Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|2,38
|29,65
|İş Bankası (B)
|43.100,00
|-12,93
|42,81
|İş Bankası (C)
|7,02
|2,48
|9,52
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|4,00
|1,52
|5,26
|İş Girişim
|3,93
|2,61
|3,42
|İş GMYO
|1,87
|4,47
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|4,74
|0,85
|5,33
|İş Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|7,61
|İşbir Holding
|455,50
|1,22
|5,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,27
|0,00
|-12,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,08
|0,49
|-3,77
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|0,22
|12,94
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|63,15
|0,08
|8,32
|Kafein Yazılım
|12,19
|2,52
|9,43
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|7,00
|7,44
|Kaplamin
|5,40
|0,93
|-2,70
|Kardemir (A)
|3,07
|0,33
|15,85
|Kardemir (B)
|3,05
|0,00
|15,53
|Kardemir (D)
|3,10
|0,32
|16,54
|Karel Elektronik
|17,23
|-0,52
|18,58
|Karsan Otomotiv
|1,60
|0,00
|1,27
|Karsu Tekstil
|3,19
|1,27
|-1,54
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|429,60
|2,78
|10,18
|Katmerciler Ekipman
|4,19
|9,11
|9,11
|Kent Gıda
|210,40
|2,68
|19,68
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|0,60
|2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|3,85
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,79
|2,16
|0,00
|Klimasan Klima
|19,80
|6,34
|-10,33
|Koç Holding
|20,90
|0,19
|2,85
|Konfrut Gıda
|8,18
|0,25
|4,60
|Konya Çimento
|280,10
|1,67
|3,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,01
|0,07
|7,11
|Koza Altın
|77,50
|-0,06
|4,66
|Koza Madencilik
|10,60
|0,95
|5,68
|Körfez GMYO
|2,40
|0,84
|0,42
|Kristal Kola
|1,62
|0,00
|7,28
|Kron Telekomünikasyon
|14,92
|4,04
|17,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,88
|0,34
|0,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|2,42
|2,42
|Kütahya Porselen
|7,97
|0,13
|20,39
|Lider Faktoring
|4,05
|2,02
|10,35
|Link Bilgisayar
|17,48
|1,45
|-3,69
|Logo Yazılım
|57,90
|1,76
|-4,77
|Lokman Hekim Sağlık
|5,94
|2,06
|2,77
|Lüks Kadife
|8,73
|0,34
|1,04
|Makina Takım
|1,97
|1,55
|4,79
|Mardin Çimento
|5,63
|0,36
|-4,90
|Marka Yatırım Holding
|1,22
|2,52
|3,39
|Marmaris Altınyunus
|85,35
|-0,70
|20,21
|Marshall
|50,90
|1,84
|7,07
|Martı GMYO
|1,33
|0,00
|31,68
|Martı Otel
|1,17
|0,00
|28,57
|Mavi Giyim
|59,35
|-0,67
|2,50
|Mazhar Zorlu Holding
|15,80
|-9,97
|30,69
|Mega Polietilen
|2,30
|2,22
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,45
|1,40
|10,69
|Mensa
|0,39
|8,33
|21,88
|Merit Turizm
|24,40
|6,09
|25,51
|Merko Gıda
|1,08
|0,93
|2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|-2,13
|1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,86
|0,54
|4,49
|Metro Holding
|1,47
|0,00
|6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|1,78
|16,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|0,18
|-32,27
|Migros Ticaret
|27,14
|2,49
|12,06
|Milpa
|2,25
|3,21
|2,74
|Mistral GMYO
|1,94
|4,30
|2,65
|MLP Sağlık
|16,55
|0,36
|3,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,40
|-4,33
|54,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,78
|-0,71
|31,92
|Net Holding
|2,61
|3,98
|0,38
|Netaş Telekom.
|14,50
|0,83
|11,03
|Niğbaş Niğde Beton
|4,87
|14,86
|-21,45
|Nuh Çimento
|11,80
|0,51
|-0,67
|Nurol GMYO
|3,98
|2,31
|11,48
|Odaş Elektrik
|2,61
|0,77
|24,29
|Olmuksan-IP
|6,56
|1,55
|4,46
|Orge Enerji Elektrik
|5,39
|0,19
|8,67
|Orma Orman Mahsulleri
|3,64
|9,97
|31,88
|Osmanlı Menkul
|4,52
|2,49
|7,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|2,31
|5,36
|Otokar
|167,90
|-1,24
|5,60
|Oyak Yat. Ort.
|2,39
|3,02
|2,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,30
|0,00
|4,13
|Özak GMYO
|2,77
|1,47
|7,78
|Özbal Çelik Boru
|1,90
|2,15
|13,77
|Özderici GMYO
|1,66
|2,47
|5,73
|Özerden Plastik
|2,70
|-0,74
|18,42
|Panora GMYO
|6,02
|0,33
|-2,90
|Papilon Savunma
|9,10
|3,64
|17,42
|Park Elek.Madencilik
|3,25
|0,62
|6,56
|Parsan
|17,28
|1,23
|2,01
|Pegasus
|77,20
|-6,31
|-10,65
|Peker GMYO
|3,32
|0,61
|6,07
|Penguen Gıda
|2,30
|1,32
|11,11
|Pera GMYO
|0,96
|1,05
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,31
|0,97
|3,62
|Petkim
|4,08
|0,74
|7,09
|Petrokent Turizm
|130,00
|-0,38
|1,48
|Pınar Et ve Un
|10,25
|7,67
|11,78
|Pınar Su
|2,44
|0,41
|5,17
|Pınar Süt
|13,85
|-0,57
|9,31
|Plastikkart
|9,58
|1,16
|3,34
|Polisan Holding
|3,19
|2,24
|5,28
|Politeknik Metal
|72,75
|-0,21
|-5,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,77
|-0,63
|10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.144,40
|0,15
|3,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|173,00
|1,47
|34,00
|QNB Finansbank
|58,80
|14,96
|56,80
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|-1,54
|-5,88
|Ray Sigorta
|3,67
|4,56
|7,31
|Reysaş GMYO
|5,97
|-2,93
|30,07
|Reysaş Lojistik
|6,84
|-1,16
|56,16
|Rhea Girişim
|1,18
|0,00
|-0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|1,65
|2,21
|Royal Halı
|1,64
|0,00
|19,71
|RTA Laboratuvarları
|2,42
|5,68
|4,31
|Sabancı Holding
|10,50
|0,57
|10,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,26
|4,15
|3,67
|Salix Yatırım Holding
|8,44
|1,69
|17,06
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,81
|0,52
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,46
|0,54
|-3,62
|Saray Matbaacılık
|1,67
|1,83
|-6,70
|Sarkuysan
|5,05
|3,06
|4,55
|Sasa Polyester
|8,16
|0,37
|5,56
|Say Reklamcılık
|2,21
|0,45
|-1,34
|Sekuro Plastik
|5,58
|-1,41
|4,10
|Selçuk Ecza Deposu
|6,36
|0,47
|4,26
|Selçuk Gıda
|1,88
|-1,05
|9,30
|Senkron Güvenlik
|2,87
|1,41
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|0,00
|-5,66
|Servet GMYO
|13,39
|-3,04
|57,53
|Seyitler Kimya
|7,15
|0,00
|5,30
|Silverline Endüstri
|2,32
|1,75
|7,41
|Sinpaş GMYO
|1,27
|-5,93
|9,48
|Smartiks Yazılım
|10,17
|1,90
|3,67
|Soda Sanayii
|6,45
|0,62
|4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,20
|4,08
|4,40
|Söktaş
|3,37
|-1,17
|27,17
|Sönmez Filament
|5,63
|5,23
|15,37
|Sönmez Pamuklu
|5,76
|1,05
|17,07
|Sumaş Suni Tahta
|9,78
|2,52
|-1,21
|Şeker Fin. Kir.
|5,09
|0,39
|6,49
|Şekerbank
|1,46
|2,10
|11,45
|Şişe Cam
|5,49
|1,48
|4,17
|Şok Marketler
|11,19
|0,72
|4,00
|T. Halk Bankası
|6,85
|1,78
|15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,76
|4,09
|4,95
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|14,33
|1,63
|20,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|-0,32
|-0,96
|Tat Gıda
|7,05
|0,71
|12,08
|TAV Havalimanları
|29,56
|-0,47
|1,30
|Taze Kuru Gıda
|7,01
|-0,71
|-3,18
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,00
|12,70
|Tekfen Holding
|20,44
|1,19
|5,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,75
|1,96
|60,71
|Temapol Polimer Plastik
|5,77
|-1,03
|10,54
|TGS Dış Ticaret
|5,41
|4,24
|15,85
|Tofaş Oto. Fab.
|27,68
|1,84
|3,05
|Torunlar GMYO
|2,99
|4,18
|8,73
|Trabzon Liman
|11,97
|0,50
|12,29
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|0,39
|20,47
|Trakya Cam
|3,60
|1,41
|2,86
|Trend GMYO
|2,63
|-0,38
|19,55
|TSKB GMYO
|1,47
|4,26
|9,70
|Tuğçelik
|3,98
|2,31
|0,76
|Tukaş
|12,44
|0,65
|0,73
|Turcas Petrol
|3,30
|1,23
|23,60
|Turkcell
|14,58
|0,55
|5,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,98
|2,20
|8,89
|Tüpraş
|123,00
|-0,49
|-3,00
|Türk Hava Yolları
|15,08
|2,59
|4,29
|Türk Prysmian Kablo
|3,29
|7,87
|26,54
|Türk Telekom
|8,08
|0,37
|9,63
|Türk Traktör
|59,45
|-0,17
|7,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,20
|-0,89
|-4,29
|Ufuk Yatırım
|2,93
|8,52
|13,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,32
|-0,85
|9,43
|Ulusoy Elektrik
|25,88
|0,23
|-2,71
|Ulusoy Un Sanayi
|4,05
|1,76
|6,02
|Umpaş Holding
|0,65
|-1,52
|4,84
|Uşak Seramik
|1,82
|2,25
|7,69
|Utopya Turizm
|4,97
|0,40
|1,02
|Uzertaş Boya
|2,05
|-3,76
|-7,66
|Ülker Bisküvi
|25,10
|1,29
|12,25
|Ünye Çimento
|5,31
|-0,19
|-1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|2,12
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,68
|5,93
|8,50
|Vakıf Yat. Ort.
|2,47
|-1,20
|6,01
|Vakıflar Bankası
|6,50
|3,83
|17,97
|Vakko Tekstil
|5,27
|0,96
|16,08
|Vanet Gıda
|1,46
|0,69
|2,10
|Verusa Holding
|19,86
|0,56
|7,00
|Verusaturk Girisim
|5,90
|1,03
|9,46
|Vestel
|14,70
|0,82
|16,48
|Vestel Beyaz Eşya
|25,34
|0,56
|17,31
|Viking Kağıt
|3,39
|11,88
|81,28
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|-1,48
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|4,01
|14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,64
|-3,29
|21,85
|Yataş
|8,50
|-0,12
|15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,63
|0,62
|1,24
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|-0,91
|0,23
|Yeşil GMYO
|0,67
|1,52
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|2,90
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,68
|0,00
|-4,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,00
|-0,58
|15,45
|Yonga Mobilya
|8,40
|-1,75
|-9,09
|Yükselen Çelik
|6,38
|0,47
|4,08
|Yünsa
|13,32
|0,91
|32,01
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,83
|2,45
(Son)