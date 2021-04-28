Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.900,00
|2,31
|-1,48
|İş Bankası (C)
|4,87
|0,83
|-28,31
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,68
|-21,76
|İş Girişim
|17,34
|4,02
|-8,50
|İş GMYO
|1,86
|1,64
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,06
|-2,14
|-9,26
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-0,35
|-15,26
|İşbir Holding
|7.650,00
|2,32
|179,20
|Işık Plastik
|29,34
|-3,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-2,02
|-14,91
|İttifak Holding
|1,79
|-1,10
|-19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|18,05
|-4,85
|0,28
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|0,00
|-33,22
|İzmir Fırça
|9,43
|1,95
|69,60
|Jantsa Jant Sanayi
|716,00
|0,49
|117,29
|Kafein Yazılım
|24,84
|-1,43
|16,40
|Kaplamin
|25,18
|1,78
|-25,50
|Kardemir (A)
|6,14
|1,49
|3,19
|Kardemir (B)
|6,22
|0,81
|18,03
|Kardemir (D)
|7,24
|1,83
|25,26
|Karel Elektronik
|28,00
|-0,36
|21,42
|Karsan Otomotiv
|3,46
|1,76
|6,46
|Karsu Tekstil
|13,50
|-3,02
|57,89
|Kartonsan
|49,84
|-1,11
|-47,36
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|-0,89
|8,77
|Kent Gıda
|335,40
|-6,78
|-5,68
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-4,36
|-19,91
|Kervan Gıda
|16,14
|-2,54
|22,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|-9,88
|-42,06
|Kiler GMYO
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Klimasan Klima
|22,34
|1,18
|31,64
|Koç Holding
|18,36
|0,49
|-10,23
|Konfrut Gıda
|16,05
|-5,03
|-5,03
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,15
|2,87
|187,80
|Konya Çimento
|877,70
|-0,90
|-22,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,18
|-1,51
|42,64
|Koza Altın
|108,50
|-1,63
|12,20
|Koza Madencilik
|13,49
|-2,03
|-12,91
|Körfez GMYO
|5,01
|-0,99
|-13,62
|Kristal Kola
|2,23
|-5,91
|-43,11
|Kron Telekomünikasyon
|55,40
|-1,07
|50,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|9,18
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|0,00
|-6,09
|Kütahya Porselen
|50,55
|1,00
|0,20
|Lider Faktoring
|2,94
|-1,67
|-13,78
|Link Bilgisayar
|35,30
|-1,40
|10,75
|Logo Yazılım
|156,50
|0,97
|25,64
|Lokman Hekim Sağlık
|16,06
|-2,07
|49,36
|Lüks Kadife
|63,50
|9,96
|119,72
|Makina Takım
|3,18
|-0,63
|-6,74
|Marka Yatırım Holding
|5,22
|-0,95
|-18,82
|Marmaris Altınyunus
|212,20
|-0,33
|91,00
|Marshall
|243,00
|1,67
|-20,77
|Martı GMYO
|1,73
|-2,81
|-37,09
|Martı Otel
|1,94
|-2,51
|-8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,78
|-4,11
|Mavi Giyim
|42,72
|-1,02
|-18,16
|Mazhar Zorlu Holding
|31,98
|0,76
|1,59
|Mega Polietilen
|6,34
|-2,76
|-17,23
|Menderes Tekstil
|2,35
|1,29
|-23,95
|Merit Turizm
|224,00
|9,97
|167,62
|Merko Gıda
|6,61
|-3,22
|-23,50
|Metemtur Yatırım
|27,70
|8,63
|25,34
|Metro Holding
|1,88
|-1,05
|-9,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|-1,36
|-24,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|3,98
|-10,30
|Migros Ticaret
|36,44
|-2,20
|-14,86
|Milpa
|4,06
|-3,10
|-11,74
|Mistral GMYO
|4,77
|0,00
|1,27
|MLP Sağlık
|22,70
|-0,70
|14,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,51
|9,96
|63,26
|Mondi Tire Kutsan
|5,50
|-0,72
|-27,63
|Naturel Enerji
|36,90
|-0,43
|3,92
|Naturelgaz
|10,20
|-3,77
|Net Holding
|5,74
|3,99
|67,35
|Netaş Telekom.
|23,90
|-1,24
|-14,89
|Niğbaş Niğde Beton
|15,95
|-5,40
|-69,33
|Nuh Çimento
|53,65
|1,23
|11,71
|Nurol GMYO
|13,34
|1,21
|82,99
|Odaş Elektrik
|2,46
|1,65
|-36,92
|Olmuksan-IP
|7,43
|-0,67
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|10,99
|-2,31
|48,92
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|-3,03
|117,39
|Osmanlı Menkul
|27,36
|-0,87
|-11,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|-2,21
|-19,75
|Otokar
|329,40
|1,98
|8,25
|Oyak Çimento
|6,89
|-0,58
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,88
|-1,25
|13,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,64
|-2,93
|-22,72
|Özak GMYO
|4,47
|-0,89
|-12,35
|Özbal Çelik Boru
|6,92
|-1,14
|5,65
|Özderici GMYO
|1,52
|-0,65
|-31,53
|Özerden Plastik
|8,03
|2,95
|-10,78
|Pamukova Elektrik
|30,50
|0,53
|43,06
|Panora GMYO
|6,25
|-0,95
|2,33
|Papilon Savunma
|16,73
|-0,65
|-26,49
|Park Elek.Madencilik
|5,02
|-1,38
|-6,52
|Parsan
|29,24
|1,88
|20,33
|Pegasus
|69,20
|0,87
|-7,24
|Peker GMYO
|1,22
|-0,81
|-53,26
|Penguen Gıda
|3,64
|-7,14
|-27,92
|Pera GMYO
|1,34
|-1,47
|-23,50
|Pergamon Dış Ticaret
|24,30
|-1,14
|32,58
|Petkim
|6,44
|-1,23
|29,32
|Petrokent Turizm
|2.619,90
|8,21
|189,04
|Pınar Et ve Un
|24,84
|-4,39
|6,70
|Pınar Su
|8,05
|-3,94
|8,34
|Pınar Süt
|20,16
|-1,66
|-12,65
|Plastikkart
|13,65
|2,63
|-5,54
|Polisan Holding
|2,90
|1,40
|-24,57
|Politeknik Metal
|305,00
|-1,61
|-24,83
|Prizma Press Matbaacılık
|5,12
|-2,48
|-6,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,00
|4,05
|-17,00
|QNB Finansbank
|49,50
|8,55
|-29,64
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|21,38
|-3,87
|Ral Yatırım Holding
|3,49
|4,80
|-21,40
|Ray Sigorta
|12,14
|-1,38
|-21,42
|Reysaş GMYO
|4,65
|3,79
|-14,68
|Reysaş Lojistik
|3,89
|9,89
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,21
|0,91
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,35
|2,06
|26,55
|Royal Halı
|3,40
|0,00
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|-1,23
|-20,74
|Sabancı Holding
|8,07
|-0,37
|-26,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,43
|-3,21
|-22,52
|Sanel Mühendislik
|3,99
|-1,72
|16,67
|Sanifoam Sünger
|16,35
|1,68
|20,22
|Sanko Pazarlama
|11,34
|-3,74
|20,77
|Saray Matbaacılık
|3,95
|-0,75
|-54,96
|Sarkuysan
|14,80
|-0,87
|67,42
|Sasa Polyester
|36,24
|-1,20
|141,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,70
|-4,48
|225,50
|Sekuro Plastik
|28,78
|4,58
|106,16
|Selçuk Ecza Deposu
|9,93
|-1,78
|-26,07
|Selçuk Gıda
|3,61
|-5,00
|-27,51
|Senkron Güvenlik
|32,32
|0,06
|23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|0,32
|-0,62
|Servet GMYO
|89,45
|-1,00
|14,09
|Seyitler Kimya
|25,20
|9,95
|0,43
|Silverline Endüstri
|5,37
|-2,01
|-37,56
|Sinpaş GMYO
|4,05
|0,50
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|6,11
|-3,02
|-31,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,90
|6,17
|9,74
|Söktaş
|4,10
|-1,91
|-19,45
|Sönmez Filament
|34,50
|5,57
|-50,85
|Sönmez Pamuklu
|17,00
|-0,06
|-29,17
|Sumaş Suni Tahta
|65,50
|-9,15
|27,80
|Şeker Fin. Kir.
|7,25
|-0,55
|13,28
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,34
|-0,27
|0,41
|Şok Marketler Ticaret
|12,22
|-1,61
|-3,17
|T. Halk Bankası
|4,21
|0,72
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,14
|-1,69
|-28,72
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|17,00
|0,00
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,00
|127,92
|Tat Gıda
|9,67
|-2,91
|-16,36
|TAV Havalimanları
|20,22
|2,12
|-5,07
|Taze Kuru Gıda
|287,10
|10,00
|32,73
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|-24,75
|Tekfen Holding
|16,30
|-0,06
|-0,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,90
|-2,28
|-20,32
|Temapol Polimer Plastik
|13,86
|-3,08
|20,52
|TGS Dış Ticaret
|12,48
|-1,89
|-1,81
|Tofaş Oto. Fab.
|30,44
|0,66
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,55
|0,57
|-8,97
|Trabzon Liman
|27,72
|-1,70
|-13,70
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|0,53
|-22,95
|Trend GMYO
|6,19
|-2,06
|-50,76
|TSKB GMYO
|4,32
|-1,37
|-24,87
|Tuğçelik
|7,78
|0,26
|-3,71
|Tukaş
|7,25
|-2,68
|-25,18
|Turcas Petrol
|3,63
|-1,36
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,07
|-2,89
|Turkcell
|15,35
|0,66
|-4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,38
|2,41
|44,85
|Tüpraş
|86,70
|0,23
|-19,72
|Türk Hava Yolları
|11,90
|-0,25
|-7,82
|Türk İlaç Serum
|39,80
|-7,36
|Türk Prysmian Kablo
|9,44
|-0,84
|-21,98
|Türk Telekom
|6,40
|-0,47
|-23,03
|Türk Traktör
|215,30
|2,33
|26,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,00
|-0,76
|15,15
|Türkiye Sigorta
|5,54
|-1,42
|-10,33
|Ufuk Yatırım
|19,03
|10,00
|42,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,16
|-3,01
|21,70
|Ulusoy Elektrik
|55,85
|-1,33
|8,76
|Ulusoy Un Sanayi
|6,11
|-2,55
|20,07
|Umpaş Holding
|1,70
|8,28
|-34,87
|Uşak Seramik
|2,61
|1,16
|11,54
|Utopya Turizm
|24,50
|2,94
|-36,86
|Uzertaş Boya
|45,64
|9,98
|-19,36
|Ülker Bisküvi
|21,82
|0,28
|-5,70
|Vakıf Fin. Kir.
|27,10
|3,99
|536,15
|Vakıf GMYO
|2,67
|1,83
|-19,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,04
|6,99
|-4,35
|Vakıflar Bankası
|3,42
|0,00
|-27,39
|Vakko Tekstil
|12,95
|0,78
|106,66
|Vanet Gıda
|6,43
|-3,89
|-16,82
|Verusa Holding
|55,10
|1,75
|22,17
|Verusaturk Girisim
|28,68
|0,28
|119,27
|Vestel
|30,40
|-4,82
|44,35
|Vestel Beyaz Eşya
|52,25
|-2,70
|27,81
|Viking Kağıt
|6,55
|-2,96
|-27,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,90
|-2,48
|32,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,96
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|88,75
|-3,11
|22,61
|Yataş
|15,99
|-1,60
|10,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,89
|-1,03
|-34,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|0,00
|9,90
|Yeşil GMYO
|1,14
|1,79
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,44
|2,13
|-21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|79,90
|1,78
|-16,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.109,90
|-9,55
|Yonga Mobilya
|24,18
|-7,00
|-18,83
|Yükselen Çelik
|5,63
|3,87
|7,61
|Yünsa
|11,89
|0,34
|-14,41
|Zorlu Enerji
|2,03
|-0,49
|-26,71
(Son)
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