Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.948,90 38,99 İş Bankası (C) 6,68 -2,48 4,21 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,77 -2,58 -0,79 İş Girişim 15,02 -0,86 295,26 İş GMYO 1,95 -2,01 10,80 İş Y. Men. Değ. 12,39 -2,98 207,69 İş Yat. Ort. 3,13 -2,49 94,25 İşbir Holding 2.699,90 0,00 527,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -4,92 87,10 İttifak Holding 2,31 -5,33 81,91 İz Hayvancılık Tarım 9,80 -7,02 274,55 İzmir Demir Çelik 19,65 0,00 139,93 İzmir Fırça 6,50 -4,41 261,11 Jantsa Jant Sanayi 196,90 -4,28 270,20 Kafein Yazılım 17,12 -2,84 54,15 Kaplamin 23,20 0,00 318,02 Kardemir (A) 4,63 -2,73 74,72 Kardemir (B) 3,75 -2,60 42,05 Kardemir (D) 4,28 -2,28 60,90 Karel Elektronik 16,95 -0,12 16,66 Karsan Otomotiv 2,96 -1,99 87,34 Karsu Tekstil 6,53 6,53 101,54 Kartonsan 2.559,80 8,49 562,58 Katmerciler Ekipman 3,27 -4,94 113,91 Kent Gıda 338,50 4,31 1357,70 Kerevitaş Gıda 7,16 3,02 119,63 Kervansaray Yat. Holding 0,88 -1,12 60,00 Kiler GMYO 2,39 -5,53 123,58 Klimasan Klima 16,70 5,36 -21,28 Koç Holding 18,02 -3,53 -9,94 Konfrut Gıda 17,78 5,52 127,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,63 -3,08 Konya Çimento 808,00 0,11 197,83 Kordsa Teknik Tekstil 12,38 -1,67 -2,64 Koza Altın 74,65 -0,93 0,81 Koza Madencilik 12,41 -1,12 23,73 Körfez GMYO 6,69 -2,19 179,92 Kristal Kola 2,37 0,00 56,95 Kron Telekomünikasyon 26,58 1,84 108,96 Kuştur Kuşadası Turizm 175,00 -9,79 645,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 -0,86 106,01 Kütahya Porselen 41,32 -0,19 524,17 Lider Faktoring 3,25 -2,69 77,11 Link Bilgisayar 43,90 -2,79 144,04 Logo Yazılım 97,90 -1,11 61,02 Lokman Hekim Sağlık 12,00 4,53 109,22 Lüks Kadife 28,40 -3,40 228,70 Makina Takım 2,75 -2,48 46,28 Marka Yatırım Holding 8,96 9,94 659,32 Marmaris Altınyunus 87,10 -2,30 22,68 Marshall 315,40 0,03 563,44 Martı GMYO 3,48 0,00 244,55 Martı Otel 3,35 -8,97 268,13 Mavi Giyim 45,42 -4,38 -21,55 Mazhar Zorlu Holding 18,00 0,00 48,88 Mega Polietilen 12,68 -0,70 899,64 Menderes Tekstil 3,14 -2,79 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,25 0,00 281,94 Merko Gıda 12,10 -0,74 1052,38 Metemtur Otelcilik 11,50 -2,21 546,07 Metro Holding 2,15 -3,15 55,80 Metro Petrol ve Tesisleri 3,52 -4,35 79,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 -3,73 -56,50 Migros Ticaret 40,18 2,92 65,90 Milpa 5,64 -0,53 157,53 Mistral GMYO 4,21 -2,09 124,34 MLP Sağlık 19,66 2,93 22,88 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 2,56 426,32 Mondi Tire Kutsan 6,53 -2,83 57,73 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,92 -3,31 166,67 Net Holding 3,16 -2,77 21,54 Netaş Telekom. 19,95 -1,14 52,76 Niğbaş Niğde Beton 58,60 -2,74 845,16 Nuh Çimento 34,58 -3,30 214,80 Nurol GMYO 6,38 -2,74 78,71 Odaş Elektrik 3,53 1,44 144,17 Olmuksan-IP 7,25 -0,68 183,10 Orge Enerji Elektrik 7,36 -2,52 48,39 Orma Orman Mahsulleri 11,55 1,32 318,48 Osmanlı Menkul 21,88 -6,26 424,54 Ostim Endüstriyel Yat 3,91 -4,87 132,74 Otokar 195,30 -1,81 32,82 Oyak Çimento 7,99 -1,24 45,34 Oyak Yat. Ort. 6,21 -1,43 168,99 Oylum Sınai Yatırımlar 5,27 2,13 70,62 Özak GMYO 4,14 -2,82 61,09 Özbal Çelik Boru 7,43 0,27 360,96 Özderici GMYO 2,22 -3,06 41,40 Özerden Plastik 9,45 -9,91 314,47 Panora GMYO 6,30 -2,78 12,47 Papilon Savunma 21,02 -5,06 172,76 Park Elek.Madencilik 5,02 -2,14 64,59 Parsan 19,30 -2,77 13,93 Pegasus 54,65 -3,10 -36,75 Peker GMYO 2,65 -2,21 193,03 Penguen Gıda 5,42 2,46 492,10 Pera GMYO 2,62 -4,73 178,72 Pergamon Dış Ticaret 16,32 -3,32 110,91 Petkim 4,58 -2,35 20,21 Petrokent Turizm 810,00 0,00 532,32 Pınar Et ve Un 23,94 3,10 163,38 Pınar Su 7,69 2,53 231,47 Pınar Süt 20,34 3,09 61,31 Plastikkart 11,42 -3,38 23,19 Polisan Holding 3,88 -2,02 28,58 Politeknik Metal 289,10 0,03 280,03 Prizma Press Matbaacılık 5,92 -5,13 37,67 QNB Finans Fin. Kir. 127,20 -0,31 -1,47 QNB Finansbank 68,40 -0,29 82,40 Ral Yatırım Holding 4,92 0,61 87,47 Ray Sigorta 19,30 -2,92 464,33 Reysaş GMYO 4,67 -3,11 1,74 Reysaş Lojistik 7,63 -4,03 74,20 Rhea Girişim 3,04 -2,56 155,46 Rodrigo Tekstil 11,98 -0,08 561,88 Royal Halı 4,00 0,25 191,97 RTA Laboratuvarları 45,72 8,19 1870,69 Sabancı Holding 10,21 -3,04 11,96 Safkar Ege Soğutmacılık 7,92 10,00 263,30 Sanel Mühendislik 3,55 -2,47 20,99 Sanifoam Sünger 14,36 -0,97 187,20 Sanko Pazarlama 7,42 -2,37 1,84 Saray Matbaacılık 7,18 -0,28 455,39 Sarkuysan 6,91 -1,00 117,47 Sasa Polyester 16,88 -1,92 118,37 Say Yenilenebilir Enerji 8,39 -3,56 274,55 Sekuro Plastik 11,41 0,53 112,87 Selçuk Ecza Deposu 9,80 5,83 64,30 Selçuk Gıda 4,10 2,50 280,43 Senkron Güvenlik 4,08 3,82 49,45 Serve Film Prodüksiyon 16,48 -3,06 936,48 Servet GMYO 47,40 -3,78 457,65 Seyitler Kimya 16,34 6,38 140,65 Silverline Endüstri 4,18 -2,34 93,52 Sinpaş GMYO 3,81 -1,80 228,45 Smartiks Yazılım 7,55 -1,56 -23,04 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -3,93 497,99 Söktaş 4,92 -4,84 189,32 Sönmez Filament 32,50 0,93 565,98 Sönmez Pamuklu 15,87 -0,44 222,56 Sumaş Suni Tahta 31,68 -2,40 222,84 Şeker Fin. Kir. 4,24 -1,40 -11,30 Şekerbank 1,48 -2,63 35,75 Şişe Cam 6,66 -2,06 30,83 Şok Marketler 12,38 4,74 15,06 T. Halk Bankası 5,30 -2,21 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,00 -2,93 44,50 T.S.K.B. 2,16 -4,42 78,51 T.Tuborg 17,42 -2,19 46,39 Taç Tarım Ürünleri 10,35 0,00 231,73 Tat Gıda 11,44 1,78 88,04 TAV Havalimanları 17,31 -3,51 -36,28 Taze Kuru Gıda 348,80 -9,99 4717,68 Tek-Art Turizm 1,74 -3,33 38,10 Tekfen Holding 14,49 -1,70 -19,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,12 -1,41 117,14 Temapol Polimer Plastik 9,85 -2,18 88,70 TGS Dış Ticaret 9,21 -0,97 97,22 Tofaş Oto. Fab. 26,82 -2,76 15,10 Torunlar GMYO 3,56 -1,39 29,45 Trabzon Liman 33,32 -5,45 218,13 Trabzonspor Sportif 4,24 -3,20 97,21 Trend GMYO 12,40 -2,59 463,64 TSKB GMYO 3,50 -3,58 266,50 Tuğçelik 7,10 -2,47 79,75 Tukaş 10,91 1,58 -11,66 Turcas Petrol 4,66 -2,92 74,53 Turkcell 15,91 -0,93 15,29 Tümosan Motor ve Traktör 10,23 -2,66 59,59 Tüpraş 86,70 -2,58 -31,62 Türk Hava Yolları 11,55 -1,95 -20,12 Türk Prysmian Kablo 12,64 -2,62 389,83 Türk Telekom 7,59 -2,06 5,19 Türk Traktör 138,00 0,95 160,82 Türker Proje Gayrimenkul 82,70 -2,99 96,90 Türkiye Sigorta 5,56 -2,11 155,30 Ufuk Yatırım 11,88 0,00 360,47 Ulaşlar Turizm Yat. 3,62 -2,69 288,47 Ulusoy Elektrik 50,70 0,00 90,60 Ulusoy Un Sanayi 12,22 4,44 219,90 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,43 -4,71 100,25 Utopya Turizm 22,90 -3,78 365,45 Uzertaş Boya 26,28 -10,00 1083,78 Ülker Bisküvi 22,28 0,54 -0,36 Vakıf Fin. Kir. 3,79 -2,07 78,98 Vakıf GMYO 3,59 -2,45 107,40 Vakıf Yat. Ort. 7,71 -1,15 323,36 Vakıflar Bankası 4,63 -2,94 -15,97 Vakko Tekstil 7,17 9,97 57,93 Vanet Gıda 9,49 -0,32 563,64 Verusa Holding 44,96 -2,85 142,36 Verusaturk Girisim 8,57 -1,95 62,96 Vestel 19,77 0,36 56,66 Vestel Beyaz Eşya 32,24 -2,01 52,81 Viking Kağıt 6,24 -1,73 233,69 Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 -0,68 82,23 Yapı ve Kredi Bank. 2,78 -2,80 12,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 -5,41 459,46 Yataş 10,78 -3,92 46,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -2,01 142,24 Yeni Gimat GMYO 12,84 -0,31 7,26 Yeşil GMYO 1,03 -1,90 60,94 Yeşil Yapı 1,21 -2,42 83,33 Yeşil Yatırım Holding 48,28 9,98 329,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.800,00 0,00 538,37 Yonga Mobilya 32,50 4,30 252,01 Yükselen Çelik 6,86 -2,14 123,82 Yünsa 13,63 -2,50 35,38 Zorlu Enerji 2,68 -1,83 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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