimento
|3,91
|1,82
|60,25
|Bayrak Taban Sanayi
|10,37
|0,88
|-2,26
|Bera Holding
|25,56
|-1,08
|26,04
|Berkosan Yalıtım
|11,05
|-0,72
|23,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,78
|6,77
|142,08
|Beyaz Filo
|12,62
|-0,63
|23,97
|Bilici Yatırım
|18,32
|0,49
|175,90
|Bim Mağazalar
|71,35
|0,99
|-2,97
|Birko Mensucat
|1,49
|7,19
|34,23
|Birlik Mensucat
|2,72
|-6,53
|-21,39
|Bizim Mağazaları
|16,11
|0,56
|4,88
|Borusan Mannesmann
|28,42
|-0,35
|2,23
|Borusan Yat. Paz.
|432,40
|-1,39
|-4,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.112,40
|1,22
|-10,21
|Bossa
|26,12
|-0,84
|46,33
|Brisa
|28,26
|1,15
|45,95
|Burçelik
|26,28
|-1,94
|25,02
|Burçelik Vana
|37,54
|9,96
|-24,41
|Bursa Çimento
|4,01
|-0,50
|-19,44
|Carrefoursa
|57,30
|6,21
|-20,19
|Casa Emtia Petrol
|120,40
|0,75
|13,58
|Ceo Event Medya
|6,07
|-0,33
|-5,60
|Coca Cola İçecek
|71,80
|1,77
|10,27
|Cosmos Yat. Holding
|12,10
|8,04
|50,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|-0,69
|-26,92
|Çelebi
|334,00
|7,05
|82,99
|Çelik Halat
|7,59
|-2,69
|-16,57
|Çemaş Döküm
|1,34
|-0,74
|-21,30
|Çemtaş
|15,98
|1,98
|0,50
|Çimbeton
|319,70
|0,22
|7,82
|Çimentaş
|38,00
|-2,51
|5,09
|Çimsa
|21,04
|2,43
|18,20
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|2,12
|-6,73
|Dagi Giyim
|2,46
|2,07
|-27,78
|Dagi Yatırım Holding
|14,13
|0,21
|9,53
|Dardanel
|31,70
|-1,25
|-5,37
|Datagate Bilgisayar
|16,51
|0,67
|2,48
|Demısaş Döküm
|7,61
|-0,91
|15,13
|Denge Holding
|8,04
|9,24
|46,72
|Deniz GMYO
|5,10
|7,14
|49,12
|Derimod
|11,76
|0,09
|20,74
|Derlüks Yatırım Holding
|8,69
|10,00
|-1,47
|Desa Deri
|13,16
|0,30
|35,11
|Despec Bilgisayar
|12,41
|2,56
|-4,98
|Deva Holding
|32,28
|3,13
|33,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,19
|-2,57
|40,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,95
|0,00
|59,52
|Ditaş Doğan
|15,28
|-1,67
|17,28
|DO-CO
|665,10
|-0,70
|5,57
|Doğan Burda
|19,67
|2,13
|-12,34
|Doğan Holding
|3,31
|0,30
|7,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|2,12
|24,09
|Doğusan
|5,02
|-3,46
|14,61
|Doğuş GMYO
|12,95
|0,15
|58,51
|Doğuş Otomotiv
|30,28
|2,99
|5,36
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|-0,32
|1,89
|Duran Doğan Basım
|12,47
|-0,24
|18,88
|Dyo Boya
|14,05
|-1,40
|23,68
|Eczacıbaşı İlaç
|6,70
|1,21
|-10,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,20
|-0,58
|84,57
|Edip Gayrimenkul
|3,92
|0,51
|18,07
|Ege Endüstri
|1.617,00
|0,80
|-2,88
|Ege Gübre
|210,80
|0,00
|45,18
|Ege Profil
|35,50
|4,41
|-7,17
|Ege Seramik
|15,08
|2,10
|46,55
|Egeplast
|33,94
|-9,93
|1,92
|Ekiz Kimya
|6,91
|0,14
|-3,09
|Emek Elektrik
|2,50
|-1,96
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|27,78
|6,27
|-24,59
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,52
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|12,14
|2,62
|-2,96
|Enka İnşaat
|8,12
|-0,25
|10,18
|Erbosan
|69,80
|8,30
|70,24
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|-0,13
|16,09
|Ersu Gıda
|4,83
|0,84
|-2,23
|Escort Teknoloji
|6,74
|0,00
|2,59
|Esenboğa Elektrik
|38,96
|-1,27
|104,73
|Etiler Gıda
|5,98
|1,36
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,11
|-1,73
|32,73
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,66
|4,25
|29,44
|Euro Yat. Ort.
|4,81
|-3,22
|6,65
|Euro Yatırım Holding
|3,83
|1,06
|34,86
|Fade Gıda
|18,30
|-2,09
|195,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,10
|3,84
|15,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,40
|-2,88
|-15,23
|F-M İzmit Piston
|148,10
|-0,13
|20,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,75
|-0,94
|20,87
|Ford Otosan
|207,80
|1,91
|70,13
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,70
|-1,15
|-30,70
|Frigo Pak Gıda
|37,18
|-0,85
|77,22
|Galatasaray Sportif
|4,18
|3,21
|3,21
|Garanti Bankası
|7,12
|1,57
|-31,34
|Garanti Faktoring
|14,95
|0,88
|34,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,94
|-1,01
|-8,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,20
|-1,21
|68,25
|Gediz Ambalaj
|36,54
|1,22
|36,34
|Gentaş
|5,57
|1,46
|-6,23
|Gersan Elektrik
|6,45
|0,16
|5,05
|Global Men. Değ.
|7,54
|-0,53
|25,46
|Global Yat. Holding
|5,91
|-2,80
|26,28
|Good-Year
|8,04
|0,75
|-3,83
|Göltaş Çimento
|60,65
|1,93
|46,99
|Gözde Girişim
|7,71
|3,07
|-3,38
|GSD Denizcilik
|6,57
|0,00
|30,36
|GSD Holding
|2,11
|0,96
|-15,94
|Gübre Fabrik.
|74,50
|0,61
|-13,42
|Güler Yat. Holding
|12,51
|-7,26
|15,09
|Halk GMYO
|3,23
|0,00
|0,62
|Hatay Tekstil
|21,74
|2,74
|55,84
|Hedef Girişim
|5,26
|-0,75
|53,51
|Hektaş
|30,60
|0,07
|60,46
|HUB Girişim
|17,43
|-1,53
|-4,23
|Hürriyet Gzt.
|1,90
|-0,52
|-9,52
|ICBC Turkey Bank
|6,18
|-0,32
|-4,92
|İdealist Danışmanlık
|95,00
|9,07
|605,79
|İdealist GMYO
|9,14
|0,11
|34,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|0,00
|-23,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-0,88
|-9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,02
|0,33
|-25,62
|İhlas Holding
|0,74
|-2,63
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|29,68
|0,41
|55,15
|Info Yatırım
|7,96
|-0,87
|23,41
|İntema
|48,24
|-1,55
|20,90
|Inveo Yatırım Holding
|132,30
|-3,92
|199,19
|İpek Doğal Enerji
|12,33
|1,40
|-5,73
|İskenderun Demir Çelik
|12,10
|-0,74
|33,91
(Sürecek)
Kaynak: AA
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