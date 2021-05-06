Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.900,10 0,03 -8,89 İş Bankası (C) 4,96 0,20 -26,98 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 0,00 -16,32 İş Girişim 15,91 -1,30 -16,04 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 17,12 3,07 3,15 İş Yat. Ort. 2,86 0,00 -14,96 İşbir Holding 7.840,00 1,82 186,38 Işık Plastik 30,50 -1,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 -1,92 -10,53 İttifak Holding 1,96 1,03 -12,11 İz Hayvancılık Tarım 17,27 -0,29 -4,06 İzmir Demir Çelik 2,20 0,46 -33,53 İzmir Fırça 8,26 -3,39 48,56 Jantsa Jant Sanayi 692,30 -3,17 110,10 Kafein Yazılım 28,04 0,21 31,40 Kaplamin 23,36 1,48 -30,89 Kardemir (A) 7,26 10,00 22,02 Kardemir (B) 7,40 9,79 40,42 Kardemir (D) 8,40 8,95 45,33 Karel Elektronik 31,42 -1,94 36,25 Karsan Otomotiv 3,71 -1,07 14,15 Karsu Tekstil 10,14 -3,15 18,60 Kartonsan 61,70 3,87 -34,83 Katmerciler Ekipman 3,67 1,94 19,16 Kent Gıda 325,00 -1,52 -8,61 Kerevitaş Gıda 5,30 -0,38 -19,45 Kervan Gıda 16,72 -2,28 26,48 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,84 0,00 -26,69 Klimasan Klima 24,28 2,27 43,08 Koç Holding 18,61 -0,16 -9,01 Konfrut Gıda 16,29 -1,87 -3,61 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,95 6,48 212,29 Konya Çimento 930,60 -0,26 -17,65 Kordsa Teknik Tekstil 23,20 -1,78 49,20 Koza Altın 118,40 0,85 22,44 Koza Madencilik 14,07 0,07 -9,17 Körfez GMYO 5,17 -0,96 -10,86 Kristal Kola 2,23 -0,89 -43,11 Kron Telekomünikasyon 55,30 -1,60 50,11 Kuştur Kuşadası Turizm 327,20 9,98 108,01 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 1,79 -0,87 Kütahya Porselen 52,50 0,38 4,06 Lider Faktoring 2,75 -0,72 -19,35 Link Bilgisayar 37,08 -2,16 16,33 Logo Yazılım 163,50 -2,27 31,26 Lokman Hekim Sağlık 16,63 0,60 54,66 Lüks Kadife 61,55 -0,97 112,98 Makina Takım 3,31 -0,30 -2,93 Marka Yatırım Holding 5,22 -0,57 -18,82 Marmaris Altınyunus 216,80 -1,90 95,14 Marshall 303,90 6,63 -0,91 Martı GMYO 1,64 -2,38 -40,36 Martı Otel 2,17 -1,81 1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 40,92 -3,13 Mavi Giyim 45,96 -0,73 -11,95 Mazhar Zorlu Holding 30,50 -1,49 -3,11 Mega Polietilen 6,75 -0,59 -11,88 Menderes Tekstil 2,56 0,00 -17,15 Merit Turizm 300,00 7,10 258,42 Merko Gıda 5,75 -0,86 -33,45 Metemtur Yatırım 28,44 -0,28 28,69 Metro Holding 1,95 0,52 -6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 4,88 -10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -0,49 -12,88 Migros Ticaret 37,30 -0,64 -12,85 Milpa 4,09 0,00 -11,09 Mistral GMYO 5,05 -3,26 7,22 MLP Sağlık 24,20 -0,66 21,79 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 3,02 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,90 3,29 -9,21 Naturel Enerji 36,34 -1,62 2,34 Naturelgaz 9,73 -2,80 Net Holding 5,93 0,85 72,89 Netaş Telekom. 24,74 -1,51 -11,89 Niğbaş Niğde Beton 13,57 -1,45 -73,90 Nuh Çimento 54,90 -0,99 14,31 Nurol GMYO 13,69 0,81 87,79 Odaş Elektrik 2,48 0,00 -36,41 Olmuksan-IP 7,47 -0,13 -36,96 Orge Enerji Elektrik 10,78 1,41 46,07 Orma Orman Mahsulleri 35,00 -2,23 137,77 Osmanlı Menkul 29,30 6,01 -5,30 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 341,00 -0,41 12,07 Oyak Çimento 7,10 -0,56 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,96 -0,75 14,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 -0,49 -13,16 Özak GMYO 4,50 0,45 -11,76 Özbal Çelik Boru 7,65 -0,91 16,79 Özderici GMYO 1,62 0,62 -27,03 Özerden Plastik 8,12 -4,25 -9,78 Pamukova Elektrik 29,70 3,48 39,31 Panora GMYO 6,18 0,16 1,18 Papilon Savunma 18,11 0,39 -20,43 Park Elek.Madencilik 5,47 -0,36 1,86 Parsan 30,24 -0,40 24,44 Pegasus 80,25 1,07 7,57 Peker GMYO 1,27 -1,55 -51,34 Penguen Gıda 3,43 -1,15 -32,08 Pera GMYO 1,41 0,71 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 25,00 -0,32 36,40 Petkim 6,85 1,63 37,55 Petrokent Turizm 2.404,80 0,03 165,31 Pınar Et ve Un 21,40 -0,74 -2,21 Pınar Su 7,52 -0,40 1,21 Pınar Süt 19,61 -0,56 -13,04 Plastikkart 14,48 0,49 0,21 Polisan Holding 3,12 1,30 -18,85 Politeknik Metal 307,80 0,00 -24,14 Prizma Press Matbaacılık 5,22 0,19 -4,74 QNB Finans Fin. Kir. 96,25 0,05 -23,18 QNB Finansbank 44,18 -9,87 -37,20 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,76 -0,96 Ral Yatırım Holding 3,50 0,57 -21,17 Ray Sigorta 11,80 -0,84 -23,62 Reysaş GMYO 4,07 -3,33 -25,32 Reysaş Lojistik 3,80 -0,78 -26,56 Rhea Girişim 2,57 4,47 -30,91 Rodrigo Tekstil 17,30 -4,84 26,19 Royal Halı 3,62 1,12 5,23 RTA Laboratuvarları 23,70 -0,50 -21,73 Sabancı Holding 8,46 1,32 -23,27 Safkar Ege Soğutmacılık 8,74 -1,13 -19,67 Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 16,08 Sanifoam Sünger 14,50 -3,33 6,62 Sanko Pazarlama 10,92 0,00 16,29 Saray Matbaacılık 4,01 -0,99 -54,28 Sarkuysan 15,73 3,62 80,86 Sasa Polyester 34,98 -0,40 133,44 Say Yenilenebilir Enerji 33,88 1,19 298,12 Sekuro Plastik 24,78 2,57 77,51 Selçuk Ecza Deposu 9,90 0,41 -26,29 Selçuk Gıda 3,37 -1,17 -32,33 Senkron Güvenlik 36,00 6,51 37,09 Serve Film Prodüksiyon 16,00 3,90 0,00 Servet GMYO 86,95 -2,30 10,91 Seyitler Kimya 25,92 0,54 3,30 Silverline Endüstri 5,79 1,40 -32,67 Sinpaş GMYO 3,84 2,95 -8,13 Smartiks Yazılım 6,25 -1,26 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 28,76 1,70 9,20 Söktaş 4,05 1,25 -20,43 Sönmez Filament 31,50 -3,08 -55,13 Sönmez Pamuklu 16,00 3,36 -33,33 Sumaş Suni Tahta 70,50 0,71 37,56 Şeker Fin. Kir. 6,84 -4,47 6,87 Şekerbank 1,16 1,75 -23,18 Şişe Cam 7,68 0,66 5,06 Şok Marketler Ticaret 12,26 0,33 -2,85 T. Halk Bankası 4,26 0,24 -23,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -0,09 -26,08 T.S.K.B. 1,25 0,81 -28,43 T.Tuborg 18,70 1,08 3,49 Taç Tarım Ürünleri 28,50 3,19 170,66 Tat Gıda 9,51 -0,63 -17,74 TAV Havalimanları 22,84 0,09 7,23 Taze Kuru Gıda 269,50 10,00 24,60 Tek-Art Turizm 1,77 0,57 -12,38 Tekfen Holding 16,11 0,06 -1,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 -1,36 -16,28 Temapol Polimer Plastik 17,16 7,92 49,22 TGS Dış Ticaret 12,40 -1,43 -2,44 Tofaş Oto. Fab. 28,26 -1,74 -8,58 Torunlar GMYO 3,60 0,00 -7,69 Trabzon Liman 30,36 -1,30 -5,48 Trabzonspor Sportif 2,34 2,18 -4,10 Trend GMYO 6,47 1,89 -48,53 TSKB GMYO 4,46 1,59 -22,43 Tuğçelik 8,35 -0,24 3,34 Tukaş 7,08 0,14 -26,93 Turcas Petrol 3,78 1,89 -22,06 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,97 -2,06 Turkcell 14,76 -0,20 -5,95 Tümosan Motor ve Traktör 21,10 -1,12 49,96 Tüpraş 92,00 0,77 -14,81 Türk Hava Yolları 12,86 2,06 -0,39 Türk İlaç Serum 39,04 2,52 Türk Prysmian Kablo 9,20 1,32 -23,97 Türk Telekom 6,72 0,75 -19,19 Türk Traktör 204,60 -0,92 20,09 Türker Proje Gayrimenkul 127,00 -1,93 12,49 Türkiye Sigorta 5,45 0,37 -11,79 Ufuk Yatırım 17,01 0,00 26,94 Ulaşlar Turizm Yat. 5,22 0,19 23,11 Ulusoy Elektrik 58,50 0,00 13,92 Ulusoy Un Sanayi 5,49 0,55 7,89 Umpaş Holding 1,60 -1,23 -38,70 Uşak Seramik 2,94 2,08 25,64 Utopya Turizm 31,00 8,39 -20,10 Uzertaş Boya 47,00 3,48 -16,96 Ülker Bisküvi 22,04 -0,45 -4,75 Vakıf Fin. Kir. 17,26 -9,96 305,16 Vakıf GMYO 2,41 -0,41 -27,64 Vakıf Yat. Ort. 6,69 -1,33 -9,10 Vakıflar Bankası 3,41 0,29 -27,60 Vakko Tekstil 12,30 -0,81 96,28 Vanet Gıda 6,10 2,18 -21,09 Verusa Holding 56,10 -0,88 24,39 Verusaturk Girisim 28,76 0,77 119,88 Vestel 29,80 -0,73 41,50 Vestel Beyaz Eşya 51,05 -0,20 24,88 Viking Kağıt 6,30 -0,16 -30,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,45 4,37 44,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,48 -30,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 82,00 0,18 13,29 Yataş 16,89 -1,23 16,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -1,36 -33,86 Yeni Gimat GMYO 12,61 0,08 8,78 Yeşil GMYO 1,29 7,50 -6,52 Yeşil Yapı 1,54 4,05 -16,30 Yeşil Yatırım Holding 89,00 3,67 -6,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.650,00 0,30 -6,09 Yonga Mobilya 24,00 0,00 -19,43 Yükselen Çelik 5,75 -3,69 9,90 Yünsa 13,09 0,31 -5,77 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,00 - Zorlu Enerji 2,09 -0,48 -24,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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