Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 47.979,80 -0,25 58,98 İş Bankası (C) 5,36 0,00 -16,38 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,87 -0,26 1,84 İş Girişim 10,49 3,96 176,05 İş GMYO 1,83 -0,54 3,98 İş Y. Men. Değ. 9,22 -0,54 128,97 İş Yat. Ort. 3,07 -0,65 90,53 İşbir Holding 2.660,10 -7,71 518,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -2,08 51,61 İttifak Holding 5,95 4,02 59,95 İz Hayvancılık Tarım 8,53 0,59 226,01 İzmir Demir Çelik 18,99 0,00 131,87 İzmir Fırça 4,57 0,88 153,89 Jantsa Jant Sanayi 200,00 -2,44 276,03 Kafein Yazılım 17,18 -0,12 54,69 Kaplamin 17,51 0,00 215,50 Kardemir (A) 5,86 -1,68 121,13 Kardemir (B) 3,85 -0,26 45,83 Kardemir (D) 3,48 -0,57 30,83 Karel Elektronik 18,41 -0,49 26,70 Karsan Otomotiv 3,15 0,96 99,37 Karsu Tekstil 6,01 4,16 85,49 Kartonsan 729,00 1,11 88,69 Katmerciler Ekipman 5,91 -0,51 53,91 Kent Gıda 323,00 -3,87 1290,95 Kerevitaş Gıda 5,97 2,58 83,13 Kervansaray Yat. Holding 1,38 9,52 150,91 Kiler GMYO 8,76 9,91 131,13 Klimasan Klima 14,90 1,09 -29,76 Koç Holding 14,83 -0,47 -25,88 Konfrut Gıda 19,52 5,86 149,62 Konya Çimento 552,60 0,04 103,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,12 1,17 -4,69 Koza Altın 81,05 -0,73 9,45 Koza Madencilik 13,49 -0,52 34,50 Körfez GMYO 5,30 2,12 121,76 Kristal Kola 2,10 -0,94 39,07 Kron Telekomünikasyon 26,82 -0,15 110,85 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 6,87 794,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 -2,73 90,85 Kütahya Porselen 30,76 0,65 364,65 Lider Faktoring 2,95 -0,67 60,76 Link Bilgisayar 43,28 1,03 140,60 Logo Yazılım 100,00 1,52 64,47 Lokman Hekim Sağlık 10,95 -2,06 90,91 Lüks Kadife 32,82 9,99 279,86 Makina Takım 2,40 -1,23 27,66 Marka Yatırım Holding 3,01 0,67 155,08 Marmaris Altınyunus 92,90 -0,59 30,85 Marshall 389,20 -9,99 718,68 Martı GMYO 2,32 -2,52 129,70 Martı Otel 1,27 -0,78 39,56 Mavi Giyim 39,14 0,67 -32,40 Mazhar Zorlu Holding 20,30 -0,39 67,91 Mega Polietilen 10,90 -3,28 759,31 Menderes Tekstil 3,24 -2,41 147,33 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 87,30 -10,00 349,07 Merko Gıda 17,56 9,96 1572,38 Metemtur Otelcilik 10,22 -0,20 474,16 Metro Holding 2,56 0,39 85,51 Metro Petrol ve Tesisleri 4,03 -1,47 105,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87 Migros Ticaret 42,84 0,33 76,88 Milpa 5,18 -0,58 136,53 Mistral GMYO 3,65 0,83 93,12 MLP Sağlık 17,70 -0,17 10,62 MMC San. ve Tic. Yat. 8,75 9,92 667,54 Mondi Tire Kutsan 6,99 0,29 68,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,10 7,02 254,56 Net Holding 2,42 -1,22 -6,92 Netaş Telekom. 21,62 3,64 65,54 Niğbaş Niğde Beton 30,00 -5,96 383,87 Nuh Çimento 24,68 1,90 124,67 Nurol GMYO 6,78 1,65 89,92 Odaş Elektrik 3,14 3,97 117,19 Olmuksan-IP 12,63 9,92 393,17 Orge Enerji Elektrik 7,70 0,26 55,24 Orma Orman Mahsulleri 14,00 0,00 407,25 Osmanlı Menkul 27,96 -1,62 569,66 Ostim Endüstriyel Yat 3,32 1,84 97,62 Otokar 147,40 0,27 0,24 Oyak Çimento 8,09 -0,37 47,15 Oyak Yat. Ort. 6,50 0,93 181,55 Oylum Sınai Yatırımlar 4,73 -1,25 53,13 Özak GMYO 4,30 -1,15 67,32 Özbal Çelik Boru 6,07 -0,82 276,58 Özderici GMYO 2,36 5,36 50,32 Özerden Plastik 8,88 9,90 289,47 Panora GMYO 5,95 0,34 6,22 Papilon Savunma 14,96 1,15 94,13 Park Elek.Madencilik 4,97 3,97 62,95 Parsan 22,52 0,81 32,94 Pegasus 47,18 0,13 -45,39 Peker GMYO 2,49 0,81 175,33 Penguen Gıda 5,07 8,10 453,86 Pera GMYO 1,65 1,23 75,53 Pergamon Dış Ticaret 15,77 0,51 103,81 Petkim 4,30 -1,15 12,86 Petrokent Turizm 670,00 -2,83 423,03 Pınar Et ve Un 25,28 -0,39 175,68 Pınar Su 7,94 1,28 242,24 Pınar Süt 22,70 2,71 79,16 Plastikkart 12,12 0,50 30,74 Polisan Holding 3,54 4,73 17,31 Politeknik Metal 289,50 3,80 280,56 Prizma Press Matbaacılık 4,56 0,22 6,05 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,70 0,10 11,18 QNB Finans Fin. Kir. 123,00 -0,49 -4,73 QNB Finansbank 65,95 -0,75 75,87 Ral Yatırım Holding 5,01 -0,20 90,90 Ray Sigorta 15,50 -3,00 353,22 Reysaş GMYO 4,90 0,41 6,75 Reysaş Lojistik 7,39 3,07 68,72 Rhea Girişim 2,67 0,38 124,37 Rodrigo Tekstil 10,15 -3,61 460,77 Royal Halı 4,32 -10,00 215,33 RTA Laboratuvarları 45,06 -1,62 1842,24 Sabancı Holding 8,36 -0,59 -8,33 Safkar Ege Soğutmacılık 6,04 2,03 177,06 Sanel Mühendislik 3,50 0,29 19,29 Sanifoam Sünger 8,68 2,84 73,60 Sanko Pazarlama 8,08 -0,62 10,90 Saray Matbaacılık 3,88 -0,26 200,13 Sarkuysan 6,73 1,97 111,81 Sasa Polyester 16,94 -0,24 119,15 Say Reklamcılık 7,39 1,65 229,91 Sekuro Plastik 11,23 -0,18 109,51 Selçuk Ecza Deposu 8,67 -0,57 45,35 Selçuk Gıda 5,15 3,00 377,86 Senkron Güvenlik 3,60 9,76 31,87 Serve Film Prodüksiyon 16,50 0,00 937,74 Servet GMYO 28,84 9,24 239,29 Seyitler Kimya 11,65 -0,43 71,58 Silverline Endüstri 4,22 -0,71 95,37 Sinpaş GMYO 2,14 -0,47 84,48 Smartiks Yazılım 8,67 -0,91 -11,62 Sodaş Sodyum Sanayii 27,04 -1,10 603,03 Söktaş 4,63 1,54 172,27 Sönmez Filament 15,95 -1,24 226,84 Sönmez Pamuklu 15,07 -2,40 206,30 Sumaş Suni Tahta 50,90 0,00 418,71 Şeker Fin. Kir. 4,30 0,23 -10,04 Şekerbank 1,66 0,61 26,72 Şişe Cam 6,96 -0,85 36,73 Şok Marketler 12,43 0,32 15,52 T. Halk Bankası 5,10 0,20 -13,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,74 -0,13 4,91 T.S.K.B. 1,11 -0,89 -8,26 T.Tuborg 17,41 -1,08 46,30 Taç Tarım Ürünleri 16,88 9,97 441,03 Tat Gıda 11,55 0,26 89,85 TAV Havalimanları 15,40 -0,06 -43,31 Taze Kuru Gıda 679,20 -9,99 9281,22 Tek-Art Turizm 1,60 -1,23 26,98 Tekfen Holding 15,00 0,00 -17,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,86 9,93 110,95 Temapol Polimer Plastik 9,33 -1,37 78,74 TGS Dış Ticaret 8,65 0,12 85,22 Tofaş Oto. Fab. 25,18 -0,32 8,06 Torunlar GMYO 3,74 0,81 36,00 Trabzon Liman 37,64 -2,89 253,10 Trabzonspor Sportif 5,00 0,60 132,56 Trend GMYO 5,72 -1,04 160,00 TSKB GMYO 2,73 7,91 185,87 Tuğçelik 8,33 7,48 110,89 Tukaş 9,85 -0,10 -20,24 Turcas Petrol 3,85 -1,53 44,19 Turkcell 15,85 0,44 14,86 Tümosan Motor ve Traktör 9,36 2,63 46,02 Tüpraş 80,00 0,00 -36,91 Türk Hava Yolları 10,72 0,37 -25,86 Türk Prysmian Kablo 12,53 4,16 385,56 Türk Telekom 7,39 0,96 2,42 Türk Traktör 103,00 -0,39 94,67 Türker Proje Gayrimenkul 82,60 -0,72 96,67 Türkiye Sigorta 6,13 0,82 181,48 Ufuk Yatırım 15,68 0,00 507,75 Ulaşlar Turizm Yat. 2,87 2,50 207,98 Ulusoy Elektrik 49,84 -0,08 87,37 Ulusoy Un Sanayi 10,46 -0,10 173,82 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,87 -2,09 54,10 Utopya Turizm 17,18 -2,77 249,19 Uzertaş Boya 37,90 9,98 1607,21 Ülker Bisküvi 23,72 0,76 6,08 Vakıf Fin. Kir. 3,90 0,00 84,18 Vakıf GMYO 3,89 -0,77 124,73 Vakıf Yat. Ort. 8,12 -0,37 345,87 Vakıflar Bankası 4,13 0,00 -25,05 Vakko Tekstil 6,18 -0,48 36,12 Vanet Gıda 9,19 9,93 542,66 Verusa Holding 39,12 -1,26 110,88 Verusaturk Girisim 7,88 3,14 49,84 Vestel 17,56 1,86 39,14 Vestel Beyaz Eşya 30,42 0,33 44,18 Viking Kağıt 6,10 -0,65 226,20 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,45 83,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 85,80 10,00 1271,47 Yataş 9,04 -0,44 23,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,68 9,85 128,57 Yeni Gimat GMYO 12,87 0,47 7,51 Yeşil GMYO 0,93 0,00 45,31 Yeşil Yapı 1,07 2,88 62,12 Yeşil Yatırım Holding 33,00 9,63 193,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.504,10 -2,63 494,37 Yonga Mobilya 37,06 -6,41 301,40 Yükselen Çelik 6,71 0,45 118,92 Yünsa 14,00 -0,36 39,06 Zorlu Enerji 2,65 1,53 62,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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