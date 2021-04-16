Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.498,90 0,00 -2,47 İş Bankası (C) 4,94 -1,79 -27,27 İş Bankası (Kur.) 328.050,00 -13,67 İş Fin.Kir. 3,17 -0,31 -17,88 İş Girişim 17,21 -0,86 -9,18 İş GMYO 1,99 0,00 -21,65 İş Y. Men. Değ. 15,23 1,20 -8,24 İş Yat. Ort. 2,86 -1,72 -14,96 İşbir Holding 7.449,00 -0,68 171,86 Işık Plastik 34,30 -1,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 6,80 -3,51 İttifak Holding 2,23 -4,70 0,00 İz Hayvancılık Tarım 17,31 0,52 -3,83 İzmir Demir Çelik 2,48 -1,59 -25,07 İzmir Fırça 7,84 -2,00 41,01 Jantsa Jant Sanayi 734,60 -0,98 122,94 Kafein Yazılım 26,76 0,00 25,16 Kaplamin 24,76 -1,98 -26,75 Kardemir (A) 6,33 -0,63 6,39 Kardemir (B) 6,38 -1,39 21,06 Kardemir (D) 7,46 -1,58 29,07 Karel Elektronik 27,52 -1,43 19,34 Karsan Otomotiv 3,79 0,00 16,62 Karsu Tekstil 13,93 -4,78 62,92 Kartonsan 62,15 1,22 -34,35 Katmerciler Ekipman 3,78 -0,79 22,73 Kent Gıda 385,00 5,48 8,27 Kerevitaş Gıda 5,63 1,26 -14,44 Kervan Gıda 17,09 0,47 29,27 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -1,59 -50,79 Kiler GMYO 1,98 -0,50 -21,12 Klimasan Klima 23,74 5,14 39,89 Koç Holding 18,36 -0,97 -10,23 Konfrut Gıda 17,49 -0,91 3,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,70 -0,73 185,90 Konya Çimento 978,00 0,20 -13,45 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 3,72 50,48 Koza Altın 115,30 0,70 19,23 Koza Madencilik 14,61 1,74 -5,68 Körfez GMYO 5,32 -0,19 -8,28 Kristal Kola 2,65 -2,21 -32,40 Kron Telekomünikasyon 59,95 3,10 62,73 Kuştur Kuşadası Turizm 246,60 -1,36 56,77 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 2,26 -1,74 Kütahya Porselen 56,60 -0,44 12,19 Lider Faktoring 2,95 -1,01 -13,49 Link Bilgisayar 38,50 -1,08 20,78 Logo Yazılım 160,30 -1,72 27,73 Lokman Hekim Sağlık 16,87 -1,92 56,90 Lüks Kadife 67,45 -8,36 133,39 Makina Takım 3,60 1,12 5,57 Marka Yatırım Holding 5,64 4,44 -12,29 Marmaris Altınyunus 194,00 0,67 74,62 Marshall 261,00 -0,95 -14,90 Martı GMYO 1,96 -2,00 -28,73 Martı Otel 1,90 0,00 -10,80 Matriks Bilgi Dağıtım 50,25 -0,89 Mavi Giyim 43,76 0,74 -16,17 Mazhar Zorlu Holding 33,00 4,76 4,83 Mega Polietilen 7,04 -0,85 -8,09 Menderes Tekstil 2,69 1,51 -12,94 Merit Turizm 200,00 -4,76 138,95 Merko Gıda 7,10 -0,98 -17,82 Metemtur Otelcilik 25,18 -0,87 13,94 Metro Holding 2,14 0,00 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 -0,42 -18,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -0,96 -11,59 Migros Ticaret 37,56 0,21 -12,24 Milpa 4,59 0,44 -0,22 Mistral GMYO 4,79 -0,21 1,70 MLP Sağlık 21,92 0,74 10,32 MMC San. ve Tic. Yat. 5,10 0,00 10,87 Mondi Tire Kutsan 5,96 0,34 -21,58 Naturel Enerji 40,30 1,46 13,08 Naturelgaz 12,30 -2,46 Net Holding 5,58 3,53 62,68 Netaş Telekom. 25,42 1,03 -9,47 Niğbaş Niğde Beton 15,58 -1,77 -70,04 Nuh Çimento 56,00 -0,71 16,60 Nurol GMYO 15,08 -1,11 106,86 Odaş Elektrik 3,52 -4,35 -9,74 Olmuksan-IP 7,37 1,24 -37,81 Orge Enerji Elektrik 11,48 -2,30 55,56 Orma Orman Mahsulleri 30,00 -0,60 103,80 Osmanlı Menkul 32,00 -1,17 3,43 Ostim Endüstriyel Yat 2,59 0,39 -5,95 Otokar 349,50 1,19 14,86 Oyak Çimento 7,11 -0,14 -19,02 Oyak Yat. Ort. 8,00 -0,12 15,11 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 0,25 -14,65 Özak GMYO 4,80 -0,62 -5,88 Özbal Çelik Boru 7,46 -0,80 13,89 Özderici GMYO 1,82 -0,55 -18,02 Özerden Plastik 8,30 -3,71 -7,78 Pamukova Elektrik 34,86 1,04 63,51 Panora GMYO 6,91 -0,58 13,13 Papilon Savunma 18,36 0,88 -19,33 Park Elek.Madencilik 5,33 1,52 -0,74 Parsan 31,42 1,68 29,30 Pegasus 68,80 0,58 -7,77 Peker GMYO 1,80 -10,00 -31,03 Penguen Gıda 3,97 1,02 -21,39 Pera GMYO 1,59 -1,24 -9,23 Pergamon Dış Ticaret 24,28 -0,90 32,47 Petkim 6,34 -1,09 27,31 Petrokent Turizm 2.275,00 -3,19 150,99 Pınar Et ve Un 23,86 -1,08 2,49 Pınar Su 8,14 0,37 9,56 Pınar Süt 21,18 -0,19 -8,23 Plastikkart 13,97 -0,07 -3,32 Polisan Holding 3,05 0,33 -20,67 Politeknik Metal 313,00 -0,63 -22,85 Prizma Press Matbaacılık 5,05 -1,17 -7,85 QNB Finans Fin. Kir. 100,00 -3,66 -20,19 QNB Finansbank 49,50 1,19 -29,64 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 29,12 9,97 Ral Yatırım Holding 3,70 0,00 -16,67 Ray Sigorta 12,63 -0,55 -18,25 Reysaş GMYO 4,47 -1,32 -17,98 Reysaş Lojistik 3,38 -4,64 -34,67 Rhea Girişim 2,34 -2,09 -37,10 Rodrigo Tekstil 19,51 0,15 42,30 Royal Halı 3,48 1,75 1,16 RTA Laboratuvarları 25,56 -1,92 -15,59 Sabancı Holding 8,28 -0,12 -24,90 Safkar Ege Soğutmacılık 9,22 0,77 -15,26 Sanel Mühendislik 4,38 0,00 28,07 Sanifoam Sünger 17,31 1,70 27,28 Sanko Pazarlama 12,44 -3,42 32,48 Saray Matbaacılık 5,22 -10,00 -40,48 Sarkuysan 15,74 -1,62 78,05 Sasa Polyester 45,28 -0,09 123,94 Say Yenilenebilir Enerji 26,72 -8,18 213,98 Sekuro Plastik 21,30 -4,05 52,58 Selçuk Ecza Deposu 11,11 6,83 -18,61 Selçuk Gıda 3,79 -2,57 -23,90 Senkron Güvenlik 37,62 -2,29 43,26 Serve Film Prodüksiyon 14,23 -9,94 -11,06 Servet GMYO 93,85 -4,72 19,71 Seyitler Kimya 27,60 -0,93 10,00 Silverline Endüstri 5,81 0,35 -32,44 Sinpaş GMYO 4,08 -1,45 -2,39 Smartiks Yazılım 6,50 -0,91 -26,64 Sodaş Sodyum Sanayii 33,44 -1,12 26,97 Söktaş 4,36 -0,23 -14,34 Sönmez Filament 39,70 9,97 -43,45 Sönmez Pamuklu 15,40 -0,32 -35,83 Sumaş Suni Tahta 74,00 -5,43 44,39 Şeker Fin. Kir. 8,03 -2,07 25,47 Şekerbank 1,14 0,00 -24,50 Şişe Cam 7,37 -0,27 0,82 Şok Marketler Ticaret 13,06 0,46 3,49 T. Halk Bankası 4,41 -0,23 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,28 -2,68 -25,05 T.S.K.B. 1,33 -0,75 -23,85 T.Tuborg 17,67 -1,28 -2,21 Taç Tarım Ürünleri 24,94 1,80 136,85 Tat Gıda 9,85 0,51 -14,80 TAV Havalimanları 19,92 -0,70 -6,48 Taze Kuru Gıda 268,50 -9,99 24,13 Tek-Art Turizm 1,62 0,62 -19,80 Tekfen Holding 15,71 1,62 -4,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,99 -0,58 -6,18 Temapol Polimer Plastik 16,06 2,03 39,65 TGS Dış Ticaret 14,16 -2,01 11,41 Tofaş Oto. Fab. 30,90 1,44 -0,04 Torunlar GMYO 3,70 -3,90 -5,13 Trabzon Liman 29,14 0,00 -9,28 Trabzonspor Sportif 1,97 -0,51 -19,26 Trend GMYO 6,44 -2,72 -48,77 TSKB GMYO 4,84 -1,63 -15,83 Tuğçelik 7,46 2,19 -7,67 Tukaş 7,77 -0,77 -19,81 Turcas Petrol 4,13 -0,48 -14,85 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,80 -9,09 Turkcell 15,06 0,07 -6,46 Tümosan Motor ve Traktör 21,52 1,22 52,95 Tüpraş 90,50 1,12 -16,20 Türk Hava Yolları 11,91 0,08 -7,75 Türk İlaç Serum 36,56 -8,60 Türk Prysmian Kablo 10,40 0,10 -14,05 Türk Telekom 6,59 1,07 -20,75 Türk Traktör 211,80 1,97 24,32 Türker Proje Gayrimenkul 138,00 -0,22 22,23 Türkiye Sigorta 5,76 0,35 -6,77 Ufuk Yatırım 17,25 -2,54 28,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,82 4,78 13,68 Ulusoy Elektrik 56,50 -0,79 10,03 Ulusoy Un Sanayi 6,73 -2,75 32,26 Umpaş Holding 1,63 -5,78 -37,55 Uşak Seramik 2,27 -0,87 -2,99 Utopya Turizm 20,00 8,40 -48,45 Uzertaş Boya 42,50 1,82 -24,91 Ülker Bisküvi 22,00 -0,63 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 22,90 -2,97 437,56 Vakıf GMYO 2,94 1,38 -18,78 Vakıf Yat. Ort. 7,53 2,73 2,31 Vakıflar Bankası 3,48 -0,85 -26,11 Vakko Tekstil 14,49 1,12 122,24 Vanet Gıda 6,67 -1,62 -13,71 Verusa Holding 58,30 1,48 29,27 Verusaturk Girisim 26,16 5,14 100,00 Vestel 33,52 0,18 59,16 Vestel Beyaz Eşya 55,40 0,09 35,52 Viking Kağıt 6,53 -1,80 -27,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,88 0,88 54,61 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 -1,81 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 108,00 4,35 49,17 Yataş 17,17 1,00 18,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,49 0,87 -20,68 Yeni Gimat GMYO 12,76 0,00 10,07 Yeşil GMYO 1,16 -2,52 -15,94 Yeşil Yapı 1,57 -1,26 -14,67 Yeşil Yatırım Holding 92,40 -2,79 -3,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.750,00 3,50 -5,45 Yonga Mobilya 25,40 -1,70 -14,73 Yükselen Çelik 5,24 -0,95 0,16 Yünsa 13,12 -0,83 -5,55 Zorlu Enerji 2,11 -1,40 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı

Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti

İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış

Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi

Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi