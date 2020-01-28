Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|42.200,00
|0,48
|39,83
|İş Bankası (C)
|7,22
|-0,69
|12,64
|İş Bankası (Kur.)
|301.500,00
|43,57
|İş Fin.Kir.
|4,35
|0,46
|14,47
|İş Girişim
|5,73
|-0,69
|50,79
|İş GMYO
|1,87
|3,89
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|1,20
|12,22
|İş Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|7,61
|İşbir Holding
|520,80
|-1,74
|21,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,42
|-0,87
|-8,06
|İz Hayvancılık Tarım
|2,70
|-1,10
|3,19
|İzmir Demir Çelik
|9,22
|-3,25
|12,58
|İzmir Fırça
|1,73
|-0,57
|-3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|62,05
|0,24
|6,43
|Kafein Yazılım
|16,67
|2,71
|49,64
|Kapital Yat. Holding
|3,19
|-3,33
|31,82
|Kaplamin
|5,57
|3,15
|0,36
|Kardemir (A)
|2,94
|0,68
|10,94
|Kardemir (B)
|2,94
|1,03
|11,36
|Kardemir (D)
|2,97
|0,34
|11,65
|Karel Elektronik
|18,92
|-1,20
|30,21
|Karsan Otomotiv
|1,69
|1,81
|6,96
|Karsu Tekstil
|3,13
|0,64
|-3,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,94
|-1,37
|-15,44
|Kartonsan
|472,50
|-0,53
|21,18
|Katmerciler Ekipman
|4,08
|0,00
|6,25
|Kent Gıda
|196,90
|-0,25
|12,00
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|0,00
|6,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,37
|7,11
|15,30
|Klimasan Klima
|19,39
|0,67
|-12,18
|Koç Holding
|19,99
|-0,84
|-1,62
|Konfrut Gıda
|8,25
|-0,72
|5,50
|Konya Çimento
|294,90
|-0,71
|8,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,41
|-0,89
|10,17
|Koza Altın
|81,10
|2,27
|9,52
|Koza Madencilik
|10,76
|1,51
|7,28
|Körfez GMYO
|2,94
|-2,00
|23,01
|Kristal Kola
|2,15
|13,16
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|20,42
|-4,22
|60,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|-2,22
|-7,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,86
|-1,06
|12,73
|Kütahya Porselen
|10,85
|7,43
|63,90
|Lider Faktoring
|4,81
|0,63
|31,06
|Link Bilgisayar
|25,54
|4,24
|40,72
|Logo Yazılım
|65,90
|0,23
|8,39
|Lokman Hekim Sağlık
|5,85
|-0,85
|1,21
|Lüks Kadife
|9,75
|2,63
|12,85
|Makina Takım
|2,20
|-1,35
|17,02
|Mardin Çimento
|5,51
|-0,18
|-6,93
|Marka Yatırım Holding
|1,49
|4,93
|26,27
|Marmaris Altınyunus
|96,95
|-1,02
|36,55
|Marshall
|48,68
|-1,34
|2,40
|Martı GMYO
|1,51
|3,42
|49,50
|Martı Otel
|1,19
|1,71
|30,77
|Mavi Giyim
|58,10
|-1,53
|0,35
|Mazhar Zorlu Holding
|14,51
|-2,49
|20,02
|Mega Polietilen
|2,65
|4,33
|20,45
|Menderes Tekstil
|1,37
|0,74
|4,58
|Mensa
|0,36
|-5,26
|12,50
|Merit Turizm
|24,50
|-1,21
|26,03
|Merko Gıda
|1,24
|1,64
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|1,03
|-5,50
|13,19
|Metemtur Otelcilik
|2,13
|10,94
|19,66
|Metro Holding
|1,50
|-0,66
|8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|-1,99
|25,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,39
|-2,00
|-33,62
|Migros Ticaret
|25,50
|2,99
|5,28
|Milpa
|2,79
|-0,36
|27,40
|Mistral GMYO
|2,17
|1,88
|14,81
|MLP Sağlık
|17,97
|3,93
|12,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,09
|-2,68
|-4,39
|Mondi Tire Kutsan
|9,39
|-3,30
|126,81
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,50
|-3,41
|69,03
|Net Holding
|2,54
|-1,17
|-2,31
|Netaş Telekom.
|16,29
|-1,45
|24,73
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|5,92
|-4,84
|Nuh Çimento
|11,44
|-0,26
|-3,70
|Nurol GMYO
|4,30
|-1,38
|20,45
|Odaş Elektrik
|1,94
|-3,00
|34,19
|Olmuksan-IP
|7,37
|0,27
|17,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,82
|0,34
|17,34
|Orma Orman Mahsulleri
|6,17
|9,98
|123,55
|Osmanlı Menkul
|8,01
|9,88
|90,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|0,49
|23,21
|Otokar
|163,60
|-0,55
|2,89
|Oyak Yat. Ort.
|2,51
|1,62
|7,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,51
|0,92
|8,25
|Özak GMYO
|3,25
|0,31
|26,46
|Özbal Çelik Boru
|2,25
|0,00
|34,73
|Özderici GMYO
|1,99
|1,53
|26,75
|Özerden Plastik
|2,60
|-2,26
|14,04
|Panora GMYO
|6,43
|0,94
|3,71
|Papilon Savunma
|11,33
|4,81
|46,19
|Park Elek.Madencilik
|3,76
|1,35
|23,28
|Parsan
|18,05
|-0,77
|6,55
|Pegasus
|70,45
|-0,98
|-18,46
|Peker GMYO
|3,16
|-0,94
|0,96
|Penguen Gıda
|3,09
|0,98
|49,28
|Pera GMYO
|1,17
|0,00
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,37
|-2,26
|29,30
|Petkim
|4,08
|0,00
|7,09
|Petrokent Turizm
|199,90
|0,00
|56,05
|Pınar Et ve Un
|10,40
|-2,35
|13,41
|Pınar Su
|2,89
|1,40
|24,57
|Pınar Süt
|15,59
|-3,59
|23,05
|Plastikkart
|9,63
|-0,72
|3,88
|Polisan Holding
|3,47
|2,97
|14,52
|Politeknik Metal
|74,70
|2,19
|-2,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,96
|-0,60
|15,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,10
|0,06
|3,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,00
|-14,74
|11,54
|QNB Finansbank
|64,00
|1,35
|70,67
|Ral Yatırım Holding
|6,28
|-0,32
|-7,65
|Ray Sigorta
|4,52
|0,67
|32,16
|Reysaş GMYO
|9,05
|-8,22
|97,17
|Reysaş Lojistik
|10,13
|-11,99
|131,28
|Rhea Girişim
|1,46
|-0,68
|22,69
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-0,52
|4,97
|Royal Halı
|1,89
|9,88
|37,96
|RTA Laboratuvarları
|2,58
|7,95
|11,21
|Sabancı Holding
|10,01
|-0,89
|4,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,10
|-0,47
|-3,67
|Salix Yatırım Holding
|9,20
|0,00
|27,60
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,71
|1,06
|14,20
|Sanko Pazarlama
|7,50
|-1,45
|-3,10
|Saray Matbaacılık
|2,46
|-4,65
|37,43
|Sarkuysan
|6,44
|0,16
|33,33
|Sasa Polyester
|7,95
|-0,13
|2,85
|Say Reklamcılık
|2,53
|-0,39
|12,95
|Sekuro Plastik
|5,46
|0,55
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|6,90
|0,00
|13,11
|Selçuk Gıda
|1,78
|0,00
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,08
|0,65
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|0,69
|-8,81
|Servet GMYO
|12,44
|-0,48
|46,35
|Seyitler Kimya
|7,07
|-0,42
|4,12
|Silverline Endüstri
|3,21
|-2,13
|48,61
|Sinpaş GMYO
|1,44
|0,00
|24,14
|Smartiks Yazılım
|11,84
|-1,25
|20,69
|Soda Sanayii
|6,53
|0,77
|5,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,53
|10,00
|38,49
|Söktaş
|3,47
|-0,57
|30,94
|Sönmez Filament
|8,00
|10,80
|63,93
|Sönmez Pamuklu
|7,86
|7,23
|59,76
|Sumaş Suni Tahta
|9,99
|-0,10
|0,91
|Şeker Fin. Kir.
|5,03
|-0,40
|5,23
|Şekerbank
|1,40
|0,00
|6,87
|Şişe Cam
|5,07
|0,00
|-3,80
|Şok Marketler
|11,27
|1,44
|4,74
|T. Halk Bankası
|6,93
|0,00
|17,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,52
|-0,45
|2,11
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|9,92
|T.Tuborg
|15,57
|0,06
|30,84
|Taç Tarım Ürünleri
|2,97
|0,68
|-4,81
|Tat Gıda
|7,70
|-0,77
|22,42
|TAV Havalimanları
|26,78
|-1,76
|-8,22
|Taze Kuru Gıda
|7,36
|3,95
|1,66
|Tek-Art Turizm
|1,40
|1,45
|11,11
|Tekfen Holding
|19,61
|0,93
|1,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,46
|-4,74
|172,86
|Temapol Polimer Plastik
|6,71
|2,29
|28,54
|TGS Dış Ticaret
|6,13
|0,49
|31,26
|Tofaş Oto. Fab.
|27,38
|-2,00
|1,94
|Torunlar GMYO
|3,07
|1,32
|11,64
|Trabzon Liman
|12,17
|-0,33
|14,17
|Trabzonspor Sportif
|2,84
|0,00
|32,09
|Trakya Cam
|3,41
|0,00
|-2,57
|Trend GMYO
|2,78
|1,83
|26,36
|TSKB GMYO
|1,72
|8,18
|28,36
|Tuğçelik
|4,46
|2,53
|12,91
|Tukaş
|15,08
|-4,56
|22,11
|Turcas Petrol
|3,38
|0,30
|26,59
|Turkcell
|13,93
|-1,14
|0,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,17
|0,99
|11,86
|Tüpraş
|114,60
|-1,04
|-9,62
|Türk Hava Yolları
|14,16
|0,43
|-2,07
|Türk Prysmian Kablo
|4,41
|-0,68
|69,62
|Türk Telekom
|7,83
|-1,01
|6,24
|Türk Traktör
|57,10
|0,53
|3,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,58
|0,82
|10,90
|Ufuk Yatırım
|4,50
|9,22
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|0,00
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|32,44
|-1,76
|21,95
|Ulusoy Un Sanayi
|4,22
|0,96
|10,47
|Umpaş Holding
|0,67
|-2,90
|8,06
|Uşak Seramik
|1,85
|1,09
|9,47
|Utopya Turizm
|5,81
|0,69
|18,09
|Uzertaş Boya
|2,12
|1,44
|-4,50
|Ülker Bisküvi
|24,14
|-0,66
|7,96
|Ünye Çimento
|5,31
|-0,56
|-1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|0,83
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,88
|0,00
|16,60
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|0,83
|4,72
|Vakıflar Bankası
|6,61
|0,46
|19,96
|Vakko Tekstil
|6,28
|-2,18
|38,33
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|-0,70
|Verusa Holding
|20,60
|0,29
|10,99
|Verusaturk Girisim
|6,38
|0,63
|18,37
|Vestel
|13,88
|-1,00
|9,98
|Vestel Beyaz Eşya
|27,36
|0,29
|26,67
|Viking Kağıt
|4,47
|14,91
|139,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,87
|0,00
|18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|0,98
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,15
|-0,97
|14,04
|Yataş
|8,68
|-0,80
|18,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,32
|-1,69
|44,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|-0,16
|-1,08
|Yeşil GMYO
|0,69
|2,99
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,73
|1,39
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|10,62
|0,09
|-5,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.700,00
|4,24
|25,64
|Yonga Mobilya
|8,03
|-0,62
|-13,10
|Yükselen Çelik
|7,97
|1,01
|30,02
|Yünsa
|15,82
|-2,47
|56,79
|Zorlu Enerji
|1,72
|-0,58
|5,52
(Son)