Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 48.799,90 -0,61 61,69
İş Bankası (C) 5,42 -1,28 -15,44
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,33 0,93 13,95
İş Girişim 7,55 0,00 98,68
İş GMYO 2,08 -0,95 18,18
İş Y. Men. Değ. 6,54 -0,46 62,41
İş Yat. Ort. 2,74 -0,72 70,05
İşbir Holding 1.430,00 10,00 232,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,06 3,92 70,97
İttifak Holding 3,74 1,36 0,54
İz Hayvancılık Tarım 5,40 -1,10 106,38
İzmir Demir Çelik 13,94 4,65 70,21
İzmir Fırça 2,42 0,83 34,44
Jantsa Jant Sanayi 73,00 -0,68 37,25
Kafein Yazılım 19,80 4,43 78,28
Kapital Yat. Holding 3,90 9,86 61,16
Kaplamin 10,55 3,53 90,09
Kardemir (A) 4,68 -7,14 76,60
Kardemir (B) 3,47 -4,41 31,44
Kardemir (D) 3,18 -1,85 19,55
Karel Elektronik 17,02 1,55 17,14
Karsan Otomotiv 3,52 6,67 122,78
Karsu Tekstil 3,82 -1,04 17,90
Kartonsan 463,70 0,80 20,02
Katmerciler Ekipman 5,32 -0,37 38,54
Kent Gıda 609,60 -1,93 246,76
Kerevitaş Gıda 4,98 6,64 52,76
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,51 0,89 19,00
Klimasan Klima 16,55 1,85 -21,99
Koç Holding 17,62 -0,84 -11,94
Konfrut Gıda 10,75 1,32 37,47
Konya Çimento 289,50 -0,03 6,71
Kordsa Teknik Tekstil 12,74 1,19 0,19
Koza Altın 83,95 -0,53 13,37
Koza Madencilik 13,26 -0,45 32,20
Körfez GMYO 3,46 -0,86 44,77
Kristal Kola 2,29 1,78 51,66
Kron Telekomünikasyon 28,66 4,60 125,31
Kuştur Kuşadası Turizm 57,50 0,88 142,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,63 -3,31 59,39
Kütahya Porselen 38,84 9,97 486,71
Lider Faktoring 2,67 3,49 45,50
Link Bilgisayar 27,08 4,31 49,20
Logo Yazılım 83,20 5,65 36,84
Lokman Hekim Sağlık 7,85 0,26 35,81
Lüks Kadife 16,00 -0,25 85,19
Makina Takım 2,53 4,98 34,57
Marka Yatırım Holding 2,60 7,44 120,34
Marmaris Altınyunus 87,30 2,28 22,96
Marshall 82,35 0,18 73,22
Martı GMYO 2,30 4,55 127,72
Martı Otel 1,34 2,29 47,25
Mavi Giyim 48,84 0,70 -15,65
Mazhar Zorlu Holding 16,50 -0,54 36,48
Mega Polietilen 4,39 -1,35 99,55
Menderes Tekstil 3,26 -0,31 148,85
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,50 -2,08 20,88
Merko Gıda 1,68 -1,18 60,00
Metal Gayrimenkul 1,39 9,45 52,75
Metemtur Otelcilik 2,80 9,80 57,30
Metro Holding 1,99 1,02 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 1,70 82,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,60 0,78 -51,24
Migros Ticaret 39,38 1,49 62,59
Milpa 4,29 0,00 95,89
Mistral GMYO 2,76 -1,08 46,03
MLP Sağlık 19,56 -0,46 22,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 1,13 57,02
Mondi Tire Kutsan 7,56 5,73 82,61
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,70 2,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,34 2,20 75,63
Net Holding 2,62 3,56 0,77
Netaş Telekom. 15,50 4,31 18,68
Niğbaş Niğde Beton 11,71 1,21 88,87
Nuh Çimento 16,40 0,92 49,30
Nurol GMYO 4,72 2,16 32,21
Odaş Elektrik 2,65 3,92 83,30
Olmuksan-IP 5,11 4,71 99,53
Orge Enerji Elektrik 6,75 0,75 36,09
Orma Orman Mahsulleri 5,90 9,87 113,77
Osmanlı Menkul 10,58 -3,82 153,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 3,87 75,60
Otokar 155,80 -0,45 5,96
Oyak Çimento 8,45 4,58 53,70
Oyak Yat. Ort. 7,23 0,70 213,17
Oylum Sınai Yatırımlar 3,34 1,52 8,13
Özak GMYO 4,25 -1,16 65,37
Özbal Çelik Boru 4,02 -1,23 149,40
Özderici GMYO 2,30 0,00 46,50
Özerden Plastik 2,35 -0,84 3,07
Panora GMYO 5,77 0,35 3,01
Papilon Savunma 17,60 2,56 128,38
Park Elek.Madencilik 4,44 2,30 45,57
Parsan 21,18 4,23 25,03
Pegasus 53,25 -1,11 -38,37
Peker GMYO 8,74 1,63 179,23
Penguen Gıda 4,64 1,09 124,15
Pera GMYO 1,40 -0,71 48,94
Pergamon Dış Ticaret 10,67 2,60 37,90
Petkim 4,23 -0,47 11,02
Petrokent Turizm 185,40 3,81 44,73
Pınar Et ve Un 19,60 -1,16 113,74
Pınar Su 5,99 0,67 158,19
Pınar Süt 18,75 1,19 47,99
Plastikkart 14,60 1,32 57,50
Polisan Holding 3,30 0,61 9,36
Politeknik Metal 132,00 -1,42 73,52
Prizma Press Matbaacılık 4,57 -1,30 6,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.228,80 0,04 10,92
QNB Finans Fin. Kir. 94,65 -0,89 -26,68
QNB Finansbank 45,22 -0,40 20,59
Ral Yatırım Holding 16,50 -0,06 142,65
Ray Sigorta 6,44 3,37 88,30
Reysaş GMYO 5,64 2,17 22,88
Reysaş Lojistik 6,31 1,45 44,06
Rhea Girişim 2,48 -0,80 108,40
Rodrigo Tekstil 2,70 -0,37 49,17
Royal Halı 2,18 -0,91 59,12
RTA Laboratuvarları 32,92 -1,26 1318,97
Sabancı Holding 9,21 -0,75 0,99
Safkar Ege Soğutmacılık 4,72 -1,05 116,51
Salix Yatırım Holding 10,80 -1,10 49,79
Sanel Mühendislik 4,05 1,25 38,04
Sanifoam Sünger 6,32 0,80 26,40
Sanko Pazarlama 7,95 1,27 2,71
Saray Matbaacılık 3,07 -0,32 137,47
Sarkuysan 6,97 0,29 44,31
Sasa Polyester 11,46 -0,09 48,25
Say Reklamcılık 4,38 3,79 95,54
Sekuro Plastik 6,81 0,29 27,05
Selçuk Ecza Deposu 9,15 2,12 53,40
Selçuk Gıda 3,03 -1,62 76,16
Senkron Güvenlik 3,20 0,00 17,22
Serve Film Prodüksiyon 6,03 0,17 279,25
Servet GMYO 16,87 -1,17 98,47
Seyitler Kimya 9,37 0,75 38,00
Silverline Endüstri 4,37 0,46 102,31
Sinpaş GMYO 1,64 0,00 41,38
Smartiks Yazılım 8,94 4,93 -8,87
Soda Sanayii 6,54 -0,46 10,35
Sodaş Sodyum Sanayii 11,79 0,00 206,54
Söktaş 2,96 1,37 74,06
Sönmez Filament 8,15 0,87 67,01
Sönmez Pamuklu 8,75 4,79 77,85
Sumaş Suni Tahta 13,06 0,54 31,92
Şeker Fin. Kir. 4,81 1,05 0,63
Şekerbank 1,55 3,33 18,32
Şişe Cam 5,84 -0,68 14,02
Şok Marketler 13,61 1,19 26,49
T. Halk Bankası 6,15 -0,97 4,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 -0,39 -5,73
T.S.K.B. 1,32 0,00 9,09
T.Tuborg 15,33 -0,07 28,82
Taç Tarım Ürünleri 5,80 -1,69 85,90
Tat Gıda 10,03 0,30 64,86
TAV Havalimanları 18,77 -1,73 -30,90
Taze Kuru Gıda 15,95 -0,31 120,30
Tek-Art Turizm 1,86 3,33 47,62
Tekfen Holding 17,02 0,35 -8,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,17 2,87 70,71
Temapol Polimer Plastik 8,06 1,13 54,41
TGS Dış Ticaret 6,32 2,10 35,33
Tofaş Oto. Fab. 26,46 1,15 13,55
Torunlar GMYO 3,68 0,82 33,82
Trabzon Liman 15,27 1,94 43,25
Trabzonspor Sportif 6,81 -0,15 216,74
Trakya Cam 3,80 0,00 12,06
Trend GMYO 4,01 1,78 82,27
TSKB GMYO 3,47 1,46 158,96
Tuğçelik 5,65 3,10 43,04
Tukaş 8,93 -0,33 -27,69
Turcas Petrol 3,76 2,73 40,82
Turkcell 16,21 -0,49 17,46
Tümosan Motor ve Traktör 7,49 3,45 16,85
Tüpraş 87,60 -0,45 -30,91
Türk Hava Yolları 12,04 -1,79 -16,74
Türk Prysmian Kablo 5,97 9,34 130,93
Türk Telekom 8,27 1,85 12,21
Türk Traktör 80,55 1,32 52,24
Türker Proje Gayrimenkul 58,25 7,87 38,69
Ufuk Yatırım 4,95 0,00 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 5,31 3,51 150,47
Ulusoy Elektrik 38,14 2,64 43,38
Ulusoy Un Sanayi 10,07 -1,95 163,61
Umpaş Holding 0,79 5,33 27,42
Uşak Seramik 1,81 1,69 49,16
Utopya Turizm 7,06 0,86 43,50
Uzertaş Boya 5,12 -3,40 130,63
Ülker Bisküvi 24,74 1,14 10,64
Vakıf Fin. Kir. 3,22 -0,31 33,06
Vakıf GMYO 3,10 1,31 79,09
Vakıf Yat. Ort. 4,28 7,27 135,02
Vakıflar Bankası 5,18 -1,52 -5,99
Vakko Tekstil 5,63 -0,18 24,01
Vanet Gıda 1,64 1,23 14,69
Verusa Holding 27,38 1,33 47,60
Verusaturk Girisim 5,60 -0,36 6,49
Vestel 16,57 0,91 31,30
Vestel Beyaz Eşya 26,76 0,68 23,89
Viking Kağıt 5,14 4,68 174,87
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -0,25 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 -0,83 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,03 2,22 75,92
Yataş 8,63 0,58 17,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,96 -0,34 83,85
Yeni Gimat GMYO 11,98 0,67 0,07
Yeşil GMYO 0,94 0,00 46,87
Yeşil Yapı 1,04 -0,95 57,58
Yeşil Yatırım Holding 16,59 2,41 47,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.297,40 -0,75 147,79
Yonga Mobilya 26,26 0,61 184,20
Yükselen Çelik 11,74 2,80 91,52
Yünsa 15,71 3,02 56,04
Zorlu Enerji 2,20 3,77 34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:08:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]