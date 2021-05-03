Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,27
|-0,27
|-6,07
|Acıpayam Selüloz
|18,68
|1,74
|9,11
|Adel Kalemcilik
|24,78
|-0,96
|-27,62
|Adese Gayrimenkul
|1,82
|-9,90
|-35,00
|Afyon Çimento
|3,88
|1,84
|-24,07
|Ak Enerji
|1,44
|0,00
|-34,84
|Akbank
|4,91
|0,61
|-27,34
|Akçansa
|18,74
|3,25
|16,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|2,38
|-28,43
|Akfen GMYO
|3,99
|0,76
|-17,90
|Akın Tekstil
|41,36
|-1,76
|30,23
|Akiş GMYO
|1,91
|2,69
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|48,00
|0,04
|-23,14
|Aksa
|16,40
|0,06
|18,71
|Aksa Enerji
|11,39
|-0,44
|53,09
|Aksigorta
|7,56
|-0,26
|-13,09
|Aksu Enerji
|5,90
|0,34
|-21,83
|Alarko Carrıer
|350,80
|4,09
|-3,86
|Alarko GMYO
|24,12
|2,20
|-7,80
|Alarko Holding
|9,82
|1,97
|13,66
|Albaraka Türk
|1,60
|0,00
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,38
|-0,59
|2,43
|Alkim Kağıt
|17,31
|-2,04
|33,73
|Alkim Kimya
|17,10
|-0,70
|21,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,21
|-0,45
|0,91
|Altınyunus Çeşme
|75,95
|0,00
|52,02
|Anadolu Efes
|23,84
|2,23
|2,85
|Anadolu Grubu Holding
|21,68
|0,84
|-17,60
|Anadolu Hayat Emek.
|9,04
|0,11
|12,50
|Anadolu Isuzu
|17,97
|2,98
|-0,17
|Anadolu Sigorta
|6,46
|-0,15
|-10,53
|Anel Elektrik
|4,08
|5,15
|28,71
|Arçelik
|33,94
|-1,28
|19,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,20
|1,63
|23,13
|Arena Bilgisayar
|48,04
|3,58
|41,01
|Armada Bilgisayar
|54,50
|4,31
|11,04
|Arsan Tekstil
|9,58
|1,05
|31,41
|Arzum Ev Aletleri
|19,24
|1,32
|-21,85
|Aselsan
|15,04
|0,27
|-17,59
|Ata GMYO
|3,97
|3,39
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,52
|0,80
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,70
|4,44
|-15,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|-8,33
|-5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,27
|-0,81
|3,90
|Avrasya GMYO
|3,19
|0,95
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|7,97
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|7,61
|0,26
|26,83
|Aydem Enerji
|9,06
|-0,88
|Ayen Enerji
|9,05
|1,00
|67,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,50
|4,37
|89,43
|Aygaz
|14,02
|1,96
|-1,17
|Bagfaş
|23,08
|2,49
|15,40
|Bak Ambalaj
|20,24
|3,90
|0,20
|Balatacılar Balatacılık
|6,43
|3,21
|-21,97
|Bantaş Ambalaj
|6,39
|2,57
|36,25
|Banvit
|62,05
|0,08
|19,33
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|4,56
|-19,40
|Batı Çimento
|14,21
|8,89
|201,70
|Batısöke Çimento
|2,77
|3,75
|13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|12,13
|-9,95
|14,33
|Bera Holding
|31,62
|-3,42
|55,92
|Berkosan Yalıtım
|9,91
|8,07
|11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,26
|9,98
|129,21
|Beyaz Filo
|10,74
|4,78
|5,50
|Bilici Yatırım
|19,43
|1,89
|192,62
|Bim Mağazalar
|65,40
|0,62
|-11,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,12
|1,74
|Birko Mensucat
|1,30
|0,00
|17,12
|Birlik Mensucat
|2,19
|-3,95
|-36,71
|Bizim Mağazaları
|14,17
|0,71
|-7,75
|Borusan Mannesmann
|25,68
|3,72
|-7,63
|Borusan Yat. Paz.
|380,40
|6,55
|-16,26
|Bosch Fren Sistemleri
|939,50
|6,54
|-24,17
|Bossa
|27,66
|2,83
|54,96
|Brisa
|25,64
|0,55
|32,42
|Burçelik
|21,00
|3,55
|-0,10
|Burçelik Vana
|28,54
|4,31
|-42,53
|Bursa Çimento
|3,68
|2,22
|-26,07
|Carrefoursa
|47,08
|-2,65
|-34,43
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,56
|50,94
|Ceo Event Medya
|9,40
|0,32
|46,19
|Coca Cola İçecek
|79,30
|0,57
|21,78
|Cosmos Yat. Holding
|10,80
|-8,47
|34,00
|Credıtwest Faktorıng
|3,42
|3,32
|-41,74
|Çan2 Termik
|4,71
|9,79
|Çelebi
|246,00
|9,33
|34,78
|Çelik Halat
|6,31
|1,12
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,19
|2,59
|-30,11
|Çemtaş
|14,97
|2,04
|-5,86
|Çimbeton
|270,00
|5,14
|-8,94
|Çimentaş
|38,40
|3,50
|6,19
|Çimsa
|22,74
|3,36
|27,75
|Çuhadaroğlu Metal
|7,33
|1,10
|-5,17
|Dagi Giyim
|2,12
|3,92
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|12,55
|9,99
|-2,71
|Dardanel
|25,62
|-2,21
|-23,52
|Datagate Bilgisayar
|13,85
|3,13
|-14,03
|Demısaş Döküm
|7,55
|0,80
|14,22
|Denge Holding
|6,30
|1,61
|14,96
|Deniz GMYO
|2,27
|0,89
|23,23
|Derimod
|9,03
|1,69
|-7,29
|Derlüks Yatırım Holding
|7,08
|-1,53
|-19,73
|Desa Deri
|14,26
|-2,19
|46,41
|Despec Bilgisayar
|10,78
|3,95
|-17,46
|Deva Holding
|30,80
|0,98
|28,02
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,90
|8,85
|28,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|2,67
|34,05
|Ditaş Doğan
|13,83
|1,47
|6,34
|DO-CO
|730,30
|1,59
|15,92
|Doğan Burda
|17,87
|1,19
|-20,37
|Doğan Holding
|2,94
|-0,34
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,43
|3,40
|4,34
|Doğusan
|4,48
|7,95
|2,28
|Doğuş GMYO
|9,13
|1,22
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|26,96
|1,35
|-1,32
|Döktaş Dökümcülük
|29,30
|-1,08
|-4,31
|Duran Doğan Basım
|11,68
|-1,10
|11,34
|Dyo Boya
|13,01
|9,97
|15,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,43
|0,47
|-10,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,28
|9,00
|68,21
|Edip Gayrimenkul
|2,52
|0,40
|-24,10
|Ege Endüstri
|1.445,00
|1,40
|-13,21
|Ege Gübre
|220,10
|1,06
|51,58
|Ege Profil
|31,42
|1,68
|-17,83
|Ege Seramik
|14,73
|1,10
|43,15
|Egeplast
|27,00
|5,47
|-18,92
|Ekiz Kimya
|7,80
|6,12
|9,40
|Emek Elektrik
|1,92
|0,00
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|25,40
|9,96
|-31,05
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,00
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,41
|1,07
|-9,72
|Enka İnşaat
|7,92
|0,89
|12,47
|Erbosan
|76,30
|3,95
|86,10
|Ereğli Demir Çelik
|18,88
|-0,84
|43,72
|Ersu Gıda
|4,18
|-0,95
|-15,38
|Escort Teknoloji
|5,57
|1,83
|-15,22
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|1,73
|60,31
|Etiler Gıda
|6,05
|4,31
|52,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,34
|7,96
|12,73
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|0,84
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,45
|2,53
|-1,33
|Euro Yatırım Holding
|3,35
|-0,30
|17,96
|Fade Gıda
|17,75
|0,06
|186,75
|Fenerbahçe Futbol
|27,54
|-3,71
|-6,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|2,67
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|130,00
|3,83
|6,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,16
|1,07
|16,35
|Ford Otosan
|175,50
|-0,17
|43,69
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,43
|8,33
|-41,71
|Frigo Pak Gıda
|29,30
|6,55
|39,66
|Galata Wind Enerji
|4,96
|1,64
|Galatasaray Sportif
|3,05
|-3,17
|-24,69
|Garanti Bankası
|7,21
|0,00
|-28,97
|Garanti Faktoring
|12,04
|5,61
|8,18
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|0,42
|-25,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,49
|0,72
|56,61
|Gediz Ambalaj
|36,28
|7,02
|35,37
|Gentaş
|4,82
|2,99
|-18,86
|Gersan Elektrik
|5,66
|1,07
|-7,82
|Global Men. Değ.
|6,80
|6,42
|13,14
|Global Yat. Holding
|3,69
|3,65
|-21,15
|Good-Year
|7,79
|3,45
|-6,82
|Göltaş Çimento
|48,06
|4,03
|16,48
|Gözde Girişim
|7,25
|-1,63
|-9,15
|GSD Denizcilik
|5,00
|2,67
|-0,79
|GSD Holding
|1,75
|0,57
|-30,28
|Gübre Fabrik.
|62,10
|2,56
|-27,83
|Güler Yat. Holding
|2,64
|-1,12
|-23,76
|Halk GMYO
|3,30
|0,30
|2,96
|Hatay Tekstil
|20,40
|-0,97
|46,24
|Hedef Girişim
|4,61
|1,10
|34,54
|Hektaş
|8,07
|-1,59
|51,06
|HUB Girişim
|14,85
|3,34
|-18,41
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|-1,84
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|-0,20
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|79,50
|3,18
|490,64
|İdealist GMYO
|6,55
|2,34
|-3,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|0,85
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|-2,78
|-48,28
|İhlas Holding
|0,61
|3,39
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|7,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|4,60
|56,82
|Info Yatırım
|6,73
|0,30
|4,34
|İntema
|48,68
|9,99
|22,01
|Inveo Yatırım Holding
|97,40
|2,31
|120,26
|İpek Doğal Enerji
|12,72
|1,52
|-2,75
|İskenderun Demir Çelik
|13,30
|-1,26
|47,19
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi