Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman Ayvalık Kaymakamlığına atandı - Son Dakika

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman Ayvalık Kaymakamlığına atandı

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak yerleri değiştirildi.

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