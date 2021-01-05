Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 40.099,90 0,00 -0,99 İş Bankası (C) 7,05 0,28 0,71 İş Bankası (Kur.) 418.000,00 19,43 İş Fin.Kir. 3,98 -1,24 3,11 İş Girişim 19,40 -0,41 2,37 İş GMYO 2,86 2,51 12,60 İş Y. Men. Değ. 17,69 -0,45 0,17 İş Yat. Ort. 3,65 -1,35 3,69 İşbir Holding 2.934,00 -0,03 7,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 0,00 0,88 İttifak Holding 2,19 0,00 -1,79 İz Hayvancılık Tarım 17,50 -2,78 İzmir Demir Çelik 10,81 -0,83 0,37 İzmir Fırça 5,66 1,80 Jantsa Jant Sanayi 389,40 6,74 17,40 Kafein Yazılım 21,18 -1,21 -0,94 Kaplamin 35,30 0,91 4,44 Kardemir (A) 6,29 3,45 5,71 Kardemir (B) 5,49 1,67 4,17 Kardemir (D) 5,95 1,19 2,94 Karel Elektronik 23,16 0,70 0,43 Karsan Otomotiv 3,72 4,20 14,46 Karsu Tekstil 7,50 -2,98 -12,28 Kartonsan 89,00 2,18 -6,86 Katmerciler Ekipman 3,20 2,56 3,90 Kent Gıda 305,60 -9,99 -14,06 Kerevitaş Gıda 6,64 0,30 0,91 Kervan Gıda 13,33 -0,30 0,83 Kervansaray Yat. Holding 1,28 0,79 1,59 Kiler GMYO 2,58 -0,39 2,79 Klimasan Klima 16,99 -0,59 0,12 Koç Holding 21,30 0,47 0,85 Konfrut Gıda 16,94 -0,12 0,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 25,76 0,94 8,78 Konya Çimento 1.127,40 0,63 -0,23 Kordsa Teknik Tekstil 15,36 0,07 -1,22 Koza Altın 109,10 2,63 12,82 Koza Madencilik 16,50 -0,24 6,52 Körfez GMYO 6,66 7,59 14,83 Kristal Kola 3,73 -2,36 -4,85 Kron Telekomünikasyon 36,66 -2,29 -0,49 Kuştur Kuşadası Turizm 173,00 0,00 9,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 0,43 2,61 Kütahya Porselen 51,50 -0,39 2,08 Lider Faktoring 3,35 -2,33 -1,76 Link Bilgisayar 62,90 1,29 -1,33 Logo Yazılım 125,60 0,56 0,08 Lokman Hekim Sağlık 11,06 0,91 2,86 Lüks Kadife 28,22 -1,26 -2,35 Makina Takım 3,50 -0,85 2,64 Marka Yatırım Holding 7,30 3,25 13,53 Marmaris Altınyunus 126,10 3,19 13,50 Marshall 307,50 0,85 0,26 Martı GMYO 2,86 0,35 4,00 Martı Otel 2,14 0,00 0,47 Mavi Giyim 53,45 0,38 2,39 Mazhar Zorlu Holding 28,50 -8,18 -9,47 Mega Polietilen 7,28 -2,41 -4,96 Menderes Tekstil 3,13 0,64 1,29 Merit Turizm 85,00 0,00 1,55 Merko Gıda 8,10 -0,61 -6,25 Metemtur Otelcilik 20,72 -2,81 -6,24 Metro Holding 2,10 0,00 0,96 Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 0,34 1,04 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -0,42 2,58 Migros Ticaret 44,30 -1,12 3,50 Milpa 4,66 -1,48 1,30 Mistral GMYO 5,46 5,41 15,92 MLP Sağlık 20,24 0,40 1,86 MMC San. ve Tic. Yat. 4,95 -0,40 7,61 Mondi Tire Kutsan 7,85 1,16 3,29 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,24 -1,23 -1,12 Net Holding 3,41 0,00 -0,58 Netaş Telekom. 27,38 -0,58 -2,49 Niğbaş Niğde Beton 53,00 -7,34 1,92 Nuh Çimento 51,90 1,07 5,40 Nurol GMYO 7,48 -2,22 2,61 Odaş Elektrik 3,96 1,02 1,54 Olmuksan-IP 10,80 -10,00 -8,86 Orge Enerji Elektrik 7,53 -0,53 2,03 Orma Orman Mahsulleri 17,10 9,90 16,17 Osmanlı Menkul 29,82 -0,86 -3,81 Ostim Endüstriyel Yat 4,00 -1,48 -1,96 Otokar 370,10 5,68 16,24 Oyak Çimento 9,19 0,88 4,67 Oyak Yat. Ort. 8,40 9,95 20,86 Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 4,92 8,70 Özak GMYO 5,22 -1,51 2,35 Özbal Çelik Boru 6,62 -0,90 1,07 Özderici GMYO 2,29 1,33 3,15 Özerden Plastik 8,39 -0,12 -6,78 Pamukova Elektrik 21,00 -1,50 Panora GMYO 6,31 0,16 0,16 Papilon Savunma 22,58 -0,96 -0,79 Park Elek.Madencilik 5,45 0,37 1,49 Parsan 25,48 -1,39 4,86 Pegasus 72,25 -1,03 -3,15 Peker GMYO 2,64 1,15 1,15 Penguen Gıda 5,05 0,40 0,00 Pera GMYO 2,27 0,00 3,18 Pergamon Dış Ticaret 23,84 9,96 20,95 Petkim 5,03 1,00 1,00 Petrokent Turizm 875,50 -0,08 -3,41 Pınar Et ve Un 23,16 0,00 -0,52 Pınar Su 8,07 3,46 8,61 Pınar Süt 23,20 -0,68 0,52 Plastikkart 14,29 1,20 -1,11 Polisan Holding 3,88 -0,26 0,52 Politeknik Metal 420,00 2,94 Prizma Press Matbaacılık 5,46 0,18 -0,36 QNB Finans Fin. Kir. 124,00 -1,04 -1,04 QNB Finansbank 68,30 0,00 -2,91 Ral Yatırım Holding 4,38 0,00 -1,35 Ray Sigorta 14,89 -1,72 -3,62 Reysaş GMYO 5,46 -0,55 0,18 Reysaş Lojistik 9,06 -0,98 -1,95 Rhea Girişim 3,63 -1,09 -2,42 Rodrigo Tekstil 13,53 -0,73 -1,31 Royal Halı 3,50 1,74 RTA Laboratuvarları 28,76 2,20 -5,02 Sabancı Holding 11,76 0,26 2,62 Safkar Ege Soğutmacılık 10,79 -2,00 -0,83 Sanel Mühendislik 3,48 1,46 1,75 Sanifoam Sünger 15,38 9,86 13,09 Sanko Pazarlama 9,29 -0,11 -1,06 Saray Matbaacılık 9,48 2,82 8,10 Sarkuysan 8,90 0,00 0,68 Sasa Polyester 20,58 -0,39 1,78 Say Yenilenebilir Enerji 8,53 -1,61 0,24 Sekuro Plastik 15,92 6,99 14,04 Selçuk Ecza Deposu 13,24 -0,45 -3,00 Selçuk Gıda 4,95 1,02 -0,60 Senkron Güvenlik 28,88 9,98 Serve Film Prodüksiyon 14,25 -9,24 -10,94 Servet GMYO 88,90 6,98 13,39 Seyitler Kimya 25,09 0,00 Silverline Endüstri 8,40 -0,12 -2,33 Sinpaş GMYO 4,13 -0,48 -1,20 Smartiks Yazılım 8,42 -1,86 -4,97 Sodaş Sodyum Sanayii 29,76 -0,07 9,90 Söktaş 5,08 0,00 -0,20 Sönmez Filament 71,10 0,28 1,28 Sönmez Pamuklu 26,24 0,92 9,33 Sumaş Suni Tahta 61,95 9,94 20,88 Şeker Fin. Kir. 7,26 3,12 13,44 Şekerbank 1,55 0,00 2,65 Şişe Cam 7,36 -0,27 0,68 Şok Marketler 13,32 2,23 5,55 T. Halk Bankası 5,58 0,36 0,36 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,10 -2,74 -6,31 T.S.K.B. 1,79 -0,56 0,56 T.Tuborg 17,79 -0,56 -1,55 Taç Tarım Ürünleri 11,09 5,32 Tat Gıda 12,22 0,99 3,04 TAV Havalimanları 20,98 -0,66 -1,50 Taze Kuru Gıda 258,90 8,83 19,69 Tek-Art Turizm 2,20 4,27 8,91 Tekfen Holding 17,29 4,42 5,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,29 -3,08 -3,83 Temapol Polimer Plastik 11,23 -0,71 -2,35 TGS Dış Ticaret 15,37 9,94 20,93 Tofaş Oto. Fab. 35,30 1,96 4,07 Torunlar GMYO 4,03 0,25 3,33 Trabzon Liman 33,64 0,90 4,73 Trabzonspor Sportif 2,44 -2,40 0,00 Trend GMYO 12,25 -1,61 -2,55 TSKB GMYO 5,63 -0,35 -2,09 Tuğçelik 7,94 -0,13 -1,73 Tukaş 9,54 -0,63 -1,55 Turcas Petrol 4,79 -0,83 -1,24 Turkcell 16,64 1,46 3,35 Tümosan Motor ve Traktör 14,15 -0,21 0,57 Tüpraş 109,20 -0,64 1,11 Türk Hava Yolları 12,66 -0,16 -1,94 Türk Prysmian Kablo 12,44 0,00 2,81 Türk Telekom 8,91 0,11 4,33 Türk Traktör 184,80 0,98 1,15 Türker Proje Gayrimenkul 130,80 5,40 15,85 Türkiye Sigorta 7,02 -0,99 6,36 Ufuk Yatırım 16,20 9,91 20,90 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -1,19 -2,12 Ulusoy Elektrik 50,25 0,30 -2,14 Ulusoy Un Sanayi 11,68 -0,51 1,57 Umpaş Holding 2,87 9,96 Uşak Seramik 2,48 1,64 5,98 Utopya Turizm 39,80 1,53 2,58 Uzertaş Boya 62,00 -0,40 9,54 Ülker Bisküvi 23,46 -0,93 1,38 Vakıf Fin. Kir. 4,45 2,53 4,46 Vakıf GMYO 3,69 -1,07 1,93 Vakıf Yat. Ort. 7,83 6,10 6,39 Vakıflar Bankası 4,73 0,00 0,42 Vakko Tekstil 6,53 0,31 0,15 Vanet Gıda 7,25 -2,29 -6,21 Verusa Holding 43,48 -1,32 -3,59 Verusaturk Girisim 12,46 -2,50 -4,74 Vestel 21,10 0,00 0,19 Vestel Beyaz Eşya 39,44 -1,35 -3,52 Viking Kağıt 7,81 -3,58 -13,22 Yapı Kredi Koray GMYO 4,49 -1,54 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 0,65 0,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 72,00 -1,37 -0,55 Yataş 14,20 -0,70 -1,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,62 -2,74 5,00 Yeni Gimat GMYO 12,91 -1,45 3,86 Yeşil GMYO 1,46 0,00 5,80 Yeşil Yapı 1,89 0,00 2,72 Yeşil Yatırım Holding 111,00 5,92 16,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.800,10 -0,66 -5,13 Yonga Mobilya 29,60 3,35 -1,33 Yükselen Çelik 7,47 -0,93 -1,06 Yünsa 14,89 -0,93 1,57 Zorlu Enerji 2,87 -2,05 3,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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