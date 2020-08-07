Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 38.100,00 0,00 26,24
İş Bankası (C) 4,48 -2,82 -30,11
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,13 -9,28 -17,63
İş Girişim 6,39 -9,36 68,16
İş GMYO 1,59 -8,09 -9,66
İş Y. Men. Değ. 6,95 -4,14 72,60
İş Yat. Ort. 2,92 -8,46 81,22
İşbir Holding 1.180,00 0,00 174,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 -10,00 16,13
İttifak Holding 2,72 -9,93 -26,88
İz Hayvancılık Tarım 3,88 -9,98 48,29
İzmir Demir Çelik 13,87 -9,41 69,35
İzmir Fırça 2,17 -8,82 20,56
Jantsa Jant Sanayi 80,20 -9,99 50,79
Kafein Yazılım 15,41 -9,09 38,75
Kaplamin 7,75 -9,78 39,64
Kardemir (A) 3,24 -10,00 22,26
Kardemir (B) 2,72 -8,72 3,03
Kardemir (D) 2,39 -7,72 -10,15
Karel Elektronik 14,96 -6,56 2,96
Karsan Otomotiv 2,28 -9,52 44,30
Karsu Tekstil 4,24 -9,98 30,86
Kartonsan 494,10 -10,00 27,89
Katmerciler Ekipman 4,03 -9,84 4,95
Kent Gıda 1.422,00 -10,00 708,87
Kerevitaş Gıda 4,38 -7,98 34,36
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 7,84 -9,99 106,86
Klimasan Klima 11,68 -9,95 -44,94
Koç Holding 14,52 -1,89 -27,43
Konfrut Gıda 9,99 -8,35 27,75
Konya Çimento 350,50 -9,85 29,19
Kordsa Teknik Tekstil 10,15 -5,84 -20,18
Koza Altın 79,60 -7,66 7,49
Koza Madencilik 12,65 -8,33 26,12
Körfez GMYO 5,34 -9,95 123,43
Kristal Kola 1,65 -9,84 9,27
Kron Telekomünikasyon 23,10 -9,06 81,60
Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -9,93 160,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 -9,70 29,70
Kütahya Porselen 22,68 -9,93 242,60
Lider Faktoring 2,51 -9,39 36,78
Link Bilgisayar 22,64 -6,83 24,74
Logo Yazılım 75,85 -7,44 24,75
Lokman Hekim Sağlık 6,83 -7,70 18,17
Lüks Kadife 21,80 -7,63 152,31
Makina Takım 1,94 -9,77 3,19
Marka Yatırım Holding 1,87 -9,66 58,47
Marmaris Altınyunus 88,65 -10,00 24,86
Marshall 96,40 -9,99 102,78
Martı GMYO 1,65 -9,84 63,37
Martı Otel 0,92 -8,91 1,10
Mavi Giyim 34,66 -5,71 -40,14
Mazhar Zorlu Holding 13,07 -0,98 8,11
Mega Polietilen 3,14 -9,77 147,55
Menderes Tekstil 2,62 -8,39 100,00
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 26,12 -8,35 34,36
Merko Gıda 1,55 -7,74 47,62
Metemtur Otelcilik 1,85 -9,31 3,93
Metro Holding 1,63 -9,44 18,12
Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 -9,79 50,51
Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 -9,48 -64,18
Migros Ticaret 36,44 -7,75 50,45
Milpa 3,14 -8,19 43,38
Mistral GMYO 2,52 -3,45 33,33
MLP Sağlık 13,62 -8,04 -14,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 3,03 49,12
Mondi Tire Kutsan 4,83 -8,52 16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,06 -4,89 49,84
Net Holding 1,94 -7,18 -25,38
Netaş Telekom. 12,38 -7,75 -5,21
Niğbaş Niğde Beton 14,40 -2,83 132,26
Nuh Çimento 16,75 -1,00 52,48
Nurol GMYO 7,50 -3,23 110,08
Odaş Elektrik 1,94 -8,49 34,19
Olmuksan-IP 4,12 -9,85 60,88
Orge Enerji Elektrik 6,73 -1,03 35,69
Orma Orman Mahsulleri 9,72 -10,00 252,17
Osmanlı Menkul 13,08 -0,23 213,27
Ostim Endüstriyel Yat 2,16 -6,90 28,57
Otokar 143,20 -6,53 -2,61
Oyak Çimento 6,78 -8,63 23,33
Oyak Yat. Ort. 5,86 -9,98 153,83
Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 -8,78 -12,59
Özak GMYO 3,59 -6,27 39,69
Özbal Çelik Boru 2,82 -9,90 74,95
Özderici GMYO 1,79 -9,60 14,01
Özerden Plastik 1,92 -6,80 -15,79
Panora GMYO 4,93 -2,95 -11,99
Papilon Savunma 12,23 -9,47 58,70
Park Elek.Madencilik 3,17 -9,17 3,93
Parsan 14,91 -9,64 -11,98
Pegasus 40,68 -7,08 -52,92
Peker GMYO 9,25 -6,94 195,53
Penguen Gıda 2,56 -3,76 179,66
Pera GMYO 1,17 -9,30 24,47
Pergamon Dış Ticaret 10,22 -7,51 32,08
Petkim 3,39 -3,69 -11,02
Petrokent Turizm 626,40 -10,00 388,99
Pınar Et ve Un 18,67 -6,42 103,60
Pınar Su 5,74 4,36 147,41
Pınar Süt 18,67 -5,94 47,36
Plastikkart 9,06 -7,74 -2,27
Polisan Holding 2,56 -9,22 -15,16
Politeknik Metal 142,40 0,99 87,19
Prizma Press Matbaacılık 3,04 -8,71 -29,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,12 8,15
QNB Finans Fin. Kir. 120,70 -7,93 -6,51
QNB Finansbank 60,15 -7,32 60,40
Ral Yatırım Holding 24,28 1,51 257,06
Ray Sigorta 5,10 -9,89 49,12
Reysaş GMYO 4,01 -8,45 -12,64
Reysaş Lojistik 4,25 -5,13 -2,97
Rhea Girişim 2,05 -9,69 72,27
Rodrigo Tekstil 2,35 -2,89 29,83
Royal Halı 3,00 7,14 118,98
RTA Laboratuvarları 51,70 9,58 2128,45
Sabancı Holding 7,63 -2,68 -16,33
Safkar Ege Soğutmacılık 3,22 -6,67 47,71
Sanel Mühendislik 2,85 -8,06 -2,86
Sanifoam Sünger 4,53 -9,58 -9,40
Sanko Pazarlama 6,15 -7,93 -19,61
Saray Matbaacılık 2,88 -9,72 122,78
Sarkuysan 6,07 -7,89 27,36
Sasa Polyester 10,71 -5,56 38,55
Say Reklamcılık 3,33 -9,02 48,66
Sekuro Plastik 6,48 -4,99 20,90
Selçuk Ecza Deposu 7,69 -5,99 28,92
Selçuk Gıda 3,30 1,23 91,86
Senkron Güvenlik 2,16 0,00 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 5,70 4,20 258,49
Servet GMYO 17,85 -6,00 110,00
Seyitler Kimya 8,43 -8,37 24,15
Silverline Endüstri 3,39 -9,84 56,94
Sinpaş GMYO 1,16 -9,38 0,00
Smartiks Yazılım 6,88 -8,27 -29,87
Soda Sanayii 6,34 -2,16 6,97
Sodaş Sodyum Sanayii 10,19 0,00 164,94
Söktaş 3,36 -7,95 97,59
Sönmez Filament 8,33 -8,86 70,70
Sönmez Pamuklu 9,74 -1,02 97,97
Sumaş Suni Tahta 15,20 -0,65 53,54
Şeker Fin. Kir. 4,08 -5,77 -14,64
Şekerbank 1,19 -7,75 -9,16
Şişe Cam 5,77 0,35 12,65
Şok Marketler 10,61 -6,19 -1,39
T. Halk Bankası 4,78 -4,97 -19,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,20 -9,71 -21,56
T.S.K.B. 1,00 -3,85 -17,36
T.Tuborg 13,09 -2,68 10,00
Taç Tarım Ürünleri 4,71 0,00 50,96
Tat Gıda 9,60 -4,00 57,80
TAV Havalimanları 16,09 -5,46 -40,77
Taze Kuru Gıda 41,68 9,97 475,69
Tek-Art Turizm 1,28 -9,86 1,59
Tekfen Holding 12,99 -4,49 -29,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 -8,96 23,33
Temapol Polimer Plastik 6,12 -9,60 17,24
TGS Dış Ticaret 7,90 -4,36 69,16
Tofaş Oto. Fab. 20,96 -4,99 -10,05
Torunlar GMYO 3,30 -9,84 20,00
Trabzon Liman 10,80 -7,69 1,31
Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07
Trakya Cam 3,61 -1,63 6,46
Trend GMYO 4,35 -9,94 97,73
TSKB GMYO 2,63 -9,93 96,27
Tuğçelik 4,54 -9,92 14,94
Tukaş 7,60 -8,21 -38,46
Turcas Petrol 2,70 -9,40 1,12
Turkcell 14,15 -3,02 2,54
Tümosan Motor ve Traktör 5,90 -9,23 -7,96
Tüpraş 73,90 -3,02 -41,72
Türk Hava Yolları 9,89 -3,23 -31,60
Türk Prysmian Kablo 4,47 -9,88 73,22
Türk Telekom 6,54 -4,80 -9,36
Türk Traktör 83,90 -9,69 58,57
Türker Proje Gayrimenkul 58,55 -9,65 39,40
Ufuk Yatırım 6,35 -7,70 146,12
Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -10,00 74,06
Ulusoy Elektrik 38,06 -3,94 43,08
Ulusoy Un Sanayi 9,74 -4,98 154,97
Umpaş Holding 0,68 -4,23 9,68
Uşak Seramik 1,35 -9,40 11,25
Utopya Turizm 6,48 -3,43 31,71
Uzertaş Boya 4,33 -0,23 95,05
Ülker Bisküvi 20,82 -4,67 -6,89
Vakıf Fin. Kir. 3,81 -9,93 57,44
Vakıf GMYO 2,86 -9,78 65,22
Vakıf Yat. Ort. 10,48 -9,97 475,46
Vakıflar Bankası 3,85 -6,33 -30,13
Vakko Tekstil 4,01 -7,60 -11,67
Vanet Gıda 1,35 -9,40 -5,59
Verusa Holding 24,52 -5,69 32,18
Verusaturk Girisim 5,12 -6,23 -2,64
Vestel 13,87 -7,10 9,90
Vestel Beyaz Eşya 24,10 -5,86 14,23
Viking Kağıt 4,20 -7,69 124,60
Yapı Kredi Koray GMYO 3,36 -9,43 38,84
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -4,37 -20,56
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,55 -9,98 84,62
Yataş 7,06 -9,25 -3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,13 -9,36 32,30
Yeni Gimat GMYO 11,40 -2,15 -4,77
Yeşil GMYO 0,70 -9,09 9,37
Yeşil Yapı 0,73 -9,88 10,61
Yeşil Yatırım Holding 13,94 -9,95 24,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.500,00 -6,47 120,71
Yonga Mobilya 21,06 -10,00 128,11
Yükselen Çelik 11,84 -9,96 93,15
Yünsa 10,06 -9,69 -0,08
Zorlu Enerji 1,88 -9,62 15,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi
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