Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.05.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,27-0,27-6,07
Acıpayam Selüloz18,681,749,11
Adel Kalemcilik24,78-0,96-27,62
Adese Gayrimenkul1,82-9,90-35,00
Afyon Çimento3,881,84-24,07
Ak Enerji1,440,00-34,84
Akbank4,910,61-27,34
Akçansa18,743,2516,38
Akdeniz Yatırım Hold.1,722,38-28,43
Akfen GMYO3,990,76-17,90
Akın Tekstil41,36-1,7630,23
Akiş GMYO1,912,69-31,60
Akmerkez GMYO48,000,04-23,14
Aksa16,400,0618,71
Aksa Enerji11,39-0,4453,09
Aksigorta7,56-0,26-13,09
Aksu Enerji5,900,34-21,83
Alarko Carrıer350,804,09-3,86
Alarko GMYO24,122,20-7,80
Alarko Holding9,821,9713,66
Albaraka Türk1,600,00-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,38-0,592,43
Alkim Kağıt17,31-2,0433,73
Alkim Kimya17,10-0,7021,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,21-0,450,91
Altınyunus Çeşme75,950,0052,02
Anadolu Efes23,842,232,85
Anadolu Grubu Holding21,680,84-17,60
Anadolu Hayat Emek.9,040,1112,50
Anadolu Isuzu17,972,98-0,17
Anadolu Sigorta6,46-0,15-10,53
Anel Elektrik4,085,1528,71
Arçelik33,94-1,2819,26
ARD Bilişim Teknolojileri59,201,6323,13
Arena Bilgisayar48,043,5841,01
Armada Bilgisayar54,504,3111,04
Arsan Tekstil9,581,0531,41
Arzum Ev Aletleri19,241,32-21,85
Aselsan15,040,27-17,59
Ata GMYO3,973,39-27,95
Atakule GMYO2,520,800,00
Atlantis Yatırım Holding4,704,44-15,47
Atlas Yat. Ort.1,65-8,33-5,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,27-0,813,90
Avrasya GMYO3,190,9521,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,987,97-6,88
Avrupa Yatırım Holding7,610,2626,83
Aydem Enerji9,06-0,88

Ayen Enerji9,051,0067,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,504,3789,43
Aygaz14,021,96-1,17
Bagfaş23,082,4915,40
Bak Ambalaj20,243,900,20
Balatacılar Balatacılık6,433,21-21,97
Bantaş Ambalaj6,392,5736,25
Banvit62,050,0819,33
Baştaş Başkent Çimento14,004,56-19,40
Batı Çimento14,218,89201,70
Batısöke Çimento2,773,7513,52
Bayrak Taban Sanayi12,13-9,9514,33
Bera Holding31,62-3,4255,92
Berkosan Yalıtım9,918,0711,10
Beşiktaş Futbol Yat.9,269,98129,21
Beyaz Filo10,744,785,50
Bilici Yatırım19,431,89192,62
Bim Mağazalar65,400,62-11,06
Biotrend Çevre ve Enerji18,121,74

Birko Mensucat1,300,0017,12
Birlik Mensucat2,19-3,95-36,71
Bizim Mağazaları14,170,71-7,75
Borusan Mannesmann25,683,72-7,63
Borusan Yat. Paz.380,406,55-16,26
Bosch Fren Sistemleri939,506,54-24,17
Bossa27,662,8354,96
Brisa25,640,5532,42
Burçelik21,003,55-0,10
Burçelik Vana28,544,31-42,53
Bursa Çimento3,682,22-26,07
Carrefoursa47,08-2,65-34,43
Casa Emtia Petrol160,003,5650,94
Ceo Event Medya9,400,3246,19
Coca Cola İçecek79,300,5721,78
Cosmos Yat. Holding10,80-8,4734,00
Credıtwest Faktorıng3,423,32-41,74
Çan2 Termik4,719,79

Çelebi246,009,3334,78
Çelik Halat6,311,12-30,64
Çemaş Döküm1,192,59-30,11
Çemtaş14,972,04-5,86
Çimbeton270,005,14-8,94
Çimentaş38,403,506,19
Çimsa22,743,3627,75
Çuhadaroğlu Metal7,331,10-5,17
Dagi Giyim2,123,92-37,76
Dagi Yatırım Holding12,559,99-2,71
Dardanel25,62-2,21-23,52
Datagate Bilgisayar13,853,13-14,03
Demısaş Döküm7,550,8014,22
Denge Holding6,301,6114,96
Deniz GMYO2,270,8923,23
Derimod9,031,69-7,29
Derlüks Yatırım Holding7,08-1,53-19,73
Desa Deri14,26-2,1946,41
Despec Bilgisayar10,783,95-17,46
Deva Holding30,800,9828,02
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,908,8528,11
Diriteks Diriliş Tekstil5,002,6734,05
Ditaş Doğan13,831,476,34
DO-CO730,301,5915,92
Doğan Burda17,871,19-20,37
Doğan Holding2,94-0,34-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,433,404,34
Doğusan4,487,952,28
Doğuş GMYO9,131,2211,75
Doğuş Otomotiv26,961,35-1,32
Döktaş Dökümcülük29,30-1,08-4,31
Duran Doğan Basım11,68-1,1011,34
Dyo Boya13,019,9715,67
Eczacıbaşı İlaç6,430,47-10,72
Eczacıbaşı Yatırım45,289,0068,21
Edip Gayrimenkul2,520,40-24,10
Ege Endüstri1.445,001,40-13,21
Ege Gübre220,101,0651,58
Ege Profil31,421,68-17,83
Ege Seramik14,731,1043,15
Egeplast27,005,47-18,92
Ekiz Kimya7,806,129,40
Emek Elektrik1,920,00-32,76
Eminiş Ambalaj25,409,96-31,05
Emlak Konut GMYO1,820,00-14,95
Enerjisa Enerji10,411,07-9,72
Enka İnşaat7,920,8912,47
Erbosan76,303,9586,10
Ereğli Demir Çelik18,88-0,8443,72
Ersu Gıda4,18-0,95-15,38
Escort Teknoloji5,571,83-15,22
Esenboğa Elektrik30,501,7360,31
Etiler Gıda6,054,3152,01
Euro Kapital Yat. Ort.4,347,9612,73
Euro Trend Yat. Ort.3,590,84-0,28
Euro Yat. Ort.4,452,53-1,33
Euro Yatırım Holding3,35-0,3017,96
Fade Gıda17,750,06186,75
Fenerbahçe Futbol27,54-3,71-6,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,312,67-21,64
F-M İzmit Piston130,003,836,04
Fonet Bilgi Teknolojileri15,161,0716,35
Ford Otosan175,50-0,1743,69
Formet Celik Kapi Sanayi1,438,33-41,71
Frigo Pak Gıda29,306,5539,66
Galata Wind Enerji4,961,64

Galatasaray Sportif3,05-3,17-24,69
Garanti Bankası7,210,00-28,97
Garanti Faktoring12,045,618,18
Garanti Yat. Ort.2,410,42-25,39
Gedik Y. Men. Değ.19,490,7256,61
Gediz Ambalaj36,287,0235,37
Gentaş4,822,99-18,86
Gersan Elektrik5,661,07-7,82
Global Men. Değ.6,806,4213,14
Global Yat. Holding3,693,65-21,15
Good-Year7,793,45-6,82
Göltaş Çimento48,064,0316,48
Gözde Girişim7,25-1,63-9,15
GSD Denizcilik5,002,67-0,79
GSD Holding1,750,57-30,28
Gübre Fabrik.62,102,56-27,83
Güler Yat. Holding2,64-1,12-23,76
Halk GMYO3,300,302,96
Hatay Tekstil20,40-0,9746,24
Hedef Girişim4,611,1034,54
Hektaş8,07-1,5951,06
HUB Girişim14,853,34-18,41
Hürriyet Gzt.1,60-1,84-23,81
ICBC Turkey Bank5,10-0,20-21,54
İdealist Danışmanlık79,503,18490,64
İdealist GMYO6,552,34-3,68
İhlas Ev Aletleri1,180,85-37,23
İhlas Gayrimenkul1,022,00-18,40
İhlas Gazetecilik2,10-2,78-48,28
İhlas Holding0,613,39-45,67
İhlas Yayın Holding0,737,35-35,96
İndeks Bilgisayar7,504,6056,82
Info Yatırım6,730,304,34
İntema48,689,9922,01
Inveo Yatırım Holding97,402,31120,26
İpek Doğal Enerji12,721,52-2,75
İskenderun Demir Çelik13,30-1,2647,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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