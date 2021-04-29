Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,35
|0,82
|-5,04
|Acıpayam Selüloz
|18,27
|0,55
|6,72
|Adel Kalemcilik
|24,20
|1,09
|-29,31
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|1,51
|-27,86
|Afyon Çimento
|3,77
|1,07
|-26,22
|Ak Enerji
|1,42
|1,43
|-35,75
|Akbank
|4,90
|1,03
|-27,49
|Akçansa
|18,08
|1,63
|12,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,65
|1,23
|-31,34
|Akfen GMYO
|3,82
|0,00
|-21,40
|Akın Tekstil
|42,86
|1,23
|34,95
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|47,50
|-6,03
|-23,94
|Aksa
|15,40
|-0,32
|11,48
|Aksa Enerji
|11,36
|-0,61
|52,69
|Aksigorta
|7,63
|-2,68
|-12,28
|Aksu Enerji
|5,81
|1,40
|-23,02
|Alarko Carrıer
|351,80
|9,53
|-3,59
|Alarko GMYO
|23,18
|2,39
|-11,39
|Alarko Holding
|9,85
|1,97
|14,00
|Albaraka Türk
|1,61
|1,90
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,14
|2,87
|1,62
|Alkim Kağıt
|17,30
|-0,57
|33,66
|Alkim Kimya
|16,98
|-0,59
|20,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,44
|1,67
|11,42
|Altınyunus Çeşme
|71,10
|9,30
|42,31
|Anadolu Efes
|23,90
|2,05
|3,11
|Anadolu Grubu Holding
|21,72
|3,53
|-17,45
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|0,00
|11,63
|Anadolu Isuzu
|17,60
|1,91
|-2,22
|Anadolu Sigorta
|6,54
|1,71
|-9,42
|Anel Elektrik
|3,98
|1,53
|25,55
|Arçelik
|35,08
|3,12
|23,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,30
|-0,62
|17,10
|Arena Bilgisayar
|45,94
|0,97
|34,84
|Armada Bilgisayar
|48,00
|0,25
|-2,20
|Arsan Tekstil
|9,21
|4,07
|26,34
|Arzum Ev Aletleri
|19,04
|0,63
|-22,66
|Aselsan
|15,11
|1,41
|-17,21
|Ata GMYO
|3,98
|0,00
|-27,77
|Atakule GMYO
|2,55
|0,79
|1,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|-2,20
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-9,85
|4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,84
|1,48
|1,45
|Avrasya GMYO
|3,17
|4,62
|21,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,54
|2,01
|-20,63
|Avrupa Yatırım Holding
|7,36
|0,82
|22,67
|Aydem Yenilenebilir Enerji
|9,27
|Ayen Enerji
|8,81
|0,11
|62,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|5,53
|63,00
|Aygaz
|13,20
|1,23
|-6,95
|Bagfaş
|23,24
|3,29
|16,20
|Bak Ambalaj
|19,28
|1,53
|-4,55
|Balatacılar Balatacılık
|6,25
|-2,34
|-24,15
|Bantaş Ambalaj
|6,62
|-1,93
|41,15
|Banvit
|61,75
|-0,24
|18,75
|Baştaş Başkent Çimento
|12,43
|4,45
|-28,44
|Batı Çimento
|11,91
|0,93
|152,87
|Batısöke Çimento
|2,57
|0,00
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|12,93
|2,29
|21,87
|Bera Holding
|30,00
|4,53
|47,93
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|0,65
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,45
|6,89
|84,41
|Beyaz Filo
|10,61
|1,14
|4,22
|Bilici Yatırım
|18,71
|-1,01
|181,78
|Bim Mağazalar
|66,70
|0,60
|-9,30
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım
|17,09
|-1,50
|Birko Mensucat
|1,32
|2,33
|18,92
|Birlik Mensucat
|2,24
|0,45
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|14,46
|1,12
|-5,86
|Borusan Mannesmann
|25,48
|6,70
|-8,35
|Borusan Yat. Paz.
|367,10
|9,98
|-19,19
|Bosch Fren Sistemleri
|920,00
|7,83
|-25,74
|Bossa
|27,88
|7,15
|56,19
|Brisa
|24,56
|1,40
|26,84
|Burçelik
|20,76
|0,10
|-1,24
|Burçelik Vana
|28,32
|-0,91
|-42,97
|Bursa Çimento
|3,64
|0,00
|-26,87
|Carrefoursa
|51,85
|-1,43
|-27,79
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|6,01
|41,51
|Ceo Event Medya
|9,13
|1,11
|41,99
|Coca Cola İçecek
|77,90
|2,03
|19,63
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|1,35
|39,58
|Credıtwest Faktorıng
|3,36
|0,60
|-42,76
|Çelebi
|224,50
|-1,41
|23,00
|Çelik Halat
|6,43
|-0,16
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|-33,04
|Çemtaş
|14,64
|0,83
|-7,93
|Çimbeton
|259,60
|10,00
|-12,45
|Çimentaş
|39,00
|5,46
|7,85
|Çimsa
|21,44
|0,85
|20,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,31
|-0,41
|-5,43
|Dagi Giyim
|1,98
|1,54
|-41,87
|Dagi Yatırım Holding
|10,47
|-0,10
|-18,84
|Dardanel
|26,02
|-4,13
|-22,33
|Datagate Bilgisayar
|13,34
|1,44
|-17,19
|Demısaş Döküm
|7,48
|1,77
|13,16
|Denge Holding
|6,35
|0,00
|15,88
|Deniz GMYO
|2,20
|7,84
|19,43
|Derimod
|9,10
|2,13
|-6,57
|Derlüks Yatırım Holding
|6,75
|2,27
|-23,47
|Desa Deri
|14,20
|-6,33
|45,79
|Despec Bilgisayar
|10,40
|1,96
|-20,37
|Deva Holding
|30,86
|1,78
|28,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,60
|0,87
|6,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-1,96
|34,05
|Ditaş Doğan
|13,48
|-3,78
|3,65
|DO-CO
|721,80
|0,01
|14,57
|Doğan Burda
|18,68
|-0,21
|-16,76
|Doğan Holding
|2,91
|1,39
|-2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|0,85
|2,19
|Doğusan
|4,04
|1,00
|-7,76
|Doğuş GMYO
|8,95
|2,99
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|26,68
|-0,15
|-2,35
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|3,05
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|11,78
|1,55
|12,30
|Dyo Boya
|11,72
|0,77
|3,17
|Eczacıbaşı İlaç
|6,33
|0,48
|-12,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,12
|7,39
|56,47
|Edip Gayrimenkul
|2,48
|-0,80
|-25,30
|Ege Endüstri
|1.426,60
|5,25
|-14,31
|Ege Gübre
|233,90
|-0,13
|61,09
|Ege Profil
|31,44
|2,14
|-17,78
|Ege Seramik
|13,91
|3,42
|35,18
|Egeplast
|25,80
|3,04
|-22,52
|Ekiz Kimya
|7,50
|-3,97
|5,19
|Emek Elektrik
|1,87
|0,54
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|20,54
|2,85
|-44,25
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,55
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,23
|2,92
|-11,28
|Enka İnşaat
|7,66
|0,52
|8,78
|Erbosan
|75,10
|3,37
|83,17
|Ereğli Demir Çelik
|19,19
|1,32
|46,08
|Ersu Gıda
|4,21
|-0,24
|-14,78
|Escort Teknoloji
|5,34
|6,16
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|29,82
|0,61
|56,73
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|4,84
|1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|0,27
|2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|1,16
|-3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,35
|-0,30
|17,96
|Fade Gıda
|17,82
|4,82
|187,88
|Fenerbahçe Futbol
|28,54
|-4,93
|-3,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,41
|2,12
|-18,25
|F-M İzmit Piston
|128,00
|4,66
|4,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,10
|2,10
|8,21
|Ford Otosan
|179,30
|0,39
|46,80
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|1,69
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|30,20
|-9,96
|43,95
|Galata Wind Enerji
|4,76
|-1,24
|Galatasaray Sportif
|3,16
|-4,82
|-21,98
|Garanti Bankası
|7,25
|1,83
|-28,58
|Garanti Faktoring
|11,50
|4,55
|3,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|0,00
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,13
|0,68
|53,72
|Gediz Ambalaj
|34,22
|5,55
|27,69
|Gentaş
|4,74
|0,85
|-20,20
|Gersan Elektrik
|5,42
|2,26
|-11,73
|Global Men. Değ.
|6,00
|0,50
|-0,17
|Global Yat. Holding
|3,51
|0,57
|-25,00
|Good-Year
|7,79
|6,57
|-6,82
|Göltaş Çimento
|45,70
|4,48
|10,76
|Gözde Girişim
|6,73
|1,05
|-15,66
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,20
|-0,99
|GSD Holding
|1,74
|1,16
|-30,68
|Gübre Fabrik.
|61,35
|2,00
|-28,70
|Güler Yat. Holding
|2,69
|7,60
|-22,31
|Halk GMYO
|3,29
|-0,90
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,02
|0,70
|43,51
|Hedef Girişim
|4,68
|2,41
|36,58
|Hektaş
|28,88
|2,63
|51,44
|HUB Girişim
|14,37
|-0,55
|-21,04
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|1,94
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|0,99
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|79,50
|6,00
|490,64
|İdealist GMYO
|6,90
|-1,29
|1,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|0,87
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,19
|2,82
|-46,06
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|2,99
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,94
|3,12
|45,11
|Info Yatırım
|6,83
|-1,16
|5,89
|İntema
|41,50
|-1,52
|4,01
|Inveo Yatırım Holding
|100,00
|4,88
|126,14
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|1,74
|-6,12
|İskenderun Demir Çelik
|13,20
|0,76
|46,08
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi