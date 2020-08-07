Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 38.100,00 0,00 26,24 İş Bankası (C) 4,48 -2,82 -30,11 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,13 -9,28 -17,63 İş Girişim 6,39 -9,36 68,16 İş GMYO 1,59 -8,09 -9,66 İş Y. Men. Değ. 6,95 -4,14 72,60 İş Yat. Ort. 2,92 -8,46 81,22 İşbir Holding 1.180,00 0,00 174,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 -10,00 16,13 İttifak Holding 2,72 -9,93 -26,88 İz Hayvancılık Tarım 3,88 -9,98 48,29 İzmir Demir Çelik 13,87 -9,41 69,35 İzmir Fırça 2,17 -8,82 20,56 Jantsa Jant Sanayi 80,20 -9,99 50,79 Kafein Yazılım 15,41 -9,09 38,75 Kaplamin 7,75 -9,78 39,64 Kardemir (A) 3,24 -10,00 22,26 Kardemir (B) 2,72 -8,72 3,03 Kardemir (D) 2,39 -7,72 -10,15 Karel Elektronik 14,96 -6,56 2,96 Karsan Otomotiv 2,28 -9,52 44,30 Karsu Tekstil 4,24 -9,98 30,86 Kartonsan 494,10 -10,00 27,89 Katmerciler Ekipman 4,03 -9,84 4,95 Kent Gıda 1.422,00 -10,00 708,87 Kerevitaş Gıda 4,38 -7,98 34,36 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27 Kiler GMYO 7,84 -9,99 106,86 Klimasan Klima 11,68 -9,95 -44,94 Koç Holding 14,52 -1,89 -27,43 Konfrut Gıda 9,99 -8,35 27,75 Konya Çimento 350,50 -9,85 29,19 Kordsa Teknik Tekstil 10,15 -5,84 -20,18 Koza Altın 79,60 -7,66 7,49 Koza Madencilik 12,65 -8,33 26,12 Körfez GMYO 5,34 -9,95 123,43 Kristal Kola 1,65 -9,84 9,27 Kron Telekomünikasyon 23,10 -9,06 81,60 Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -9,93 160,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 -9,70 29,70 Kütahya Porselen 22,68 -9,93 242,60 Lider Faktoring 2,51 -9,39 36,78 Link Bilgisayar 22,64 -6,83 24,74 Logo Yazılım 75,85 -7,44 24,75 Lokman Hekim Sağlık 6,83 -7,70 18,17 Lüks Kadife 21,80 -7,63 152,31 Makina Takım 1,94 -9,77 3,19 Marka Yatırım Holding 1,87 -9,66 58,47 Marmaris Altınyunus 88,65 -10,00 24,86 Marshall 96,40 -9,99 102,78 Martı GMYO 1,65 -9,84 63,37 Martı Otel 0,92 -8,91 1,10 Mavi Giyim 34,66 -5,71 -40,14 Mazhar Zorlu Holding 13,07 -0,98 8,11 Mega Polietilen 3,14 -9,77 147,55 Menderes Tekstil 2,62 -8,39 100,00 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 26,12 -8,35 34,36 Merko Gıda 1,55 -7,74 47,62 Metemtur Otelcilik 1,85 -9,31 3,93 Metro Holding 1,63 -9,44 18,12 Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 -9,79 50,51 Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 -9,48 -64,18 Migros Ticaret 36,44 -7,75 50,45 Milpa 3,14 -8,19 43,38 Mistral GMYO 2,52 -3,45 33,33 MLP Sağlık 13,62 -8,04 -14,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 3,03 49,12 Mondi Tire Kutsan 4,83 -8,52 16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,06 -4,89 49,84 Net Holding 1,94 -7,18 -25,38 Netaş Telekom. 12,38 -7,75 -5,21 Niğbaş Niğde Beton 14,40 -2,83 132,26 Nuh Çimento 16,75 -1,00 52,48 Nurol GMYO 7,50 -3,23 110,08 Odaş Elektrik 1,94 -8,49 34,19 Olmuksan-IP 4,12 -9,85 60,88 Orge Enerji Elektrik 6,73 -1,03 35,69 Orma Orman Mahsulleri 9,72 -10,00 252,17 Osmanlı Menkul 13,08 -0,23 213,27 Ostim Endüstriyel Yat 2,16 -6,90 28,57 Otokar 143,20 -6,53 -2,61 Oyak Çimento 6,78 -8,63 23,33 Oyak Yat. Ort. 5,86 -9,98 153,83 Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 -8,78 -12,59 Özak GMYO 3,59 -6,27 39,69 Özbal Çelik Boru 2,82 -9,90 74,95 Özderici GMYO 1,79 -9,60 14,01 Özerden Plastik 1,92 -6,80 -15,79 Panora GMYO 4,93 -2,95 -11,99 Papilon Savunma 12,23 -9,47 58,70 Park Elek.Madencilik 3,17 -9,17 3,93 Parsan 14,91 -9,64 -11,98 Pegasus 40,68 -7,08 -52,92 Peker GMYO 9,25 -6,94 195,53 Penguen Gıda 2,56 -3,76 179,66 Pera GMYO 1,17 -9,30 24,47 Pergamon Dış Ticaret 10,22 -7,51 32,08 Petkim 3,39 -3,69 -11,02 Petrokent Turizm 626,40 -10,00 388,99 Pınar Et ve Un 18,67 -6,42 103,60 Pınar Su 5,74 4,36 147,41 Pınar Süt 18,67 -5,94 47,36 Plastikkart 9,06 -7,74 -2,27 Polisan Holding 2,56 -9,22 -15,16 Politeknik Metal 142,40 0,99 87,19 Prizma Press Matbaacılık 3,04 -8,71 -29,30 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,12 8,15 QNB Finans Fin. Kir. 120,70 -7,93 -6,51 QNB Finansbank 60,15 -7,32 60,40 Ral Yatırım Holding 24,28 1,51 257,06 Ray Sigorta 5,10 -9,89 49,12 Reysaş GMYO 4,01 -8,45 -12,64 Reysaş Lojistik 4,25 -5,13 -2,97 Rhea Girişim 2,05 -9,69 72,27 Rodrigo Tekstil 2,35 -2,89 29,83 Royal Halı 3,00 7,14 118,98 RTA Laboratuvarları 51,70 9,58 2128,45 Sabancı Holding 7,63 -2,68 -16,33 Safkar Ege Soğutmacılık 3,22 -6,67 47,71 Sanel Mühendislik 2,85 -8,06 -2,86 Sanifoam Sünger 4,53 -9,58 -9,40 Sanko Pazarlama 6,15 -7,93 -19,61 Saray Matbaacılık 2,88 -9,72 122,78 Sarkuysan 6,07 -7,89 27,36 Sasa Polyester 10,71 -5,56 38,55 Say Reklamcılık 3,33 -9,02 48,66 Sekuro Plastik 6,48 -4,99 20,90 Selçuk Ecza Deposu 7,69 -5,99 28,92 Selçuk Gıda 3,30 1,23 91,86 Senkron Güvenlik 2,16 0,00 -20,88 Serve Film Prodüksiyon 5,70 4,20 258,49 Servet GMYO 17,85 -6,00 110,00 Seyitler Kimya 8,43 -8,37 24,15 Silverline Endüstri 3,39 -9,84 56,94 Sinpaş GMYO 1,16 -9,38 0,00 Smartiks Yazılım 6,88 -8,27 -29,87 Soda Sanayii 6,34 -2,16 6,97 Sodaş Sodyum Sanayii 10,19 0,00 164,94 Söktaş 3,36 -7,95 97,59 Sönmez Filament 8,33 -8,86 70,70 Sönmez Pamuklu 9,74 -1,02 97,97 Sumaş Suni Tahta 15,20 -0,65 53,54 Şeker Fin. Kir. 4,08 -5,77 -14,64 Şekerbank 1,19 -7,75 -9,16 Şişe Cam 5,77 0,35 12,65 Şok Marketler 10,61 -6,19 -1,39 T. Halk Bankası 4,78 -4,97 -19,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,20 -9,71 -21,56 T.S.K.B. 1,00 -3,85 -17,36 T.Tuborg 13,09 -2,68 10,00 Taç Tarım Ürünleri 4,71 0,00 50,96 Tat Gıda 9,60 -4,00 57,80 TAV Havalimanları 16,09 -5,46 -40,77 Taze Kuru Gıda 41,68 9,97 475,69 Tek-Art Turizm 1,28 -9,86 1,59 Tekfen Holding 12,99 -4,49 -29,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 -8,96 23,33 Temapol Polimer Plastik 6,12 -9,60 17,24 TGS Dış Ticaret 7,90 -4,36 69,16 Tofaş Oto. Fab. 20,96 -4,99 -10,05 Torunlar GMYO 3,30 -9,84 20,00 Trabzon Liman 10,80 -7,69 1,31 Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07 Trakya Cam 3,61 -1,63 6,46 Trend GMYO 4,35 -9,94 97,73 TSKB GMYO 2,63 -9,93 96,27 Tuğçelik 4,54 -9,92 14,94 Tukaş 7,60 -8,21 -38,46 Turcas Petrol 2,70 -9,40 1,12 Turkcell 14,15 -3,02 2,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,90 -9,23 -7,96 Tüpraş 73,90 -3,02 -41,72 Türk Hava Yolları 9,89 -3,23 -31,60 Türk Prysmian Kablo 4,47 -9,88 73,22 Türk Telekom 6,54 -4,80 -9,36 Türk Traktör 83,90 -9,69 58,57 Türker Proje Gayrimenkul 58,55 -9,65 39,40 Ufuk Yatırım 6,35 -7,70 146,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -10,00 74,06 Ulusoy Elektrik 38,06 -3,94 43,08 Ulusoy Un Sanayi 9,74 -4,98 154,97 Umpaş Holding 0,68 -4,23 9,68 Uşak Seramik 1,35 -9,40 11,25 Utopya Turizm 6,48 -3,43 31,71 Uzertaş Boya 4,33 -0,23 95,05 Ülker Bisküvi 20,82 -4,67 -6,89 Vakıf Fin. Kir. 3,81 -9,93 57,44 Vakıf GMYO 2,86 -9,78 65,22 Vakıf Yat. Ort. 10,48 -9,97 475,46 Vakıflar Bankası 3,85 -6,33 -30,13 Vakko Tekstil 4,01 -7,60 -11,67 Vanet Gıda 1,35 -9,40 -5,59 Verusa Holding 24,52 -5,69 32,18 Verusaturk Girisim 5,12 -6,23 -2,64 Vestel 13,87 -7,10 9,90 Vestel Beyaz Eşya 24,10 -5,86 14,23 Viking Kağıt 4,20 -7,69 124,60 Yapı Kredi Koray GMYO 3,36 -9,43 38,84 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -4,37 -20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,55 -9,98 84,62 Yataş 7,06 -9,25 -3,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,13 -9,36 32,30 Yeni Gimat GMYO 11,40 -2,15 -4,77 Yeşil GMYO 0,70 -9,09 9,37 Yeşil Yapı 0,73 -9,88 10,61 Yeşil Yatırım Holding 13,94 -9,95 24,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.500,00 -6,47 120,71 Yonga Mobilya 21,06 -10,00 128,11 Yükselen Çelik 11,84 -9,96 93,15 Yünsa 10,06 -9,69 -0,08 Zorlu Enerji 1,88 -9,62 15,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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