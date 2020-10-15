Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.994,20 -0,01 49,08 İş Bankası (C) 5,34 -1,29 -16,69 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,04 -1,22 6,32 İş Girişim 11,60 3,57 205,26 İş GMYO 2,11 0,96 19,89 İş Y. Men. Değ. 9,80 -1,41 143,37 İş Yat. Ort. 3,11 0,32 93,01 İşbir Holding 2.943,90 10,00 584,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,12 -2,61 80,65 İttifak Holding 7,93 -1,61 113,17 İz Hayvancılık Tarım 8,20 2,63 213,40 İzmir Demir Çelik 21,00 2,04 156,41 İzmir Fırça 6,88 2,99 282,22 Jantsa Jant Sanayi 183,00 -0,49 244,06 Kafein Yazılım 18,00 -1,69 62,08 Kaplamin 20,30 9,79 265,77 Kardemir (A) 5,63 -1,05 112,45 Kardemir (B) 3,83 -0,52 45,08 Kardemir (D) 3,70 -0,27 39,10 Karel Elektronik 19,16 -1,14 31,87 Karsan Otomotiv 3,04 -0,98 92,41 Karsu Tekstil 5,91 -1,50 82,41 Kartonsan 753,00 -0,73 94,91 Katmerciler Ekipman 8,67 2,97 125,78 Kent Gıda 310,00 3,33 1234,97 Kerevitaş Gıda 7,25 5,99 122,39 Kervansaray Yat. Holding 2,18 -9,92 296,36 Kiler GMYO 11,83 5,44 212,14 Klimasan Klima 16,26 -1,51 -23,35 Koç Holding 15,03 -0,99 -24,88 Konfrut Gıda 17,18 3,12 119,69 Konya Çimento 518,50 0,48 91,12 Kordsa Teknik Tekstil 12,60 -0,79 -0,91 Koza Altın 79,70 -0,87 7,63 Koza Madencilik 13,30 -1,26 32,60 Körfez GMYO 6,68 9,87 179,50 Kristal Kola 2,25 -1,32 49,01 Kron Telekomünikasyon 26,88 -1,61 111,32 Kuştur Kuşadası Turizm 131,40 -10,00 459,74 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 -2,51 107,79 Kütahya Porselen 29,48 -0,07 345,32 Lider Faktoring 3,54 -3,80 92,92 Link Bilgisayar 41,22 -0,72 129,14 Logo Yazılım 101,20 -0,88 66,45 Lokman Hekim Sağlık 11,24 -3,10 95,97 Lüks Kadife 33,32 -2,40 285,65 Makina Takım 2,78 -3,81 47,87 Marka Yatırım Holding 3,23 9,86 173,73 Marmaris Altınyunus 87,60 -2,45 23,38 Marshall 388,00 6,10 716,15 Martı GMYO 2,33 0,00 130,69 Martı Otel 1,46 3,55 60,44 Mavi Giyim 41,76 1,95 -27,88 Mazhar Zorlu Holding 20,20 2,75 67,08 Mega Polietilen 10,99 -2,48 766,41 Menderes Tekstil 3,40 -2,30 159,54 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 88,80 8,89 356,79 Merko Gıda 22,78 9,41 2069,52 Metemtur Otelcilik 10,60 -3,28 495,51 Metro Holding 2,42 0,00 75,36 Metro Petrol ve Tesisleri 4,04 -0,25 106,12 Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 -1,61 -54,06 Migros Ticaret 43,48 3,18 79,52 Milpa 5,62 -1,75 156,62 Mistral GMYO 4,29 -2,50 126,98 MLP Sağlık 17,91 0,28 11,94 MMC San. ve Tic. Yat. 7,02 -9,77 515,79 Mondi Tire Kutsan 7,16 1,56 72,95 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,90 -2,75 205,82 Net Holding 3,24 2,21 24,62 Netaş Telekom. 21,40 0,47 63,86 Niğbaş Niğde Beton 37,00 1,37 496,77 Nuh Çimento 25,48 -0,39 131,96 Nurol GMYO 7,35 -3,03 105,88 Odaş Elektrik 3,54 -2,48 144,86 Olmuksan-IP 12,70 0,00 395,91 Orge Enerji Elektrik 7,95 -3,28 60,28 Orma Orman Mahsulleri 15,35 -2,85 456,16 Osmanlı Menkul 24,30 -2,96 482,00 Ostim Endüstriyel Yat 4,37 -4,59 160,12 Otokar 150,80 1,89 2,56 Oyak Çimento 8,30 -1,66 50,97 Oyak Yat. Ort. 6,39 -0,62 176,78 Oylum Sınai Yatırımlar 5,06 3,69 63,82 Özak GMYO 4,46 -1,98 73,54 Özbal Çelik Boru 7,24 6,47 349,17 Özderici GMYO 2,47 -2,76 57,32 Özerden Plastik 8,40 -2,44 268,42 Panora GMYO 6,12 -0,97 9,25 Papilon Savunma 16,60 -2,35 115,41 Park Elek.Madencilik 5,38 0,37 76,39 Parsan 20,70 -0,10 22,20 Pegasus 46,62 -0,93 -46,04 Peker GMYO 2,59 -0,38 186,39 Penguen Gıda 6,64 8,85 625,37 Pera GMYO 2,38 6,73 153,19 Pergamon Dış Ticaret 16,92 -1,34 118,67 Petkim 4,77 -1,65 25,20 Petrokent Turizm 687,00 1,03 436,30 Pınar Et ve Un 25,30 2,02 178,35 Pınar Su 8,16 2,77 251,72 Pınar Süt 23,36 2,73 85,26 Plastikkart 12,72 -3,56 37,22 Polisan Holding 4,15 1,72 37,53 Politeknik Metal 387,00 8,52 408,73 Prizma Press Matbaacılık 6,72 -3,31 56,28 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,05 10,10 QNB Finans Fin. Kir. 130,40 -3,41 1,01 QNB Finansbank 69,95 -3,52 86,53 Ral Yatırım Holding 5,81 1,93 121,38 Ray Sigorta 17,49 5,36 411,40 Reysaş GMYO 5,05 -1,17 10,02 Reysaş Lojistik 7,53 -1,18 71,92 Rhea Girişim 2,82 0,71 136,97 Rodrigo Tekstil 8,82 0,11 387,29 Royal Halı 3,37 -0,88 145,99 RTA Laboratuvarları 41,40 -0,24 1684,48 Sabancı Holding 8,40 -1,41 -7,89 Safkar Ege Soğutmacılık 5,75 -1,54 163,76 Sanel Mühendislik 3,52 -1,95 19,97 Sanifoam Sünger 8,04 0,37 60,80 Sanko Pazarlama 7,96 -0,62 9,25 Saray Matbaacılık 4,93 -2,18 281,35 Sarkuysan 7,27 -1,89 128,80 Sasa Polyester 16,94 -0,82 119,15 Say Yenilenebilir Enerji 9,37 -0,32 318,30 Sekuro Plastik 10,61 3,61 97,95 Selçuk Ecza Deposu 9,65 -0,82 61,78 Selçuk Gıda 4,02 -9,87 273,01 Senkron Güvenlik 3,46 0,00 26,74 Serve Film Prodüksiyon 14,75 0,00 827,67 Servet GMYO 37,42 -7,60 340,24 Seyitler Kimya 11,99 0,93 76,58 Silverline Endüstri 4,45 -1,98 106,02 Sinpaş GMYO 2,43 0,00 109,48 Smartiks Yazılım 8,63 -1,37 -12,03 Sodaş Sodyum Sanayii 30,40 0,53 690,39 Söktaş 4,71 -1,87 176,97 Sönmez Filament 19,70 -0,40 303,69 Sönmez Pamuklu 16,19 -0,92 229,07 Sumaş Suni Tahta 40,36 311,30 Şeker Fin. Kir. 4,40 -0,45 -7,95 Şekerbank 1,74 -1,69 32,82 Şişe Cam 6,77 0,15 33,00 Şok Marketler 12,64 2,02 17,47 T. Halk Bankası 5,03 -0,98 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 62,90 5,45 44,27 T.S.K.B. 1,17 0,00 -3,31 T.Tuborg 17,95 -3,55 50,84 Taç Tarım Ürünleri 13,44 0,07 330,77 Tat Gıda 12,35 1,31 103,00 TAV Havalimanları 15,22 -1,17 -43,97 Taze Kuru Gıda 325,00 -10,00 4388,95 Tek-Art Turizm 1,76 -1,68 39,68 Tekfen Holding 15,29 -2,24 -15,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,95 -0,56 113,10 Temapol Polimer Plastik 10,19 -1,26 95,21 TGS Dış Ticaret 9,45 -1,46 102,36 Tofaş Oto. Fab. 26,98 -1,46 15,78 Torunlar GMYO 4,19 -0,24 52,36 Trabzon Liman 35,92 242,95 Trabzonspor Sportif 4,69 -1,26 118,14 Trend GMYO 7,05 0,14 220,45 TSKB GMYO 3,45 -1,71 261,26 Tuğçelik 7,79 0,00 97,22 Tukaş 11,88 4,67 -3,81 Turcas Petrol 5,26 -0,38 97,00 Turkcell 16,64 -1,54 20,58 Tümosan Motor ve Traktör 11,44 -2,89 78,47 Tüpraş 82,05 -1,85 -35,29 Türk Hava Yolları 10,54 -1,22 -27,11 Türk Prysmian Kablo 14,59 -1,35 465,39 Türk Telekom 7,38 -0,81 2,28 Türk Traktör 117,50 1,64 122,07 Türker Proje Gayrimenkul 97,95 -4,44 133,21 Türkiye Sigorta 6,16 -0,48 182,85 Ufuk Yatırım 14,29 5,54 453,88 Ulaşlar Turizm Yat. 2,95 0,68 216,57 Ulusoy Elektrik 52,50 0,00 97,37 Ulusoy Un Sanayi 10,89 2,06 185,08 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,30 -2,95 89,54 Utopya Turizm 21,10 0,96 328,86 Uzertaş Boya 40,44 -9,97 1721,62 Ülker Bisküvi 24,18 -0,90 8,14 Vakıf Fin. Kir. 4,17 -2,34 96,93 Vakıf GMYO 4,03 0,50 132,82 Vakıf Yat. Ort. 8,46 -4,19 364,54 Vakıflar Bankası 4,06 -0,73 -26,32 Vakko Tekstil 6,17 -0,96 35,90 Vanet Gıda 13,64 2,48 853,85 Verusa Holding 44,14 1,24 137,94 Verusaturk Girisim 9,21 -1,29 75,13 Vestel 18,72 1,52 48,34 Vestel Beyaz Eşya 33,96 0,83 60,96 Viking Kağıt 7,20 1,12 285,03 Yapı Kredi Koray GMYO 4,67 0,00 92,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,92 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 61,30 -9,99 879,85 Yataş 9,59 1,80 30,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,36 -1,80 170,81 Yeni Gimat GMYO 13,07 -0,53 9,18 Yeşil GMYO 1,09 -0,91 70,31 Yeşil Yapı 1,22 -2,40 84,85 Yeşil Yatırım Holding 29,72 1,09 164,65 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.400,00 0,00 422,92 Yonga Mobilya 37,96 4,40 311,15 Yükselen Çelik 7,43 2,06 142,41 Yünsa 14,37 -0,42 42,73 Zorlu Enerji 2,95 -3,59 80,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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