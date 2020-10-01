Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.389,90 63,65 İş Bankası (C) 5,32 -0,56 -17,00 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,88 -0,26 2,11 İş Girişim 10,43 -2,98 174,47 İş GMYO 1,77 1,14 0,57 İş Y. Men. Değ. 9,15 -2,24 127,23 İş Yat. Ort. 3,06 -0,65 89,90 İşbir Holding 3.570,70 10,00 730,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00 İttifak Holding 5,39 -0,74 44,89 İz Hayvancılık Tarım 8,84 1,73 237,86 İzmir Demir Çelik 19,85 5,98 142,37 İzmir Fırça 4,36 -3,11 142,22 Jantsa Jant Sanayi 198,00 -7,56 272,27 Kafein Yazılım 16,84 -0,88 51,63 Kaplamin 14,98 -6,78 169,91 Kardemir (A) 5,89 -1,83 122,26 Kardemir (B) 3,85 -1,53 45,83 Kardemir (D) 3,38 -0,29 27,07 Karel Elektronik 18,35 -1,34 26,29 Karsan Otomotiv 3,07 -1,29 94,30 Karsu Tekstil 5,65 -1,40 74,38 Kartonsan 695,00 -2,00 79,89 Katmerciler Ekipman 5,56 -3,14 44,79 Kent Gıda 367,50 10,00 1482,58 Kerevitaş Gıda 5,83 -2,51 78,83 Kervansaray Yat. Holding 1,05 9,38 90,91 Kiler GMYO 6,90 -2,54 82,06 Klimasan Klima 14,70 -1,80 -30,71 Koç Holding 14,79 0,82 -26,08 Konfrut Gıda 19,00 -0,73 142,97 Konya Çimento 558,90 -2,49 106,01 Kordsa Teknik Tekstil 11,67 0,69 -8,22 Koza Altın 79,60 2,18 7,49 Koza Madencilik 12,93 2,29 28,91 Körfez GMYO 5,11 -1,16 113,81 Kristal Kola 2,15 -4,02 42,38 Kron Telekomünikasyon 27,12 -4,37 113,21 Kuştur Kuşadası Turizm 198,50 -9,98 745,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 -2,88 80,15 Kütahya Porselen 29,48 -0,20 345,32 Lider Faktoring 2,96 -1,66 61,31 Link Bilgisayar 39,04 -3,17 117,03 Logo Yazılım 96,65 -1,38 58,96 Lokman Hekim Sağlık 10,02 -0,99 74,70 Lüks Kadife 28,02 -4,37 224,31 Makina Takım 2,31 -1,70 22,87 Marka Yatırım Holding 2,98 -1,00 152,54 Marmaris Altınyunus 93,75 -2,45 32,04 Marshall 373,00 -9,99 684,60 Martı GMYO 2,10 -1,87 107,92 Martı Otel 1,26 -0,79 38,46 Mavi Giyim 38,42 -0,10 -33,64 Mazhar Zorlu Holding 19,58 1,71 61,95 Mega Polietilen 10,69 -5,48 742,76 Menderes Tekstil 3,12 -2,19 138,17 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 134,90 7,83 593,93 Merko Gıda 13,20 10,00 1157,14 Metemtur Otelcilik 8,80 -4,66 394,38 Metro Holding 2,36 -1,67 71,01 Metro Petrol ve Tesisleri 3,56 -1,11 81,63 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -2,12 -56,68 Migros Ticaret 41,38 0,44 70,85 Milpa 5,06 -2,13 131,05 Mistral GMYO 3,61 -1,37 91,01 MLP Sağlık 17,12 -0,87 7,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,59 -9,97 478,07 Mondi Tire Kutsan 6,76 -0,15 63,29 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,72 -10,00 188,68 Net Holding 2,35 -1,26 -9,62 Netaş Telekom. 19,39 -0,05 48,47 Niğbaş Niğde Beton 27,00 8,35 335,48 Nuh Çimento 22,98 9,95 109,20 Nurol GMYO 6,70 -2,33 87,68 Odaş Elektrik 2,79 -1,76 92,98 Olmuksan-IP 8,80 -0,79 243,62 Orge Enerji Elektrik 7,50 -1,70 51,21 Orma Orman Mahsulleri 15,65 9,98 467,03 Osmanlı Menkul 22,00 -0,45 426,91 Ostim Endüstriyel Yat 3,25 -2,99 93,45 Otokar 136,70 -0,80 -7,03 Oyak Çimento 8,04 1,52 46,24 Oyak Yat. Ort. 6,36 0,16 175,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -4,40 54,75 Özak GMYO 4,10 -0,24 59,53 Özbal Çelik Boru 6,14 -3,61 280,93 Özderici GMYO 2,09 -0,95 33,12 Özerden Plastik 8,16 -9,93 257,89 Panora GMYO 6,09 -0,16 8,72 Papilon Savunma 14,72 -1,08 91,01 Park Elek.Madencilik 4,64 -1,90 52,13 Parsan 21,66 -2,70 27,86 Pegasus 46,46 0,56 -46,23 Peker GMYO 2,52 -0,40 178,65 Penguen Gıda 4,66 -2,10 409,07 Pera GMYO 1,64 -2,38 74,47 Pergamon Dış Ticaret 14,63 -4,88 89,07 Petkim 4,22 0,48 10,76 Petrokent Turizm 825,00 4,17 544,03 Pınar Et ve Un 25,70 -3,02 180,26 Pınar Su 7,95 -1,73 242,67 Pınar Süt 22,02 1,66 73,80 Plastikkart 11,91 -2,06 28,48 Polisan Holding 3,10 -1,27 2,73 Politeknik Metal 227,00 -5,42 198,40 Prizma Press Matbaacılık 4,39 -2,23 2,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.232,50 0,13 11,26 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 -2,42 -3,18 QNB Finansbank 65,85 -2,73 75,60 Ral Yatırım Holding 4,87 -0,61 85,56 Ray Sigorta 13,90 0,00 306,43 Reysaş GMYO 4,72 -1,05 2,83 Reysaş Lojistik 6,69 -2,05 52,74 Rhea Girişim 2,70 -2,53 126,89 Rodrigo Tekstil 9,83 -4,10 443,09 Royal Halı 4,69 0,00 242,34 RTA Laboratuvarları 45,60 -3,47 1865,52 Sabancı Holding 8,26 -0,72 -9,43 Safkar Ege Soğutmacılık 5,60 -2,95 156,88 Sanel Mühendislik 3,50 -3,05 19,29 Sanifoam Sünger 8,79 0,00 75,80 Sanko Pazarlama 8,20 -3,53 12,54 Saray Matbaacılık 3,86 -1,03 198,58 Sarkuysan 6,63 -1,34 108,66 Sasa Polyester 16,72 0,18 116,30 Say Reklamcılık 5,92 -2,47 164,29 Sekuro Plastik 11,40 -7,54 112,69 Selçuk Ecza Deposu 8,64 0,70 44,85 Selçuk Gıda 5,30 8,61 391,78 Senkron Güvenlik 3,32 -9,78 21,61 Serve Film Prodüksiyon 16,00 1,98 906,29 Servet GMYO 24,46 -0,08 187,76 Seyitler Kimya 11,63 -2,35 71,28 Silverline Endüstri 4,16 -0,95 92,59 Sinpaş GMYO 1,99 -1,49 71,55 Smartiks Yazılım 8,58 -3,92 -12,54 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 9,98 575,99 Söktaş 4,45 1,37 161,69 Sönmez Filament 14,66 -3,36 200,41 Sönmez Pamuklu 14,33 -1,10 191,26 Sumaş Suni Tahta 46,72 0,00 376,11 Şeker Fin. Kir. 4,26 -1,39 -10,88 Şekerbank 1,58 -1,25 20,61 Şişe Cam 7,17 -1,44 40,85 Şok Marketler 12,04 0,08 11,90 T. Halk Bankası 5,12 -0,19 -13,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,76 -1,97 4,95 T.S.K.B. 1,10 -0,90 -9,09 T.Tuborg 17,11 -4,63 43,78 Taç Tarım Ürünleri 17,23 0,00 452,24 Tat Gıda 11,44 -0,52 88,04 TAV Havalimanları 15,46 0,32 -43,09 Taze Kuru Gıda 931,50 -9,99 12766,02 Tek-Art Turizm 1,59 -1,85 26,19 Tekfen Holding 14,84 0,13 -17,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,98 -1,55 66,19 Temapol Polimer Plastik 8,89 -2,20 70,31 TGS Dış Ticaret 8,40 -1,64 79,87 Tofaş Oto. Fab. 24,76 0,65 6,26 Torunlar GMYO 3,65 -0,54 32,73 Trabzon Liman 33,90 -8,53 218,01 Trabzonspor Sportif 4,93 0,00 129,30 Trend GMYO 5,70 -1,21 159,09 TSKB GMYO 2,40 -2,83 151,31 Tuğçelik 7,78 -2,14 96,96 Tukaş 9,86 -0,40 -20,16 Turcas Petrol 3,74 -0,53 40,07 Turkcell 15,21 0,07 10,22 Tümosan Motor ve Traktör 8,76 0,46 36,66 Tüpraş 80,00 0,50 -36,91 Türk Hava Yolları 10,63 1,24 -26,49 Türk Prysmian Kablo 9,83 -2,19 280,93 Türk Telekom 7,12 -0,28 -1,32 Türk Traktör 100,90 0,90 90,70 Türker Proje Gayrimenkul 81,40 -1,57 93,81 Türkiye Sigorta 5,96 4,93 173,67 Ufuk Yatırım 12,97 -6,89 402,71 Ulaşlar Turizm Yat. 2,87 -1,71 207,98 Ulusoy Elektrik 48,92 -2,74 83,91 Ulusoy Un Sanayi 10,39 -0,57 171,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,72 -1,71 41,74 Utopya Turizm 15,30 3,45 210,98 Uzertaş Boya 28,50 9,95 1183,78 Ülker Bisküvi 22,96 0,44 2,68 Vakıf Fin. Kir. 3,93 -2,72 85,60 Vakıf GMYO 3,80 -2,31 119,53 Vakıf Yat. Ort. 8,24 -1,32 352,46 Vakıflar Bankası 4,12 -0,48 -25,23 Vakko Tekstil 5,98 -2,29 31,72 Vanet Gıda 6,40 1,75 347,55 Verusa Holding 39,86 -0,75 114,87 Verusaturk Girisim 7,39 0,82 40,53 Vestel 17,46 0,52 38,35 Vestel Beyaz Eşya 28,60 2,00 35,56 Viking Kağıt 5,98 -5,68 219,79 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 3,40 88,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 64,50 9,97 931,00 Yataş 8,80 -1,12 19,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 -2,96 83,23 Yeni Gimat GMYO 12,79 -0,39 6,84 Yeşil GMYO 0,88 -1,12 37,50 Yeşil Yapı 1,01 0,00 53,03 Yeşil Yatırım Holding 26,30 -3,02 134,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.158,40 -10,00 516,58 Yonga Mobilya 40,88 9,95 342,78 Yükselen Çelik 6,72 -2,04 119,25 Yünsa 13,83 -1,91 37,37 Zorlu Enerji 2,59 0,39 58,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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