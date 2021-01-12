Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.01.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Fin.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Fin.Kir.3,88-0,26-0,52
İş Girişim19,001,16-0,26
İş GMYO2,500,801,60
İş Y. Men. Değ.17,550,510,63
İş Yat. Ort.3,57-0,28-1,40
İttifak Holding2,271,32-1,76
İzmir Fırça6,71-9,09-17,14
İzmir Demir Çelik10,951,83-1,64
İz Hayvancılık Tarım18,801,06-4,26
Jantsa Jant Sanayi449,601,25-26,22
Kaplamin40,000,00-15,50
Karel Elektronik24,10-0,83-4,32
Karsan Otomotiv3,80-2,63-14,47
Kartonsan87,500,699,20
Katmerciler Ekipman3,220,00-4,35
Koç Holding21,740,28-2,85
Kent Gıda343,200,093,61
Kervansaray Yat. Holding1,253,200,80
Kerevitaş Gıda6,660,45-1,20
Kafein Yazılım21,001,621,81
Kiler GMYO2,56-1,17-1,95
Klimasan Klima19,30-7,25-12,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,420,079,29
Konfrut Gıda16,850,420,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,102,66-21,33
Konya Çimento1.228,207,83-8,00
Kordsa Teknik Tekstil15,98-1,06-2,69
Koza Madencilik17,44-0,69-11,18
Koza Altın120,30-0,17-19,62
Kardemir (A)6,13-0,49-2,94
Kardemir (B)5,630,36-6,39
Kardemir (D)6,26-0,32-7,67
Körfez GMYO6,050,17-4,13
Kron Telekomünikasyon39,842,36-7,53
Kristal Kola3,423,5114,62
Karsu Tekstil7,940,137,68
Kervan Gıda14,650,27-9,76
Kuştur Kuşadası Turizm168,80-8,41-6,81
Kütahya Porselen66,00-5,45-23,56
Kuyumcukent Gayrimenkul2,52-0,79-8,73
Lider Faktoring3,38-2,070,89
Link Bilgisayar31,00-0,652,82
Lokman Hekim Sağlık12,640,24-14,93
Logo Yazılım129,300,54-2,94
Lüks Kadife36,945,31-21,77
Marmaris Altınyunus142,501,54-22,04
Makina Takım3,10-0,3210,00
Marka Yatırım Holding6,390,000,63
Martı Otel2,200,00-3,18
Mavi Giyim54,20-0,65-3,69
Mega Polietilen8,29-1,93-7,60
Metro Petrol ve Tesisleri3,181,57-9,12
Merit Turizm89,501,90-6,48
Merko Gıda8,56-0,120,93
Metro Holding2,14-0,47-2,80
Metemtur Otelcilik21,523,072,70
Migros Ticaret44,020,41-2,77
Milpa5,331,69-13,70
MMC San. ve Tic. Yat.4,75-2,74-3,16
Menderes Tekstil3,11-0,32-0,64
MLP Sağlık22,36-1,97-11,14
Martı GMYO3,043,29-9,54
Marshall318,50-0,78-3,70
Mistral GMYO5,49-0,55-14,21
Metro Yatırım Ortaklığı2,390,42-2,51
Mazhar Zorlu Holding37,12-9,05-15,19
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,16-1,73-6,60
Netaş Telekom.28,500,91-1,47
Niğbaş Niğde Beton44,120,6317,86
Net Holding3,41-1,170,59
Nurol GMYO7,73-2,20-5,69
Nuh Çimento48,441,571,65
Odaş Elektrik3,920,00-0,51
Olmuksan-IP8,484,9539,74
Orge Enerji Elektrik7,450,13-0,94
Orma Orman Mahsulleri19,002,11-22,53
Osmanlı Menkul32,460,00-4,50
Ostim Endüstriyel Yat4,081,720,00
Otokar391,101,51-18,59
Oyak Çimento8,87-0,23-1,01
Oyak Yat. Ort.8,101,85-14,20
Oylum Sınai Yatırımlar4,88-0,20-3,48
Özbal Çelik Boru6,60-3,03-0,76
Özderici GMYO2,574,28-13,62
Özak GMYO5,01-0,401,80
Özerden Plastik8,370,367,53
Panora GMYO6,460,62-4,18
Pamukova Elektrik21,40-0,75-0,37
Papilon Savunma22,72-0,350,18
Parsan25,660,70-5,30
Pera GMYO2,30-0,43-4,35
Peker GMYO2,521,593,57
Penguen Gıda5,530,36-8,68
Petkim5,27-0,76-5,50
Pınar Et ve Un22,90-0,261,66
Pegasus73,10-2,742,05
Pınar Su7,960,63-6,66
Plastikkart17,14-1,05-15,69
Petrokent Turizm880,101,012,99
Pınar Süt22,86-0,610,96
Polisan Holding3,97-0,50-2,77
Politeknik Metal405,003,700,74
Türk Prysmian Kablo13,291,58-8,95
Park Elek.Madencilik5,280,001,70
Prizma Press Matbaacılık5,530,00-0,90
Pergamon Dış Ticaret27,28-5,35-27,75
QNB Finansbank68,000,743,46
QNB Finans Fin. Kir.121,101,493,47
Ral Yatırım Holding4,46-0,45-0,45
Ray Sigorta14,72-0,954,96
Rhea Girişim3,61-0,833,05
Rodrigo Tekstil17,39-9,09-21,16
Royal Halı3,280,004,88
RTA Laboratuvarları30,58-0,98-0,98
Reysaş GMYO5,33-0,192,25
Reysaş Lojistik8,63-0,587,07
Safkar Ege Soğutmacılık11,13-9,07-2,25
Sabancı Holding11,650,77-1,63
Saray Matbaacılık9,570,21-8,36
Sanel Mühendislik3,57-1,12-4,20
Sanifoam Sünger16,00-6,13-15,00
Sanko Pazarlama9,080,663,41
Sarkuysan9,10-0,11-2,86
Sasa Polyester24,38-3,04-17,06
Say Yenilenebilir Enerji8,36-0,841,79
Şeker Fin. Kir.6,902,03-7,25
Sekuro Plastik16,302,21-14,36
Selçuk Ecza Deposu13,89-0,50-1,73
Selçuk Gıda5,050,99-1,39
Serve Film Prodüksiyon16,00-1,310,00
Seyitler Kimya30,00-3,33-16,36
Silverline Endüstri10,29-8,75-16,42
Şişe Cam7,58-3,69-3,56
Şekerbank1,620,62-6,79
Söktaş4,861,034,73
Smartiks Yazılım8,62-0,122,78
Sinpaş GMYO5,03-0,20-16,90
Senkron Güvenlik22,9411,0714,47
Sönmez Pamuklu29,44-2,51-18,48
Sodaş Sodyum Sanayii26,684,05-0,02
Şok Marketler14,031,21-10,05
Sönmez Filament73,45-0,88-4,42
Servet GMYO105,70-0,38-25,83
Sumaş Suni Tahta84,05-9,04-39,02
Taç Tarım Ürünleri13,88-9,08-24,14
Tat Gıda11,16-0,186,27
TAV Havalimanları21,64-1,66-1,57
T.Tuborg18,35-0,82-1,53
Turkcell16,690,54-3,54
Trend GMYO10,205,5923,24
Tek-Art Turizm2,31-1,73-12,55
TGS Dış Ticaret19,222,65-33,87
Türk Hava Yolları12,90-1,550,08
Mondi Tire Kutsan8,10-0,37-6,17
Tekfen Holding18,590,05-11,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,981,29-8,58
Taze Kuru Gıda270,00-8,33-19,89
Trabzon Liman43,18-4,63-25,61
Temapol Polimer Plastik11,37-1,061,14
Tümosan Motor ve Traktör16,44-2,43-14,42
Tofaş Oto. Fab.38,86-2,52-12,71
Turcas Petrol5,07-0,79-4,34
Torunlar GMYO4,06-2,46-3,94
TSKB GMYO5,14-2,7211,87
T.S.K.B.1,86-2,69-4,30
Trabzonspor Sportif2,640,76-7,58
Türk Telekom8,640,46-1,16
Türk Traktör183,70-0,11-0,54
Tuğçelik7,89-0,252,41
Tukaş9,570,311,25
Tüpraş110,000,09-1,82
Türker Proje Gayrimenkul146,40-0,07-22,88
Türkiye Sigorta7,150,42-7,69
Ufuk Yatırım13,99-1,22-4,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,12-0,732,91
Ülker Bisküvi23,64-1,02-2,12
Ulusoy Elektrik50,800,491,08
Ulusoy Un Sanayi11,871,18-3,12
Umpaş Holding3,3010,91-20,91
Uşak Seramik2,381,26-1,68
Utopya Turizm43,96-4,09-11,74
Uzertaş Boya88,00-9,03-35,68
Vakıflar Bankası4,890,20-3,68
Vakıf Fin. Kir.5,00-2,40-14,80
Vakko Tekstil6,411,721,72
Vanet Gıda7,30-1,105,89
Verusaturk Girisim13,09-5,35-0,08
Verusa Holding47,362,62-4,77
Vestel Beyaz Eşya40,100,251,95
Vestel22,02-0,73-4,36
Vakıf Yat. Ort.7,63-1,05-3,54
Vakıf GMYO3,750,00-3,47
Viking Kağıt7,770,0015,83
Yaprak Süt ve Besi Çift.97,40-9,09-25,67
Yataş15,280,79-5,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,410,91-0,23
Yibitaş İnşaat Malzeme17.301,10-2,66-9,83
Yeşil Yatırım Holding165,600,79-42,42
Yeni Gimat GMYO12,910,15-3,72
Yeşil GMYO1,613,73-14,29
Yapı ve Kredi Bank.3,230,31-4,64
Yapı Kredi Koray GMYO4,80-0,63-7,29
Yükselen Çelik5,621,72-6,91
Yonga Mobilya29,22-0,752,67
Yünsa14,560,070,69
Yeşil Yapı2,230,45-17,49
Zorlu Enerji2,97-0,67-6,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Yatırım, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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