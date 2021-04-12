Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.04.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.700,00-0,15-1,97
İş Bankası (C)4,83-0,21-28,89
İş Bankası (Kur.)404.999,900,006,58
İş Fin.Kir.3,10-1,90-19,69
İş Girişim18,48-2,84-2,48
İş GMYO1,84-2,13-27,56
İş Y. Men. Değ.15,33-3,04-7,64
İş Yat. Ort.2,83-3,74-15,85
İşbir Holding7.450,00-3,25171,90
Işık Plastik38,14-4,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,09-3,54-4,39
İttifak Holding2,62-2,9617,49
İz Hayvancılık Tarım17,74-3,59-1,44
İzmir Demir Çelik2,56-3,40-22,65
İzmir Fırça9,43-8,0969,60
Jantsa Jant Sanayi803,30-3,09143,78
Kafein Yazılım28,261,6532,18
Kaplamin26,06-2,69-22,90
Kardemir (A)6,133,553,03
Kardemir (B)6,203,5117,65
Kardemir (D)7,23-1,5025,09
Karel Elektronik27,681,3920,03
Karsan Otomotiv3,77-0,2616,00
Karsu Tekstil15,93-5,7486,32
Kartonsan62,40-1,50-34,09
Katmerciler Ekipman3,990,2529,55
Kent Gıda370,009,144,05
Kerevitaş Gıda6,344,45-3,65
Kervan Gıda18,421,3839,33
Kervansaray Yat. Holding0,66-5,71-47,62
Kiler GMYO2,06-0,96-17,93
Klimasan Klima24,04-5,5041,66
Koç Holding18,90-1,82-10,51
Konfrut Gıda19,681,1316,45
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,90-0,40212,08
Konya Çimento1.012,10-3,67-10,43
Kordsa Teknik Tekstil22,84-1,0446,88
Koza Altın115,30-0,2619,23
Koza Madencilik14,38-1,37-7,17
Körfez GMYO5,92-1,332,07
Kristal Kola2,691,51-31,38
Kron Telekomünikasyon65,55-2,8977,93
Kuştur Kuşadası Turizm240,00-8,6152,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,19-3,10-4,78
Kütahya Porselen52,600,384,26
Lider Faktoring3,04-1,94-10,85
Link Bilgisayar39,06-2,5922,54
Logo Yazılım168,40-1,3534,18
Lokman Hekim Sağlık16,880,6656,99
Lüks Kadife73,951,37155,88
Makina Takım3,64-2,936,74
Marka Yatırım Holding5,25-1,87-18,35
Marmaris Altınyunus202,00-4,9081,82
Marshall269,00-4,07-12,29
Martı GMYO2,23-6,69-18,91
Martı Otel2,00-3,85-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım45,069,96

Mavi Giyim42,46-3,02-18,66
Mazhar Zorlu Holding35,02-1,6811,25
Mega Polietilen7,30-2,14-4,70
Menderes Tekstil2,71-1,81-12,30
Merit Turizm219,00-8,75161,65
Merko Gıda7,685,35-11,11
Metemtur Otelcilik25,703,2116,29
Metro Holding2,02-0,98-2,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,40-1,64-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-2,43-13,73
Migros Ticaret39,023,56-8,83
Milpa4,49-0,88-2,39
Mistral GMYO4,993,315,94
MLP Sağlık21,201,056,69
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,9219,57
Mondi Tire Kutsan6,15-1,91-19,08
Naturel Enerji41,78-0,9517,23
Naturelgaz16,17-2,18

Net Holding4,820,4240,52
Netaş Telekom.26,12-1,21-6,98
Niğbaş Niğde Beton17,38-3,07-66,58
Nuh Çimento56,40-2,6717,43
Nurol GMYO15,34-4,07110,43
Odaş Elektrik3,580,85-8,21
Olmuksan-IP7,68-2,78-35,19
Orge Enerji Elektrik11,71-2,3458,67
Orma Orman Mahsulleri33,508,77127,58
Osmanlı Menkul34,442,3211,31
Ostim Endüstriyel Yat2,60-1,89-5,58
Otokar353,00-0,7316,01
Oyak Çimento7,03-0,71-19,93
Oyak Yat. Ort.8,28-3,5019,14
Oylum Sınai Yatırımlar4,252,66-9,77
Özak GMYO4,850,83-4,90
Özbal Çelik Boru8,33-3,9227,18
Özderici GMYO1,85-2,12-16,67
Özerden Plastik8,10-0,98-10,00
Pamukova Elektrik39,908,7287,15
Panora GMYO7,010,7214,77
Papilon Savunma19,11-2,20-16,04
Park Elek.Madencilik5,660,185,40
Parsan31,48-0,5129,55
Pegasus68,25-1,80-8,51
Peker GMYO1,912,69-26,82
Penguen Gıda4,427,80-12,48
Pera GMYO1,69-1,17-3,52
Pergamon Dış Ticaret24,62-3,8334,32
Petkim6,071,0021,89
Petrokent Turizm2.449,90-2,00170,29
Pınar Et ve Un26,644,4714,43
Pınar Su8,77-0,3418,03
Pınar Süt23,063,87-0,09
Plastikkart13,97-0,50-3,32
Polisan Holding3,08-1,60-19,89
Politeknik Metal324,00-0,31-20,14
Prizma Press Matbaacılık5,270,57-3,83
QNB Finans Fin. Kir.103,20-6,18-17,64
QNB Finansbank50,70-0,49-27,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri19,9110,00

Ral Yatırım Holding3,74-2,60-15,77
Ray Sigorta12,73-2,23-17,61
Reysaş GMYO4,50-2,39-17,43
Reysaş Lojistik6,75-2,46-26,95
Rhea Girişim2,70-4,26-27,42
Rodrigo Tekstil19,70-3,6243,69
Royal Halı3,56-1,393,49
RTA Laboratuvarları31,36-0,443,57
Sabancı Holding8,44-0,71-23,45
Safkar Ege Soğutmacılık9,75-2,79-10,39
Sanel Mühendislik4,600,8834,50
Sanifoam Sünger18,20-1,3633,82
Sanko Pazarlama12,931,2537,70
Saray Matbaacılık7,06-0,56-19,50
Sarkuysan16,03-0,6881,33
Sasa Polyester43,84-0,81116,82
Say Yenilenebilir Enerji36,54-3,79329,38
Sekuro Plastik25,44-4,6582,23
Selçuk Ecza Deposu10,401,76-23,81
Selçuk Gıda4,282,64-14,06
Senkron Güvenlik38,98-4,9348,44
Serve Film Prodüksiyon17,210,007,56
Servet GMYO92,00-2,0817,35
Seyitler Kimya29,00-4,5415,58
Silverline Endüstri6,01-2,12-30,12
Sinpaş GMYO4,210,960,72
Smartiks Yazılım6,93-0,72-21,78
Sodaş Sodyum Sanayii34,10-3,1829,48
Söktaş4,693,08-7,86
Sönmez Filament40,50-10,00-42,31
Sönmez Pamuklu17,85-8,84-25,62
Sumaş Suni Tahta79,002,6054,15
Şeker Fin. Kir.8,73-2,8936,41
Şekerbank1,12-1,75-25,83
Şişe Cam7,290,00-0,27
Şok Marketler Ticaret13,614,617,84
T. Halk Bankası4,621,76-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,000,00-19,51
T.S.K.B.1,360,74-22,13
T.Tuborg17,77-1,28-1,66
Taç Tarım Ürünleri25,004,17137,42
Tat Gıda10,966,41-5,20
TAV Havalimanları19,66-1,99-7,70
Taze Kuru Gıda334,809,9954,79
Tek-Art Turizm1,66-1,78-17,82
Tekfen Holding15,391,58-6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,97-1,72-6,34
Temapol Polimer Plastik15,63-5,1035,91
TGS Dış Ticaret15,00-3,2918,02
Tofaş Oto. Fab.31,66-1,982,42
Torunlar GMYO3,17-0,63-18,72
Trabzon Liman29,58-1,99-7,91
Trabzonspor Sportif2,01-3,37-17,62
Trend GMYO6,84-1,01-45,58
TSKB GMYO5,12-2,85-10,96
Tuğçelik7,52-1,05-6,93
Tukaş8,394,88-13,42
Turcas Petrol4,250,24-12,37
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,979,99

Turkcell15,160,26-5,84
Tümosan Motor ve Traktör21,78-2,5154,80
Tüpraş87,65-1,13-18,84
Türk Hava Yolları11,77-1,42-8,83
Türk İlaç Serum49,74-5,62

Türk Prysmian Kablo10,88-2,77-10,08
Türk Telekom6,61-0,90-20,51
Türk Traktör202,80-2,2719,03
Türker Proje Gayrimenkul148,401,0231,44
Türkiye Sigorta6,001,01-2,88
Ufuk Yatırım19,000,3741,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,88-4,6915,09
Ulusoy Elektrik55,50-1,868,08
Ulusoy Un Sanayi7,994,7257,02
Umpaş Holding2,106,06-19,54
Uşak Seramik2,24-2,18-4,27
Utopya Turizm21,609,98-44,33
Uzertaş Boya42,10-8,44-25,62
Ülker Bisküvi21,741,30-6,05
Vakıf Fin. Kir.24,661,07478,87
Vakıf GMYO2,95-2,32-18,51
Vakıf Yat. Ort.7,69-1,034,48
Vakıflar Bankası3,470,00-26,33
Vakko Tekstil12,33-7,4389,11
Vanet Gıda7,416,16-4,14
Verusa Holding61,30-1,9235,92
Verusaturk Girisim24,96-1,3490,83
Vestel36,26-0,0672,17
Vestel Beyaz Eşya57,40-1,5440,41
Viking Kağıt6,92-3,08-23,11
Yapı Kredi Koray GMYO7,441,7867,19
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,95-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.109,809,9651,66
Yataş17,380,8120,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,67-1,87-16,59
Yeni Gimat GMYO12,50-0,797,83
Yeşil GMYO1,22-3,94-11,59
Yeşil Yapı1,67-4,02-9,24
Yeşil Yatırım Holding96,10-4,850,79
Yibitaş İnşaat Malzeme14.311,10-6,16-8,26
Yonga Mobilya24,04-7,54-19,30
Yükselen Çelik5,011,42-4,24
Yünsa13,39-2,97-3,61
Zorlu Enerji2,10-1,87-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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