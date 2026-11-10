Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz - Son Dakika
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Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz

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Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz
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Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz
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Pazarlama ve iletişim dünyasını “Türbülans” temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde buluşturan Brand Week Istanbul’da Türkiye Down Sendromu Derneği de yer aldı. Etkinliğe katılan Down sendromlu bireyler, toplumsal yaşamın her alanında yer almak istediklerini dile getirdi. Bir katılımcı, “Hayatın her alanında olmak istiyoruz” dedi.

Pazarlama ve iletişim dünyasının buluştuğu Brand Week Istanbul’da Türkiye Down Sendromu Derneği de yer aldı. Derneğin çalışmalarını anlatan Tülin Altan’ın yanı sıra etkinliğe katılan Down sendromlu bireyler de eşit katılım ve sevgi mesajı verdi.

MARKALARIN BULUŞMASINDA KAPSAYICILIK VURGUSU

MediaCat tarafından 4-6 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Brand Week Istanbul, marka, pazarlama, reklam, iletişim ve yaratıcılık dünyasından profesyonelleri bir araya getirdi. “Türbülans” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte ekonomik ve toplumsal değişimlerin markalara etkisi, yapay zeka, güven, değişen tüketici davranışları ve yaratıcılığın geleceği ele alındı.

“GÖRÜNÜR OLMAMIZ ÇOK KIYMETLİ”

Türkiye Down Sendromu Derneği Kurumsal İletişim Müdürü Tülin Altan, Haberler.com muhabiri Ayşenur Dalbaş’a etkinlikte yer almanın dernek için önemini anlattı. Altan, “Bizim için çok kıymetli. Buraya yüz binlerce insan geliyor. Onların bizi görüyor olması, görünür olmamız, gençlerle birlikte burada yer almamız, derneğimizin tanınabilmesi açısından çok kıymetli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz

DERNEK 15. YILINI KUTLUYOR

Derneğin bu yıl 15. yılını kutladığını belirten Altan, desteğin bebeğin Down sendromlu olduğunun öğrenildiği andan itibaren başladığını söyledi. Altan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hikayemiz aslında anne karnına bebek düştükten ve Down sendromlu olduğu öğrenildikten sonra başlıyor. ‘Hayata Merhaba’ programlarımız var. Ailelerimize hemen ‘Merhaba, aramıza hoş geldiniz’ diyoruz, onlara bir hediye paketi gönderiyoruz. Aile ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için ne yapacağını bilmiyor, şaşkın. Ailelere hemen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Psikologlarımız destek veriyor. Hangi hastanelere gidilmesi, hangi raporların alınması gerektiği gibi konularda bilgi veriyoruz.”

“OKULLARDA İSTENMEDİĞİMİZ DURUMLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Down sendromlu çocukların eğitim hayatında da sorunlarla karşılaştığını dile getiren Altan, “Sonrasında çocuklar büyüyor. Maalesef okullarda istenmediğimiz birçok durumla karşılaşıyoruz. Bu durumlarda dernek olarak hemen müdahil oluyor, sorunları çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

200'DEN FAZLA GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Derneğin istihdam projesine de değinen Altan, şunları söyledi:

“Ardından gençler büyüyor. Çok gurur duyduğumuz bir projemizle onları işlere yerleştiriyoruz: ‘Gerçek İşe Gerçek İnsan.’ Büyük markalarda, kurumsal firmalarda herkes gibi sabah dokuzdan akşam beşe kadar çalışan, çok çalışkan gençlerimiz var. 200'den fazla kişiyi işe yerleştirdik ve projemiz devam ediyor.”

AYRIMCILIK VE ŞİDDETE KARŞI HUKUKİ DESTEK

Derneğin lobicilik ve savunuculuk çalışmaları da yürüttüğünü belirten Altan, “Bazen gençlerimizin, Down sendromlu bireylerin istenmediği, tatsız olayların, ayrıştırmaların, şiddet olaylarının yaşandığı durumlar olabiliyor. Bu durumlarda dernekte avukatlarımızla birlikte hemen her konuya müdahil oluyoruz ve Türkiye’nin her yerine gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Down sendromlu çocuğu olan ailelere seslenen Altan, şöyle konuştu:

“Türkiye Down Sendromu Derneği olarak tüm Türkiye’ye yetebilecek güce sahibiz. Yalnız değilsiniz. Lütfen bizleri arayın, bizlere ulaşın. Belki canınız sıkılmıştır, sohbet etmek istiyorsunuzdur. Belki çocuğunuz okulda bir sorun yaşıyordur ya da etkinliklerimize katılmak istiyorsunuzdur. Neye ihtiyacınız varsa muhakkak bizlere ulaşın. Verdiğimiz tüm danışmanlıklar ve yaptığımız tüm etkinlikler ücretsiz. Çocuklarınızı evde tutmayın, etkinliklere getirin, uzmanlarımızla görüşün. Biz sizler için varız. Aslında 86 milyona hizmet ediyoruz.”

“HAYATIN HER ALANINDA OLMAK İSTİYORUZ”

Etkinliğe katılan Down sendromlu bireyler de toplumsal yaşama eşit katılım isteklerini dile getirdi. Down sendromlu bir katılımcı, “Hayatın her alanında olmak istiyoruz” dedi. Bir başka katılımcı ise “Bütün çocuklara sevgi bekliyoruz. Hayatımdan memnunum. Sizi çok seviyorum” diye konuştu.

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