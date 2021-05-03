Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,27 -0,27 -6,07 Acıpayam Selüloz 18,68 1,74 9,11 Adel Kalemcilik 24,78 -0,96 -27,62 Adese Gayrimenkul 1,82 -9,90 -35,00 Afyon Çimento 3,88 1,84 -24,07 Ak Enerji 1,44 0,00 -34,84 Akbank 4,91 0,61 -27,34 Akçansa 18,74 3,25 16,38 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 2,38 -28,43 Akfen GMYO 3,99 0,76 -17,90 Akın Tekstil 41,36 -1,76 30,23 Akiş GMYO 1,91 2,69 -31,60 Akmerkez GMYO 48,00 0,04 -23,14 Aksa 16,40 0,06 18,71 Aksa Enerji 11,39 -0,44 53,09 Aksigorta 7,56 -0,26 -13,09 Aksu Enerji 5,90 0,34 -21,83 Alarko Carrıer 350,80 4,09 -3,86 Alarko GMYO 24,12 2,20 -7,80 Alarko Holding 9,82 1,97 13,66 Albaraka Türk 1,60 0,00 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 30,38 -0,59 2,43 Alkim Kağıt 17,31 -2,04 33,73 Alkim Kimya 17,10 -0,70 21,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,21 -0,45 0,91 Altınyunus Çeşme 75,95 0,00 52,02 Anadolu Efes 23,84 2,23 2,85 Anadolu Grubu Holding 21,68 0,84 -17,60 Anadolu Hayat Emek. 9,04 0,11 12,50 Anadolu Isuzu 17,97 2,98 -0,17 Anadolu Sigorta 6,46 -0,15 -10,53 Anel Elektrik 4,08 5,15 28,71 Arçelik 33,94 -1,28 19,26 ARD Bilişim Teknolojileri 59,20 1,63 23,13 Arena Bilgisayar 48,04 3,58 41,01 Armada Bilgisayar 54,50 4,31 11,04 Arsan Tekstil 9,58 1,05 31,41 Arzum Ev Aletleri 19,24 1,32 -21,85 Aselsan 15,04 0,27 -17,59 Ata GMYO 3,97 3,39 -27,95 Atakule GMYO 2,52 0,80 0,00 Atlantis Yatırım Holding 4,70 4,44 -15,47 Atlas Yat. Ort. 1,65 -8,33 -5,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,27 -0,81 3,90 Avrasya GMYO 3,19 0,95 21,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,98 7,97 -6,88 Avrupa Yatırım Holding 7,61 0,26 26,83 Aydem Enerji 9,06 -0,88 Ayen Enerji 9,05 1,00 67,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,50 4,37 89,43 Aygaz 14,02 1,96 -1,17 Bagfaş 23,08 2,49 15,40 Bak Ambalaj 20,24 3,90 0,20 Balatacılar Balatacılık 6,43 3,21 -21,97 Bantaş Ambalaj 6,39 2,57 36,25 Banvit 62,05 0,08 19,33 Baştaş Başkent Çimento 14,00 4,56 -19,40 Batı Çimento 14,21 8,89 201,70 Batısöke Çimento 2,77 3,75 13,52 Bayrak Taban Sanayi 12,13 -9,95 14,33 Bera Holding 31,62 -3,42 55,92 Berkosan Yalıtım 9,91 8,07 11,10 Beşiktaş Futbol Yat. 9,26 9,98 129,21 Beyaz Filo 10,74 4,78 5,50 Bilici Yatırım 19,43 1,89 192,62 Bim Mağazalar 65,40 0,62 -11,06 Biotrend Çevre ve Enerji 18,12 1,74 Birko Mensucat 1,30 0,00 17,12 Birlik Mensucat 2,19 -3,95 -36,71 Bizim Mağazaları 14,17 0,71 -7,75 Borusan Mannesmann 25,68 3,72 -7,63 Borusan Yat. Paz. 380,40 6,55 -16,26 Bosch Fren Sistemleri 939,50 6,54 -24,17 Bossa 27,66 2,83 54,96 Brisa 25,64 0,55 32,42 Burçelik 21,00 3,55 -0,10 Burçelik Vana 28,54 4,31 -42,53 Bursa Çimento 3,68 2,22 -26,07 Carrefoursa 47,08 -2,65 -34,43 Casa Emtia Petrol 160,00 3,56 50,94 Ceo Event Medya 9,40 0,32 46,19 Coca Cola İçecek 79,30 0,57 21,78 Cosmos Yat. Holding 10,80 -8,47 34,00 Credıtwest Faktorıng 3,42 3,32 -41,74 Çan2 Termik 4,71 9,79 Çelebi 246,00 9,33 34,78 Çelik Halat 6,31 1,12 -30,64 Çemaş Döküm 1,19 2,59 -30,11 Çemtaş 14,97 2,04 -5,86 Çimbeton 270,00 5,14 -8,94 Çimentaş 38,40 3,50 6,19 Çimsa 22,74 3,36 27,75 Çuhadaroğlu Metal 7,33 1,10 -5,17 Dagi Giyim 2,12 3,92 -37,76 Dagi Yatırım Holding 12,55 9,99 -2,71 Dardanel 25,62 -2,21 -23,52 Datagate Bilgisayar 13,85 3,13 -14,03 Demısaş Döküm 7,55 0,80 14,22 Denge Holding 6,30 1,61 14,96 Deniz GMYO 2,27 0,89 23,23 Derimod 9,03 1,69 -7,29 Derlüks Yatırım Holding 7,08 -1,53 -19,73 Desa Deri 14,26 -2,19 46,41 Despec Bilgisayar 10,78 3,95 -17,46 Deva Holding 30,80 0,98 28,02 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,90 8,85 28,11 Diriteks Diriliş Tekstil 5,00 2,67 34,05 Ditaş Doğan 13,83 1,47 6,34 DO-CO 730,30 1,59 15,92 Doğan Burda 17,87 1,19 -20,37 Doğan Holding 2,94 -0,34 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,43 3,40 4,34 Doğusan 4,48 7,95 2,28 Doğuş GMYO 9,13 1,22 11,75 Doğuş Otomotiv 26,96 1,35 -1,32 Döktaş Dökümcülük 29,30 -1,08 -4,31 Duran Doğan Basım 11,68 -1,10 11,34 Dyo Boya 13,01 9,97 15,67 Eczacıbaşı İlaç 6,43 0,47 -10,72 Eczacıbaşı Yatırım 45,28 9,00 68,21 Edip Gayrimenkul 2,52 0,40 -24,10 Ege Endüstri 1.445,00 1,40 -13,21 Ege Gübre 220,10 1,06 51,58 Ege Profil 31,42 1,68 -17,83 Ege Seramik 14,73 1,10 43,15 Egeplast 27,00 5,47 -18,92 Ekiz Kimya 7,80 6,12 9,40 Emek Elektrik 1,92 0,00 -32,76 Eminiş Ambalaj 25,40 9,96 -31,05 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -14,95 Enerjisa Enerji 10,41 1,07 -9,72 Enka İnşaat 7,92 0,89 12,47 Erbosan 76,30 3,95 86,10 Ereğli Demir Çelik 18,88 -0,84 43,72 Ersu Gıda 4,18 -0,95 -15,38 Escort Teknoloji 5,57 1,83 -15,22 Esenboğa Elektrik 30,50 1,73 60,31 Etiler Gıda 6,05 4,31 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 4,34 7,96 12,73 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 0,84 -0,28 Euro Yat. Ort. 4,45 2,53 -1,33 Euro Yatırım Holding 3,35 -0,30 17,96 Fade Gıda 17,75 0,06 186,75 Fenerbahçe Futbol 27,54 -3,71 -6,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 2,67 -21,64 F-M İzmit Piston 130,00 3,83 6,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,16 1,07 16,35 Ford Otosan 175,50 -0,17 43,69 Formet Celik Kapi Sanayi 1,43 8,33 -41,71 Frigo Pak Gıda 29,30 6,55 39,66 Galata Wind Enerji 4,96 1,64 Galatasaray Sportif 3,05 -3,17 -24,69 Garanti Bankası 7,21 0,00 -28,97 Garanti Faktoring 12,04 5,61 8,18 Garanti Yat. Ort. 2,41 0,42 -25,39 Gedik Y. Men. Değ. 19,49 0,72 56,61 Gediz Ambalaj 36,28 7,02 35,37 Gentaş 4,82 2,99 -18,86 Gersan Elektrik 5,66 1,07 -7,82 Global Men. Değ. 6,80 6,42 13,14 Global Yat. Holding 3,69 3,65 -21,15 Good-Year 7,79 3,45 -6,82 Göltaş Çimento 48,06 4,03 16,48 Gözde Girişim 7,25 -1,63 -9,15 GSD Denizcilik 5,00 2,67 -0,79 GSD Holding 1,75 0,57 -30,28 Gübre Fabrik. 62,10 2,56 -27,83 Güler Yat. Holding 2,64 -1,12 -23,76 Halk GMYO 3,30 0,30 2,96 Hatay Tekstil 20,40 -0,97 46,24 Hedef Girişim 4,61 1,10 34,54 Hektaş 8,07 -1,59 51,06 HUB Girişim 14,85 3,34 -18,41 Hürriyet Gzt. 1,60 -1,84 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,10 -0,20 -21,54 İdealist Danışmanlık 79,50 3,18 490,64 İdealist GMYO 6,55 2,34 -3,68 İhlas Ev Aletleri 1,18 0,85 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,02 2,00 -18,40 İhlas Gazetecilik 2,10 -2,78 -48,28 İhlas Holding 0,61 3,39 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,73 7,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,50 4,60 56,82 Info Yatırım 6,73 0,30 4,34 İntema 48,68 9,99 22,01 Inveo Yatırım Holding 97,40 2,31 120,26 İpek Doğal Enerji 12,72 1,52 -2,75 İskenderun Demir Çelik 13,30 -1,26 47,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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