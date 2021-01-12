Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Fin.Kir. 3,88 -0,26 -0,52 İş Girişim 19,00 1,16 -0,26 İş GMYO 2,50 0,80 1,60 İş Y. Men. Değ. 17,55 0,51 0,63 İş Yat. Ort. 3,57 -0,28 -1,40 İttifak Holding 2,27 1,32 -1,76 İzmir Fırça 6,71 -9,09 -17,14 İzmir Demir Çelik 10,95 1,83 -1,64 İz Hayvancılık Tarım 18,80 1,06 -4,26 Jantsa Jant Sanayi 449,60 1,25 -26,22 Kaplamin 40,00 0,00 -15,50 Karel Elektronik 24,10 -0,83 -4,32 Karsan Otomotiv 3,80 -2,63 -14,47 Kartonsan 87,50 0,69 9,20 Katmerciler Ekipman 3,22 0,00 -4,35 Koç Holding 21,74 0,28 -2,85 Kent Gıda 343,20 0,09 3,61 Kervansaray Yat. Holding 1,25 3,20 0,80 Kerevitaş Gıda 6,66 0,45 -1,20 Kafein Yazılım 21,00 1,62 1,81 Kiler GMYO 2,56 -1,17 -1,95 Klimasan Klima 19,30 -7,25 -12,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,42 0,07 9,29 Konfrut Gıda 16,85 0,42 0,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,10 2,66 -21,33 Konya Çimento 1.228,20 7,83 -8,00 Kordsa Teknik Tekstil 15,98 -1,06 -2,69 Koza Madencilik 17,44 -0,69 -11,18 Koza Altın 120,30 -0,17 -19,62 Kardemir (A) 6,13 -0,49 -2,94 Kardemir (B) 5,63 0,36 -6,39 Kardemir (D) 6,26 -0,32 -7,67 Körfez GMYO 6,05 0,17 -4,13 Kron Telekomünikasyon 39,84 2,36 -7,53 Kristal Kola 3,42 3,51 14,62 Karsu Tekstil 7,94 0,13 7,68 Kervan Gıda 14,65 0,27 -9,76 Kuştur Kuşadası Turizm 168,80 -8,41 -6,81 Kütahya Porselen 66,00 -5,45 -23,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,52 -0,79 -8,73 Lider Faktoring 3,38 -2,07 0,89 Link Bilgisayar 31,00 -0,65 2,82 Lokman Hekim Sağlık 12,64 0,24 -14,93 Logo Yazılım 129,30 0,54 -2,94 Lüks Kadife 36,94 5,31 -21,77 Marmaris Altınyunus 142,50 1,54 -22,04 Makina Takım 3,10 -0,32 10,00 Marka Yatırım Holding 6,39 0,00 0,63 Martı Otel 2,20 0,00 -3,18 Mavi Giyim 54,20 -0,65 -3,69 Mega Polietilen 8,29 -1,93 -7,60 Metro Petrol ve Tesisleri 3,18 1,57 -9,12 Merit Turizm 89,50 1,90 -6,48 Merko Gıda 8,56 -0,12 0,93 Metro Holding 2,14 -0,47 -2,80 Metemtur Otelcilik 21,52 3,07 2,70 Migros Ticaret 44,02 0,41 -2,77 Milpa 5,33 1,69 -13,70 MMC San. ve Tic. Yat. 4,75 -2,74 -3,16 Menderes Tekstil 3,11 -0,32 -0,64 MLP Sağlık 22,36 -1,97 -11,14 Martı GMYO 3,04 3,29 -9,54 Marshall 318,50 -0,78 -3,70 Mistral GMYO 5,49 -0,55 -14,21 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 0,42 -2,51 Mazhar Zorlu Holding 37,12 -9,05 -15,19 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,16 -1,73 -6,60 Netaş Telekom. 28,50 0,91 -1,47 Niğbaş Niğde Beton 44,12 0,63 17,86 Net Holding 3,41 -1,17 0,59 Nurol GMYO 7,73 -2,20 -5,69 Nuh Çimento 48,44 1,57 1,65 Odaş Elektrik 3,92 0,00 -0,51 Olmuksan-IP 8,48 4,95 39,74 Orge Enerji Elektrik 7,45 0,13 -0,94 Orma Orman Mahsulleri 19,00 2,11 -22,53 Osmanlı Menkul 32,46 0,00 -4,50 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 1,72 0,00 Otokar 391,10 1,51 -18,59 Oyak Çimento 8,87 -0,23 -1,01 Oyak Yat. Ort. 8,10 1,85 -14,20 Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 -0,20 -3,48 Özbal Çelik Boru 6,60 -3,03 -0,76 Özderici GMYO 2,57 4,28 -13,62 Özak GMYO 5,01 -0,40 1,80 Özerden Plastik 8,37 0,36 7,53 Panora GMYO 6,46 0,62 -4,18 Pamukova Elektrik 21,40 -0,75 -0,37 Papilon Savunma 22,72 -0,35 0,18 Parsan 25,66 0,70 -5,30 Pera GMYO 2,30 -0,43 -4,35 Peker GMYO 2,52 1,59 3,57 Penguen Gıda 5,53 0,36 -8,68 Petkim 5,27 -0,76 -5,50 Pınar Et ve Un 22,90 -0,26 1,66 Pegasus 73,10 -2,74 2,05 Pınar Su 7,96 0,63 -6,66 Plastikkart 17,14 -1,05 -15,69 Petrokent Turizm 880,10 1,01 2,99 Pınar Süt 22,86 -0,61 0,96 Polisan Holding 3,97 -0,50 -2,77 Politeknik Metal 405,00 3,70 0,74 Türk Prysmian Kablo 13,29 1,58 -8,95 Park Elek.Madencilik 5,28 0,00 1,70 Prizma Press Matbaacılık 5,53 0,00 -0,90 Pergamon Dış Ticaret 27,28 -5,35 -27,75 QNB Finansbank 68,00 0,74 3,46 QNB Finans Fin. Kir. 121,10 1,49 3,47 Ral Yatırım Holding 4,46 -0,45 -0,45 Ray Sigorta 14,72 -0,95 4,96 Rhea Girişim 3,61 -0,83 3,05 Rodrigo Tekstil 17,39 -9,09 -21,16 Royal Halı 3,28 0,00 4,88 RTA Laboratuvarları 30,58 -0,98 -0,98 Reysaş GMYO 5,33 -0,19 2,25 Reysaş Lojistik 8,63 -0,58 7,07 Safkar Ege Soğutmacılık 11,13 -9,07 -2,25 Sabancı Holding 11,65 0,77 -1,63 Saray Matbaacılık 9,57 0,21 -8,36 Sanel Mühendislik 3,57 -1,12 -4,20 Sanifoam Sünger 16,00 -6,13 -15,00 Sanko Pazarlama 9,08 0,66 3,41 Sarkuysan 9,10 -0,11 -2,86 Sasa Polyester 24,38 -3,04 -17,06 Say Yenilenebilir Enerji 8,36 -0,84 1,79 Şeker Fin. Kir. 6,90 2,03 -7,25 Sekuro Plastik 16,30 2,21 -14,36 Selçuk Ecza Deposu 13,89 -0,50 -1,73 Selçuk Gıda 5,05 0,99 -1,39 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -1,31 0,00 Seyitler Kimya 30,00 -3,33 -16,36 Silverline Endüstri 10,29 -8,75 -16,42 Şişe Cam 7,58 -3,69 -3,56 Şekerbank 1,62 0,62 -6,79 Söktaş 4,86 1,03 4,73 Smartiks Yazılım 8,62 -0,12 2,78 Sinpaş GMYO 5,03 -0,20 -16,90 Senkron Güvenlik 22,94 11,07 14,47 Sönmez Pamuklu 29,44 -2,51 -18,48 Sodaş Sodyum Sanayii 26,68 4,05 -0,02 Şok Marketler 14,03 1,21 -10,05 Sönmez Filament 73,45 -0,88 -4,42 Servet GMYO 105,70 -0,38 -25,83 Sumaş Suni Tahta 84,05 -9,04 -39,02 Taç Tarım Ürünleri 13,88 -9,08 -24,14 Tat Gıda 11,16 -0,18 6,27 TAV Havalimanları 21,64 -1,66 -1,57 T.Tuborg 18,35 -0,82 -1,53 Turkcell 16,69 0,54 -3,54 Trend GMYO 10,20 5,59 23,24 Tek-Art Turizm 2,31 -1,73 -12,55 TGS Dış Ticaret 19,22 2,65 -33,87 Türk Hava Yolları 12,90 -1,55 0,08 Mondi Tire Kutsan 8,10 -0,37 -6,17 Tekfen Holding 18,59 0,05 -11,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,98 1,29 -8,58 Taze Kuru Gıda 270,00 -8,33 -19,89 Trabzon Liman 43,18 -4,63 -25,61 Temapol Polimer Plastik 11,37 -1,06 1,14 Tümosan Motor ve Traktör 16,44 -2,43 -14,42 Tofaş Oto. Fab. 38,86 -2,52 -12,71 Turcas Petrol 5,07 -0,79 -4,34 Torunlar GMYO 4,06 -2,46 -3,94 TSKB GMYO 5,14 -2,72 11,87 T.S.K.B. 1,86 -2,69 -4,30 Trabzonspor Sportif 2,64 0,76 -7,58 Türk Telekom 8,64 0,46 -1,16 Türk Traktör 183,70 -0,11 -0,54 Tuğçelik 7,89 -0,25 2,41 Tukaş 9,57 0,31 1,25 Tüpraş 110,00 0,09 -1,82 Türker Proje Gayrimenkul 146,40 -0,07 -22,88 Türkiye Sigorta 7,15 0,42 -7,69 Ufuk Yatırım 13,99 -1,22 -4,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 -0,73 2,91 Ülker Bisküvi 23,64 -1,02 -2,12 Ulusoy Elektrik 50,80 0,49 1,08 Ulusoy Un Sanayi 11,87 1,18 -3,12 Umpaş Holding 3,30 10,91 -20,91 Uşak Seramik 2,38 1,26 -1,68 Utopya Turizm 43,96 -4,09 -11,74 Uzertaş Boya 88,00 -9,03 -35,68 Vakıflar Bankası 4,89 0,20 -3,68 Vakıf Fin. Kir. 5,00 -2,40 -14,80 Vakko Tekstil 6,41 1,72 1,72 Vanet Gıda 7,30 -1,10 5,89 Verusaturk Girisim 13,09 -5,35 -0,08 Verusa Holding 47,36 2,62 -4,77 Vestel Beyaz Eşya 40,10 0,25 1,95 Vestel 22,02 -0,73 -4,36 Vakıf Yat. Ort. 7,63 -1,05 -3,54 Vakıf GMYO 3,75 0,00 -3,47 Viking Kağıt 7,77 0,00 15,83 Yaprak Süt ve Besi Çift. 97,40 -9,09 -25,67 Yataş 15,28 0,79 -5,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,41 0,91 -0,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.301,10 -2,66 -9,83 Yeşil Yatırım Holding 165,60 0,79 -42,42 Yeni Gimat GMYO 12,91 0,15 -3,72 Yeşil GMYO 1,61 3,73 -14,29 Yapı ve Kredi Bank. 3,23 0,31 -4,64 Yapı Kredi Koray GMYO 4,80 -0,63 -7,29 Yükselen Çelik 5,62 1,72 -6,91 Yonga Mobilya 29,22 -0,75 2,67 Yünsa 14,56 0,07 0,69 Yeşil Yapı 2,23 0,45 -17,49 Zorlu Enerji 2,97 -0,67 -6,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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