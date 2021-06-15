Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.510,10
|1,70
|-9,85
|İş Bankası (C)
|5,27
|-0,75
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,13
|-0,95
|-18,91
|İş Girişim
|9,94
|1,12
|-47,55
|İş GMYO
|2,00
|0,00
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|14,91
|-1,58
|-10,17
|İş Yat. Ort.
|3,00
|0,00
|-10,80
|İşbir Holding
|6.000,00
|-4,67
|119,17
|Işık Plastik
|30,00
|-0,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,58
|-1,86
|-29,15
|İz Hayvancılık Tarım
|19,77
|1,54
|9,83
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,45
|-32,92
|İzmir Fırça
|5,79
|-0,69
|4,14
|Jantsa Jant Sanayi
|87,25
|-0,40
|110,50
|Kafein Yazılım
|25,26
|0,00
|18,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,46
|-1,50
|Kaplamin
|19,62
|-1,65
|-41,95
|Kardemir (A)
|6,86
|-0,15
|15,29
|Kardemir (B)
|6,85
|0,00
|29,98
|Kardemir (D)
|7,67
|0,39
|32,70
|Karel Elektronik
|31,98
|0,57
|38,68
|Karsan Otomotiv
|3,76
|0,27
|15,69
|Karsu Tekstil
|8,47
|-0,35
|-0,94
|Kartonsan
|54,30
|-1,63
|-42,65
|Katmerciler Ekipman
|3,59
|-0,28
|16,56
|Kent Gıda
|249,00
|0,00
|-29,98
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|-1,52
|-30,85
|Kervan Gıda
|15,87
|-0,69
|20,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|0,00
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,90
|-0,52
|-24,30
|Klimasan Klima
|22,04
|-0,54
|29,88
|Koç Holding
|18,91
|-1,56
|-7,54
|Konfrut Gıda
|16,20
|0,62
|-4,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,95
|-0,51
|186,95
|Konya Çimento
|788,60
|-1,72
|-30,21
|Koray GMYO
|6,34
|-0,63
|42,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,78
|-1,27
|40,06
|Koza Altın
|122,90
|-0,24
|27,09
|Koza Madencilik
|15,61
|-0,57
|0,77
|Körfez GMYO
|5,55
|1,83
|-4,31
|Kristal Kola
|2,05
|-0,49
|-47,70
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|-1,27
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|299,60
|1,90
|90,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,00
|-0,87
|Kütahya Porselen
|36,74
|3,84
|-27,18
|Lider Faktoring
|2,85
|-1,04
|-16,42
|Link Bilgisayar
|33,00
|-2,25
|4,44
|Logo Yazılım
|148,40
|-0,34
|19,14
|Lokman Hekim Sağlık
|10,03
|-0,69
|39,92
|Lüks Kadife
|49,80
|-3,95
|72,32
|Makina Takım
|2,95
|0,68
|-13,49
|Marka Yatırım Holding
|5,46
|-2,67
|-15,09
|Marmaris Altınyunus
|206,50
|-1,57
|85,87
|Marshall
|277,20
|10,00
|-9,62
|Martı GMYO
|1,03
|-0,96
|-59,66
|Martı Otel
|2,12
|-0,93
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,70
|-0,52
|Mavi Giyim
|53,35
|0,95
|2,20
|Mazhar Zorlu Holding
|44,32
|-3,65
|40,79
|Mega Polietilen
|7,61
|-0,39
|-0,65
|Menderes Tekstil
|2,22
|-0,89
|-28,16
|Mercan Kimya
|10,22
|0,29
|Merit Turizm
|20,34
|-9,92
|96,34
|Merko Gıda
|5,55
|-0,89
|-35,76
|Metemtur Yatırım
|6,68
|0,45
|-17,38
|Metro Holding
|1,79
|-2,19
|-13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-0,83
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-1,05
|-18,88
|Migros Ticaret
|33,20
|-0,90
|-22,43
|Milpa
|4,08
|-1,21
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,69
|-0,85
|-0,42
|MLP Sağlık
|21,50
|-0,65
|8,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,80
|-0,73
|47,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,25
|-2,68
|-38,82
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|0,15
|-13,16
|Naturel Enerji
|36,98
|-1,65
|4,15
|Naturelgaz
|8,81
|0,69
|Net Holding
|4,96
|-1,39
|44,61
|Netaş Telekom.
|21,70
|-1,81
|-22,72
|Niğbaş Niğde Beton
|11,42
|-1,38
|-78,04
|Nuh Çimento
|44,44
|-1,46
|-7,47
|Nurol GMYO
|11,39
|-3,31
|56,24
|Odaş Elektrik
|2,09
|-0,95
|-46,41
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|-2,52
|25,96
|Orma Orman Mahsulleri
|30,20
|-4,19
|105,16
|Osmanlı Menkul
|25,92
|-0,23
|-16,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|0,00
|-15,03
|Otokar
|299,10
|-1,19
|-1,70
|Oyak Çimento
|7,29
|-0,55
|-16,97
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|1,83
|12,58
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,32
|-5,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,22
|-1,86
|-10,40
|Özak GMYO
|4,13
|-0,48
|-19,02
|Özbal Çelik Boru
|8,09
|2,80
|23,51
|Özderici GMYO
|1,71
|0,00
|-22,97
|Özerden Plastik
|8,75
|2,70
|-2,78
|Pamukova Elektrik
|31,46
|2,48
|47,56
|Panora GMYO
|6,23
|0,00
|2,00
|Papilon Savunma
|15,00
|-1,32
|-34,09
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|0,00
|-4,66
|Parsan
|32,12
|-3,19
|32,18
|Pegasus
|80,00
|-0,81
|7,24
|Peker GMYO
|1,00
|-0,99
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,22
|-0,62
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,76
|-0,44
|Pera GMYO
|1,43
|-2,05
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,94
|-1,07
|30,61
|Petkim
|5,95
|-0,50
|19,48
|Petrokent Turizm
|2.556,00
|-1,77
|181,99
|Pınar Et ve Un
|19,07
|-0,52
|-12,86
|Pınar Su
|7,45
|-0,53
|0,27
|Pınar Süt
|18,71
|-0,90
|-17,03
|Plastikkart
|14,24
|0,99
|-1,45
|Polisan Holding
|2,85
|0,71
|-25,87
|Politeknik Metal
|300,00
|-0,53
|-26,06
|Prizma Press Matbaacılık
|4,69
|0,21
|-14,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,75
|0,22
|-27,57
|QNB Finansbank
|43,40
|0,05
|-38,31
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,28
|0,44
|Ral Yatırım Holding
|3,20
|-1,54
|-27,93
|Ray Sigorta
|9,61
|-1,54
|-37,80
|Reysaş GMYO
|3,80
|-0,26
|-30,28
|Reysaş Lojistik
|3,97
|-1,49
|-23,27
|Rhea Girişim
|2,20
|-1,35
|-40,86
|Rodrigo Tekstil
|16,00
|-2,91
|16,70
|Royal Halı
|3,39
|1,19
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|20,58
|2,59
|-32,03
|Sabancı Holding
|9,28
|-2,11
|-15,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,93
|-2,10
|-27,11
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,74
|18,13
|Sanifoam Sünger
|13,05
|-4,74
|-4,04
|Sanko Pazarlama
|10,02
|0,50
|8,12
|Saray Matbaacılık
|5,47
|0,37
|-37,63
|Sarkuysan
|13,21
|-0,75
|51,88
|Sasa Polyester
|33,00
|-0,36
|120,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,20
|0,71
|231,37
|Sekuro Plastik
|22,38
|-2,19
|60,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|1,43
|-31,58
|Selçuk Gıda
|3,88
|-0,26
|-22,09
|Senkron Güvenlik
|30,00
|0,00
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|-7,81
|Servet GMYO
|90,15
|-1,10
|14,99
|Seyitler Kimya
|14,93
|1,43
|10,89
|Silverline Endüstri
|5,46
|-3,19
|-36,51
|Sinpaş GMYO
|4,05
|2,02
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,67
|-0,18
|-36,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,60
|-0,40
|-6,59
|Söktaş
|4,51
|0,67
|-11,39
|Sönmez Filament
|39,96
|-0,10
|-43,08
|Sönmez Pamuklu
|15,45
|-0,96
|-35,63
|Sumaş Suni Tahta
|56,80
|-1,82
|10,83
|Şeker Fin. Kir.
|6,18
|1,31
|-3,44
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|8,11
|0,00
|13,28
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|0,18
|-13,15
|T. Halk Bankası
|4,87
|-3,56
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,30
|-0,27
|-28,20
|T.S.K.B.
|1,38
|0,00
|-20,98
|T.Tuborg
|17,44
|0,11
|-3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|23,40
|-0,43
|122,22
|Tat Gıda
|8,67
|-1,37
|-25,01
|TAV Havalimanları
|27,48
|-0,07
|29,01
|Taze Kuru Gıda
|127,80
|-10,00
|-40,92
|Tek-Art Turizm
|1,79
|0,00
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,05
|-0,66
|-8,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,95
|-1,14
|-19,74
|Temapol Polimer Plastik
|15,77
|1,55
|37,13
|TGS Dış Ticaret
|12,37
|-2,06
|-2,68
|Tofaş Oto. Fab.
|30,78
|-1,35
|-0,42
|Torunlar GMYO
|3,34
|-0,60
|-14,36
|Trabzon Liman
|32,34
|-1,94
|0,68
|Trabzonspor Sportif
|2,69
|0,37
|10,25
|Trend GMYO
|6,97
|-0,29
|-44,55
|TSKB GMYO
|3,63
|-1,89
|-36,87
|Tuğçelik
|11,96
|-1,16
|48,02
|Tukaş
|7,10
|-1,25
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,73
|-1,58
|-23,09
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,21
|9,90
|Turkcell
|16,52
|-0,18
|5,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,67
|-0,24
|18,48
|Tüpraş
|103,70
|-0,29
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|14,55
|-0,48
|12,70
|Türk İlaç Serum
|37,66
|-3,24
|Türk Prysmian Kablo
|12,78
|-0,78
|5,95
|Türk Telekom
|7,20
|-1,23
|-13,41
|Türk Traktör
|174,00
|-2,68
|2,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,00
|-1,59
|20,46
|Türkiye Sigorta
|5,14
|-0,58
|-16,80
|Ufuk Yatırım
|14,98
|0,88
|11,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,32
|-5,05
|1,89
|Ulusoy Elektrik
|57,90
|-0,52
|12,76
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|0,78
|1,01
|Umpaş Holding
|1,26
|3,28
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,03
|0,00
|-13,25
|Utopya Turizm
|22,90
|-5,76
|-40,98
|Uzertaş Boya
|41,80
|10,00
|-26,15
|Ülker Bisküvi
|21,54
|-0,28
|-3,48
|Ünlü Yatırım Holding
|6,23
|0,48
|Vakıf Fin. Kir.
|8,84
|-2,10
|107,51
|Vakıf GMYO
|1,62
|-0,61
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,40
|-0,37
|-26,63
|Vakıflar Bankası
|3,61
|-1,63
|-23,35
|Vakko Tekstil
|14,76
|7,35
|135,54
|Vanet Gıda
|5,12
|-0,58
|-33,76
|Verusa Holding
|51,35
|-0,10
|13,86
|Verusaturk Girisim
|24,90
|0,00
|90,37
|Vestel
|29,82
|-0,20
|41,60
|Vestel Beyaz Eşya
|46,86
|-1,18
|17,89
|Viking Kağıt
|5,84
|0,00
|-35,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|0,00
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,86
|-0,88
|-6,44
|Yataş
|13,60
|-1,59
|-5,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|2,77
|-7,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,68
|0,96
|18,01
|Yeşil GMYO
|1,12
|-0,88
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,29
|-1,53
|-29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|2,57
|-9,82
|-39,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.289,00
|1,26
|-8,41
|Yonga Mobilya
|23,52
|-0,17
|-21,04
|Yükselen Çelik
|5,16
|-0,19
|-1,37
|Yünsa
|13,33
|0,68
|-4,04
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|2,00
|0,00
|-27,80
(Son)
Kaynak: AA
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