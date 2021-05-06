Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.900,10
|0,03
|-8,89
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,20
|-26,98
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|0,00
|-16,32
|İş Girişim
|15,91
|-1,30
|-16,04
|İş GMYO
|1,87
|0,54
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|17,12
|3,07
|3,15
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,00
|-14,96
|İşbir Holding
|7.840,00
|1,82
|186,38
|Işık Plastik
|30,50
|-1,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|-1,92
|-10,53
|İttifak Holding
|1,96
|1,03
|-12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|17,27
|-0,29
|-4,06
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|0,46
|-33,53
|İzmir Fırça
|8,26
|-3,39
|48,56
|Jantsa Jant Sanayi
|692,30
|-3,17
|110,10
|Kafein Yazılım
|28,04
|0,21
|31,40
|Kaplamin
|23,36
|1,48
|-30,89
|Kardemir (A)
|7,26
|10,00
|22,02
|Kardemir (B)
|7,40
|9,79
|40,42
|Kardemir (D)
|8,40
|8,95
|45,33
|Karel Elektronik
|31,42
|-1,94
|36,25
|Karsan Otomotiv
|3,71
|-1,07
|14,15
|Karsu Tekstil
|10,14
|-3,15
|18,60
|Kartonsan
|61,70
|3,87
|-34,83
|Katmerciler Ekipman
|3,67
|1,94
|19,16
|Kent Gıda
|325,00
|-1,52
|-8,61
|Kerevitaş Gıda
|5,30
|-0,38
|-19,45
|Kervan Gıda
|16,72
|-2,28
|26,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|1,45
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,84
|0,00
|-26,69
|Klimasan Klima
|24,28
|2,27
|43,08
|Koç Holding
|18,61
|-0,16
|-9,01
|Konfrut Gıda
|16,29
|-1,87
|-3,61
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,95
|6,48
|212,29
|Konya Çimento
|930,60
|-0,26
|-17,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,20
|-1,78
|49,20
|Koza Altın
|118,40
|0,85
|22,44
|Koza Madencilik
|14,07
|0,07
|-9,17
|Körfez GMYO
|5,17
|-0,96
|-10,86
|Kristal Kola
|2,23
|-0,89
|-43,11
|Kron Telekomünikasyon
|55,30
|-1,60
|50,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,20
|9,98
|108,01
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|1,79
|-0,87
|Kütahya Porselen
|52,50
|0,38
|4,06
|Lider Faktoring
|2,75
|-0,72
|-19,35
|Link Bilgisayar
|37,08
|-2,16
|16,33
|Logo Yazılım
|163,50
|-2,27
|31,26
|Lokman Hekim Sağlık
|16,63
|0,60
|54,66
|Lüks Kadife
|61,55
|-0,97
|112,98
|Makina Takım
|3,31
|-0,30
|-2,93
|Marka Yatırım Holding
|5,22
|-0,57
|-18,82
|Marmaris Altınyunus
|216,80
|-1,90
|95,14
|Marshall
|303,90
|6,63
|-0,91
|Martı GMYO
|1,64
|-2,38
|-40,36
|Martı Otel
|2,17
|-1,81
|1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,92
|-3,13
|Mavi Giyim
|45,96
|-0,73
|-11,95
|Mazhar Zorlu Holding
|30,50
|-1,49
|-3,11
|Mega Polietilen
|6,75
|-0,59
|-11,88
|Menderes Tekstil
|2,56
|0,00
|-17,15
|Merit Turizm
|300,00
|7,10
|258,42
|Merko Gıda
|5,75
|-0,86
|-33,45
|Metemtur Yatırım
|28,44
|-0,28
|28,69
|Metro Holding
|1,95
|0,52
|-6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,58
|4,88
|-10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-0,49
|-12,88
|Migros Ticaret
|37,30
|-0,64
|-12,85
|Milpa
|4,09
|0,00
|-11,09
|Mistral GMYO
|5,05
|-3,26
|7,22
|MLP Sağlık
|24,20
|-0,66
|21,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|3,02
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|3,29
|-9,21
|Naturel Enerji
|36,34
|-1,62
|2,34
|Naturelgaz
|9,73
|-2,80
|Net Holding
|5,93
|0,85
|72,89
|Netaş Telekom.
|24,74
|-1,51
|-11,89
|Niğbaş Niğde Beton
|13,57
|-1,45
|-73,90
|Nuh Çimento
|54,90
|-0,99
|14,31
|Nurol GMYO
|13,69
|0,81
|87,79
|Odaş Elektrik
|2,48
|0,00
|-36,41
|Olmuksan-IP
|7,47
|-0,13
|-36,96
|Orge Enerji Elektrik
|10,78
|1,41
|46,07
|Orma Orman Mahsulleri
|35,00
|-2,23
|137,77
|Osmanlı Menkul
|29,30
|6,01
|-5,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-1,73
|-17,57
|Otokar
|341,00
|-0,41
|12,07
|Oyak Çimento
|7,10
|-0,56
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|7,96
|-0,75
|14,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,09
|-0,49
|-13,16
|Özak GMYO
|4,50
|0,45
|-11,76
|Özbal Çelik Boru
|7,65
|-0,91
|16,79
|Özderici GMYO
|1,62
|0,62
|-27,03
|Özerden Plastik
|8,12
|-4,25
|-9,78
|Pamukova Elektrik
|29,70
|3,48
|39,31
|Panora GMYO
|6,18
|0,16
|1,18
|Papilon Savunma
|18,11
|0,39
|-20,43
|Park Elek.Madencilik
|5,47
|-0,36
|1,86
|Parsan
|30,24
|-0,40
|24,44
|Pegasus
|80,25
|1,07
|7,57
|Peker GMYO
|1,27
|-1,55
|-51,34
|Penguen Gıda
|3,43
|-1,15
|-32,08
|Pera GMYO
|1,41
|0,71
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,00
|-0,32
|36,40
|Petkim
|6,85
|1,63
|37,55
|Petrokent Turizm
|2.404,80
|0,03
|165,31
|Pınar Et ve Un
|21,40
|-0,74
|-2,21
|Pınar Su
|7,52
|-0,40
|1,21
|Pınar Süt
|19,61
|-0,56
|-13,04
|Plastikkart
|14,48
|0,49
|0,21
|Polisan Holding
|3,12
|1,30
|-18,85
|Politeknik Metal
|307,80
|0,00
|-24,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,22
|0,19
|-4,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,25
|0,05
|-23,18
|QNB Finansbank
|44,18
|-9,87
|-37,20
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,76
|-0,96
|Ral Yatırım Holding
|3,50
|0,57
|-21,17
|Ray Sigorta
|11,80
|-0,84
|-23,62
|Reysaş GMYO
|4,07
|-3,33
|-25,32
|Reysaş Lojistik
|3,80
|-0,78
|-26,56
|Rhea Girişim
|2,57
|4,47
|-30,91
|Rodrigo Tekstil
|17,30
|-4,84
|26,19
|Royal Halı
|3,62
|1,12
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|23,70
|-0,50
|-21,73
|Sabancı Holding
|8,46
|1,32
|-23,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,74
|-1,13
|-19,67
|Sanel Mühendislik
|3,97
|-0,75
|16,08
|Sanifoam Sünger
|14,50
|-3,33
|6,62
|Sanko Pazarlama
|10,92
|0,00
|16,29
|Saray Matbaacılık
|4,01
|-0,99
|-54,28
|Sarkuysan
|15,73
|3,62
|80,86
|Sasa Polyester
|34,98
|-0,40
|133,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,88
|1,19
|298,12
|Sekuro Plastik
|24,78
|2,57
|77,51
|Selçuk Ecza Deposu
|9,90
|0,41
|-26,29
|Selçuk Gıda
|3,37
|-1,17
|-32,33
|Senkron Güvenlik
|36,00
|6,51
|37,09
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|3,90
|0,00
|Servet GMYO
|86,95
|-2,30
|10,91
|Seyitler Kimya
|25,92
|0,54
|3,30
|Silverline Endüstri
|5,79
|1,40
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|3,84
|2,95
|-8,13
|Smartiks Yazılım
|6,25
|-1,26
|-29,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,76
|1,70
|9,20
|Söktaş
|4,05
|1,25
|-20,43
|Sönmez Filament
|31,50
|-3,08
|-55,13
|Sönmez Pamuklu
|16,00
|3,36
|-33,33
|Sumaş Suni Tahta
|70,50
|0,71
|37,56
|Şeker Fin. Kir.
|6,84
|-4,47
|6,87
|Şekerbank
|1,16
|1,75
|-23,18
|Şişe Cam
|7,68
|0,66
|5,06
|Şok Marketler Ticaret
|12,26
|0,33
|-2,85
|T. Halk Bankası
|4,26
|0,24
|-23,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,96
|-0,09
|-26,08
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|-28,43
|T.Tuborg
|18,70
|1,08
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|28,50
|3,19
|170,66
|Tat Gıda
|9,51
|-0,63
|-17,74
|TAV Havalimanları
|22,84
|0,09
|7,23
|Taze Kuru Gıda
|269,50
|10,00
|24,60
|Tek-Art Turizm
|1,77
|0,57
|-12,38
|Tekfen Holding
|16,11
|0,06
|-1,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|-1,36
|-16,28
|Temapol Polimer Plastik
|17,16
|7,92
|49,22
|TGS Dış Ticaret
|12,40
|-1,43
|-2,44
|Tofaş Oto. Fab.
|28,26
|-1,74
|-8,58
|Torunlar GMYO
|3,60
|0,00
|-7,69
|Trabzon Liman
|30,36
|-1,30
|-5,48
|Trabzonspor Sportif
|2,34
|2,18
|-4,10
|Trend GMYO
|6,47
|1,89
|-48,53
|TSKB GMYO
|4,46
|1,59
|-22,43
|Tuğçelik
|8,35
|-0,24
|3,34
|Tukaş
|7,08
|0,14
|-26,93
|Turcas Petrol
|3,78
|1,89
|-22,06
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,97
|-2,06
|Turkcell
|14,76
|-0,20
|-5,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,10
|-1,12
|49,96
|Tüpraş
|92,00
|0,77
|-14,81
|Türk Hava Yolları
|12,86
|2,06
|-0,39
|Türk İlaç Serum
|39,04
|2,52
|Türk Prysmian Kablo
|9,20
|1,32
|-23,97
|Türk Telekom
|6,72
|0,75
|-19,19
|Türk Traktör
|204,60
|-0,92
|20,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,00
|-1,93
|12,49
|Türkiye Sigorta
|5,45
|0,37
|-11,79
|Ufuk Yatırım
|17,01
|0,00
|26,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,22
|0,19
|23,11
|Ulusoy Elektrik
|58,50
|0,00
|13,92
|Ulusoy Un Sanayi
|5,49
|0,55
|7,89
|Umpaş Holding
|1,60
|-1,23
|-38,70
|Uşak Seramik
|2,94
|2,08
|25,64
|Utopya Turizm
|31,00
|8,39
|-20,10
|Uzertaş Boya
|47,00
|3,48
|-16,96
|Ülker Bisküvi
|22,04
|-0,45
|-4,75
|Vakıf Fin. Kir.
|17,26
|-9,96
|305,16
|Vakıf GMYO
|2,41
|-0,41
|-27,64
|Vakıf Yat. Ort.
|6,69
|-1,33
|-9,10
|Vakıflar Bankası
|3,41
|0,29
|-27,60
|Vakko Tekstil
|12,30
|-0,81
|96,28
|Vanet Gıda
|6,10
|2,18
|-21,09
|Verusa Holding
|56,10
|-0,88
|24,39
|Verusaturk Girisim
|28,76
|0,77
|119,88
|Vestel
|29,80
|-0,73
|41,50
|Vestel Beyaz Eşya
|51,05
|-0,20
|24,88
|Viking Kağıt
|6,30
|-0,16
|-30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,45
|4,37
|44,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,48
|-30,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|82,00
|0,18
|13,29
|Yataş
|16,89
|-1,23
|16,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,91
|-1,36
|-33,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,61
|0,08
|8,78
|Yeşil GMYO
|1,29
|7,50
|-6,52
|Yeşil Yapı
|1,54
|4,05
|-16,30
|Yeşil Yatırım Holding
|89,00
|3,67
|-6,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.650,00
|0,30
|-6,09
|Yonga Mobilya
|24,00
|0,00
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,75
|-3,69
|9,90
|Yünsa
|13,09
|0,31
|-5,77
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|-
|Zorlu Enerji
|2,09
|-0,48
|-24,55
(Son)
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