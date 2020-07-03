Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.799,90
|-0,61
|61,69
|İş Bankası (C)
|5,42
|-1,28
|-15,44
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,33
|0,93
|13,95
|İş Girişim
|7,55
|0,00
|98,68
|İş GMYO
|2,08
|-0,95
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|6,54
|-0,46
|62,41
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,72
|70,05
|İşbir Holding
|1.430,00
|10,00
|232,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,06
|3,92
|70,97
|İttifak Holding
|3,74
|1,36
|0,54
|İz Hayvancılık Tarım
|5,40
|-1,10
|106,38
|İzmir Demir Çelik
|13,94
|4,65
|70,21
|İzmir Fırça
|2,42
|0,83
|34,44
|Jantsa Jant Sanayi
|73,00
|-0,68
|37,25
|Kafein Yazılım
|19,80
|4,43
|78,28
|Kapital Yat. Holding
|3,90
|9,86
|61,16
|Kaplamin
|10,55
|3,53
|90,09
|Kardemir (A)
|4,68
|-7,14
|76,60
|Kardemir (B)
|3,47
|-4,41
|31,44
|Kardemir (D)
|3,18
|-1,85
|19,55
|Karel Elektronik
|17,02
|1,55
|17,14
|Karsan Otomotiv
|3,52
|6,67
|122,78
|Karsu Tekstil
|3,82
|-1,04
|17,90
|Kartonsan
|463,70
|0,80
|20,02
|Katmerciler Ekipman
|5,32
|-0,37
|38,54
|Kent Gıda
|609,60
|-1,93
|246,76
|Kerevitaş Gıda
|4,98
|6,64
|52,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,51
|0,89
|19,00
|Klimasan Klima
|16,55
|1,85
|-21,99
|Koç Holding
|17,62
|-0,84
|-11,94
|Konfrut Gıda
|10,75
|1,32
|37,47
|Konya Çimento
|289,50
|-0,03
|6,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,74
|1,19
|0,19
|Koza Altın
|83,95
|-0,53
|13,37
|Koza Madencilik
|13,26
|-0,45
|32,20
|Körfez GMYO
|3,46
|-0,86
|44,77
|Kristal Kola
|2,29
|1,78
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|28,66
|4,60
|125,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,50
|0,88
|142,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,63
|-3,31
|59,39
|Kütahya Porselen
|38,84
|9,97
|486,71
|Lider Faktoring
|2,67
|3,49
|45,50
|Link Bilgisayar
|27,08
|4,31
|49,20
|Logo Yazılım
|83,20
|5,65
|36,84
|Lokman Hekim Sağlık
|7,85
|0,26
|35,81
|Lüks Kadife
|16,00
|-0,25
|85,19
|Makina Takım
|2,53
|4,98
|34,57
|Marka Yatırım Holding
|2,60
|7,44
|120,34
|Marmaris Altınyunus
|87,30
|2,28
|22,96
|Marshall
|82,35
|0,18
|73,22
|Martı GMYO
|2,30
|4,55
|127,72
|Martı Otel
|1,34
|2,29
|47,25
|Mavi Giyim
|48,84
|0,70
|-15,65
|Mazhar Zorlu Holding
|16,50
|-0,54
|36,48
|Mega Polietilen
|4,39
|-1,35
|99,55
|Menderes Tekstil
|3,26
|-0,31
|148,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,50
|-2,08
|20,88
|Merko Gıda
|1,68
|-1,18
|60,00
|Metal Gayrimenkul
|1,39
|9,45
|52,75
|Metemtur Otelcilik
|2,80
|9,80
|57,30
|Metro Holding
|1,99
|1,02
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,58
|1,70
|82,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,60
|0,78
|-51,24
|Migros Ticaret
|39,38
|1,49
|62,59
|Milpa
|4,29
|0,00
|95,89
|Mistral GMYO
|2,76
|-1,08
|46,03
|MLP Sağlık
|19,56
|-0,46
|22,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|1,13
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,56
|5,73
|82,61
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,34
|2,20
|75,63
|Net Holding
|2,62
|3,56
|0,77
|Netaş Telekom.
|15,50
|4,31
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|11,71
|1,21
|88,87
|Nuh Çimento
|16,40
|0,92
|49,30
|Nurol GMYO
|4,72
|2,16
|32,21
|Odaş Elektrik
|2,65
|3,92
|83,30
|Olmuksan-IP
|5,11
|4,71
|99,53
|Orge Enerji Elektrik
|6,75
|0,75
|36,09
|Orma Orman Mahsulleri
|5,90
|9,87
|113,77
|Osmanlı Menkul
|10,58
|-3,82
|153,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|3,87
|75,60
|Otokar
|155,80
|-0,45
|5,96
|Oyak Çimento
|8,45
|4,58
|53,70
|Oyak Yat. Ort.
|7,23
|0,70
|213,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,34
|1,52
|8,13
|Özak GMYO
|4,25
|-1,16
|65,37
|Özbal Çelik Boru
|4,02
|-1,23
|149,40
|Özderici GMYO
|2,30
|0,00
|46,50
|Özerden Plastik
|2,35
|-0,84
|3,07
|Panora GMYO
|5,77
|0,35
|3,01
|Papilon Savunma
|17,60
|2,56
|128,38
|Park Elek.Madencilik
|4,44
|2,30
|45,57
|Parsan
|21,18
|4,23
|25,03
|Pegasus
|53,25
|-1,11
|-38,37
|Peker GMYO
|8,74
|1,63
|179,23
|Penguen Gıda
|4,64
|1,09
|124,15
|Pera GMYO
|1,40
|-0,71
|48,94
|Pergamon Dış Ticaret
|10,67
|2,60
|37,90
|Petkim
|4,23
|-0,47
|11,02
|Petrokent Turizm
|185,40
|3,81
|44,73
|Pınar Et ve Un
|19,60
|-1,16
|113,74
|Pınar Su
|5,99
|0,67
|158,19
|Pınar Süt
|18,75
|1,19
|47,99
|Plastikkart
|14,60
|1,32
|57,50
|Polisan Holding
|3,30
|0,61
|9,36
|Politeknik Metal
|132,00
|-1,42
|73,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,57
|-1,30
|6,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,80
|0,04
|10,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,65
|-0,89
|-26,68
|QNB Finansbank
|45,22
|-0,40
|20,59
|Ral Yatırım Holding
|16,50
|-0,06
|142,65
|Ray Sigorta
|6,44
|3,37
|88,30
|Reysaş GMYO
|5,64
|2,17
|22,88
|Reysaş Lojistik
|6,31
|1,45
|44,06
|Rhea Girişim
|2,48
|-0,80
|108,40
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-0,37
|49,17
|Royal Halı
|2,18
|-0,91
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|32,92
|-1,26
|1318,97
|Sabancı Holding
|9,21
|-0,75
|0,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,72
|-1,05
|116,51
|Salix Yatırım Holding
|10,80
|-1,10
|49,79
|Sanel Mühendislik
|4,05
|1,25
|38,04
|Sanifoam Sünger
|6,32
|0,80
|26,40
|Sanko Pazarlama
|7,95
|1,27
|2,71
|Saray Matbaacılık
|3,07
|-0,32
|137,47
|Sarkuysan
|6,97
|0,29
|44,31
|Sasa Polyester
|11,46
|-0,09
|48,25
|Say Reklamcılık
|4,38
|3,79
|95,54
|Sekuro Plastik
|6,81
|0,29
|27,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|2,12
|53,40
|Selçuk Gıda
|3,03
|-1,62
|76,16
|Senkron Güvenlik
|3,20
|0,00
|17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|6,03
|0,17
|279,25
|Servet GMYO
|16,87
|-1,17
|98,47
|Seyitler Kimya
|9,37
|0,75
|38,00
|Silverline Endüstri
|4,37
|0,46
|102,31
|Sinpaş GMYO
|1,64
|0,00
|41,38
|Smartiks Yazılım
|8,94
|4,93
|-8,87
|Soda Sanayii
|6,54
|-0,46
|10,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,79
|0,00
|206,54
|Söktaş
|2,96
|1,37
|74,06
|Sönmez Filament
|8,15
|0,87
|67,01
|Sönmez Pamuklu
|8,75
|4,79
|77,85
|Sumaş Suni Tahta
|13,06
|0,54
|31,92
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|1,05
|0,63
|Şekerbank
|1,55
|3,33
|18,32
|Şişe Cam
|5,84
|-0,68
|14,02
|Şok Marketler
|13,61
|1,19
|26,49
|T. Halk Bankası
|6,15
|-0,97
|4,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,10
|-0,39
|-5,73
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|9,09
|T.Tuborg
|15,33
|-0,07
|28,82
|Taç Tarım Ürünleri
|5,80
|-1,69
|85,90
|Tat Gıda
|10,03
|0,30
|64,86
|TAV Havalimanları
|18,77
|-1,73
|-30,90
|Taze Kuru Gıda
|15,95
|-0,31
|120,30
|Tek-Art Turizm
|1,86
|3,33
|47,62
|Tekfen Holding
|17,02
|0,35
|-8,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,17
|2,87
|70,71
|Temapol Polimer Plastik
|8,06
|1,13
|54,41
|TGS Dış Ticaret
|6,32
|2,10
|35,33
|Tofaş Oto. Fab.
|26,46
|1,15
|13,55
|Torunlar GMYO
|3,68
|0,82
|33,82
|Trabzon Liman
|15,27
|1,94
|43,25
|Trabzonspor Sportif
|6,81
|-0,15
|216,74
|Trakya Cam
|3,80
|0,00
|12,06
|Trend GMYO
|4,01
|1,78
|82,27
|TSKB GMYO
|3,47
|1,46
|158,96
|Tuğçelik
|5,65
|3,10
|43,04
|Tukaş
|8,93
|-0,33
|-27,69
|Turcas Petrol
|3,76
|2,73
|40,82
|Turkcell
|16,21
|-0,49
|17,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,49
|3,45
|16,85
|Tüpraş
|87,60
|-0,45
|-30,91
|Türk Hava Yolları
|12,04
|-1,79
|-16,74
|Türk Prysmian Kablo
|5,97
|9,34
|130,93
|Türk Telekom
|8,27
|1,85
|12,21
|Türk Traktör
|80,55
|1,32
|52,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,25
|7,87
|38,69
|Ufuk Yatırım
|4,95
|0,00
|91,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,31
|3,51
|150,47
|Ulusoy Elektrik
|38,14
|2,64
|43,38
|Ulusoy Un Sanayi
|10,07
|-1,95
|163,61
|Umpaş Holding
|0,79
|5,33
|27,42
|Uşak Seramik
|1,81
|1,69
|49,16
|Utopya Turizm
|7,06
|0,86
|43,50
|Uzertaş Boya
|5,12
|-3,40
|130,63
|Ülker Bisküvi
|24,74
|1,14
|10,64
|Vakıf Fin. Kir.
|3,22
|-0,31
|33,06
|Vakıf GMYO
|3,10
|1,31
|79,09
|Vakıf Yat. Ort.
|4,28
|7,27
|135,02
|Vakıflar Bankası
|5,18
|-1,52
|-5,99
|Vakko Tekstil
|5,63
|-0,18
|24,01
|Vanet Gıda
|1,64
|1,23
|14,69
|Verusa Holding
|27,38
|1,33
|47,60
|Verusaturk Girisim
|5,60
|-0,36
|6,49
|Vestel
|16,57
|0,91
|31,30
|Vestel Beyaz Eşya
|26,76
|0,68
|23,89
|Viking Kağıt
|5,14
|4,68
|174,87
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|-0,25
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|-0,83
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,03
|2,22
|75,92
|Yataş
|8,63
|0,58
|17,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|-0,34
|83,85
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,67
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|46,87
|Yeşil Yapı
|1,04
|-0,95
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|16,59
|2,41
|47,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.297,40
|-0,75
|147,79
|Yonga Mobilya
|26,26
|0,61
|184,20
|Yükselen Çelik
|11,74
|2,80
|91,52
|Yünsa
|15,71
|3,02
|56,04
|Zorlu Enerji
|2,20
|3,77
|34,97
(Son)