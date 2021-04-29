Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.04.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,350,82-5,04
Acıpayam Selüloz18,270,556,72
Adel Kalemcilik24,201,09-29,31
Adese Gayrimenkul2,021,51-27,86
Afyon Çimento3,771,07-26,22
Ak Enerji1,421,43-35,75
Akbank4,901,03-27,49
Akçansa18,081,6312,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,651,23-31,34
Akfen GMYO3,820,00-21,40
Akın Tekstil42,861,2334,95
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO47,50-6,03-23,94
Aksa15,40-0,3211,48
Aksa Enerji11,36-0,6152,69
Aksigorta7,63-2,68-12,28
Aksu Enerji5,811,40-23,02
Alarko Carrıer351,809,53-3,59
Alarko GMYO23,182,39-11,39
Alarko Holding9,851,9714,00
Albaraka Türk1,611,90-17,01
Alcatel Lucent Teletaş30,142,871,62
Alkim Kağıt17,30-0,5733,66
Alkim Kimya16,98-0,5920,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,441,6711,42
Altınyunus Çeşme71,109,3042,31
Anadolu Efes23,902,053,11
Anadolu Grubu Holding21,723,53-17,45
Anadolu Hayat Emek.8,970,0011,63
Anadolu Isuzu17,601,91-2,22
Anadolu Sigorta6,541,71-9,42
Anel Elektrik3,981,5325,55
Arçelik35,083,1223,27
ARD Bilişim Teknolojileri56,30-0,6217,10
Arena Bilgisayar45,940,9734,84
Armada Bilgisayar48,000,25-2,20
Arsan Tekstil9,214,0726,34
Arzum Ev Aletleri19,040,63-22,66
Aselsan15,111,41-17,21
Ata GMYO3,980,00-27,77
Atakule GMYO2,550,791,19
Atlantis Yatırım Holding4,45-2,20-19,96
Atlas Yat. Ort.1,83-9,854,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,841,481,45
Avrasya GMYO3,174,6221,02
Avrasya Petrol ve Tur.2,542,01-20,63
Avrupa Yatırım Holding7,360,8222,67
Aydem Yenilenebilir Enerji9,27

Ayen Enerji8,810,1162,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,505,5363,00
Aygaz13,201,23-6,95
Bagfaş23,243,2916,20
Bak Ambalaj19,281,53-4,55
Balatacılar Balatacılık6,25-2,34-24,15
Bantaş Ambalaj6,62-1,9341,15
Banvit61,75-0,2418,75
Baştaş Başkent Çimento12,434,45-28,44
Batı Çimento11,910,93152,87
Batısöke Çimento2,570,005,33
Bayrak Taban Sanayi12,932,2921,87
Bera Holding30,004,5347,93
Berkosan Yalıtım9,250,653,70
Beşiktaş Futbol Yat.7,456,8984,41
Beyaz Filo10,611,144,22
Bilici Yatırım18,71-1,01181,78
Bim Mağazalar66,700,60-9,30
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım17,09-1,50

Birko Mensucat1,322,3318,92
Birlik Mensucat2,240,45-35,26
Bizim Mağazaları14,461,12-5,86
Borusan Mannesmann25,486,70-8,35
Borusan Yat. Paz.367,109,98-19,19
Bosch Fren Sistemleri920,007,83-25,74
Bossa27,887,1556,19
Brisa24,561,4026,84
Burçelik20,760,10-1,24
Burçelik Vana28,32-0,91-42,97
Bursa Çimento3,640,00-26,87
Carrefoursa51,85-1,43-27,79
Casa Emtia Petrol150,006,0141,51
Ceo Event Medya9,131,1141,99
Coca Cola İçecek77,902,0319,63
Cosmos Yat. Holding11,251,3539,58
Credıtwest Faktorıng3,360,60-42,76
Çelebi224,50-1,4123,00
Çelik Halat6,43-0,16-29,32
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş14,640,83-7,93
Çimbeton259,6010,00-12,45
Çimentaş39,005,467,85
Çimsa21,440,8520,45
Çuhadaroğlu Metal7,31-0,41-5,43
Dagi Giyim1,981,54-41,87
Dagi Yatırım Holding10,47-0,10-18,84
Dardanel26,02-4,13-22,33
Datagate Bilgisayar13,341,44-17,19
Demısaş Döküm7,481,7713,16
Denge Holding6,350,0015,88
Deniz GMYO2,207,8419,43
Derimod9,102,13-6,57
Derlüks Yatırım Holding6,752,27-23,47
Desa Deri14,20-6,3345,79
Despec Bilgisayar10,401,96-20,37
Deva Holding30,861,7828,27
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,600,876,91
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-1,9634,05
Ditaş Doğan13,48-3,783,65
DO-CO721,800,0114,57
Doğan Burda18,68-0,21-16,76
Doğan Holding2,911,39-2,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,380,852,19
Doğusan4,041,00-7,76
Doğuş GMYO8,952,999,55
Doğuş Otomotiv26,68-0,15-2,35
Döktaş Dökümcülük29,703,05-3,00
Duran Doğan Basım11,781,5512,30
Dyo Boya11,720,773,17
Eczacıbaşı İlaç6,330,48-12,11
Eczacıbaşı Yatırım42,127,3956,47
Edip Gayrimenkul2,48-0,80-25,30
Ege Endüstri1.426,605,25-14,31
Ege Gübre233,90-0,1361,09
Ege Profil31,442,14-17,78
Ege Seramik13,913,4235,18
Egeplast25,803,04-22,52
Ekiz Kimya7,50-3,975,19
Emek Elektrik1,870,54-34,51
Eminiş Ambalaj20,542,85-44,25
Emlak Konut GMYO1,840,55-14,02
Enerjisa Enerji10,232,92-11,28
Enka İnşaat7,660,528,78
Erbosan75,103,3783,17
Ereğli Demir Çelik19,191,3246,08
Ersu Gıda4,21-0,24-14,78
Escort Teknoloji5,346,16-18,72
Esenboğa Elektrik29,820,6156,73
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,904,841,30
Euro Trend Yat. Ort.3,690,272,50
Euro Yat. Ort.4,351,16-3,55
Euro Yatırım Holding3,35-0,3017,96
Fade Gıda17,824,82187,88
Fenerbahçe Futbol28,54-4,93-3,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,412,12-18,25
F-M İzmit Piston128,004,664,41
Fonet Bilgi Teknolojileri14,102,108,21
Ford Otosan179,300,3946,80
Formet Celik Kapi Sanayi1,201,69-51,08
Frigo Pak Gıda30,20-9,9643,95
Galata Wind Enerji4,76-1,24

Galatasaray Sportif3,16-4,82-21,98
Garanti Bankası7,251,83-28,58
Garanti Faktoring11,504,553,32
Garanti Yat. Ort.2,360,00-26,93
Gedik Y. Men. Değ.19,130,6853,72
Gediz Ambalaj34,225,5527,69
Gentaş4,740,85-20,20
Gersan Elektrik5,422,26-11,73
Global Men. Değ.6,000,50-0,17
Global Yat. Holding3,510,57-25,00
Good-Year7,796,57-6,82
Göltaş Çimento45,704,4810,76
Gözde Girişim6,731,05-15,66
GSD Denizcilik4,990,20-0,99
GSD Holding1,741,16-30,68
Gübre Fabrik.61,352,00-28,70
Güler Yat. Holding2,697,60-22,31
Halk GMYO3,29-0,902,65
Hatay Tekstil20,020,7043,51
Hedef Girişim4,682,4136,58
Hektaş28,882,6351,44
HUB Girişim14,37-0,55-21,04
Hürriyet Gzt.1,581,94-24,76
ICBC Turkey Bank5,120,99-21,23
İdealist Danışmanlık79,506,00490,64
İdealist GMYO6,90-1,291,47
İhlas Ev Aletleri1,160,87-38,30
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik2,192,82-46,06
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,692,99-39,47
İndeks Bilgisayar6,943,1245,11
Info Yatırım6,83-1,165,89
İntema41,50-1,524,01
Inveo Yatırım Holding100,004,88126,14
İpek Doğal Enerji12,281,74-6,12
İskenderun Demir Çelik13,200,7646,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti         
14:33
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş         
14:03
Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın         
13:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 14:46:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement