Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|38.100,00
|0,00
|26,24
|İş Bankası (C)
|4,48
|-2,82
|-30,11
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,13
|-9,28
|-17,63
|İş Girişim
|6,39
|-9,36
|68,16
|İş GMYO
|1,59
|-8,09
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|6,95
|-4,14
|72,60
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-8,46
|81,22
|İşbir Holding
|1.180,00
|0,00
|174,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|-10,00
|16,13
|İttifak Holding
|2,72
|-9,93
|-26,88
|İz Hayvancılık Tarım
|3,88
|-9,98
|48,29
|İzmir Demir Çelik
|13,87
|-9,41
|69,35
|İzmir Fırça
|2,17
|-8,82
|20,56
|Jantsa Jant Sanayi
|80,20
|-9,99
|50,79
|Kafein Yazılım
|15,41
|-9,09
|38,75
|Kaplamin
|7,75
|-9,78
|39,64
|Kardemir (A)
|3,24
|-10,00
|22,26
|Kardemir (B)
|2,72
|-8,72
|3,03
|Kardemir (D)
|2,39
|-7,72
|-10,15
|Karel Elektronik
|14,96
|-6,56
|2,96
|Karsan Otomotiv
|2,28
|-9,52
|44,30
|Karsu Tekstil
|4,24
|-9,98
|30,86
|Kartonsan
|494,10
|-10,00
|27,89
|Katmerciler Ekipman
|4,03
|-9,84
|4,95
|Kent Gıda
|1.422,00
|-10,00
|708,87
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|-7,98
|34,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|7,84
|-9,99
|106,86
|Klimasan Klima
|11,68
|-9,95
|-44,94
|Koç Holding
|14,52
|-1,89
|-27,43
|Konfrut Gıda
|9,99
|-8,35
|27,75
|Konya Çimento
|350,50
|-9,85
|29,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,15
|-5,84
|-20,18
|Koza Altın
|79,60
|-7,66
|7,49
|Koza Madencilik
|12,65
|-8,33
|26,12
|Körfez GMYO
|5,34
|-9,95
|123,43
|Kristal Kola
|1,65
|-9,84
|9,27
|Kron Telekomünikasyon
|23,10
|-9,06
|81,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|61,20
|-9,93
|160,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|-9,70
|29,70
|Kütahya Porselen
|22,68
|-9,93
|242,60
|Lider Faktoring
|2,51
|-9,39
|36,78
|Link Bilgisayar
|22,64
|-6,83
|24,74
|Logo Yazılım
|75,85
|-7,44
|24,75
|Lokman Hekim Sağlık
|6,83
|-7,70
|18,17
|Lüks Kadife
|21,80
|-7,63
|152,31
|Makina Takım
|1,94
|-9,77
|3,19
|Marka Yatırım Holding
|1,87
|-9,66
|58,47
|Marmaris Altınyunus
|88,65
|-10,00
|24,86
|Marshall
|96,40
|-9,99
|102,78
|Martı GMYO
|1,65
|-9,84
|63,37
|Martı Otel
|0,92
|-8,91
|1,10
|Mavi Giyim
|34,66
|-5,71
|-40,14
|Mazhar Zorlu Holding
|13,07
|-0,98
|8,11
|Mega Polietilen
|3,14
|-9,77
|147,55
|Menderes Tekstil
|2,62
|-8,39
|100,00
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|26,12
|-8,35
|34,36
|Merko Gıda
|1,55
|-7,74
|47,62
|Metemtur Otelcilik
|1,85
|-9,31
|3,93
|Metro Holding
|1,63
|-9,44
|18,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,95
|-9,79
|50,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,91
|-9,48
|-64,18
|Migros Ticaret
|36,44
|-7,75
|50,45
|Milpa
|3,14
|-8,19
|43,38
|Mistral GMYO
|2,52
|-3,45
|33,33
|MLP Sağlık
|13,62
|-8,04
|-14,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|3,03
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|4,83
|-8,52
|16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|0,05
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,06
|-4,89
|49,84
|Net Holding
|1,94
|-7,18
|-25,38
|Netaş Telekom.
|12,38
|-7,75
|-5,21
|Niğbaş Niğde Beton
|14,40
|-2,83
|132,26
|Nuh Çimento
|16,75
|-1,00
|52,48
|Nurol GMYO
|7,50
|-3,23
|110,08
|Odaş Elektrik
|1,94
|-8,49
|34,19
|Olmuksan-IP
|4,12
|-9,85
|60,88
|Orge Enerji Elektrik
|6,73
|-1,03
|35,69
|Orma Orman Mahsulleri
|9,72
|-10,00
|252,17
|Osmanlı Menkul
|13,08
|-0,23
|213,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,16
|-6,90
|28,57
|Otokar
|143,20
|-6,53
|-2,61
|Oyak Çimento
|6,78
|-8,63
|23,33
|Oyak Yat. Ort.
|5,86
|-9,98
|153,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,70
|-8,78
|-12,59
|Özak GMYO
|3,59
|-6,27
|39,69
|Özbal Çelik Boru
|2,82
|-9,90
|74,95
|Özderici GMYO
|1,79
|-9,60
|14,01
|Özerden Plastik
|1,92
|-6,80
|-15,79
|Panora GMYO
|4,93
|-2,95
|-11,99
|Papilon Savunma
|12,23
|-9,47
|58,70
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|-9,17
|3,93
|Parsan
|14,91
|-9,64
|-11,98
|Pegasus
|40,68
|-7,08
|-52,92
|Peker GMYO
|9,25
|-6,94
|195,53
|Penguen Gıda
|2,56
|-3,76
|179,66
|Pera GMYO
|1,17
|-9,30
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,22
|-7,51
|32,08
|Petkim
|3,39
|-3,69
|-11,02
|Petrokent Turizm
|626,40
|-10,00
|388,99
|Pınar Et ve Un
|18,67
|-6,42
|103,60
|Pınar Su
|5,74
|4,36
|147,41
|Pınar Süt
|18,67
|-5,94
|47,36
|Plastikkart
|9,06
|-7,74
|-2,27
|Polisan Holding
|2,56
|-9,22
|-15,16
|Politeknik Metal
|142,40
|0,99
|87,19
|Prizma Press Matbaacılık
|3,04
|-8,71
|-29,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.198,10
|0,12
|8,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,70
|-7,93
|-6,51
|QNB Finansbank
|60,15
|-7,32
|60,40
|Ral Yatırım Holding
|24,28
|1,51
|257,06
|Ray Sigorta
|5,10
|-9,89
|49,12
|Reysaş GMYO
|4,01
|-8,45
|-12,64
|Reysaş Lojistik
|4,25
|-5,13
|-2,97
|Rhea Girişim
|2,05
|-9,69
|72,27
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|-2,89
|29,83
|Royal Halı
|3,00
|7,14
|118,98
|RTA Laboratuvarları
|51,70
|9,58
|2128,45
|Sabancı Holding
|7,63
|-2,68
|-16,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,22
|-6,67
|47,71
|Sanel Mühendislik
|2,85
|-8,06
|-2,86
|Sanifoam Sünger
|4,53
|-9,58
|-9,40
|Sanko Pazarlama
|6,15
|-7,93
|-19,61
|Saray Matbaacılık
|2,88
|-9,72
|122,78
|Sarkuysan
|6,07
|-7,89
|27,36
|Sasa Polyester
|10,71
|-5,56
|38,55
|Say Reklamcılık
|3,33
|-9,02
|48,66
|Sekuro Plastik
|6,48
|-4,99
|20,90
|Selçuk Ecza Deposu
|7,69
|-5,99
|28,92
|Selçuk Gıda
|3,30
|1,23
|91,86
|Senkron Güvenlik
|2,16
|0,00
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|5,70
|4,20
|258,49
|Servet GMYO
|17,85
|-6,00
|110,00
|Seyitler Kimya
|8,43
|-8,37
|24,15
|Silverline Endüstri
|3,39
|-9,84
|56,94
|Sinpaş GMYO
|1,16
|-9,38
|0,00
|Smartiks Yazılım
|6,88
|-8,27
|-29,87
|Soda Sanayii
|6,34
|-2,16
|6,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,19
|0,00
|164,94
|Söktaş
|3,36
|-7,95
|97,59
|Sönmez Filament
|8,33
|-8,86
|70,70
|Sönmez Pamuklu
|9,74
|-1,02
|97,97
|Sumaş Suni Tahta
|15,20
|-0,65
|53,54
|Şeker Fin. Kir.
|4,08
|-5,77
|-14,64
|Şekerbank
|1,19
|-7,75
|-9,16
|Şişe Cam
|5,77
|0,35
|12,65
|Şok Marketler
|10,61
|-6,19
|-1,39
|T. Halk Bankası
|4,78
|-4,97
|-19,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,20
|-9,71
|-21,56
|T.S.K.B.
|1,00
|-3,85
|-17,36
|T.Tuborg
|13,09
|-2,68
|10,00
|Taç Tarım Ürünleri
|4,71
|0,00
|50,96
|Tat Gıda
|9,60
|-4,00
|57,80
|TAV Havalimanları
|16,09
|-5,46
|-40,77
|Taze Kuru Gıda
|41,68
|9,97
|475,69
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-9,86
|1,59
|Tekfen Holding
|12,99
|-4,49
|-29,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,18
|-8,96
|23,33
|Temapol Polimer Plastik
|6,12
|-9,60
|17,24
|TGS Dış Ticaret
|7,90
|-4,36
|69,16
|Tofaş Oto. Fab.
|20,96
|-4,99
|-10,05
|Torunlar GMYO
|3,30
|-9,84
|20,00
|Trabzon Liman
|10,80
|-7,69
|1,31
|Trabzonspor Sportif
|2,99
|-9,94
|39,07
|Trakya Cam
|3,61
|-1,63
|6,46
|Trend GMYO
|4,35
|-9,94
|97,73
|TSKB GMYO
|2,63
|-9,93
|96,27
|Tuğçelik
|4,54
|-9,92
|14,94
|Tukaş
|7,60
|-8,21
|-38,46
|Turcas Petrol
|2,70
|-9,40
|1,12
|Turkcell
|14,15
|-3,02
|2,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,90
|-9,23
|-7,96
|Tüpraş
|73,90
|-3,02
|-41,72
|Türk Hava Yolları
|9,89
|-3,23
|-31,60
|Türk Prysmian Kablo
|4,47
|-9,88
|73,22
|Türk Telekom
|6,54
|-4,80
|-9,36
|Türk Traktör
|83,90
|-9,69
|58,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,55
|-9,65
|39,40
|Ufuk Yatırım
|6,35
|-7,70
|146,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|-10,00
|74,06
|Ulusoy Elektrik
|38,06
|-3,94
|43,08
|Ulusoy Un Sanayi
|9,74
|-4,98
|154,97
|Umpaş Holding
|0,68
|-4,23
|9,68
|Uşak Seramik
|1,35
|-9,40
|11,25
|Utopya Turizm
|6,48
|-3,43
|31,71
|Uzertaş Boya
|4,33
|-0,23
|95,05
|Ülker Bisküvi
|20,82
|-4,67
|-6,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,81
|-9,93
|57,44
|Vakıf GMYO
|2,86
|-9,78
|65,22
|Vakıf Yat. Ort.
|10,48
|-9,97
|475,46
|Vakıflar Bankası
|3,85
|-6,33
|-30,13
|Vakko Tekstil
|4,01
|-7,60
|-11,67
|Vanet Gıda
|1,35
|-9,40
|-5,59
|Verusa Holding
|24,52
|-5,69
|32,18
|Verusaturk Girisim
|5,12
|-6,23
|-2,64
|Vestel
|13,87
|-7,10
|9,90
|Vestel Beyaz Eşya
|24,10
|-5,86
|14,23
|Viking Kağıt
|4,20
|-7,69
|124,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,36
|-9,43
|38,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|-4,37
|-20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,55
|-9,98
|84,62
|Yataş
|7,06
|-9,25
|-3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,13
|-9,36
|32,30
|Yeni Gimat GMYO
|11,40
|-2,15
|-4,77
|Yeşil GMYO
|0,70
|-9,09
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|-9,88
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,94
|-9,95
|24,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.500,00
|-6,47
|120,71
|Yonga Mobilya
|21,06
|-10,00
|128,11
|Yükselen Çelik
|11,84
|-9,96
|93,15
|Yünsa
|10,06
|-9,69
|-0,08
|Zorlu Enerji
|1,88
|-9,62
|15,34
(Son)