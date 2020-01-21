Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|44.000,10
|-4,35
|45,79
|İş Bankası (C)
|7,18
|0,28
|12,01
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,49
|3,70
|18,16
|İş Girişim
|5,47
|12,32
|43,95
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|4,86
|-0,41
|8,00
|İş Yat. Ort.
|2,01
|1,52
|9,24
|İşbir Holding
|482,00
|0,42
|12,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,36
|0,00
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|2,90
|10,06
|10,84
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|0,11
|11,11
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|63,25
|0,80
|8,49
|Kafein Yazılım
|12,58
|4,92
|12,93
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|-1,69
|19,83
|Kaplamin
|5,39
|0,19
|-2,88
|Kardemir (A)
|3,02
|1,34
|13,96
|Kardemir (B)
|3,02
|1,00
|14,39
|Kardemir (D)
|3,04
|0,33
|14,29
|Karel Elektronik
|17,57
|-0,11
|20,92
|Karsan Otomotiv
|1,65
|0,00
|4,43
|Karsu Tekstil
|3,17
|-1,25
|-2,16
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,99
|-0,44
|-4,26
|Kartonsan
|425,50
|0,35
|9,13
|Katmerciler Ekipman
|4,06
|0,50
|5,73
|Kent Gıda
|214,50
|-0,23
|22,01
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|-1,17
|3,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|-3,85
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,93
|0,51
|3,69
|Klimasan Klima
|18,28
|-0,33
|-17,21
|Koç Holding
|21,24
|-1,21
|4,53
|Konfrut Gıda
|8,39
|2,32
|7,29
|Konya Çimento
|282,50
|0,00
|4,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,28
|0,85
|9,17
|Koza Altın
|78,30
|-0,25
|5,74
|Koza Madencilik
|10,65
|0,19
|6,18
|Körfez GMYO
|2,44
|0,83
|2,09
|Kristal Kola
|1,63
|1,87
|7,95
|Kron Telekomünikasyon
|16,83
|3,12
|32,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|2,55
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,83
|5,17
|10,91
|Kütahya Porselen
|7,88
|0,38
|19,03
|Lider Faktoring
|4,84
|-1,63
|31,88
|Link Bilgisayar
|18,74
|6,48
|3,25
|Logo Yazılım
|62,45
|1,54
|2,71
|Lokman Hekim Sağlık
|5,98
|-0,83
|3,46
|Lüks Kadife
|8,83
|1,38
|2,20
|Makina Takım
|2,07
|4,02
|10,11
|Mardin Çimento
|5,63
|1,99
|-4,90
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|-1,55
|7,63
|Marmaris Altınyunus
|80,00
|1,07
|12,68
|Marshall
|53,65
|8,21
|12,85
|Martı GMYO
|1,28
|0,00
|26,73
|Martı Otel
|1,09
|0,00
|19,78
|Mavi Giyim
|61,10
|-0,41
|5,53
|Mazhar Zorlu Holding
|17,20
|9,97
|42,27
|Mega Polietilen
|2,26
|-2,16
|2,73
|Menderes Tekstil
|1,36
|-1,45
|3,82
|Mensa
|0,39
|-7,14
|21,88
|Merit Turizm
|24,98
|0,32
|28,50
|Merko Gıda
|1,16
|-0,85
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|3,19
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,90
|1,60
|6,74
|Metro Holding
|1,46
|0,69
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|0,43
|19,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|-6,78
|-32,27
|Migros Ticaret
|26,22
|-1,58
|8,26
|Milpa
|2,34
|2,63
|6,85
|Mistral GMYO
|2,03
|3,05
|7,41
|MLP Sağlık
|16,62
|0,97
|3,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,10
|3,65
|71,50
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,65
|0,73
|30,90
|Net Holding
|2,60
|-0,76
|0,00
|Netaş Telekom.
|14,48
|-0,75
|10,87
|Niğbaş Niğde Beton
|5,30
|8,16
|-14,52
|Nuh Çimento
|11,53
|-1,03
|-2,95
|Nurol GMYO
|3,95
|0,00
|10,64
|Odaş Elektrik
|1,86
|4,72
|28,66
|Olmuksan-IP
|6,94
|-1,42
|10,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,75
|1,59
|15,93
|Orma Orman Mahsulleri
|4,16
|-5,45
|50,72
|Osmanlı Menkul
|5,00
|2,04
|19,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|1,72
|5,36
|Otokar
|165,30
|-0,06
|3,96
|Oyak Yat. Ort.
|2,44
|2,52
|4,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,02
|-0,99
|-1,38
|Özak GMYO
|3,11
|4,01
|21,01
|Özbal Çelik Boru
|1,90
|0,53
|13,77
|Özderici GMYO
|1,64
|0,61
|4,46
|Özerden Plastik
|2,73
|1,87
|19,74
|Panora GMYO
|6,03
|1,01
|-2,74
|Papilon Savunma
|9,17
|-0,11
|18,32
|Park Elek.Madencilik
|3,47
|3,27
|13,77
|Parsan
|18,42
|4,84
|8,74
|Pegasus
|74,85
|-0,73
|-13,37
|Peker GMYO
|3,24
|1,25
|3,51
|Penguen Gıda
|2,34
|0,00
|13,04
|Pera GMYO
|1,00
|-2,91
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|9,03
|0,56
|12,59
|Petkim
|4,09
|-0,49
|7,35
|Petrokent Turizm
|131,00
|-1,50
|2,26
|Pınar Et ve Un
|9,88
|1,13
|7,74
|Pınar Su
|2,56
|3,64
|10,34
|Pınar Süt
|13,64
|1,34
|7,66
|Plastikkart
|9,50
|0,11
|2,48
|Polisan Holding
|3,32
|1,53
|9,57
|Politeknik Metal
|73,00
|0,00
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|-1,41
|13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,60
|-0,01
|3,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|238,90
|2,53
|85,05
|QNB Finansbank
|89,35
|14,99
|138,27
|Ral Yatırım Holding
|6,27
|-0,16
|-7,79
|Ray Sigorta
|3,68
|-1,60
|7,60
|Reysaş GMYO
|7,88
|4,10
|71,68
|Reysaş Lojistik
|9,28
|4,86
|111,87
|Rhea Girişim
|1,29
|-3,01
|8,40
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|6,42
|9,94
|Royal Halı
|1,65
|-1,20
|20,44
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|0,00
|3,02
|Sabancı Holding
|10,42
|-0,29
|9,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|-0,89
|1,83
|Salix Yatırım Holding
|8,96
|1,70
|24,27
|Sanel Mühendislik
|4,03
|0,75
|-0,49
|Sanifoam Sünger
|5,82
|-0,51
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,23
|-0,82
|-6,59
|Saray Matbaacılık
|1,96
|6,52
|9,50
|Sarkuysan
|5,39
|1,70
|11,59
|Sasa Polyester
|8,00
|-0,74
|3,49
|Say Reklamcılık
|2,19
|-0,45
|-2,23
|Sekuro Plastik
|5,45
|-0,91
|1,68
|Selçuk Ecza Deposu
|6,44
|0,78
|5,57
|Selçuk Gıda
|1,76
|-3,30
|2,33
|Senkron Güvenlik
|2,88
|1,05
|5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|4,17
|-5,66
|Servet GMYO
|12,96
|-1,67
|52,47
|Seyitler Kimya
|6,98
|-0,14
|2,80
|Silverline Endüstri
|2,43
|1,67
|12,50
|Sinpaş GMYO
|1,42
|2,90
|22,41
|Smartiks Yazılım
|12,19
|10,82
|24,26
|Soda Sanayii
|6,55
|1,71
|5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,69
|1,81
|9,42
|Söktaş
|3,10
|1,31
|16,98
|Sönmez Filament
|5,95
|0,51
|21,93
|Sönmez Pamuklu
|5,96
|1,19
|21,14
|Sumaş Suni Tahta
|9,48
|0,11
|-4,24
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|-1,00
|3,56
|Şekerbank
|1,44
|1,41
|9,92
|Şişe Cam
|5,38
|-0,55
|2,09
|Şok Marketler
|11,03
|-0,45
|2,51
|T. Halk Bankası
|6,92
|0,44
|17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,38
|-0,14
|1,79
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|14,30
|-0,63
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|3,06
|-0,33
|-1,92
|Tat Gıda
|7,44
|2,34
|18,28
|TAV Havalimanları
|28,76
|-0,21
|-1,44
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|1,30
|-3,31
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,00
|13,49
|Tekfen Holding
|19,89
|-0,35
|2,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|6,25
|70,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,94
|-1,00
|13,79
|TGS Dış Ticaret
|5,64
|0,36
|20,77
|Tofaş Oto. Fab.
|28,70
|-0,35
|6,85
|Torunlar GMYO
|2,86
|0,35
|4,00
|Trabzon Liman
|11,89
|-0,50
|11,54
|Trabzonspor Sportif
|2,67
|0,00
|24,19
|Trakya Cam
|3,55
|-0,84
|1,43
|Trend GMYO
|2,49
|-0,80
|13,18
|TSKB GMYO
|1,44
|-1,37
|7,46
|Tuğçelik
|4,00
|1,27
|1,27
|Tukaş
|13,80
|2,68
|11,74
|Turcas Petrol
|3,20
|-0,62
|19,85
|Turkcell
|14,47
|-0,34
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,10
|2,45
|10,76
|Tüpraş
|121,40
|-0,16
|-4,26
|Türk Hava Yolları
|14,80
|-1,86
|2,35
|Türk Prysmian Kablo
|3,25
|0,00
|25,00
|Türk Telekom
|7,88
|-0,76
|6,92
|Türk Traktör
|59,15
|1,72
|6,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,46
|0,70
|-3,67
|Ufuk Yatırım
|3,52
|-1,68
|36,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,38
|0,42
|12,26
|Ulusoy Elektrik
|25,92
|-0,38
|-2,56
|Ulusoy Un Sanayi
|4,00
|0,25
|4,71
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,72
|-3,37
|1,78
|Utopya Turizm
|4,89
|1,03
|-0,61
|Uzertaş Boya
|2,15
|-1,83
|-3,15
|Ülker Bisküvi
|25,08
|-0,48
|12,16
|Ünye Çimento
|5,22
|0,38
|-2,97
|Vakıf Fin. Kir.
|2,43
|1,25
|0,41
|Vakıf GMYO
|2,59
|1,97
|4,86
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|-0,82
|3,86
|Vakıflar Bankası
|6,84
|1,33
|24,14
|Vakko Tekstil
|5,52
|2,99
|21,59
|Vanet Gıda
|1,41
|-1,40
|-1,40
|Verusa Holding
|20,24
|0,40
|9,05
|Verusaturk Girisim
|6,08
|0,83
|12,80
|Vestel
|14,41
|-0,48
|14,18
|Vestel Beyaz Eşya
|25,20
|-0,40
|16,67
|Viking Kağıt
|3,26
|-4,12
|74,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,65
|1,15
|9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|1,68
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,26
|-0,55
|15,79
|Yataş
|8,74
|0,46
|19,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,76
|2,33
|9,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,03
|0,23
|0,15
|Yeşil GMYO
|0,67
|0,00
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,70
|-1,41
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,40
|-0,48
|-7,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.390,00
|-0,29
|15,11
|Yonga Mobilya
|8,35
|-0,60
|-9,63
|Yükselen Çelik
|6,60
|0,00
|7,67
|Yünsa
|13,85
|3,75
|37,26
|Zorlu Enerji
|1,65
|-1,20
|1,23
(Son)