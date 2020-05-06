Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.999,80
|0,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|4,93
|0,61
|-23,09
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,33
|0,60
|-12,37
|İş Girişim
|5,76
|0,00
|51,58
|İş GMYO
|1,59
|-1,85
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,41
|-0,73
|34,35
|İş Yat. Ort.
|2,22
|-0,45
|37,77
|İşbir Holding
|575,00
|0,26
|33,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|1,75
|-6,45
|İttifak Holding
|2,57
|-0,39
|-30,91
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|9,94
|98,74
|İzmir Demir Çelik
|9,68
|-0,10
|18,19
|İzmir Fırça
|2,17
|5,85
|20,56
|Jantsa Jant Sanayi
|53,00
|1,34
|-0,35
|Kafein Yazılım
|18,22
|4,59
|63,55
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|-2,32
|4,55
|Kaplamin
|6,12
|0,49
|10,27
|Kardemir (A)
|2,68
|9,84
|1,13
|Kardemir (B)
|2,62
|9,62
|-0,76
|Kardemir (D)
|2,40
|6,19
|-9,77
|Karel Elektronik
|16,15
|-0,62
|11,15
|Karsan Otomotiv
|1,87
|8,09
|18,35
|Karsu Tekstil
|2,94
|-0,68
|-9,26
|Kartonsan
|430,90
|-0,94
|10,52
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|0,31
|-15,89
|Kent Gıda
|243,50
|0,00
|38,51
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|-2,58
|27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,76
|0,73
|-27,18
|Klimasan Klima
|16,79
|3,51
|-23,96
|Koç Holding
|14,85
|-0,27
|-25,78
|Konfrut Gıda
|10,83
|-4,41
|38,49
|Konya Çimento
|235,20
|-2,00
|-13,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|-0,82
|-14,28
|Koza Altın
|76,70
|3,37
|3,58
|Koza Madencilik
|12,43
|4,28
|23,93
|Körfez GMYO
|2,56
|-0,78
|7,11
|Kristal Kola
|1,89
|0,53
|25,17
|Kron Telekomünikasyon
|23,00
|-5,27
|80,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,80
|-7,74
|4,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|3,87
|-2,42
|Kütahya Porselen
|13,20
|10,00
|99,40
|Lider Faktoring
|3,96
|3,39
|7,90
|Link Bilgisayar
|26,84
|-1,11
|47,88
|Logo Yazılım
|74,85
|1,15
|23,11
|Lokman Hekim Sağlık
|6,87
|-3,10
|18,86
|Lüks Kadife
|8,90
|-0,89
|3,01
|Makina Takım
|1,55
|1,31
|-17,55
|Mardin Çimento
|5,44
|-2,86
|-8,11
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|2,34
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|78,30
|-4,57
|10,28
|Marshall
|48,32
|-0,49
|1,64
|Martı GMYO
|1,10
|3,77
|8,91
|Martı Otel
|0,88
|1,15
|-3,30
|Mavi Giyim
|40,50
|-0,78
|-30,05
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|-1,07
|7,53
|Mega Polietilen
|2,89
|5,09
|31,36
|Menderes Tekstil
|1,52
|1,33
|16,03
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,68
|9,33
|11,52
|Merko Gıda
|1,42
|-1,39
|35,24
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|7,95
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|1,17
|-2,81
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,84
|1,10
|-6,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|-0,92
|-59,68
|Migros Ticaret
|29,36
|2,09
|21,22
|Milpa
|2,92
|1,74
|33,33
|Mistral GMYO
|1,92
|-1,03
|1,59
|MLP Sağlık
|15,36
|-1,92
|-4,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,36
|9,68
|19,30
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|3,40
|68,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,31
|5,06
|51,81
|Net Holding
|2,02
|-0,49
|-22,31
|Netaş Telekom.
|13,25
|-0,23
|1,45
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|9,98
|-1,77
|-9,15
|Nurol GMYO
|3,49
|2,65
|-2,24
|Odaş Elektrik
|1,85
|2,21
|27,96
|Olmuksan-IP
|4,32
|2,13
|68,69
|Orge Enerji Elektrik
|5,13
|1,99
|3,43
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|-1,19
|50,36
|Osmanlı Menkul
|7,96
|-0,38
|90,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|-2,36
|23,21
|Otokar
|125,30
|-1,34
|-14,79
|Oyak Yat. Ort.
|5,64
|0,71
|142,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|-0,64
|0,69
|Özak GMYO
|2,92
|1,04
|13,62
|Özbal Çelik Boru
|1,78
|5,95
|10,43
|Özderici GMYO
|1,53
|2,00
|-2,55
|Özerden Plastik
|2,34
|0,00
|2,63
|Panora GMYO
|4,87
|-2,21
|-13,06
|Papilon Savunma
|14,25
|9,36
|84,91
|Park Elek.Madencilik
|2,88
|-1,03
|-5,57
|Parsan
|14,97
|1,15
|-11,63
|Pegasus
|52,75
|-1,31
|-38,95
|Peker GMYO
|4,33
|1,64
|38,34
|Penguen Gıda
|3,25
|5,52
|57,00
|Pera GMYO
|0,93
|1,09
|-1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,64
|2,37
|11,66
|Petkim
|3,52
|1,15
|-7,61
|Petrokent Turizm
|167,80
|6,47
|30,99
|Pınar Et ve Un
|20,12
|-9,94
|119,41
|Pınar Su
|5,54
|-3,48
|138,79
|Pınar Süt
|15,11
|-3,39
|19,26
|Plastikkart
|9,31
|-0,96
|0,43
|Polisan Holding
|2,42
|-0,41
|-19,80
|Politeknik Metal
|121,00
|10,00
|59,06
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|0,00
|-12,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,40
|0,14
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,20
|-1,65
|-16,96
|QNB Finansbank
|48,10
|-2,32
|28,27
|Ral Yatırım Holding
|8,92
|-1,00
|31,18
|Ray Sigorta
|7,83
|9,97
|128,95
|Reysaş GMYO
|5,18
|-0,96
|12,85
|Reysaş Lojistik
|6,95
|-1,00
|58,68
|Rhea Girişim
|2,03
|1,50
|70,59
|Rodrigo Tekstil
|2,20
|10,00
|21,55
|Royal Halı
|1,87
|2,19
|36,50
|RTA Laboratuvarları
|29,76
|9,98
|1182,76
|Sabancı Holding
|8,03
|0,88
|-11,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,14
|-0,24
|89,91
|Salix Yatırım Holding
|6,50
|-4,69
|-9,85
|Sanel Mühendislik
|5,05
|0,60
|24,69
|Sanifoam Sünger
|6,78
|-3,69
|35,60
|Sanko Pazarlama
|6,51
|-0,15
|-15,89
|Saray Matbaacılık
|1,91
|1,60
|6,70
|Sarkuysan
|5,43
|0,37
|12,42
|Sasa Polyester
|8,96
|0,79
|15,91
|Say Reklamcılık
|2,78
|0,72
|24,11
|Sekuro Plastik
|4,97
|-1,78
|-7,28
|Selçuk Ecza Deposu
|7,39
|-0,81
|23,89
|Selçuk Gıda
|2,52
|3,28
|46,51
|Senkron Güvenlik
|3,11
|0,32
|13,92
|Serve Film Prodüksiyon
|4,96
|1,22
|211,95
|Servet GMYO
|15,30
|-0,97
|80,00
|Seyitler Kimya
|12,89
|0,55
|89,84
|Silverline Endüstri
|2,37
|0,00
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,07
|-2,73
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,61
|3,01
|8,15
|Soda Sanayii
|5,84
|1,04
|-5,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,67
|149,60
|Söktaş
|2,95
|3,51
|11,32
|Sönmez Filament
|6,62
|1,22
|35,66
|Sönmez Pamuklu
|6,45
|-0,62
|31,10
|Sumaş Suni Tahta
|11,00
|0,00
|11,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,06
|-2,72
|Şekerbank
|1,03
|1,98
|-21,37
|Şişe Cam
|4,81
|0,21
|-8,73
|Şok Marketler
|10,48
|0,77
|-2,60
|T. Halk Bankası
|5,19
|0,58
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,18
|-0,05
|-10,14
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|14,00
|-2,10
|17,65
|Taç Tarım Ürünleri
|6,21
|9,91
|99,04
|Tat Gıda
|7,30
|-0,95
|19,99
|TAV Havalimanları
|17,71
|-0,51
|-34,80
|Taze Kuru Gıda
|12,03
|9,96
|66,16
|Tek-Art Turizm
|1,29
|1,57
|2,38
|Tekfen Holding
|13,63
|-2,92
|-26,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,94
|6,01
|89,05
|Temapol Polimer Plastik
|5,84
|2,10
|11,88
|TGS Dış Ticaret
|4,13
|0,24
|-11,56
|Tofaş Oto. Fab.
|20,60
|0,00
|-11,60
|Torunlar GMYO
|2,47
|0,00
|-10,18
|Trabzon Liman
|10,55
|-0,28
|-1,03
|Trabzonspor Sportif
|5,92
|3,32
|175,35
|Trakya Cam
|3,22
|1,90
|-8,00
|Trend GMYO
|2,81
|1,08
|27,73
|TSKB GMYO
|1,75
|0,00
|30,60
|Tuğçelik
|4,77
|1,49
|20,76
|Tukaş
|15,07
|2,59
|22,02
|Turcas Petrol
|2,74
|0,37
|2,62
|Turkcell
|13,37
|-0,30
|-3,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,49
|1,29
|-14,35
|Tüpraş
|86,00
|-0,81
|-32,18
|Türk Hava Yolları
|10,55
|0,48
|-27,04
|Türk Prysmian Kablo
|3,51
|-0,28
|35,77
|Türk Telekom
|7,17
|0,14
|-2,71
|Türk Traktör
|54,90
|2,43
|3,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,76
|-0,37
|-10,10
|Ufuk Yatırım
|4,29
|0,00
|66,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,44
|4,27
|15,09
|Ulusoy Elektrik
|31,70
|0,00
|19,17
|Ulusoy Un Sanayi
|9,54
|-7,29
|149,74
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,59
|2,58
|-5,92
|Utopya Turizm
|4,76
|3,03
|-3,25
|Uzertaş Boya
|3,50
|9,72
|57,66
|Ülker Bisküvi
|22,72
|-0,61
|1,61
|Ünye Çimento
|4,94
|0,20
|-8,18
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|1,90
|-11,16
|Vakıf GMYO
|1,91
|0,53
|10,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-0,47
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,00
|-18,33
|Vakko Tekstil
|4,68
|0,65
|3,08
|Vanet Gıda
|1,52
|-1,30
|6,29
|Verusa Holding
|19,79
|1,49
|6,63
|Verusaturk Girisim
|4,99
|1,22
|-7,42
|Vestel
|13,50
|2,58
|6,97
|Vestel Beyaz Eşya
|18,85
|-0,11
|-12,73
|Viking Kağıt
|4,16
|-0,48
|122,46
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,67
|0,38
|10,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,97
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,97
|-0,11
|43,06
|Yataş
|6,49
|-0,15
|-11,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,93
|0,52
|19,88
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|0,41
|2,33
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|2,08
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|12,19
|2,96
|8,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.996,90
|3,45
|103,63
|Yonga Mobilya
|15,73
|10,00
|70,24
|Yükselen Çelik
|8,16
|2,77
|33,12
|Yünsa
|12,99
|-3,42
|29,03
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,59
|-21,47
(Son)