Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar! Katil kampüse böyle girmiş

10.12.2025 14:29
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde eski eşini pompalı tüfekle öldüren Ferhat Karakaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen Karakaya olay günü kampüse kiralık araçla geldiğini, içeri "10 dakikalık işim var" diyerek girdiğini ve cinayeti işlediği tüfeği de 2 yıl önce internetten satın aldığını söyledi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 23 Ekim saat 11.30 sıralarında vahşet yaşandı. Ferhat Karakaya, Türk Halkbilimi öğrencisi, eski eşi Meliha Keskin'i (39) pompalı tüfekle katletti. Cinayetten sonra otomobille kaçan Karakaya, ekipler tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin'in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ferhat Karakaya, Keskin ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandıklarını anlatarak, "2022 yılında boşandık. 10 yıl evli kaldık. Aldattığı için boşanmıştık. Olaydaki tüfeği 2 yıl önce köyde kullanmak amacıyla bir internet sitesinden almıştım. Ruhsatsızdı. Olayda kullandığım aracı da köye gitmek için kiralamıştım" dedi.

"10 DAKİKALIK İŞİM VAR" DİYEREK GİRMİŞ

Meliha Keskin'in oturduğu evden çıkarken gördüğünü anlatan Karakaya, "Meliha'yı evden çıkıp taksiye binerken gördüm. Çocukları tek başına bıraktığı için 'neden çocukları tek bırakıyorsun?' diye sormak amacıyla taksiye binip takip ettim. Meliha, Eğitim Fakültesi içine girdi. Ben de '10 dakikalık işim var' diyerek içeri girdim. Oradan bir kişiye 'buraya öğrenciler mi yoksa öğretmenler mi giriyor' diye sordum. Meliha, kameriyeye doğru gitti. Orada da 3-4 erkek vardı. Onlarla tokalaşıp sigara yaktı. Yanlarında silah olabileceğini düşünerek tüfeği bagajdan aldım" diye konuştu.

"TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI"

Aracından tüfeği alıp eski eşi Keskin'in yanına doğru gittiğini de anlatan Ferhat Karakaya, "Yanlarına yaklaştım. Beni görünce paniklediler. Korktular. Bağırmaya başladıklarında da elimdeki tüfek bir anda ateş aldı. Karnına isabet etti. Yere düşünce bir daha ateş aldı. Ben mi ateş ettim kendimi ateş aldı bilmiyorum. Sonra polise teslim olmak için yola çıktım. Yolda trafik polisleri durdurdu ve onlara teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Ferhat Karakaya ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

