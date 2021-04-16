Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.04.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.498,900,00-2,47
İş Bankası (C)4,94-1,79-27,27
İş Bankası (Kur.)328.050,00

-13,67
İş Fin.Kir.3,17-0,31-17,88
İş Girişim17,21-0,86-9,18
İş GMYO1,990,00-21,65
İş Y. Men. Değ.15,231,20-8,24
İş Yat. Ort.2,86-1,72-14,96
İşbir Holding7.449,00-0,68171,86
Işık Plastik34,30-1,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,106,80-3,51
İttifak Holding2,23-4,700,00
İz Hayvancılık Tarım17,310,52-3,83
İzmir Demir Çelik2,48-1,59-25,07
İzmir Fırça7,84-2,0041,01
Jantsa Jant Sanayi734,60-0,98122,94
Kafein Yazılım26,760,0025,16
Kaplamin24,76-1,98-26,75
Kardemir (A)6,33-0,636,39
Kardemir (B)6,38-1,3921,06
Kardemir (D)7,46-1,5829,07
Karel Elektronik27,52-1,4319,34
Karsan Otomotiv3,790,0016,62
Karsu Tekstil13,93-4,7862,92
Kartonsan62,151,22-34,35
Katmerciler Ekipman3,78-0,7922,73
Kent Gıda385,005,488,27
Kerevitaş Gıda5,631,26-14,44
Kervan Gıda17,090,4729,27
Kervansaray Yat. Holding0,62-1,59-50,79
Kiler GMYO1,98-0,50-21,12
Klimasan Klima23,745,1439,89
Koç Holding18,36-0,97-10,23
Konfrut Gıda17,49-0,913,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,70-0,73185,90
Konya Çimento978,000,20-13,45
Kordsa Teknik Tekstil23,403,7250,48
Koza Altın115,300,7019,23
Koza Madencilik14,611,74-5,68
Körfez GMYO5,32-0,19-8,28
Kristal Kola2,65-2,21-32,40
Kron Telekomünikasyon59,953,1062,73
Kuştur Kuşadası Turizm246,60-1,3656,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,262,26-1,74
Kütahya Porselen56,60-0,4412,19
Lider Faktoring2,95-1,01-13,49
Link Bilgisayar38,50-1,0820,78
Logo Yazılım160,30-1,7227,73
Lokman Hekim Sağlık16,87-1,9256,90
Lüks Kadife67,45-8,36133,39
Makina Takım3,601,125,57
Marka Yatırım Holding5,644,44-12,29
Marmaris Altınyunus194,000,6774,62
Marshall261,00-0,95-14,90
Martı GMYO1,96-2,00-28,73
Martı Otel1,900,00-10,80
Matriks Bilgi Dağıtım50,25-0,89

Mavi Giyim43,760,74-16,17
Mazhar Zorlu Holding33,004,764,83
Mega Polietilen7,04-0,85-8,09
Menderes Tekstil2,691,51-12,94
Merit Turizm200,00-4,76138,95
Merko Gıda7,10-0,98-17,82
Metemtur Otelcilik25,18-0,8713,94
Metro Holding2,140,002,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,35-0,42-18,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,06-0,96-11,59
Migros Ticaret37,560,21-12,24
Milpa4,590,44-0,22
Mistral GMYO4,79-0,211,70
MLP Sağlık21,920,7410,32
MMC San. ve Tic. Yat.5,100,0010,87
Mondi Tire Kutsan5,960,34-21,58
Naturel Enerji40,301,4613,08
Naturelgaz12,30-2,46

Net Holding5,583,5362,68
Netaş Telekom.25,421,03-9,47
Niğbaş Niğde Beton15,58-1,77-70,04
Nuh Çimento56,00-0,7116,60
Nurol GMYO15,08-1,11106,86
Odaş Elektrik3,52-4,35-9,74
Olmuksan-IP7,371,24-37,81
Orge Enerji Elektrik11,48-2,3055,56
Orma Orman Mahsulleri30,00-0,60103,80
Osmanlı Menkul32,00-1,173,43
Ostim Endüstriyel Yat2,590,39-5,95
Otokar349,501,1914,86
Oyak Çimento7,11-0,14-19,02
Oyak Yat. Ort.8,00-0,1215,11
Oylum Sınai Yatırımlar4,020,25-14,65
Özak GMYO4,80-0,62-5,88
Özbal Çelik Boru7,46-0,8013,89
Özderici GMYO1,82-0,55-18,02
Özerden Plastik8,30-3,71-7,78
Pamukova Elektrik34,861,0463,51
Panora GMYO6,91-0,5813,13
Papilon Savunma18,360,88-19,33
Park Elek.Madencilik5,331,52-0,74
Parsan31,421,6829,30
Pegasus68,800,58-7,77
Peker GMYO1,80-10,00-31,03
Penguen Gıda3,971,02-21,39
Pera GMYO1,59-1,24-9,23
Pergamon Dış Ticaret24,28-0,9032,47
Petkim6,34-1,0927,31
Petrokent Turizm2.275,00-3,19150,99
Pınar Et ve Un23,86-1,082,49
Pınar Su8,140,379,56
Pınar Süt21,18-0,19-8,23
Plastikkart13,97-0,07-3,32
Polisan Holding3,050,33-20,67
Politeknik Metal313,00-0,63-22,85
Prizma Press Matbaacılık5,05-1,17-7,85
QNB Finans Fin. Kir.100,00-3,66-20,19
QNB Finansbank49,501,19-29,64
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri29,129,97

Ral Yatırım Holding3,700,00-16,67
Ray Sigorta12,63-0,55-18,25
Reysaş GMYO4,47-1,32-17,98
Reysaş Lojistik3,38-4,64-34,67
Rhea Girişim2,34-2,09-37,10
Rodrigo Tekstil19,510,1542,30
Royal Halı3,481,751,16
RTA Laboratuvarları25,56-1,92-15,59
Sabancı Holding8,28-0,12-24,90
Safkar Ege Soğutmacılık9,220,77-15,26
Sanel Mühendislik4,380,0028,07
Sanifoam Sünger17,311,7027,28
Sanko Pazarlama12,44-3,4232,48
Saray Matbaacılık5,22-10,00-40,48
Sarkuysan15,74-1,6278,05
Sasa Polyester45,28-0,09123,94
Say Yenilenebilir Enerji26,72-8,18213,98
Sekuro Plastik21,30-4,0552,58
Selçuk Ecza Deposu11,116,83-18,61
Selçuk Gıda3,79-2,57-23,90
Senkron Güvenlik37,62-2,2943,26
Serve Film Prodüksiyon14,23-9,94-11,06
Servet GMYO93,85-4,7219,71
Seyitler Kimya27,60-0,9310,00
Silverline Endüstri5,810,35-32,44
Sinpaş GMYO4,08-1,45-2,39
Smartiks Yazılım6,50-0,91-26,64
Sodaş Sodyum Sanayii33,44-1,1226,97
Söktaş4,36-0,23-14,34
Sönmez Filament39,709,97-43,45
Sönmez Pamuklu15,40-0,32-35,83
Sumaş Suni Tahta74,00-5,4344,39
Şeker Fin. Kir.8,03-2,0725,47
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam7,37-0,270,82
Şok Marketler Ticaret13,060,463,49
T. Halk Bankası4,41-0,23-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,28-2,68-25,05
T.S.K.B.1,33-0,75-23,85
T.Tuborg17,67-1,28-2,21
Taç Tarım Ürünleri24,941,80136,85
Tat Gıda9,850,51-14,80
TAV Havalimanları19,92-0,70-6,48
Taze Kuru Gıda268,50-9,9924,13
Tek-Art Turizm1,620,62-19,80
Tekfen Holding15,711,62-4,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,99-0,58-6,18
Temapol Polimer Plastik16,062,0339,65
TGS Dış Ticaret14,16-2,0111,41
Tofaş Oto. Fab.30,901,44-0,04
Torunlar GMYO3,70-3,90-5,13
Trabzon Liman29,140,00-9,28
Trabzonspor Sportif1,97-0,51-19,26
Trend GMYO6,44-2,72-48,77
TSKB GMYO4,84-1,63-15,83
Tuğçelik7,462,19-7,67
Tukaş7,77-0,77-19,81
Turcas Petrol4,13-0,48-14,85
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,80-9,09

Turkcell15,060,07-6,46
Tümosan Motor ve Traktör21,521,2252,95
Tüpraş90,501,12-16,20
Türk Hava Yolları11,910,08-7,75
Türk İlaç Serum36,56-8,60

Türk Prysmian Kablo10,400,10-14,05
Türk Telekom6,591,07-20,75
Türk Traktör211,801,9724,32
Türker Proje Gayrimenkul138,00-0,2222,23
Türkiye Sigorta5,760,35-6,77
Ufuk Yatırım17,25-2,5428,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,824,7813,68
Ulusoy Elektrik56,50-0,7910,03
Ulusoy Un Sanayi6,73-2,7532,26
Umpaş Holding1,63-5,78-37,55
Uşak Seramik2,27-0,87-2,99
Utopya Turizm20,008,40-48,45
Uzertaş Boya42,501,82-24,91
Ülker Bisküvi22,00-0,63-4,93
Vakıf Fin. Kir.22,90-2,97437,56
Vakıf GMYO2,941,38-18,78
Vakıf Yat. Ort.7,532,732,31
Vakıflar Bankası3,48-0,85-26,11
Vakko Tekstil14,491,12122,24
Vanet Gıda6,67-1,62-13,71
Verusa Holding58,301,4829,27
Verusaturk Girisim26,165,14100,00
Vestel33,520,1859,16
Vestel Beyaz Eşya55,400,0935,52
Viking Kağıt6,53-1,80-27,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,880,8854,61
Yapı ve Kredi Bank.2,17-1,81-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.108,004,3549,17
Yataş17,171,0018,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,490,87-20,68
Yeni Gimat GMYO12,760,0010,07
Yeşil GMYO1,16-2,52-15,94
Yeşil Yapı1,57-1,26-14,67
Yeşil Yatırım Holding92,40-2,79-3,09
Yibitaş İnşaat Malzeme14.750,003,50-5,45
Yonga Mobilya25,40-1,70-14,73
Yükselen Çelik5,24-0,950,16
Yünsa13,12-0,83-5,55
Zorlu Enerji2,11-1,40-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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