Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|52.000,00
|0,43
|72,30
|İş Bankası (C)
|5,49
|-0,72
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,01
|1,78
|5,53
|İş Girişim
|7,26
|-0,55
|91,05
|İş GMYO
|1,91
|0,00
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|6,20
|0,81
|53,97
|İş Yat. Ort.
|2,66
|0,76
|65,08
|İşbir Holding
|1.060,00
|-3,64
|146,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,83
|0,00
|33,87
|İttifak Holding
|3,36
|3,07
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,79
|-1,03
|121,29
|İzmir Demir Çelik
|15,51
|3,06
|89,38
|İzmir Fırça
|2,26
|1,35
|25,56
|Jantsa Jant Sanayi
|74,10
|0,14
|39,32
|Kafein Yazılım
|16,35
|1,43
|47,22
|Kapital Yat. Holding
|3,78
|-0,26
|56,20
|Kaplamin
|8,18
|-0,49
|47,39
|Kardemir (A)
|3,25
|7,97
|22,64
|Kardemir (B)
|2,98
|4,93
|12,88
|Kardemir (D)
|3,00
|3,09
|12,78
|Karel Elektronik
|16,06
|0,82
|10,53
|Karsan Otomotiv
|2,72
|6,67
|72,15
|Karsu Tekstil
|3,50
|0,57
|8,02
|Kartonsan
|452,00
|0,11
|17,00
|Katmerciler Ekipman
|4,50
|2,04
|17,19
|Kent Gıda
|509,00
|-0,99
|189,53
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|-0,23
|32,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-2,22
|-20,00
|Kiler GMYO
|4,24
|1,44
|11,87
|Klimasan Klima
|16,64
|-1,07
|-21,56
|Koç Holding
|17,57
|0,63
|-12,19
|Konfrut Gıda
|10,24
|0,39
|30,95
|Konya Çimento
|274,60
|-0,69
|1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,23
|1,07
|-3,82
|Koza Altın
|81,60
|0,00
|10,20
|Koza Madencilik
|13,41
|-0,22
|33,70
|Körfez GMYO
|3,02
|0,00
|26,36
|Kristal Kola
|2,08
|0,97
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|25,04
|1,54
|96,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|44,54
|-7,21
|87,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|0,98
|25,45
|Kütahya Porselen
|32,26
|-0,31
|387,31
|Lider Faktoring
|2,28
|1,33
|24,25
|Link Bilgisayar
|24,74
|0,49
|36,31
|Logo Yazılım
|77,00
|1,32
|26,64
|Lokman Hekim Sağlık
|7,34
|-0,27
|26,99
|Lüks Kadife
|15,18
|-0,91
|75,69
|Makina Takım
|2,03
|0,50
|7,98
|Marka Yatırım Holding
|2,36
|3,51
|100,00
|Marmaris Altınyunus
|80,25
|2,36
|13,03
|Marshall
|86,80
|3,09
|82,58
|Martı GMYO
|1,55
|1,31
|53,47
|Martı Otel
|1,17
|0,86
|28,57
|Mavi Giyim
|48,96
|-0,93
|-15,44
|Mazhar Zorlu Holding
|17,51
|-0,11
|44,83
|Mega Polietilen
|4,42
|-1,78
|100,91
|Menderes Tekstil
|3,62
|8,06
|176,34
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,10
|-2,86
|18,83
|Merko Gıda
|1,44
|0,70
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|31,87
|Metemtur Otelcilik
|2,12
|0,47
|19,10
|Metro Holding
|1,75
|1,74
|26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,03
|3,41
|54,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|-0,83
|-54,99
|Migros Ticaret
|36,46
|0,66
|50,54
|Milpa
|3,93
|-0,51
|79,45
|Mistral GMYO
|2,53
|0,80
|33,86
|MLP Sağlık
|18,61
|-0,27
|16,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|-1,14
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,86
|1,03
|65,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,32
|-0,54
|44,03
|Net Holding
|2,33
|0,87
|-10,38
|Netaş Telekom.
|14,31
|0,56
|9,57
|Niğbaş Niğde Beton
|8,90
|-1,11
|43,55
|Nuh Çimento
|14,99
|-0,13
|36,46
|Nurol GMYO
|4,52
|-0,66
|26,61
|Odaş Elektrik
|2,19
|3,30
|51,48
|Olmuksan-IP
|4,48
|0,22
|74,93
|Orge Enerji Elektrik
|5,87
|1,38
|18,35
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|2,11
|75,72
|Osmanlı Menkul
|8,59
|-3,70
|105,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,55
|0,39
|51,79
|Otokar
|145,10
|1,75
|-1,32
|Oyak Çimento
|6,84
|1,03
|24,42
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|-1,28
|200,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|0,98
|-0,29
|Özak GMYO
|3,89
|1,57
|51,36
|Özbal Çelik Boru
|3,33
|-0,89
|106,59
|Özderici GMYO
|1,88
|1,08
|19,75
|Özerden Plastik
|2,32
|-0,85
|1,75
|Panora GMYO
|5,33
|0,38
|-4,85
|Papilon Savunma
|15,82
|1,67
|105,28
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|0,82
|20,98
|Parsan
|18,73
|-0,90
|10,57
|Pegasus
|56,15
|0,18
|-35,01
|Peker GMYO
|8,15
|5,84
|160,38
|Penguen Gıda
|4,35
|-2,25
|110,14
|Pera GMYO
|1,28
|-0,78
|36,17
|Pergamon Dış Ticaret
|9,40
|0,21
|21,48
|Petkim
|4,19
|1,70
|9,97
|Petrokent Turizm
|170,20
|-0,06
|32,86
|Pınar Et ve Un
|18,41
|0,71
|100,76
|Pınar Su
|5,82
|-0,17
|150,86
|Pınar Süt
|18,41
|0,49
|45,30
|Plastikkart
|12,53
|-0,95
|35,17
|Polisan Holding
|2,97
|0,34
|-1,58
|Politeknik Metal
|137,30
|8,20
|80,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,01
|0,50
|-6,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,10
|0,05
|7,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,40
|-0,39
|-21,46
|QNB Finansbank
|46,50
|-0,43
|24,00
|Ral Yatırım Holding
|14,55
|1,75
|113,97
|Ray Sigorta
|6,12
|1,32
|78,95
|Reysaş GMYO
|5,25
|-0,38
|14,38
|Reysaş Lojistik
|6,16
|-0,48
|40,64
|Rhea Girişim
|2,32
|0,00
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|0,76
|46,41
|Royal Halı
|2,25
|2,27
|64,23
|RTA Laboratuvarları
|35,60
|-0,34
|1434,48
|Sabancı Holding
|9,35
|0,97
|2,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,61
|-0,86
|111,47
|Salix Yatırım Holding
|11,29
|5,51
|56,59
|Sanel Mühendislik
|5,10
|1,59
|25,93
|Sanifoam Sünger
|5,89
|1,38
|17,80
|Sanko Pazarlama
|7,62
|0,26
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,34
|9,86
|81,01
|Sarkuysan
|6,13
|0,82
|26,92
|Sasa Polyester
|10,81
|0,28
|39,84
|Say Reklamcılık
|3,77
|-0,26
|68,30
|Sekuro Plastik
|5,52
|0,91
|2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,89
|1,48
|49,04
|Selçuk Gıda
|3,07
|-0,32
|78,49
|Senkron Güvenlik
|3,33
|-0,30
|21,98
|Serve Film Prodüksiyon
|5,99
|1,53
|276,73
|Servet GMYO
|16,41
|-0,06
|93,06
|Seyitler Kimya
|9,21
|-0,22
|35,64
|Silverline Endüstri
|3,76
|2,45
|74,07
|Sinpaş GMYO
|1,31
|1,55
|12,93
|Smartiks Yazılım
|8,73
|1,99
|-11,01
|Soda Sanayii
|6,07
|2,02
|2,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,93
|0,15
|236,18
|Söktaş
|2,42
|0,83
|42,31
|Sönmez Filament
|7,02
|-0,57
|43,85
|Sönmez Pamuklu
|7,23
|-1,09
|46,95
|Sumaş Suni Tahta
|12,89
|-0,92
|30,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|5,30
|-0,21
|Şekerbank
|1,42
|5,97
|8,40
|Şişe Cam
|5,45
|0,74
|6,41
|Şok Marketler
|13,10
|1,47
|21,75
|T. Halk Bankası
|6,33
|-1,86
|7,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,98
|-1,55
|-3,72
|T.S.K.B.
|1,28
|1,59
|5,79
|T.Tuborg
|15,27
|-0,84
|28,32
|Taç Tarım Ürünleri
|6,01
|-9,90
|92,63
|Tat Gıda
|9,75
|0,62
|60,26
|TAV Havalimanları
|19,70
|0,72
|-27,48
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|-0,06
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,65
|6,45
|30,95
|Tekfen Holding
|17,25
|0,41
|-7,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|0,57
|66,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,15
|-0,28
|36,97
|TGS Dış Ticaret
|5,27
|1,35
|12,85
|Tofaş Oto. Fab.
|24,70
|3,26
|6,00
|Torunlar GMYO
|3,11
|0,32
|13,09
|Trabzon Liman
|15,12
|5,07
|41,84
|Trabzonspor Sportif
|7,92
|-5,71
|268,37
|Trakya Cam
|3,54
|1,14
|4,39
|Trend GMYO
|3,86
|0,00
|75,45
|TSKB GMYO
|3,35
|-1,18
|150,00
|Tuğçelik
|5,15
|2,39
|30,38
|Tukaş
|9,15
|1,67
|-25,91
|Turcas Petrol
|3,04
|1,00
|13,86
|Turkcell
|16,72
|1,95
|21,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,09
|0,85
|10,61
|Tüpraş
|91,25
|1,39
|-28,04
|Türk Hava Yolları
|12,67
|0,72
|-12,38
|Türk Prysmian Kablo
|4,29
|-1,83
|65,94
|Türk Telekom
|8,02
|3,08
|8,82
|Türk Traktör
|70,35
|1,30
|32,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,16
|-0,13
|9,90
|Ufuk Yatırım
|4,99
|-0,40
|93,41
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,54
|9,93
|114,15
|Ulusoy Elektrik
|34,92
|-0,06
|31,28
|Ulusoy Un Sanayi
|9,20
|0,33
|140,84
|Umpaş Holding
|0,79
|-1,25
|27,42
|Uşak Seramik
|1,57
|1,29
|29,38
|Utopya Turizm
|6,57
|2,82
|33,54
|Uzertaş Boya
|5,70
|7,75
|156,76
|Ülker Bisküvi
|24,80
|-0,40
|10,91
|Vakıf Fin. Kir.
|2,96
|-1,00
|22,31
|Vakıf GMYO
|2,58
|-0,39
|49,05
|Vakıf Yat. Ort.
|2,86
|1,06
|22,75
|Vakıflar Bankası
|5,29
|-0,94
|-3,99
|Vakko Tekstil
|5,23
|0,38
|15,20
|Vanet Gıda
|1,59
|-0,63
|11,19
|Verusa Holding
|23,08
|0,09
|24,42
|Verusaturk Girisim
|5,00
|0,81
|-4,92
|Vestel
|16,71
|3,15
|32,41
|Vestel Beyaz Eşya
|26,40
|1,07
|22,22
|Viking Kağıt
|4,67
|0,00
|149,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,19
|7,99
|73,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,00
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,20
|4,19
|62,68
|Yataş
|8,11
|-0,37
|10,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,41
|0,42
|49,69
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,34
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,86
|-1,15
|34,37
|Yeşil Yapı
|1,01
|-4,72
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|15,00
|-1,70
|33,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.999,90
|-3,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|27,14
|0,00
|193,72
|Yükselen Çelik
|10,98
|-2,40
|79,12
|Yünsa
|14,27
|1,13
|41,74
|Zorlu Enerji
|1,76
|3,53
|7,98
(Son)