Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.498,90
|0,00
|-2,47
|İş Bankası (C)
|4,94
|-1,79
|-27,27
|İş Bankası (Kur.)
|328.050,00
|-13,67
|İş Fin.Kir.
|3,17
|-0,31
|-17,88
|İş Girişim
|17,21
|-0,86
|-9,18
|İş GMYO
|1,99
|0,00
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|15,23
|1,20
|-8,24
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-1,72
|-14,96
|İşbir Holding
|7.449,00
|-0,68
|171,86
|Işık Plastik
|34,30
|-1,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|6,80
|-3,51
|İttifak Holding
|2,23
|-4,70
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|17,31
|0,52
|-3,83
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|-1,59
|-25,07
|İzmir Fırça
|7,84
|-2,00
|41,01
|Jantsa Jant Sanayi
|734,60
|-0,98
|122,94
|Kafein Yazılım
|26,76
|0,00
|25,16
|Kaplamin
|24,76
|-1,98
|-26,75
|Kardemir (A)
|6,33
|-0,63
|6,39
|Kardemir (B)
|6,38
|-1,39
|21,06
|Kardemir (D)
|7,46
|-1,58
|29,07
|Karel Elektronik
|27,52
|-1,43
|19,34
|Karsan Otomotiv
|3,79
|0,00
|16,62
|Karsu Tekstil
|13,93
|-4,78
|62,92
|Kartonsan
|62,15
|1,22
|-34,35
|Katmerciler Ekipman
|3,78
|-0,79
|22,73
|Kent Gıda
|385,00
|5,48
|8,27
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|1,26
|-14,44
|Kervan Gıda
|17,09
|0,47
|29,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-1,59
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,98
|-0,50
|-21,12
|Klimasan Klima
|23,74
|5,14
|39,89
|Koç Holding
|18,36
|-0,97
|-10,23
|Konfrut Gıda
|17,49
|-0,91
|3,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,70
|-0,73
|185,90
|Konya Çimento
|978,00
|0,20
|-13,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|3,72
|50,48
|Koza Altın
|115,30
|0,70
|19,23
|Koza Madencilik
|14,61
|1,74
|-5,68
|Körfez GMYO
|5,32
|-0,19
|-8,28
|Kristal Kola
|2,65
|-2,21
|-32,40
|Kron Telekomünikasyon
|59,95
|3,10
|62,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|246,60
|-1,36
|56,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|2,26
|-1,74
|Kütahya Porselen
|56,60
|-0,44
|12,19
|Lider Faktoring
|2,95
|-1,01
|-13,49
|Link Bilgisayar
|38,50
|-1,08
|20,78
|Logo Yazılım
|160,30
|-1,72
|27,73
|Lokman Hekim Sağlık
|16,87
|-1,92
|56,90
|Lüks Kadife
|67,45
|-8,36
|133,39
|Makina Takım
|3,60
|1,12
|5,57
|Marka Yatırım Holding
|5,64
|4,44
|-12,29
|Marmaris Altınyunus
|194,00
|0,67
|74,62
|Marshall
|261,00
|-0,95
|-14,90
|Martı GMYO
|1,96
|-2,00
|-28,73
|Martı Otel
|1,90
|0,00
|-10,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|50,25
|-0,89
|Mavi Giyim
|43,76
|0,74
|-16,17
|Mazhar Zorlu Holding
|33,00
|4,76
|4,83
|Mega Polietilen
|7,04
|-0,85
|-8,09
|Menderes Tekstil
|2,69
|1,51
|-12,94
|Merit Turizm
|200,00
|-4,76
|138,95
|Merko Gıda
|7,10
|-0,98
|-17,82
|Metemtur Otelcilik
|25,18
|-0,87
|13,94
|Metro Holding
|2,14
|0,00
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|-0,42
|-18,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|-0,96
|-11,59
|Migros Ticaret
|37,56
|0,21
|-12,24
|Milpa
|4,59
|0,44
|-0,22
|Mistral GMYO
|4,79
|-0,21
|1,70
|MLP Sağlık
|21,92
|0,74
|10,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,10
|0,00
|10,87
|Mondi Tire Kutsan
|5,96
|0,34
|-21,58
|Naturel Enerji
|40,30
|1,46
|13,08
|Naturelgaz
|12,30
|-2,46
|Net Holding
|5,58
|3,53
|62,68
|Netaş Telekom.
|25,42
|1,03
|-9,47
|Niğbaş Niğde Beton
|15,58
|-1,77
|-70,04
|Nuh Çimento
|56,00
|-0,71
|16,60
|Nurol GMYO
|15,08
|-1,11
|106,86
|Odaş Elektrik
|3,52
|-4,35
|-9,74
|Olmuksan-IP
|7,37
|1,24
|-37,81
|Orge Enerji Elektrik
|11,48
|-2,30
|55,56
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|-0,60
|103,80
|Osmanlı Menkul
|32,00
|-1,17
|3,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,59
|0,39
|-5,95
|Otokar
|349,50
|1,19
|14,86
|Oyak Çimento
|7,11
|-0,14
|-19,02
|Oyak Yat. Ort.
|8,00
|-0,12
|15,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|0,25
|-14,65
|Özak GMYO
|4,80
|-0,62
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|7,46
|-0,80
|13,89
|Özderici GMYO
|1,82
|-0,55
|-18,02
|Özerden Plastik
|8,30
|-3,71
|-7,78
|Pamukova Elektrik
|34,86
|1,04
|63,51
|Panora GMYO
|6,91
|-0,58
|13,13
|Papilon Savunma
|18,36
|0,88
|-19,33
|Park Elek.Madencilik
|5,33
|1,52
|-0,74
|Parsan
|31,42
|1,68
|29,30
|Pegasus
|68,80
|0,58
|-7,77
|Peker GMYO
|1,80
|-10,00
|-31,03
|Penguen Gıda
|3,97
|1,02
|-21,39
|Pera GMYO
|1,59
|-1,24
|-9,23
|Pergamon Dış Ticaret
|24,28
|-0,90
|32,47
|Petkim
|6,34
|-1,09
|27,31
|Petrokent Turizm
|2.275,00
|-3,19
|150,99
|Pınar Et ve Un
|23,86
|-1,08
|2,49
|Pınar Su
|8,14
|0,37
|9,56
|Pınar Süt
|21,18
|-0,19
|-8,23
|Plastikkart
|13,97
|-0,07
|-3,32
|Polisan Holding
|3,05
|0,33
|-20,67
|Politeknik Metal
|313,00
|-0,63
|-22,85
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|-1,17
|-7,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|-3,66
|-20,19
|QNB Finansbank
|49,50
|1,19
|-29,64
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|29,12
|9,97
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|0,00
|-16,67
|Ray Sigorta
|12,63
|-0,55
|-18,25
|Reysaş GMYO
|4,47
|-1,32
|-17,98
|Reysaş Lojistik
|3,38
|-4,64
|-34,67
|Rhea Girişim
|2,34
|-2,09
|-37,10
|Rodrigo Tekstil
|19,51
|0,15
|42,30
|Royal Halı
|3,48
|1,75
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|25,56
|-1,92
|-15,59
|Sabancı Holding
|8,28
|-0,12
|-24,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,22
|0,77
|-15,26
|Sanel Mühendislik
|4,38
|0,00
|28,07
|Sanifoam Sünger
|17,31
|1,70
|27,28
|Sanko Pazarlama
|12,44
|-3,42
|32,48
|Saray Matbaacılık
|5,22
|-10,00
|-40,48
|Sarkuysan
|15,74
|-1,62
|78,05
|Sasa Polyester
|45,28
|-0,09
|123,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,72
|-8,18
|213,98
|Sekuro Plastik
|21,30
|-4,05
|52,58
|Selçuk Ecza Deposu
|11,11
|6,83
|-18,61
|Selçuk Gıda
|3,79
|-2,57
|-23,90
|Senkron Güvenlik
|37,62
|-2,29
|43,26
|Serve Film Prodüksiyon
|14,23
|-9,94
|-11,06
|Servet GMYO
|93,85
|-4,72
|19,71
|Seyitler Kimya
|27,60
|-0,93
|10,00
|Silverline Endüstri
|5,81
|0,35
|-32,44
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-1,45
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|6,50
|-0,91
|-26,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,44
|-1,12
|26,97
|Söktaş
|4,36
|-0,23
|-14,34
|Sönmez Filament
|39,70
|9,97
|-43,45
|Sönmez Pamuklu
|15,40
|-0,32
|-35,83
|Sumaş Suni Tahta
|74,00
|-5,43
|44,39
|Şeker Fin. Kir.
|8,03
|-2,07
|25,47
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|7,37
|-0,27
|0,82
|Şok Marketler Ticaret
|13,06
|0,46
|3,49
|T. Halk Bankası
|4,41
|-0,23
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,28
|-2,68
|-25,05
|T.S.K.B.
|1,33
|-0,75
|-23,85
|T.Tuborg
|17,67
|-1,28
|-2,21
|Taç Tarım Ürünleri
|24,94
|1,80
|136,85
|Tat Gıda
|9,85
|0,51
|-14,80
|TAV Havalimanları
|19,92
|-0,70
|-6,48
|Taze Kuru Gıda
|268,50
|-9,99
|24,13
|Tek-Art Turizm
|1,62
|0,62
|-19,80
|Tekfen Holding
|15,71
|1,62
|-4,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,99
|-0,58
|-6,18
|Temapol Polimer Plastik
|16,06
|2,03
|39,65
|TGS Dış Ticaret
|14,16
|-2,01
|11,41
|Tofaş Oto. Fab.
|30,90
|1,44
|-0,04
|Torunlar GMYO
|3,70
|-3,90
|-5,13
|Trabzon Liman
|29,14
|0,00
|-9,28
|Trabzonspor Sportif
|1,97
|-0,51
|-19,26
|Trend GMYO
|6,44
|-2,72
|-48,77
|TSKB GMYO
|4,84
|-1,63
|-15,83
|Tuğçelik
|7,46
|2,19
|-7,67
|Tukaş
|7,77
|-0,77
|-19,81
|Turcas Petrol
|4,13
|-0,48
|-14,85
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|15,80
|-9,09
|Turkcell
|15,06
|0,07
|-6,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,52
|1,22
|52,95
|Tüpraş
|90,50
|1,12
|-16,20
|Türk Hava Yolları
|11,91
|0,08
|-7,75
|Türk İlaç Serum
|36,56
|-8,60
|Türk Prysmian Kablo
|10,40
|0,10
|-14,05
|Türk Telekom
|6,59
|1,07
|-20,75
|Türk Traktör
|211,80
|1,97
|24,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,00
|-0,22
|22,23
|Türkiye Sigorta
|5,76
|0,35
|-6,77
|Ufuk Yatırım
|17,25
|-2,54
|28,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,82
|4,78
|13,68
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|-0,79
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|6,73
|-2,75
|32,26
|Umpaş Holding
|1,63
|-5,78
|-37,55
|Uşak Seramik
|2,27
|-0,87
|-2,99
|Utopya Turizm
|20,00
|8,40
|-48,45
|Uzertaş Boya
|42,50
|1,82
|-24,91
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,63
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|22,90
|-2,97
|437,56
|Vakıf GMYO
|2,94
|1,38
|-18,78
|Vakıf Yat. Ort.
|7,53
|2,73
|2,31
|Vakıflar Bankası
|3,48
|-0,85
|-26,11
|Vakko Tekstil
|14,49
|1,12
|122,24
|Vanet Gıda
|6,67
|-1,62
|-13,71
|Verusa Holding
|58,30
|1,48
|29,27
|Verusaturk Girisim
|26,16
|5,14
|100,00
|Vestel
|33,52
|0,18
|59,16
|Vestel Beyaz Eşya
|55,40
|0,09
|35,52
|Viking Kağıt
|6,53
|-1,80
|-27,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,88
|0,88
|54,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|-1,81
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|108,00
|4,35
|49,17
|Yataş
|17,17
|1,00
|18,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,49
|0,87
|-20,68
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|0,00
|10,07
|Yeşil GMYO
|1,16
|-2,52
|-15,94
|Yeşil Yapı
|1,57
|-1,26
|-14,67
|Yeşil Yatırım Holding
|92,40
|-2,79
|-3,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.750,00
|3,50
|-5,45
|Yonga Mobilya
|25,40
|-1,70
|-14,73
|Yükselen Çelik
|5,24
|-0,95
|0,16
|Yünsa
|13,12
|-0,83
|-5,55
|Zorlu Enerji
|2,11
|-1,40
|-23,83
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi