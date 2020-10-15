Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.994,20
|-0,01
|49,08
|İş Bankası (C)
|5,34
|-1,29
|-16,69
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,04
|-1,22
|6,32
|İş Girişim
|11,60
|3,57
|205,26
|İş GMYO
|2,11
|0,96
|19,89
|İş Y. Men. Değ.
|9,80
|-1,41
|143,37
|İş Yat. Ort.
|3,11
|0,32
|93,01
|İşbir Holding
|2.943,90
|10,00
|584,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,12
|-2,61
|80,65
|İttifak Holding
|7,93
|-1,61
|113,17
|İz Hayvancılık Tarım
|8,20
|2,63
|213,40
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|2,04
|156,41
|İzmir Fırça
|6,88
|2,99
|282,22
|Jantsa Jant Sanayi
|183,00
|-0,49
|244,06
|Kafein Yazılım
|18,00
|-1,69
|62,08
|Kaplamin
|20,30
|9,79
|265,77
|Kardemir (A)
|5,63
|-1,05
|112,45
|Kardemir (B)
|3,83
|-0,52
|45,08
|Kardemir (D)
|3,70
|-0,27
|39,10
|Karel Elektronik
|19,16
|-1,14
|31,87
|Karsan Otomotiv
|3,04
|-0,98
|92,41
|Karsu Tekstil
|5,91
|-1,50
|82,41
|Kartonsan
|753,00
|-0,73
|94,91
|Katmerciler Ekipman
|8,67
|2,97
|125,78
|Kent Gıda
|310,00
|3,33
|1234,97
|Kerevitaş Gıda
|7,25
|5,99
|122,39
|Kervansaray Yat. Holding
|2,18
|-9,92
|296,36
|Kiler GMYO
|11,83
|5,44
|212,14
|Klimasan Klima
|16,26
|-1,51
|-23,35
|Koç Holding
|15,03
|-0,99
|-24,88
|Konfrut Gıda
|17,18
|3,12
|119,69
|Konya Çimento
|518,50
|0,48
|91,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|-0,79
|-0,91
|Koza Altın
|79,70
|-0,87
|7,63
|Koza Madencilik
|13,30
|-1,26
|32,60
|Körfez GMYO
|6,68
|9,87
|179,50
|Kristal Kola
|2,25
|-1,32
|49,01
|Kron Telekomünikasyon
|26,88
|-1,61
|111,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|131,40
|-10,00
|459,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-2,51
|107,79
|Kütahya Porselen
|29,48
|-0,07
|345,32
|Lider Faktoring
|3,54
|-3,80
|92,92
|Link Bilgisayar
|41,22
|-0,72
|129,14
|Logo Yazılım
|101,20
|-0,88
|66,45
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|-3,10
|95,97
|Lüks Kadife
|33,32
|-2,40
|285,65
|Makina Takım
|2,78
|-3,81
|47,87
|Marka Yatırım Holding
|3,23
|9,86
|173,73
|Marmaris Altınyunus
|87,60
|-2,45
|23,38
|Marshall
|388,00
|6,10
|716,15
|Martı GMYO
|2,33
|0,00
|130,69
|Martı Otel
|1,46
|3,55
|60,44
|Mavi Giyim
|41,76
|1,95
|-27,88
|Mazhar Zorlu Holding
|20,20
|2,75
|67,08
|Mega Polietilen
|10,99
|-2,48
|766,41
|Menderes Tekstil
|3,40
|-2,30
|159,54
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|88,80
|8,89
|356,79
|Merko Gıda
|22,78
|9,41
|2069,52
|Metemtur Otelcilik
|10,60
|-3,28
|495,51
|Metro Holding
|2,42
|0,00
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,04
|-0,25
|106,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|-1,61
|-54,06
|Migros Ticaret
|43,48
|3,18
|79,52
|Milpa
|5,62
|-1,75
|156,62
|Mistral GMYO
|4,29
|-2,50
|126,98
|MLP Sağlık
|17,91
|0,28
|11,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,02
|-9,77
|515,79
|Mondi Tire Kutsan
|7,16
|1,56
|72,95
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,90
|-2,75
|205,82
|Net Holding
|3,24
|2,21
|24,62
|Netaş Telekom.
|21,40
|0,47
|63,86
|Niğbaş Niğde Beton
|37,00
|1,37
|496,77
|Nuh Çimento
|25,48
|-0,39
|131,96
|Nurol GMYO
|7,35
|-3,03
|105,88
|Odaş Elektrik
|3,54
|-2,48
|144,86
|Olmuksan-IP
|12,70
|0,00
|395,91
|Orge Enerji Elektrik
|7,95
|-3,28
|60,28
|Orma Orman Mahsulleri
|15,35
|-2,85
|456,16
|Osmanlı Menkul
|24,30
|-2,96
|482,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,37
|-4,59
|160,12
|Otokar
|150,80
|1,89
|2,56
|Oyak Çimento
|8,30
|-1,66
|50,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,39
|-0,62
|176,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,06
|3,69
|63,82
|Özak GMYO
|4,46
|-1,98
|73,54
|Özbal Çelik Boru
|7,24
|6,47
|349,17
|Özderici GMYO
|2,47
|-2,76
|57,32
|Özerden Plastik
|8,40
|-2,44
|268,42
|Panora GMYO
|6,12
|-0,97
|9,25
|Papilon Savunma
|16,60
|-2,35
|115,41
|Park Elek.Madencilik
|5,38
|0,37
|76,39
|Parsan
|20,70
|-0,10
|22,20
|Pegasus
|46,62
|-0,93
|-46,04
|Peker GMYO
|2,59
|-0,38
|186,39
|Penguen Gıda
|6,64
|8,85
|625,37
|Pera GMYO
|2,38
|6,73
|153,19
|Pergamon Dış Ticaret
|16,92
|-1,34
|118,67
|Petkim
|4,77
|-1,65
|25,20
|Petrokent Turizm
|687,00
|1,03
|436,30
|Pınar Et ve Un
|25,30
|2,02
|178,35
|Pınar Su
|8,16
|2,77
|251,72
|Pınar Süt
|23,36
|2,73
|85,26
|Plastikkart
|12,72
|-3,56
|37,22
|Polisan Holding
|4,15
|1,72
|37,53
|Politeknik Metal
|387,00
|8,52
|408,73
|Prizma Press Matbaacılık
|6,72
|-3,31
|56,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,05
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,40
|-3,41
|1,01
|QNB Finansbank
|69,95
|-3,52
|86,53
|Ral Yatırım Holding
|5,81
|1,93
|121,38
|Ray Sigorta
|17,49
|5,36
|411,40
|Reysaş GMYO
|5,05
|-1,17
|10,02
|Reysaş Lojistik
|7,53
|-1,18
|71,92
|Rhea Girişim
|2,82
|0,71
|136,97
|Rodrigo Tekstil
|8,82
|0,11
|387,29
|Royal Halı
|3,37
|-0,88
|145,99
|RTA Laboratuvarları
|41,40
|-0,24
|1684,48
|Sabancı Holding
|8,40
|-1,41
|-7,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,75
|-1,54
|163,76
|Sanel Mühendislik
|3,52
|-1,95
|19,97
|Sanifoam Sünger
|8,04
|0,37
|60,80
|Sanko Pazarlama
|7,96
|-0,62
|9,25
|Saray Matbaacılık
|4,93
|-2,18
|281,35
|Sarkuysan
|7,27
|-1,89
|128,80
|Sasa Polyester
|16,94
|-0,82
|119,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,37
|-0,32
|318,30
|Sekuro Plastik
|10,61
|3,61
|97,95
|Selçuk Ecza Deposu
|9,65
|-0,82
|61,78
|Selçuk Gıda
|4,02
|-9,87
|273,01
|Senkron Güvenlik
|3,46
|0,00
|26,74
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|827,67
|Servet GMYO
|37,42
|-7,60
|340,24
|Seyitler Kimya
|11,99
|0,93
|76,58
|Silverline Endüstri
|4,45
|-1,98
|106,02
|Sinpaş GMYO
|2,43
|0,00
|109,48
|Smartiks Yazılım
|8,63
|-1,37
|-12,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,40
|0,53
|690,39
|Söktaş
|4,71
|-1,87
|176,97
|Sönmez Filament
|19,70
|-0,40
|303,69
|Sönmez Pamuklu
|16,19
|-0,92
|229,07
|Sumaş Suni Tahta
|40,36
|311,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|-0,45
|-7,95
|Şekerbank
|1,74
|-1,69
|32,82
|Şişe Cam
|6,77
|0,15
|33,00
|Şok Marketler
|12,64
|2,02
|17,47
|T. Halk Bankası
|5,03
|-0,98
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|62,90
|5,45
|44,27
|T.S.K.B.
|1,17
|0,00
|-3,31
|T.Tuborg
|17,95
|-3,55
|50,84
|Taç Tarım Ürünleri
|13,44
|0,07
|330,77
|Tat Gıda
|12,35
|1,31
|103,00
|TAV Havalimanları
|15,22
|-1,17
|-43,97
|Taze Kuru Gıda
|325,00
|-10,00
|4388,95
|Tek-Art Turizm
|1,76
|-1,68
|39,68
|Tekfen Holding
|15,29
|-2,24
|-15,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,95
|-0,56
|113,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,19
|-1,26
|95,21
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|-1,46
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|26,98
|-1,46
|15,78
|Torunlar GMYO
|4,19
|-0,24
|52,36
|Trabzon Liman
|35,92
|242,95
|Trabzonspor Sportif
|4,69
|-1,26
|118,14
|Trend GMYO
|7,05
|0,14
|220,45
|TSKB GMYO
|3,45
|-1,71
|261,26
|Tuğçelik
|7,79
|0,00
|97,22
|Tukaş
|11,88
|4,67
|-3,81
|Turcas Petrol
|5,26
|-0,38
|97,00
|Turkcell
|16,64
|-1,54
|20,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,44
|-2,89
|78,47
|Tüpraş
|82,05
|-1,85
|-35,29
|Türk Hava Yolları
|10,54
|-1,22
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|14,59
|-1,35
|465,39
|Türk Telekom
|7,38
|-0,81
|2,28
|Türk Traktör
|117,50
|1,64
|122,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|97,95
|-4,44
|133,21
|Türkiye Sigorta
|6,16
|-0,48
|182,85
|Ufuk Yatırım
|14,29
|5,54
|453,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,95
|0,68
|216,57
|Ulusoy Elektrik
|52,50
|0,00
|97,37
|Ulusoy Un Sanayi
|10,89
|2,06
|185,08
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,30
|-2,95
|89,54
|Utopya Turizm
|21,10
|0,96
|328,86
|Uzertaş Boya
|40,44
|-9,97
|1721,62
|Ülker Bisküvi
|24,18
|-0,90
|8,14
|Vakıf Fin. Kir.
|4,17
|-2,34
|96,93
|Vakıf GMYO
|4,03
|0,50
|132,82
|Vakıf Yat. Ort.
|8,46
|-4,19
|364,54
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-0,73
|-26,32
|Vakko Tekstil
|6,17
|-0,96
|35,90
|Vanet Gıda
|13,64
|2,48
|853,85
|Verusa Holding
|44,14
|1,24
|137,94
|Verusaturk Girisim
|9,21
|-1,29
|75,13
|Vestel
|18,72
|1,52
|48,34
|Vestel Beyaz Eşya
|33,96
|0,83
|60,96
|Viking Kağıt
|7,20
|1,12
|285,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,67
|0,00
|92,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,92
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|61,30
|-9,99
|879,85
|Yataş
|9,59
|1,80
|30,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,36
|-1,80
|170,81
|Yeni Gimat GMYO
|13,07
|-0,53
|9,18
|Yeşil GMYO
|1,09
|-0,91
|70,31
|Yeşil Yapı
|1,22
|-2,40
|84,85
|Yeşil Yatırım Holding
|29,72
|1,09
|164,65
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.400,00
|0,00
|422,92
|Yonga Mobilya
|37,96
|4,40
|311,15
|Yükselen Çelik
|7,43
|2,06
|142,41
|Yünsa
|14,37
|-0,42
|42,73
|Zorlu Enerji
|2,95
|-3,59
|80,98
(Son)
- Kaynak: AA
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