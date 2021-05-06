Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.05.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.900,100,03-8,89
İş Bankası (C)4,960,20-26,98
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,230,00-16,32
İş Girişim15,91-1,30-16,04
İş GMYO1,870,54-26,38
İş Y. Men. Değ.17,123,073,15
İş Yat. Ort.2,860,00-14,96
İşbir Holding7.840,001,82186,38
Işık Plastik30,50-1,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,02-1,92-10,53
İttifak Holding1,961,03-12,11
İz Hayvancılık Tarım17,27-0,29-4,06
İzmir Demir Çelik2,200,46-33,53
İzmir Fırça8,26-3,3948,56
Jantsa Jant Sanayi692,30-3,17110,10
Kafein Yazılım28,040,2131,40
Kaplamin23,361,48-30,89
Kardemir (A)7,2610,0022,02
Kardemir (B)7,409,7940,42
Kardemir (D)8,408,9545,33
Karel Elektronik31,42-1,9436,25
Karsan Otomotiv3,71-1,0714,15
Karsu Tekstil10,14-3,1518,60
Kartonsan61,703,87-34,83
Katmerciler Ekipman3,671,9419,16
Kent Gıda325,00-1,52-8,61
Kerevitaş Gıda5,30-0,38-19,45
Kervan Gıda16,72-2,2826,48
Kervansaray Yat. Holding0,701,45-44,44
Kiler GMYO1,840,00-26,69
Klimasan Klima24,282,2743,08
Koç Holding18,61-0,16-9,01
Konfrut Gıda16,29-1,87-3,61
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,956,48212,29
Konya Çimento930,60-0,26-17,65
Kordsa Teknik Tekstil23,20-1,7849,20
Koza Altın118,400,8522,44
Koza Madencilik14,070,07-9,17
Körfez GMYO5,17-0,96-10,86
Kristal Kola2,23-0,89-43,11
Kron Telekomünikasyon55,30-1,6050,11
Kuştur Kuşadası Turizm327,209,98108,01
Kuyumcukent Gayrimenkul2,281,79-0,87
Kütahya Porselen52,500,384,06
Lider Faktoring2,75-0,72-19,35
Link Bilgisayar37,08-2,1616,33
Logo Yazılım163,50-2,2731,26
Lokman Hekim Sağlık16,630,6054,66
Lüks Kadife61,55-0,97112,98
Makina Takım3,31-0,30-2,93
Marka Yatırım Holding5,22-0,57-18,82
Marmaris Altınyunus216,80-1,9095,14
Marshall303,906,63-0,91
Martı GMYO1,64-2,38-40,36
Martı Otel2,17-1,811,88
Matriks Bilgi Dağıtım40,92-3,13

Mavi Giyim45,96-0,73-11,95
Mazhar Zorlu Holding30,50-1,49-3,11
Mega Polietilen6,75-0,59-11,88
Menderes Tekstil2,560,00-17,15
Merit Turizm300,007,10258,42
Merko Gıda5,75-0,86-33,45
Metemtur Yatırım28,44-0,2828,69
Metro Holding1,950,52-6,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,584,88-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-0,49-12,88
Migros Ticaret37,30-0,64-12,85
Milpa4,090,00-11,09
Mistral GMYO5,05-3,267,22
MLP Sağlık24,20-0,6621,79
MMC San. ve Tic. Yat.7,503,0263,04
Mondi Tire Kutsan6,903,29-9,21
Naturel Enerji36,34-1,622,34
Naturelgaz9,73-2,80

Net Holding5,930,8572,89
Netaş Telekom.24,74-1,51-11,89
Niğbaş Niğde Beton13,57-1,45-73,90
Nuh Çimento54,90-0,9914,31
Nurol GMYO13,690,8187,79
Odaş Elektrik2,480,00-36,41
Olmuksan-IP7,47-0,13-36,96
Orge Enerji Elektrik10,781,4146,07
Orma Orman Mahsulleri35,00-2,23137,77
Osmanlı Menkul29,306,01-5,30
Ostim Endüstriyel Yat2,27-1,73-17,57
Otokar341,00-0,4112,07
Oyak Çimento7,10-0,56-19,13
Oyak Yat. Ort.7,96-0,7514,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,09-0,49-13,16
Özak GMYO4,500,45-11,76
Özbal Çelik Boru7,65-0,9116,79
Özderici GMYO1,620,62-27,03
Özerden Plastik8,12-4,25-9,78
Pamukova Elektrik29,703,4839,31
Panora GMYO6,180,161,18
Papilon Savunma18,110,39-20,43
Park Elek.Madencilik5,47-0,361,86
Parsan30,24-0,4024,44
Pegasus80,251,077,57
Peker GMYO1,27-1,55-51,34
Penguen Gıda3,43-1,15-32,08
Pera GMYO1,410,71-19,51
Pergamon Dış Ticaret25,00-0,3236,40
Petkim6,851,6337,55
Petrokent Turizm2.404,800,03165,31
Pınar Et ve Un21,40-0,74-2,21
Pınar Su7,52-0,401,21
Pınar Süt19,61-0,56-13,04
Plastikkart14,480,490,21
Polisan Holding3,121,30-18,85
Politeknik Metal307,800,00-24,14
Prizma Press Matbaacılık5,220,19-4,74
QNB Finans Fin. Kir.96,250,05-23,18
QNB Finansbank44,18-9,87-37,20
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,76-0,96

Ral Yatırım Holding3,500,57-21,17
Ray Sigorta11,80-0,84-23,62
Reysaş GMYO4,07-3,33-25,32
Reysaş Lojistik3,80-0,78-26,56
Rhea Girişim2,574,47-30,91
Rodrigo Tekstil17,30-4,8426,19
Royal Halı3,621,125,23
RTA Laboratuvarları23,70-0,50-21,73
Sabancı Holding8,461,32-23,27
Safkar Ege Soğutmacılık8,74-1,13-19,67
Sanel Mühendislik3,97-0,7516,08
Sanifoam Sünger14,50-3,336,62
Sanko Pazarlama10,920,0016,29
Saray Matbaacılık4,01-0,99-54,28
Sarkuysan15,733,6280,86
Sasa Polyester34,98-0,40133,44
Say Yenilenebilir Enerji33,881,19298,12
Sekuro Plastik24,782,5777,51
Selçuk Ecza Deposu9,900,41-26,29
Selçuk Gıda3,37-1,17-32,33
Senkron Güvenlik36,006,5137,09
Serve Film Prodüksiyon16,003,900,00
Servet GMYO86,95-2,3010,91
Seyitler Kimya25,920,543,30
Silverline Endüstri5,791,40-32,67
Sinpaş GMYO3,842,95-8,13
Smartiks Yazılım6,25-1,26-29,46
Sodaş Sodyum Sanayii28,761,709,20
Söktaş4,051,25-20,43
Sönmez Filament31,50-3,08-55,13
Sönmez Pamuklu16,003,36-33,33
Sumaş Suni Tahta70,500,7137,56
Şeker Fin. Kir.6,84-4,476,87
Şekerbank1,161,75-23,18
Şişe Cam7,680,665,06
Şok Marketler Ticaret12,260,33-2,85
T. Halk Bankası4,260,24-23,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,96-0,09-26,08
T.S.K.B.1,250,81-28,43
T.Tuborg18,701,083,49
Taç Tarım Ürünleri28,503,19170,66
Tat Gıda9,51-0,63-17,74
TAV Havalimanları22,840,097,23
Taze Kuru Gıda269,5010,0024,60
Tek-Art Turizm1,770,57-12,38
Tekfen Holding16,110,06-1,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,25-1,36-16,28
Temapol Polimer Plastik17,167,9249,22
TGS Dış Ticaret12,40-1,43-2,44
Tofaş Oto. Fab.28,26-1,74-8,58
Torunlar GMYO3,600,00-7,69
Trabzon Liman30,36-1,30-5,48
Trabzonspor Sportif2,342,18-4,10
Trend GMYO6,471,89-48,53
TSKB GMYO4,461,59-22,43
Tuğçelik8,35-0,243,34
Tukaş7,080,14-26,93
Turcas Petrol3,781,89-22,06
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,97-2,06

Turkcell14,76-0,20-5,95
Tümosan Motor ve Traktör21,10-1,1249,96
Tüpraş92,000,77-14,81
Türk Hava Yolları12,862,06-0,39
Türk İlaç Serum39,042,52

Türk Prysmian Kablo9,201,32-23,97
Türk Telekom6,720,75-19,19
Türk Traktör204,60-0,9220,09
Türker Proje Gayrimenkul127,00-1,9312,49
Türkiye Sigorta5,450,37-11,79
Ufuk Yatırım17,010,0026,94
Ulaşlar Turizm Yat.5,220,1923,11
Ulusoy Elektrik58,500,0013,92
Ulusoy Un Sanayi5,490,557,89
Umpaş Holding1,60-1,23-38,70
Uşak Seramik2,942,0825,64
Utopya Turizm31,008,39-20,10
Uzertaş Boya47,003,48-16,96
Ülker Bisküvi22,04-0,45-4,75
Vakıf Fin. Kir.17,26-9,96305,16
Vakıf GMYO2,41-0,41-27,64
Vakıf Yat. Ort.6,69-1,33-9,10
Vakıflar Bankası3,410,29-27,60
Vakko Tekstil12,30-0,8196,28
Vanet Gıda6,102,18-21,09
Verusa Holding56,10-0,8824,39
Verusaturk Girisim28,760,77119,88
Vestel29,80-0,7341,50
Vestel Beyaz Eşya51,05-0,2024,88
Viking Kağıt6,30-0,16-30,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,454,3744,94
Yapı ve Kredi Bank.2,090,48-30,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.82,000,1813,29
Yataş16,89-1,2316,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,91-1,36-33,86
Yeni Gimat GMYO12,610,088,78
Yeşil GMYO1,297,50-6,52
Yeşil Yapı1,544,05-16,30
Yeşil Yatırım Holding89,003,67-6,66
Yibitaş İnşaat Malzeme14.650,000,30-6,09
Yonga Mobilya24,000,00-19,43
Yükselen Çelik5,75-3,699,90
Yünsa13,090,31-5,77
Ziraat Gayrimenkul1,610,00-
Zorlu Enerji2,09-0,48-24,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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